Mr. Anthony Khalife, Principal of Solomon Plains Junior High School. proudly presents the members of the Second Quarter Honor Roll.

8th Grade Highest Honors: Almasi, Daniel W., Betancourt Reyes, Nathalia N., Cebula, Katelynn E., Chiverella, Bianca L., Cielski, Benjamin C., DeMellier, Caden D., Engler, Kaylah M., Florek, Ryan T., Frame, Liam C., Gatusky, Jaclyn A., Kerrick, Jacob M., Klapat, Jack C., Kostak, Yana V., Kozerski, Avery R., Lo, Bianca, Lussi, Nicholas D., Mazurek, Alivia R., Mcafee, Hannah A., Mendola, Angelena T., Santana, Llinnely N., Sekelsky, Caitlyn, Serafin, Eryka J., Sincavage, Logan T., Smalls, Adrianna, Sosa, Mariely, Stranch, Kristel M., Torres-Zamorano, Hasmyn, Usher, Lucas R., Yeager, Isabella M.

7th Grade Highest Honors: Balent, Ayla P., Ball, Grace, Barrera, Christianna, Bliss, Hailey C., Boyd, Sancia S., Corcoran, Ava E., Dulsky, Dylan D., Evanko, Liam J., Gerrity, Brady S.,, Giomboni, Gianna E., Gustinucci, Gianna, Haertter, Brandon R., Herring, Deanna, Janiszewski-Karsko, Kassandra R., Malia, Dylan J., Mcnulty, Mark Anthony, Miller, Stephen A., Nichols, Ava K., Olver, Miley S., Parry, Dylan, Price, Michael R., Rabe, Justin A., Rabe, Michael A., Rossick, Evangeline A., Ryzner, Ava J., Sabach, Starr A., Sikora, Isabel R., Stahovic, Tait D., Voce, Angela M., Wade, Amiah E.

7th Grade High Honors: Brown, Sanai N., Carey, Aurora J., Carrasco Montes, Denise, Coffay,, John M. JR, Colindres, Jade, Hernandez German, Guadalupe, Hooper, Kylie H., Howard, Hassan A. JR, Johnson, Trustin I., Kennedy, Kali M., Latorre, Abdiel, Mandel, Jason C., Marek, Chase,, Martin, Cayden M., Martin, Kayce L., Perez Serrano, Eliel Y., Rodzinak, Samantha L., Savitsky,, Jillian R., Toribio, Izel, Yanaitis, Evie M.

8th Grade Honors: Rios, Lindsay J., Yenchik, Joseph G.

7th Grade Honors: Butry, David J. JR, Carmona-Gallagher, Jaden M., Cour, Avery J., Cruz, Kelyana M., De Los Santos, Gabriela, Delaney Iv, James, Eab, Sopakneath, Espinoza, Jazmyn L., Feliz-Gomez, Dajali M., Gilliard, Jaeshawn A., Grymko, Brody E., Hunzer, Brian, Kaskey, Landon A., Kelly, Chase R., Limbachia, Bansari H., Manzano Adame, Irving J. JR, Medina, Anjelus M., Powell, Sameer L., Senape, Mekehla M., Sillah, Yulijah Z., Thomas, Mar’Quan T., Vose, Alexz, Zabresky, Keely