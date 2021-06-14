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Dallas High School
Fourth Marking Period Honor Roll
June 9, 2021
Mr. Gregory S. Riley, Dallas High School Principal, announces the fourth quarter honor roll. The honor roll is determined by the following: Honors with Distinction: 98-100, no C’s, D’s, or F’s. First Honors: 93-97, no D’s or F’s. Second Honors: 88-92, no D’s or F’s.
Honors with Distinction
Senior: Dominic Aliciene, Jacob Banta, Sabrina Barlow, Amanda Bedony, Maura Berecin, Katie Bogdon, Ava Bonita, Chloe Burke, Claire Charlton, Alondra Church, Alicia Cooper, Emily Crahall, Wade Curtis, Dale Deyo, Drew Dickson, Andrew Gryskevicz, Logan Hayes, Kayla Hopple, Olivia Karcutskie, Julia Kocher, Gabriela Krochta, Sam Leandri, Alex Lian, Janice Lisman, Andrew Lojewski, Julia Macey, Michael McCann, Zachary McEntee, Logan Moore, Kareem Morsy, Hanna Oldt, Madyson Pendolphi, Shelby Pocono, Garrett Porasky, Jacob Psolka, Mia Reinert, Harley Sabol, Victoria Scott, Elizaeth Sheeder, John Stout, Madalyn Strutko, Paige Tamagnini, Morgan Vincelli, Riley Wren
Juniors: Kaya Brown, Elena Burdge, Rachel Chamberlain, Samuel Collins, Jake DelGaudio, Audrey DelGaudio, Nadia Evanosky, Janet Federici, Austin Finarelli, Paige Frank, Mikolosko, Alexandra Morse, Kyleigh Motley, Douglas Newbigging, Jr., Nicholas Nocito, Bryan Osipower, Cara Pocono, Olivia Podskoch, Alyssa Pritchard, Kalie Rizzo, Julia Sciandra, Caden Skasko, Robert Wicht, IV, Michael Williams, Allison Zeiss
Sophomores: Brandon Banks, Morgan Bednar, Megan Bryk, Michael Bufalino, Lucas Carver, Selina Chen, Aiden Cotter, Zachary Crahall, Caitlin Curran, Lucas Derome, Seth Dyrli, Peter Federici, Sophia Filali, Madison Fostock, Kai Gomeau, Sadie Grochal, Reagan Halbach, Emily Iannucci-Furman, Jenna Maslowski, Jordyn Meade, Madisyn Musselman, Jordan Nichols, Erin Oldt, Megan Ostrowski, Alexandra Pehala, Kira Pomrinke, Madison Simmons, Olivia Sitkowski, Chelcie Strobel, Floyd Sutton, Matthew Tosi, Mary Young
Freshmen: Noor Almeky, Sam Barrouk, Emma Blazure, Maximilian Bransford, Juliana Burdge, John Cummings, Gabriela DaSilva, Mary Dahdal, Landon Daney, Alex DelGaudio, Brianne Dempsey, Anna Dorofeeva, Gianna Evans, Lillian Ferretti, Allyson Gattuso, Sarah Gauntlett, Zoe Hakim, Scarlett Hobson-Tomascik, Nathan Johns, Emma Krzysik, Alyssa Loftus, Daniel Mattey, Kassidy Motley, Bryce Phillips, Caroline Podskoch, Marie Popielarz, Jordan Porasky, Daniel Sabulski, Paige Scott, Benedict Sevenski, Artem Smagin, Julianna Sobocinski, Jacob Solomon, Carleigh Thomas, Olivia Thomas, Madalyn Thomas, Logan Tomkins, Ryan Vallach, Elizabeth Viglone, Natalie Vincelli, Jessie Wienckoski, Andrew Wilk, Haily Yakus, Lindsey Yencha, Madeline Youngblood
First Honors
Seniors: Siwar Abdo, Noah Abdulqawi, Samuel Barral, Patrick Beisel, Amelia Bendick, Abigail Blockus, Madison Carlsson, Claudia Carver, Olivia Cragle, Vidhan Dhol, Benjamin Fife, Hope Frantz, Spencer Gabriele, Nicholas Gashi, Aubrey Halbach, Chase Hector, Isabella Hill, Kaci Hockenberry, Kaitlyn Hodakowski, Alyssa Hopple, Jillian Kapitula, Carly Kappler, Allyson Kugler, Samantha Leon, Matthew Lukasavage, Colin Marshall, Karly Milazzo, Julia Nicholson, Tegan Ostroski, Laura Pacheco Torres, Lauren Palfey, Abigail Perrego, Joshua Peters, Julia Phillips, Thomas Pierce, Dylan Roberts, Nathan Savignano, Paul Shoemaker, Taylor Sitkowski, Clint Smith, Chrectien Stoss, Rachel Strazdus, Alexandra Strobel, Sydney Tellis, Emma Thomas, Sidney Thomas, Eric Timlin, John Tosi, IV, Cristian Vasquez, Hayley Vesek, Catherine Wallace, Robert Wren, Bailey Zelinski
Juniors: Jared Adamski, Hannah Blazure, Daniel Blessner, Benjamin Bradley, Emma Brown, Julia Buro, Olivia Buro, Delaney Butler, Lauren Butwin, Zachary Calkins, Steven Carr, Lorelei Centrella, Abigail Chase, Kaitlyn Conrad, Ryan Cooper, Logan Dalsanto, Ashley Decker, Leah Dettore, Emma Dombroski, Taylor Dworak, Kylee Eltringham, Matthew Esposito, Brandi Friedenthal, Haley Friedman, Kyle Havrilla, Thomas Janoski, Matthew Jesse, Olivia Jorda, Connor Kavanagh, Kate Lettieri, Mia Linder, Megan MacNeely, Olivia Maniskas, Aidan Mateos, Komal Mathon, Morgan McAndrew, Mallory McGeehan, Emily Miller, Alicia Napersky, Calli Ogurkis, Matthew Oley, Stepan Prodanets, Jason Puza, Brooke Robbins, Derrick Rygelski, Morgan Sakulich, Trey Schappert, John Sobocinski, Morgan Solano, Gabriella Spaciano, Gabija Stewart, Nina Swailes, James Tigue-Ruane, Joseph Wysocki, Kya Yourdon, Kaylin Zelinski
Sophomores: Olivia Andress, James Antall, Jessica Atkinson, Samuel Boger, Parker Bolesta, Jordan Bond, Ryan Borton, Kathryn Branca, Hayla Bryant, Benjamin Carpenter, Natalie Conrad, Tatiana Crane, Emily Dautrich, Sean Dolan, Chloe Dudick, Catherine Elgonitis, Dominick Fazzino, Aiden Fennell, Caelan Gallagher, Sarah Hastings, Shane Healey, Nolan Hedglin, Richard Hoyes, Charles Kappler, V, Mark Karcutskie, Madison Kerdesky, Colby Klinetob, Cody Konnick, Danielle Konnick, Claire Lehane, Anderson Leo, Isabella Lepore, Hannah Letwinsky, Alan Lisman, Christian Lydon, Anthony Mackay, Peyton Mamola, Olivia Martin, Casey McGlynn, Stephen Miller, Isabella Molitoris, Noreen Morsy, Brian Nguyen, Aidan Niebauer, John O’Donnell, Lauren Oschal, Joseph Peters, Madison Pevear, Sophia Piccolotti, Ivan Prodanets, Abigail Quinnan, Matthew Richards, Abigail Salitis, John Scherer, Jr., Christian Shedlock, Ty Solensky, Victoria Spaciano, Ashley Sweeney, Nicholas Teberio, Jordan Thomas, Michael Timinski, Nicholas Vincelli, Courtney Wallace, Gary Weaver, Brianna Whitaker, Isabella Wickenheiser, Carolyne Wintersteen
Freshmen: Samantha Alaimo, Jackson Barr, Kevin Basalyga, Trinity Basara, Brooke Bealla, Shelby Bedony, Brynn Bittner, Trevor Brdaric, Kaylee Carver, Abigail Cruz, Sophia DePolo, Noah Dunbar, Sophia Farina, Kaylee Farrell, Ellie Flynn, McKenzie George, Joshua Gross, Nathan Heffron, Mackenzie Hodakowski, Jacob Hoegen, Isabella Jacobs, Daniel Jones, Jack Karosa,Ty Kaufer, Cassie Kern, Andrew Lewis, Reghan Lloyd, Robert Luongo, III, Camryn Mallarkey, Makena Markham, Paul McMillan, Leah Mead, Zakary Mikolosko, Mikayla Miller, Emmett Moore, Rory O’Brien, Adam Perry, Adriana Pitts, Coral Pugh, Emily Raub, Declan Reavy, Gabrielle Rogaski, Logan Sakulich, Hannah Scherer, Ethan Sensenig, David Sinoracki, Logan Slacktish, Allyson Spangenberg, Jacob Speicher, Caleb Stephens, Sophia Tellis, Ethan Tinner, Braylee Walsh, Maddoc Watkins, Tyler Williams
Second Honors
Seniors: Brendon Austin, Morgan Cochran, Aidan Conrad, Zhaine Cooper, Duane Craig, Brady Dautrich, Colin Davis, Justin DeAnthony, Tyler Dezinski, Daniel Dudick, Antonette Grzesek, Sarah Gurzynski, Abby Jayne, Allison Jones, Meagan Manzella, Zachariah Miller, Julia Montgomery, Ashley Mosca, Gabrielle Olson, Jacob Petherick, Chase Ross, Ethan Shilanski, Alexis Spudis, Erin White
Juniors: David Biscontini, III, Gabriella Boos, Stephen Brdaric, III, Nicholas DiGiacomo, James Dunstan, Jesse Kosierowski, Cameron Luck, Abigail Lushefski, Marc Ramirez, Maggie Ropietski, Grace Rose, Sarah Sedeski, Joanna Shaw, Kylie Sickler, Scott Siglin, Morgan Williams, Lydia Wrubel, Olivia Yourdon, Angelo Zarola, Colby Zern, Katherine Zeyher
Sophomores: Summer Bailey, Lauren Carpenetti, Olivia Cavill, Ryan Cuba, Hayden Curran, Cole Fagan, William Filali, Nicholas Fine, Chloe Fosko, Maxim Gingo, Jeremy Goodenow, Peter Harpersberger, Jordan Kelley, Jack Klikus, Abigail Lauer, Matthew Maxfield, SophiaPisaneschi, Amelia Priebe, Dustin Shaver, Lucas Shultz, Steven Straka, Carter Thompson
Freshmen: Benjamin Ackourey, Gavin Adamski, Sarah Allen, Ryan Andress, Audrianna Atherholt, Andrew Bednar, Sydney Bolesta, Ryan Brennan, Koehl Comiskey, Zachary Coy, Madison Danishanko, Savina Evanosky, Alyssa Fazzi, Andrew Goodrich, Alex Marcin, Elsie McCafferty, John Pierce, Trevor Radvanyi, Brooklynne Reyes, Nicklas Ripa, Samuel Robson, Myles Tirpak, Jacob Valkenburg, Chloe Vinnacombe, Lindsay Ward, Amber Zimmerman