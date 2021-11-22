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Mr. Gregory S. Riley, Dallas High School Principal, announces the first quarter honor roll.The honor roll is determined by the following: Honors with Distinction: 98-100, no C’s, D’s, orF’s. First Honors: 93-97, no D’s or F’s. Second Honors: 88-92, no D’s or F’s.
Honors with Distinction
Seniors: Danielle Blessner, Kaya Brown, Elena Burdge, Julia Buro, Lorelei Centrella,Rachel Chamberlain, Samuel Collins, Audrey DelGaudio, Jake DelGaudio, LeahDettore, Kylee Eltringham, Nadia Evanosky, Janet Federici, Austin Finarelli,Frank, Samantha Handley, Allison Hrivnak, Matthew Jesse, Jason Joshi,Connor Kavanagh, Kyle Kintz, Lorisa Klinger, Emma Klusmeyer, MarleeLetoski, Kate Lettieri, Cades Linder, Megan MacNeely, Komal Mathon, EdwardMatushek, Alexis Mikolosko, Alexandra Morse, Kyleigh Motley, DouglasNewbigging, Jr., Nicholas Nocito, Calli Ogurkis, Bryan Osipower, Cara Pocono,Olivia Podskoch, Alyssa Pritchard, Stepan Prodanets, Kalie Rizzo, BrookeRobbins, Morgan Sakulich, Kyla Saracino, Julia Sciandra, Joanna Shaw, CadenSkasko, Gabija Stewart, Nina Swailes, Allison Weiss
Juniors: Brandon Banks, Morgan Bednar, Megan Bryk, Michael Bufalino, Lucas Carver,Selina Chen, Aiden Cotter, Zachary Crahall, Caitlin Curran, Emily Dautrich,Derome, Chloe Dudick, Seth Dyrli, Catherine Elgonitis, Peter Federici,Aiden Fennell, Sophia Filali, Madison Fostock, Kai Gomeau, Reagan Halbach,Colby Klinetob, Hannah Letwinsky, Jenna Maslowski, Jordyn Meade, NoreenMorsy, Madisyn Musselman, Aidan Niebauer, Erin Oldt, Lauren Oschal, MeganOstrowski, Madison Pevear, Sophia Piccolotti, Kira Pomrinke, Ivan Prodanets,Matthew Richards, Madison Robbins, Abigail Salitis, Olivia Sitkowski, ChelcieStrobel, Floyd Sutton, Jordan Thomas, Matthew Tosi, Mary Young
Sophomores: Jackson Barr, Sam Barrouk, Brynn Bittner, Emma Blazure, Juliana Burdge,Zachary Coy, John Cummings, Gabriela DaSilva, Mary Dahdal, Landon Daney,Anna Dorofeeva, Gianna Evans, Sarah Gauntlett, Zoe Hakim, Scarlett HobsonTomascik, Jacob Hoegen, Nathan Johns, Cassie Kern, Daniel Mattey, Bryce Phillips, Caroline Podskoch, Marie Popielarz, Jordan Porasky, Daniel Sabulski, Benedict Sevenski, Artem Smagin, Julianna Sobocinski, Jacob Solomon, Allyson Spangenberg, Carleigh Thomas, Madalyn Thomas, Jacob Valkenburg, JessieWienckoski, Haily Yakus, Lindsey Yencha, Madeline Youngblood
Freshmen: Samantha Berlew, Rachel Bogdan, Andrew Bolesta, Davyn Bonvie, KaseyBryant, Angelina Camoni, Roman Carpenter, Kaden Coyne, Kierra Cronin, MollyCurran, Riley Dewey, Vincent Fazzino, Lydia Federici, Peyton Feeney, FaithFennell, Matthew Ferretti, Cora Finn, Rachel Flanagan, Jack Fleury, LydiaGonzales, Bruce Graham, Iris Hobson-Tomascik, Gabriella Hodne, ColeJohnston, Luke Karcutskie, Adriana Kopalek, Katerina Kopalek, Taylor Laity,Jack Leandri, Lindsay Matinas, Andrew Menaker, Emma Miller, ChristopherMiller, Paige Miller, Makenzie Musselman, Jude Nocito, Meadow Novicki,Caroline Pitarra, Tyler Roberts, Ellie Root, Blake Seiwell, Cassidy Siglin,Giovanna Smacchi, Arianna Spurlin, Peyton Stauffer, Keerstyn Tabor, LoganValkenburg, Elinore Wallace, Sadie Watkins, Penelope Youells
First Honors
Seniors: David Biscontini, III, Hannah Blazure, Gabriella Boos, Stephen Brdaric, III,Delaney Butler, Delaney Butwin, Lauren Butwin, Zachary Calkins, Steven Carr,Kiersten Charney, Joseph Conforto, Kaitlyn Conrad, Logan Dalsanto, AshleyDecker, Emma Dombroski, Matthew Esposito, Brandi Friedenthal, HaleyFriedman, Kyle Havrilla, Thomas Janoski, Olivia Jorda, Jesse Kosierowski, KyleLangan, James Lehane, Mia Linder, Lillian Lombardo, Abigail Lushefski, AidanMateos, Morgan McAndrew, Maeve McAvoy, Alicia Napersky, Jacob Nita,Matthew Oley, John Ormando, Kaydence Palfreyman, Marc Ramirez, HaileyRuss, Trey Schappert, Sarah Sedeski, Jacob Seymour, John Sobocinski, MorganSolano, Gabriella Spaciano, Caroline Stallard, James Tigue-Ruane, Robert Wicht,IV, Michael Williams, Morgan Williams, Lydia Wrubel, Joseph Wysocki, OliviaYourdon, Angelo Zarola, Evan Zawadzki, Kaylin Zelinski, Katherine Zeyher
Juniors: Olivia Andress, James Antall, Jordan Artmont, Jessica Atkinson, Summer Bailey,Parker Bolesta, Jordan Bond, Abigail Boraski, Ryan Borton, Kathryn Branca,Hayla Bryant, Lauren Carpenetti, Benjamin Carpenter, Olivia Cavill, NatalieConrad, Tatiana Crane, Ryan Cuba, Hayden Curran, Storm Dawson, Sara Dixon,Sean Dolan, William Filali, Caelan Gallagher, Melody Gill, Maxim Gingo, SadieGrochal, Emily Gyle, Peter Harpersberger, Sarah Hastings, Shane Healey, NolanHedglin, Richard Hoyes, Kamryn Hutchins, Emily Iannucci-Furman, JohnJennings, Mark Karcutskie, Jordan Kelley, Madison Kerdesky, Jack Klikus, CodyKonnick, Danielle Konnick, Abigail Lauer, Claire Lehane, Anderson Leo, AlanLisman, Alyssa Little, Christian Lydon, Anthony Mackay, Peyton Mamola,Olivia Martin, Stephen Miller, Isabella Molitoris, Isaac Myers, Jordan Nichols,Vegan O’Donnell, Alexandra Pehala, Mary Popielarz, Amelia Priebe, AbigailQuinnan, Jacinda Rose, John Scherer, Jr., Dustin Shaver, Lucas Shultz, TySolensky, Victoria Spaciano, Jeffrey Spangenberg, Steven Straka, AshleySweeney, Nicholas Teberio, Carter Thompson, Michael Timinski, Emily Tinner,Katherine Troutman, Nicholas Vincelli, Courtney Wallace, Lily Waters, GaryWeaver, Brianna Whitaker, Isabella Wickenheiser, Carolyne Wintersteen
Sophomores: Samantha Alaimo, Noor Almeky, Audrianna Atherholt, Kevin Basalyga, TrinityBasara, Logan Bednarsky, Maximilian Bransford, Ryan Brennan, Kaylee Carver,Damian Cavuto, Jr., Abigail Cooper, Ciana Cruz, Madison Danishanko, AlexDelGaudio, Brianne Dempsey, Sophia Depolo, Noah Dunbar, Savina Evanosky,Sophia Farina, Kaylee Farrell, Lillian Ferretti, Allyson Gattuso, McKenzieGeorge, Andrew Goodrich, Sophia Gordon, Joshua Gross, Anya Grzesek, NathanHeffron, Mackenzie Hodakowski, Michaela Irwin, Isabella Jacobs, BraxtonJohns, Daniel Jones, Jack Karosa, Ty Kaufer, Emma Krzysik, Andrew Lewis,Alyssa Loftus, Robert Luongo, III, Camryn Mallarkey, Alex Marcin, CamilleMarianacci, Elsie McCafferty, Paul McMillan, Emmett Moore, Lauren Morris,Kassidy Motley, Adam Perry, John Pierce, Coral Pugh, Trevor Radvanyi, EmilyRaub, Declan Reavy, Nickolas Ripa, Gabrielle Rogaski, Logan Sakulich, JacobSavignano, Hannah Scherer, Paige Scott, Logan Slacktish, Jacob Speicher, CalebStephens, Sophia Tellis, Olivia Thomas, Ethan Tinner, Myles Tirpak, LoganTomkins, Ryan Vallach, Elizabeth Viglone, Natalie Vincelli, Braylee Walsh,Maddoc Watkins, Andrew Wilk, Tyler Williams, Amber Zimmerman
Freshmen: Evan Allen, Kareem Almeky, Nina Barrouk, Zachary Brody, Aubrey Chandler,McKenna Cochran, Shawn Collins, Carolyn Comitz, Morgan Cookus-Gnoinski,Abigail Cookus-Gnoinski, Jack Dale, Ava DeMichele, Ivan Dombroski, ErikaDoran, Ella English, Lexie Faux, Taylor Fink, Dylan Geskey, Matthew Gillette,Hannah Gozikowski, Audrey Haydu, Madison Hedglin, Logan Herman, LoganHite, Jayden Ho, Leanne Hodgson, Gabrielle Holley, Rylie Hoyes, Keith Hughes,Jr., Aidan Jennings, Kaitlynn Keller, Noah Kolinovsky, Kenzlie Kuderka,Lindsay Landmesser, Morgan Langdon, Rowan Laubach, Charles Letwinsky,Lawrence Long, Moran Lukasavage, Sophia Maier, Nathan Malarkey, MeghanMaxfield, Robert Mesko, Lauren Murray, Jasmin Nguyen, Brianna Nieves, KylaO’Brien, Meadow Parry, Aaron Patton, Johnna Pesavento-Dudick, Croix Pevear,Stephen Phillips, Kyleigh Richmond, Don Riemensnyder, Emerson Rivera, DerekRizzo, Kaylee Shaw, Paige Slavinski, Jamie Timlin, Yaretzi Tlatenchi, MerylinTyrrell, John Ungvarsky, Clark Vanorden, Alexander Vasquez, Jarratt Webb,Destany Willauer, Sarah Williams, Zachary Williams, Ashlynn Wolfe, CarlyYoder, Brady Zapoticky, Juliana Ziomowski
Second Honors
Seniors: Jared Adamski, Caden Boyer, Emma Brown, Olivia Buro, Abigail Chase, RyanCooper, Patrick Doran, Gabrielle Gattuso, Alexia Gronski, Benjamin Higgins,Andolena Kovacs, Cameron Luck, Maggie Ropietski, Derrick Rygelski, KylieSickler, Scott Siglin, Max Steinruck, Charles Swepston, Jackson Wydra, KyaYourdon, Colby Zern
Juniors: Jolene Albrecht, Aiden Burkhardt, Emmalee Carlsson, Thomas Doran, Allison Ellsworth, Dominick Fazzino, Madison Fleschut, Ian Goldsmith, Jeremy Goodenow, Jordan Kovaleski, Brian Kwak, Isabella Lepore, Casey McGlynn,Justin Moss, Mihir Mukul, Brian Nguyen, Chelsea Ntiamoah, John O’Donnell,Joseph Peters, Sophia Pisaneschi, Melanie Pitcavage, Mya Rinehimer, MichaelRollman, Christian Shedlock, Nathan Smith, Bryce Voitek, Kennedy Wood
Sophomores: Benjamin Ackourey, Layan Alhashemi, Ryan Andress, Dina Barouhos, SydneyBolesta, Trevor Brdaric, Mason Calvey, Nicole Chen, Koehl Comiskey, AbigailCruz, Michael Cumbo, Carter Davis, Ellie Flynn, Gavin Kenzakoski, EricMcGuire, Zakary Mikolosko, Mikayla Miller, Brooklynne Reyes, JacksonRischawy, Samuel Robson, Chloey Serrao, David Sinoracki, Luke Snopeck,Archibaldo Stephens
Freshmen: Carter Brunn, Lucien Burkhardt, Ava Carpenetti, Bryce Casey, Alex Cavanaugh,Thomas Favata, Franceska Ginocchetti, Ryann Hubbard, Gabrielle Kerrick, GavinLewis, Michael Lewis, Michael Major, Mackenzie Mangan, Noah Morgan,Trevor Myers, Devon Nelson, Bradie Paulewicz, Gina Pugliese, Cole Rigol,Nicholas Salsberg, Tyler Sayre, Kerry Sitler, Margaret Smith, Samuel Steinruck,Benjamin Wickenheiser, Esme Yonkoski