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Crestwood Area School District announces the honor roll for the Crestwood Secondary Campus for the first marking period of 2021-202
7th Grade
Principal’s Honor Roll (4.0 GPA)
Elijah C. Alford, Kaelyn R. Anderson, Raygan B. Anthony, Amelia M. Belanger, Cayden P. Bellas, Dylan M. Bellas, Sophia G. Biscotti, Giavanna M. Caporuscio, Gabrielle N. Carlin, Abigail L. Chandler, Alexis T. Chandler, McKenna Claudio Batista, Mia E. Collins, Morgan S. Colo, Olivia J. Compton, Evey A. Concannon, Gavyn S. Corchado, Domenica L. DeMarco, Madalyn G. Detweiler, Megan A. Draina, Carly A. Dushanko, Madelyn Evans, Mia C. Franks, Jacqueline Gallagher, Shelby L. Granoski, Catherine A. Green, Jack T. Growth, Willow J. Guydish, Blake P. Harkenreader, Charlise A. Hiller, Jack R. Hoovler, Zoey D. Humbert, Stella G. Janosczyk, Jacob T. Jeckell, Aryanna A. Kijek, Sarah M. Kondraski, Heeyeon Kuen, Jessica R. Langan, Alyssa B. Leicht, Lillyan A. Mahmoud, Baylee R. Makarczyk, Sophia M. Mead, Jake T. Mitchell, Darienne E. Ondeck, Adam J. Parry, Nidhi Patel, Julie R. Peterlin, John P. Rodgers, Scott R. Ruddy, Kevin M. Schlude, Allen C. Seifert, Emma N. Selfe, ,Norah K. Sklarosky, David A. Sookram, Celia G. Stahlnecker, Alexis G. Stec, Harrison J. Vasek, Cameron E. Vieney, Branden R. Wascavage, Luke Wendolowski, Emily J. Wyda, Lexi S. Zabroski, Anna C. Zaroda,
High Honor Roll (3.700 – 3.999 GPA)
Giada F. Alberti, Addison J. Anderson, Lyla R. Atie, Jillian A. Augustine, Matthew J. Babula, Jacob P. Badowski, Payton Bayley, Matthew J. Bealla, Olivia C. Besancon, Mariusz M. Bibla, Mari R. Brobst, Rylynn Buchanan, Parker C. Cave, Gianna M. Costabile, Isabella M. D’Agostino, Autumn M. Evans, Benjamin G. Fisher, Chloe E. Fissler, Mason P. Ford, Frances M. Froehlich, Madison A. Garrity, Eric A. Gee, John D. Gola, Aubrey E. Gorka, Olivia M. Hogan, Yichen Huang, Maja E. Jacobson, Addison R. Knorr, Charles J. Lasoski, Logan J. Lawson, Roman J. Magistro, Ty L. McConnell, Ian D. Meckes, Arham A. Mehran, Kendall V. Mendrzycki, Allie R. Myers, Juliana E. Mylet, Cole M. Naperkowski, Chase C. Oravic, Adamarie Padilla, Gianni L. Piccolotti, Claire Pugh, Cole Pugh, J B. Reilley, Hannah R. Reilly, James D. Savner, Payton N. Scheetz, Adrienne M. Shebelock, Miley M. Smith, Dylan J. Suchoski, Alexa N. Toniatti, Grace E. Vanchure, Rebecca M. Warner, Haley R. Wendolowski, Gabriella D. White, Chloe M. Wiedlich, Sabrina S. Williams, Kylie R. Young, Robert D. Zanicky, Anna M. Zapotosky, Alison B. Zavacky, Ryan J. Zelinka
Honor Roll (3.250 – 3.699 GPA)
Denali A. Albright, Daniel R. Augusto, Lilah J. Barrett, Jonathan R. Bates, Callie M. Brigham, Nevaeh V. Cosby, Tristyn O. Divers, Emilia Elick, Kylie E. Evans, Lillianna J. Everett, Jaxson T. Fedak, Michael D. Gill, Ava M. Glynn, Vanessa H. Good, Serenity Griffith, Connor Gusditis, Kevin B. Harger-Franks, Madison Hazeltine, Jeremiah A. Jennings, Madison C. Jez Costello, Taryn R. Kakalecik, Grace M. Kaye, Kamryn A. Kelly, Joshua M. Lau, Lucas J. Lazovich, Avery E. Lee, Patrick R. Leroy, Adriana L. Lewin, Francesco G. Magistro, Ameline G. McLaughlin, Cynthia J. Meyers, Izabella A. Miller, Bradley J. Myers, Vincent J. Nealon, Kayden N. Parker, Krish C. Patel, Kaylee Paulino Then, Carlton F. Riggins JR, Ava M. Ritts, Waylon R. Schuler, Logan G. Shrader, Lucas A. Shrader, Keira L. Shybloski, Sara A. Slivinski, Samantha S. Solderich, Asayliyah M. Stemrich, Sierra O. Strungis, Jack L. Swinski, Spencer J. Teresczuk, Carmen Tindol-Arledge, Lola M. Todzia, Michael A. Tomasura, Mya J. Torres, Zooey A. Umstead, Kiera L. Weyhenmeyer, Chase P. Williams, Sarah J. Yosh, Arthur L. Young III, Alexa D. Zimmerman
8th Grade
Principal’s Honor Roll (4.0 GPA)
Robert M. Alamorian JR, Addison S. Balliet, Kyra L. Bechtel, Macie E. Centak, Brady T. Cook, Sophia G. Cyphert, Madalyn M. Danko, Olivia J. DeJesus, Julia S. Dessoye, Keira L. Dougherty, Noah T. Everett, Lauren E. Falcheck, Scarlett H. Furedi, Chase T. Galella, Kaitlyn M. Gaughan, Alexandra M. Geiger, Madison L. Geiger, Gwendolyn G. Glassic, Grayce E. Grazio, Edward N. Hart, Madilyn G. Hinkle, Adison E. Huber, Brady R. Johnson, Emily Jones, John K. Joseph III, Luke J. Joseph, Myla Keating, Hayley M. Keiser, Callie L. Koons, Jillian C. Laskoski, Brooke E. Lenahan, Ashley A. Long, Alex J. Marich, Greenlee E. McElhinney, Sophia J. Medico, Madison V. O’Donnell, Gavin T. Ondeck, Alexis R. Panzik, Sarah Pasternick, Sofia Pasternick, Parth G. Patel, Deven T. Paulson, Avery E. Pisano, Aaqil U. Rehman, Emma I. Revel, Gavin Rindock, Eric A. Rinehimer, Addison J. Robbins, Leah Roberts, Sean P. Rossi, Maya A. Shakfa, Jaden J. Shedlock, Mason T. Staude, Thomas J. Stavitzski III, Brody J. Stewart, Emilie V. Stofko, Tyler L. Tavares, Thomas M. Thompson JR, Sophia Tomek, Regan O. Wanchisen, Brianna R. Weiss, Sydney M. Werger, Daisy J. West, Albert Xie, Spencer C. Young
High Honor Roll (3.700 – 3.999 GPA)
Ayden X. Agapito, Carly E. Aigeldinger, Jordan E. Andrews, Simon P. Basham, Loralei M. Becker, Andrew Beurmann, Emma M. Bruder, Jacob A. Brugger, Katelyne E. Carmichael, Ava M. Ciliberto, Bryce M. Crawford, Mattingly A. Divers, Julianna A. Dodge, Isabel Espinoza, Brianna J. Franco, Collen M. Gentilesco, Kiana M. Ghorieshi, Andrew R. Gierszal, Colin D. Gordon, Christian M. Groza, Nathan C. Havard, Alexys Hazeltine, Ethan J. Heithaus, Anson Jumper, Emma L. Kairo, Darin Khuseyn, Noah J. Konschnik, Peyton E. Koons, Abigail Krupa, Alana Kucuk, Cooper J. Laubach, Larry Little, Jayla K. Lomerson, Hayden R. Martinchek, Logan H. Mertz, Emma R. Murtha, Haylie M. Newell, Deaglan O’Farrell, Kaci M. Palmiter, Ella A. Partington, Ella M. Russell, Landyn A. Sanabria, Priya P. Shah, Jillian F. Snyder, Logan A. Spaide, Zachary R. Stavish, Jeffrey B. Stec JR, Jonathan J. Stibick, Cadence A. Stravinski, Joseph T. Van Dusen, Connor P. Wagaman, Carter M. Wanyo, Abigail L. Wehner, Victoria White, Jonathan C. Yurkanin, Angelina Zheng
Honor Roll (3.250 – 3.699 GPA)
Zayan Ansari, Jenalize M. Arizmendi, Emanuel Barba, Giovanni J. Barna, Patrick J. Barrett, Nathan J. Benjamin, Cassidy M. Clymo, Za’Nai M. Coleman, Michael E. Columbo, Joshua D. DeMarzo, Alayna N. Dietrick, Warren R. Farley, Eric J. Favata JR, Nicholas M. Francisco, Dylan J. Gensil, Ally M. George, Karlee P. Gilson, Lukas J. Glaser, Cyrissa M. Gower, Nathan R. Gutkowski, MacKenzie R. Kovalski, Katherine M. Kozich, Mollie R. Kozich, Patrick E. Lakkis, Noah E. Marsico, Matthew J. Miller, Charles M. Modrovsky, Arowyn E. Mulhearn, Isabella M. Opie, Samuel T. Partington, Shlok A. Patel, Jacob M. Price, Kaydence A. Schreiner, Dante R. Schwartz, Grady Seltzer, Christopher R. Shaver, Rachel V. Shoemaker, Karlie M. Stash, Kaden M. Stout, Eric P. Swerdon JR, Dylan J. Venesky, Brennen M. Verba, Amia J. Waters, Jayda M. Wert, MichaelA. Wickiser, Gage M. Wirbicki
9th Grade
Principal’s Honor Roll (4.0 GPA)
Vidhi Bansal, Lincoln M. Bibla, Holland C. Brandt, Camerone C. Carlos, Katie R. Charsky, Paicey L. Clower, Virginia G. Franks, Hope A. Kline, Owen L. Kline, Kayley I. Laurence, Jacob M. Lettieri, Lucy C. Malia, Daniel M. Marino, Michael T. Modrovsky, Carson J. Moyer, Gavin A. Moyer, Kyleigh E. Olex, Jadyn E. Pershalski, Shreema Rupareliya, Lorelai Russomano, William D. Savner, Ryan J. Sechleer, Audrey A. Shebelock, Molly M. Simko, Robert J. Skirchak JR, Ian W. Smith, Sienna A. Smith, Zane Nino G. Villafuerte, Alyse E. Wanchisen, Robert J. Williams, Ethan L. Zabroski
High Honor Roll (3.700 – 3.999 GPA)
Sophia Andahazy, John L. Augustine IV, Joseph N. Baranowski, Kaelyn G. Barker, Sydney S. Beddingfield, Cameron D. Belisle, Natalie G. Bogdon, Theresa M. Borsuk, Ella M. Brady, Abigail R. Burton, Aleena A. Castroman, Natalynn R. Celmer, Mia G. Chitswara, Colin N. Cholewa, Dylan W. Collins, Laura A. Crosley, Isabella R. Cyphert, Brady B. Davidson, Damion M. Davis, Alyson D. Decker, Emily Y. Deets, Dane J. DiLodovico, Dylan Domzalski, Natalie A. Dopp, Kaegan Feist, Sharon Feng, Caelyn N. Fisher, Katherine M. Gallagher, Anna E. Glassic, Brady M. Grevera, Shannon Jameson, Aleksander B. Jaskiewicz, Jane K. Jenkins, Olivia N. Jolie, Rebecca G. Keating, Jensen P. Kennoy, Kiley R. Kondraski, Jack A. Kwarcinski, Colin R. Lazo, Michael R. Lazovich, Emily K. Leicht, Kevin A. Luther, Claudio M. Mateos II, Elijah S. Meadows, Madison V. Mendrzycki, Katherine W. Modrovsky, Robert J. Morgis, Connor J. Nealon, Abby L. Olander, Evan J. Olson, Shiv H. Patel, Layla S. Perez, Maison J. Petzold, Ella L. Richards, Ashten R. Rinehimer, Luke J. Russell, Tristen J. Sabatini, Ian D. Shay, Sarah G. Shipton, Maria C. Smith, Jorja R. Snyder, Brooke E. Toney, Addison E. Walsh, Nicholas R. Webb, Colin J. Wehrenberg, Dylan A. Weikel
Honor Roll (3.250 – 3.699 GPA)
Cesar D. Acosta Alegria, Ava A. Albee, Ashton Amend, Connor C. Anderton, Brandi L. Aton, Violet B. Balara, Abigail R. Barna, Kiley J. Barruzza, Aiden C. Beck, Kelsey A. Benn, Thomas A. Biscotti, Sienna M. Brozusky, Isabelle Carlin, Aubrey M. Cholewa, Avery Cloutier, Carson P. Coen, Luke J. Colleran, Chloe E. Costello, Persephone L. Cunningham, Nevaeh R. DeJesus, Carter J. Dennis, Travis Dominski, Kyle A. Draina, Allison Drust, Caleb M. Eisenhauer, Savannah G. Eustice, Sara E. Gordner, Abigail K. Graybeal, Elizaveta J. Graydus, Onur Haltas, Julienne E. Haskins, Mackenzie L. Kearney, Kylah R. Kelly, Cole A. Kline, Natalie J. Kline, Aaron M. Kogoy, Ryan S. Kosko, Kaylie S. Kronick, Evelyn K. Kruczek, Emerson E. Lazo, Graycie L. Lee, Leo M. Lehman, Mariska M. Lewis, Jolin Lin, Christopher M. Litchkofski, Allena M. Martinez, Patrick A. Martz, Ava G. McConnell, Kora M. Meres, Ian H. Miller, Tessa O. Miller, Joshua E. Mylet, Ella M. Novelli, Adam J. Nulton, Autumn R. Peck, Caitlin E. Petrey, Kendall T. Petrosky, Lukas T. Phillips, Amira D. Pirrone, Cole V. Pyrah, Benjamin Radziewicz, Kailyn C. Riggins, Jacob M. Robins, Marissa T. Sanders, Christopher G. Schlude, Cameron J. Scotti, Corban Sellers, Anakin G. Siejak, Isabella R. Sinclair, Madison J. Sinclair, Alexandria C. Skipkoski, Cassidy G. Smith, Sophia L. Smith, Benjamin M. Solarek, Isabel A. Soto Alicea, Jack C. Storm, Jarod C. Thomas, Marissa A. Valdez, Owen R. Weyhenmeyer, Shane J. Whitonis, Benjamin S. Wiggins JR, Michael J. Yeager, Victoria R. Yurick
10th Grade
Principal’s Honor Roll (4.0 GPA)
Juliana Ambosie, Mary Kate Banford, Isabella I. Colandrea, Mia R. Costello, Charlene M. Daisey, Maxwell E. Davis, Emily J. DelVecchio, Scarlett M. Evans, Deven B. Hazlak, Logan C. Jasnoski, Lauren E. Kijek, Edwin T. Kimsal, Elizabeth A. Kozich, Margaret G. Kozich, Megan E. Laskoski, Victoria M. Lupo, Aubrey Macri, Sydney A. Magda, Jake Y. Marich, Ashton M. Medeiros, Trevor J. Miller, Margaret C. Modrovsky, Haily E. Morales, Gianna M. Musto, Daevin Myers, Mallory A. Myers, Mason C. Myers, Olivia E. Oresick, Kyle N. Orrson, Caleb S. Partington, Evan C. Poncavage, Saif U. Rehman, Joshua D. Roman, Eliza Seifert, Emma E. Suhoski, Mason A. Tomek
High Honor Roll (3.700 – 3.999 GPA)
Jenna R. Alexander, Victoria A. Allen, Gabriella R. Ambosie, Allyson Babula, James Barrett, Austin Campbell, Madelyne P. Carmichael, Kara A. Collins, Abigail L. Davis, Brianna J. Dessoye, Mayson Girton, Osten M. Grigas, Lindsey Gustas, Natalie M. Hunsinger, Derek J. Johnson, Ryan D. Kozich, Matthew B. Kralj, Andrew P. Lenahan, Enderlis Martinez, Natalie A. Matthews, Leila A. McGraw, Gabriel J. McLaughlin, Michael J. Mullisky, Matthew S. O’Boyle, Michael M. O’Donnell, Olivia Pesta, Carley Pocono, Maggie A. Riccio, Sean P. Rodgers, Stephanie N. Scott, Matthew K. Sklarosky, Lars M. Stephensson, Cheyenne T. Straub, Mikayla M. Sullick, Anna G. Thomas, Ainsley I. Webby, Kayla L. Wisniewski, Nathan Wolsieffer
Honor Roll (3.250 – 3.699 GPA)
Timothy R. Bates, Molly E. Berry, Annabel G. Bogdon, Nichilas A. Borelli, Andrew L. Castaneda, Donald R. Casterline, Paige A. Ceaser, Amanda G. Crosley, Donald W. Croughn III, Steven W. Dick, Robert C. Duffy, Anna B. Elliott, Ryan J. Elsasser, Vianca Espinoza, Haniyya O. Faisal, Donte A. Fanelli, Jessica L. Golden, James L. Grosz, Christopher M. Harmon, Lillian M. Harris, Jeremy N. Hart, Xavier J. Hendon, Christian D. Howard-Wojciechowski, Morgan E. Hudak, Lily M. Hughes, Edwin L. Kania, Jade A. Kenner, Colten N. Kolasensky, Grayson A. Koons, Morgan L. Koons, Tyler J. Kruczek, Naviah M. Labar, Lukas J. Lawson, Olivia L. Lockman, Joseph J. Lokuta, Bianca C. Long, Avena M. McDonough, Jenna Medvetz, Hibba Z. Mehran, Dylan J. Minet, Olivia G. Mitchell, Declan P. Munley, Emma R. Perrins, Stephen L. Petty, Daksh M. Ray, Lily A. Richman, Olivia M. Robatin, Logan S. Rolles, Joshua D. Rotski, Joseph M. Sando, Kayla R. Shaw, Julia M. Sinavage, Anthony M. Slivinski, Madalyn E. Smith, Jason M. Swank, Luke J. Swerdon, Joseph V. Urbanski, Brayden M. Wanchisen, Megan R. Werger, Jason T. Williams, Joshua R. Woodworth, Chester T. Wright III, Katelyn A. Yohey, Madelyn E. Yohey
11th Grade
Principal’s Honor Roll (4.0 GPA)
Gemma Alberti, Jack T. Andrews, Zain Ansari, Michael E. Antosh, Trista S. Ball, Logan J. Bartnick, Morgan A. Bauch, Ceanna E. Belisle, Magnus M. Bibla, Juliet R. Biscotti, Owen C. Blazick, Collin M. Bogdon, Jean L. Bonn, Katelyn Bozinko, Zachary R. Brannigan, Jayden T. Brooking, Conor J. Buckley, Isabella A. Caporuscio, Santino A. Casarella, Nicholas Cesario, Faith DeLay, Brendan P. Dennis, James M. DeSino, Jacob R. Dopp, Caitlin A. Dushanko, Braiden C. Fallbright, Paige M. Fallbright, Madison E. Foley, Tyler M. Furedi, Julia K. Glowacki, Ainslee E. Green, Hayden J. Greenberg, Jaidyn N. Helmbold, Cadence Hiller, Joshua R. Hilpp, Aidan A. Jardine, Olivia A. Jardine, Madison A. Jolie, Raymond Joseph, Joseph P. Kraynak, Nicole A. Langan, Scott W. Lenio, Anthony L. Lettieri, Victoria W. Li, Annabelle M. Macurak, Saige R. Magagna, Kaitlyn E. Martin, Julianna M. Martz, Hunter S. McLaughlin, Isaac C. Mertz, Ellen E. Morris, Sean J. Munson, Andrew S. Murawski, John R. Nixon III, Grace C. Pasternick, Dhruv R. Patel, Andrew J. Poyer, Riley E. Robbins, Maria E. Roberts, Shreya D. Rupareliya, Makayla T. Rutchauskas, Skyler E. Saullo, Francesca I. Scarano, Noah R. Schultz, Luciano S. Schwartz, Andrew C. Sechleer, Hayley E. Selfe, Polina Serbina, Robert Shafer, Emma K. Sheloski, Zachary R. Sheloski, Abigail A. Spaide, Ryan Stencavage, Anna A. Stibick, Alexis N. Stofko, Rebecca M. Tirpak, Emily L. Toronzi, Emma C. Vanchure, Anthony Wan, Jolie E. Weiss, James J. Yurick, Kennedy Zlockie
High Honor Roll (3.700 – 3.999 GPA)
Nicholas V. Amigon, Jesse S. Barney, Taylor Bayley, Alexis G. Beddingfield, Marlena N. Bednar, Grace Bovey, Brandon A. Burbank, Victoria A. Butler, Sheila M. Canaii, Noah M. Ceklosky, Olivia V. Chappell, Aayan Chaudhry, Camryn E. Collins, Andrew T. Conklin, Leeann B. Cramer, Robert Davidson, Gabriel M. Deckman, Anna R. DeSino, Kylie E. Doherty, Macey M. Durofchalk, Noah A. Garraoui, Thomas R. Giraldi, Gabriel J. Glassic, Allyson M. Gordon, Veronica M. Gorka, Jessica Graziano, Emma Guydish, Connor M. Herron, Kennedie L. Huber, Nicholas M. Humen, Noah W. Jakubowski, John K. Jones, Ryan M. Kachurak, Emma L. Kamowski, Benjamin M. Keil, Robert T. Knight, Dakota D. Langlitz, Brooke Lapinski, Grace E. Legg, Kaitlyn E. Leicht, Makenzie G. Maguire, Evyn S. Makowski, Weston Medvetz, Steven R. Miller, Grigorie Mocanu, James A. Modrovsky, Charles Molecavage, Sean A. O’Boyle, Julia K. O’Donnell, Grace E. Osiecki, Grace E. Pachick, Ella Panzik, Mia J. Pollack, Tessa J. Pollack, Adam R. Pontry, Bree A. Reilly, Willow R. Richman, Kellie E. Rother, Jesse J. Rybak, Lauren M. Schmude, Levi C. Schuler, Devin Shaw, Jodi L. Simonton, Joseph Skipkoski, Christopher Smolenak, Megen E. Stolpe, Mikayla B. Toney, Elianny S. Torres, Madison E. Van Gorden, Julia A. Vogt, Owen M. Weaver, Brenna M. Wehrenberg, Luke S. Wielgopolski
Honor Roll (3.250 – 3.699 GPA)
George M. Albright IV, Alison C. Andes, Hailey M. Arnold, Luke D. Barley, Joelene Benjamin, Audrey Boellmann, Jenna Brugger, Frances Cardenas, Madison E. Casey, Trevor J. Dean, Jezreel E. Dutcher, Shane L. Forsythe, Aimee C. Garcia, Patrick J. Hayes, Aidan J. Hoeft, Olivia R. Kamowski, Mia Kane, Caleb Keiser, Daniel S. Kernan, Julianna C. Kitchen, Kayla E. Kresge, Charles M. Lake, Jacob D. Lomerson, Tizia A. Mahrad, Nick L. Miscavage, Joseph E. Moratori, Joseph Novak, Tia O’Neill, Samantha A. Olszyk, Regina L. Pagarelski, Andreina Pratt, Logan J. Price, Maria Rilko, Jaiden M. Rodriguez, Bryant J. Sabulski, Aidan C. Simko, Jacob E. Slosky, Elizabeth C. Sodergren, Sophia Vargas, Gabrielle D. Vencak, Maxwell J. Wagner, Aidan M. Wallace, Alexander J. Wiedlich, Mason M. Zavistoski
12th Grade
Principal’s Honor Roll (4.0 GPA)
Olivia Aigeldinger, Emily E. Barley, Erin E. Barno, Nathanael P. Barron, Sara Bonn, Hailey S. Borsuk, Jocelyn R. Brotzman, Jack F. Brumagin, Sydney E. Bruno, Victoria M. Casarella, Natalie Charton, Sydney Charton, Bisma Chaudhry, Julia A. Dixon, Nolan S. Dunnum, Casey Evancho, Braylen Feist, Kate E. Fenstermacher, Kira Fenwick, Evan Fey, Raina J. Fountain, Tristen M. Gallagher, Andre Garrison, Melanie Golden, Emma Gomes, Nash E. Greene, Shannon Griffiths, Allison D. Gugliotti, Joseph A. Gzemski, Christopher E. Hannon, Alayna J. Harding, Madison A. Hite, Jadyn Hooper, Madison Hudak, Genavive M. Januszewski, Dhara Javia, Lauren R. Kalinowski, Brooke E. Keil, Riley Koch, Katherine A. Kogoy, Joshua R. Kollar, Abbey R. Krzywicki, Carter Laubach, Julia Lazo, Claire Lenio, Vicky Li, Megan McGovern, Arwaa Mehran, Megan Mills, Ruth Mullisky, Matilde B. Ortenzi, Krista L. Papura, Nidhi H. Patel, Parth Patel, Tanisi J. Patel, Nadia Peimany, Liam D. Petty, Stephanie L. Pollock, Grant E. Rose, Benjamin H. Rossi, Grace Rusinko, Sarah J. Russell, Lacey A. Santiago, John V. Scanlan, Kiara B. Schry, Paige Scott, Elizabeth A. Sheldon, Gracie Sinclair, John K. Sklarosky, Abbey Smith, Kollin Smith, Clarissa D. Snyder, Allyson J. Sodrosky, Haley J. Sullick, Ava J. Usavage, Aidan J. Verdekal, Ava Wanchisen, Taylor Wine, Kayla Witinski, Annabelle R. Witkowski, Emily Woss, Derrick Xie, Andrew Zheng, Darran Zimmermann JR, Jessica Zimmermann
High Honor Roll (3.700 – 3.999 GPA)
Lauren Amend, Brooke L. Aton, Myatalia Barna, Rebecca Biddinger, Ryan H. Covelens, Brian Cronauer, Molly K. DeMarzo, Kayleigh Derwin, Venessa Derwin, Trent G. DiLodovico, Emma Domzalski, Julliana M. Esparza, Greer O. Gavin, Emma H. George, Aidan M. Gierszal, Linsey Gluc, Ava M. Groth, Ariauna M. Harris, Taylor E. Henry, Austin Jasnoski, Alexander J. Jennings, Johana E. Kernan, Jessica Koptcho, Samantha Kulp, Hannah O. Lasoski, Sean T. Laurence, Morgan Lawson, Cameron McCarthy, Megan McLaughlin, Emily Merrel-Stiller, Connor S. Murtha, Jessica Niznik, Taylor R. O’Farrell, Vanessa E. Paul, Taylor M. Petrey, Kylah M. Pratt, Chase Pugh, Chloe Pugh, Blake E. Raudenbush, Madison M. Reilly, Michael V. Reilly, Kelsey Rinehimer, Hunter Rolles, Brandon Schwartz, Jaden Scott, Kylie E. Shreve, Zoe A. Stewart, Jenna M. Stone, Kyleigh E. Thomas, Jesus A. Valerio, Kaley A. Walker, Nathan J. Weaver, Jenna M. Williams, Ryan J. Yedloski, Quinn K. Zabiegalski, Nicole Zurawski
Honor Roll (3.250 – 3.699 GPA)
Grace D. Anstett, Matthew J. Banford, Connor Bessette, Daryl Boich, Matthew M. Brannan, Makayla Breslin, Julio R. Castro Roman, Kevin H. Cheng, Hailey Clark, Dominick R. Clegg, Aubrey E. Colo, Nickolaus A. Coniglio, Anthony B. Dangio II, Sarah Daniels, Leah Dietrich, Adele M. Dougherty, Joshua Fisher, Seth M. Gestl, Ty’mir L. Gunthrope, Logan A. Haddix, Zachary Harrison, Jayden M. Homa, Zaiden Kaminsky, Abdul-Muhaimin Khan, Emily R. Kline, Caleb E. Kondraski, Michael McLaughlin, Zachary R. Meadows, Catarina C. Medeiros, Reece Mylet, Sophia K. Novrocki, Tyler M. Oresick, Joseph K. Otero, Alekzander Radziewicz, Isabella M. Ramirez, Ricardo Reluzco, Olivia L. Richards, Joceleen Romero Diaz, Conner Scheffley, Lorelei L. Schwartz, Ethan Shudak, Steven J. Shybloski, Ryan Smith, Joshua J. Snyder, Ethan Stoltz, Rachel K. Stover, Nathan D. Thomas, Victoria J. Thomas, Kody M. Urbanovitch, Evan Wejkszner