🔊 Listen to this

Wilkes-Barre, Pa., January 7, 2022 – Dr. Joseph Evan, provost and vice president for academic affairs at King’s College, recently announced the students who have qualified for the Fall 2021 dean’s list. Students’ names and hometowns are listed alphabetically below.

Alvin Abraham, Hainesville, Ill.; Abby Achenbach Atglen Pa.; Mikayla Acree, Boonton, N.J.; Dominic Adameck, Swoyersville,, Pa.; Erik Aguero Flemington N.J.; Daniel Aguilar Scranton, Pa.; Samantha Ahearn Ronkonkoma N.Y.; Nusrat Ahmed, Swoyersville, Pa.; Beth Albright, Northampton, Pa.; Ashley Alexander, Philadelphia, Pa.; Joseph Aliciene, Shavertown, Pa.; Rawan Alosaimi; Wilkes-Barre, Pa.; Abdulaziz Alruwaili, Wilkes-Barre, Pa.; Duaa Alshabrakh; Yanerif Alvarez, North Babylon, N.Y.; Giovanni Amato, Whitehall, Pa.; Lydia Ameen, Pittston, Pa.; Nooran Amin, Branchburg, N.J.; Alexa Andruzzi, Staten Island, N.Y.; Jackilyn Annelli, East Hampton, Conn.; Joshua Anstett, Wilkes-Barre, Pa.; Mary Arcuri, Scranton, Pa.; Wellington Ardila, Branchburg, N.J.; Madison Armitage, Mehoopany, Pa.; Aziz Atiyeh, Whitehall,Pa.; Tiffany Augusto, Mountain Top, Pa.; Henri Avila, Plains, Pa.; Anthony Axelbank, Alexandria, Va.

John Babinsky, Barnesville, Pa.; Andrew Bafuma, Southington, Conn.; Theresa Ballas, Northampton, Pa.; Shaun Barlow, Jeffersonvlle, N.Y.; Ryan Barnes, Gilbertsville, Pa.; John Barrera, Kutztown, Pa.; John Barry, Dumont, N.J.; Olivia Barry, East Stroudsburg, Pa.; Oksana Bartosiewicz, Pittston, Pa.; Ashley Bath, Warrior Run, Pa.; Rachel Bath, Bear Creek Twp., Pa.; Zachery Bator, S. Abington Twp., Pa.; Michael Beljan, Bedminster, Pa.; Anna Bellucci, Pittston, Pa.; Tara Bender, Lincoln University, Pa.; Madison Bennett, Epsom, N.H.; Patrick Bennie, Pittston, Pa.; Darius Bermudez Viccica, Milford, Pa.; Brooke Best, Exeter, Pa.; Jordan Bett, Selden, N.Y.; Liza Beviglia, Old Forge, Pa.;Krisjin Bilwin, Wilkes-Barre, Pa.; Ryan Bisgard, Parker, Colo.; Ryan Bixler, Ocean View, Del.; Michael Bizzoco, Hillsborough, N.J.; Jacob Black, Duryea, Pa.; William Blagmon, Coatesville, Pa.; Tyler Blanchard, San Jose, Calif.; Mario Bonacci, Dickson City, Pa.

Abby Bonczewski, Larksville, Pa.; Gabrielle Booth, Mountain Top, Pa.; Camden Boris, Mountain Top, Pa.; Sheradyn Boris, Mountain Top, Pa.; Jordyn Bortz, Bath, Pa.; Olivia Borys, West Pittston, Pa.; Noelle Boucher, Allentown, Pa.; Andrew Bowden, Wapwallopen, Pa.; Cameron Bozik, Northampton, Pa.; Juliet Brady Colchester Conn.; Leonardo Brennan, Kingston, Pa.; Angelina Broga, Nassau, N.Y.; Meghan Brooks, Circleville, Ohio; Christienne Brown, Schenectady N.Y.; Nora Brown, Shavertown, Pa.; Trevor Brown, Old Forge, Pa.; Francesca Brunetti, Flemington, N.J.; Brenna Buckstein, Holbrook, N.Y.; Logan Buglio, Drums, Pa.; Olivia Bunch, Hanover, Pa.; Chloe Burke, Dallas, Pa.; Joelle Burke, Hunlock Creek, Pa.; Peyton Burns, Chambersburg, Pa.; Emily Bush, Wilkes-Barre, Pa.; Keira Butcher, Newark, Del.;

Rachael Caccese Weatherly Pa.; Redmond Cahill, North Haven, Conn.; Emmanuelle Camille, WilkesBarre, Pa.; Teagan Campbell, Bloomsburg, N.J.; Michael Caravaggio, Shavertown, Pa.; Richard Carey, Wilkes-Barre, Pa.; Shelby Carr, Dallas, Pa.; Kelly Carroll, West Pittston, Pa.; Mackenzie Casey, Plymouth, Pa.; Brenton Cassium, Coplay, Pa.; Carlos Castillo, Nanticoke, Pa.; Melvin Castillo Tejeda, Hazleton, Pa.; Erika Castro Santana, Hazleton, Pa.; Angela Ceci, Tamaqua, Pa.; Troy Chackan, Shavertown, Pa.; Lauren Chapple, Shavertown, Pa.; Hannah Chocallo, Wilkes-Barre, Pa.; Jacob Cierech, Bethlehem, Pa.; Shawn Clark, Ivyland, Pa.; Quinn Close, Hyde Park, N.Y.; Claire Coe, Oneonta, N.Y.; Samayah Coleman-Smith, Middletown, N.Y.

Emily Colleran, Plains, Pa.; Maritza Colon, Tobyhanna, Pa.; Sarah Colonna, Forty Fort, Pa.; Gabriella Conforti, Manahawkin, N.J.; Talyah Conmy, Scranton, Pa.; Sidney Conner, Shillington, Pa.; Claire Converse, New Berlin, N.Y.; Collin Cook, Hanover Twp., Pa.; Nathaniel Cook, Toms River, N.J.; Jack Cooper, Santa Cruz, Calif.; Cameron Corcoran, Laurel Run, Pa.; Grant Cormier, Mountain Top, Pa.; Nicholas Cortes, Dupont, Pa.; Rachel Corwin, Wilkes-Barre, Pa.; Jacqueline Costello, Florida, N.Y.; Samantha Cote, Collinsville, Conn.; Jo Anna Cox, Forty Fort, Pa.; Sean Crane, Orwigsburg, Pa.; Cassidy Crawford, Hunlock Creek, Pa.; Lauren Crinella, Archbald, Pa.; Alexis Crossley, West Pittston, Pa.

Grace Dacey, Mountain Top, Pa.; Issa Dahdal, Shavertown, Pa.; Kaitlyn Dahl, Sinclairville N.Y.; Hailey D’amato Commack N.Y.; Laura D’amato, Barnesville, Pa.; Olivia Daniels, Northampton, Pa.; Vanessa Dankovitch, Plains, Pa.; Trinette Darko-Missah, Sugar Hill, Ga.; Christopher Dautrich, Dallas, Pa.; Anarose Davidson, Mountain Top, Pa.; Ireland Davies, Kingston, Pa.; Matthew Davies, Rockaway Park, N.Y.; Michael Davies, Rockaway Park, N.Y.; Gavin Davis, Shickshinny, Pa.; Zachery Day, Moosic, Pa.; Anthony Deangelo, Exeter, Pa.; Aaron Deleon, Port Carbon, Pa.; Alyssa Deleon, Port Carbon, Pa.; James Denara, New Hyde Park, N.Y.

Meaghan Devine, Tinton Falls, N.J.; Ashley Dias, Riverside, R.I.; Alexa Digiovanni, Jackson, N.J.; Rachel Dillon, Shelton, Conn.; Matthew Dinh, Wilkes-Barre, Pa.; Michael Dischiavi, Toronto, Ontario; Collin Dlugosh, Plains, Pa.; Kristen Dobkowski, Merrick, N.Y.; Jillian Doherty, Smithtown, N.Y.; Dylan Domchek, Northampton, Pa.; Danielle Dougherty, Reading, Pa.; James Dowling, Hillsborough, N.J.; Bryce Dragna, Pottsville, Pa.; Autumn Dragovits, Coplay, Pa.; Emily Dreyfus, Mountain Top, Pa.; Braelan Drollas, Caldwell, N.J.; Gary Druhl, Union Dale, Pa.; Katelyn Duffy, Kew Gardens, N.Y.; Ashley Dukehart, Mercersburg, Pa.; Sean Dunay, Mountain Top, Pa.

Scott Ebner, Pittsgrove, N.J.; Michael Ecker, Quakake, Pa.; Joshua Edwards, Mountain Top, Pa.; Grady Egan, Ogdensburg, N.J.; Evan Egnatovich, Allentown, N.J.; Jenna Emery, S. Glastonbury, Conn.; William Eppley, Larksville, Pa.; Johnathan Evancho, Drums, Pa.; Zachary Evans, McAdoo, Pa.; Tucker Everett, New Tripoli, Pa.

Angelina Falcone, Pittston, Pa.; Britney Fandl, Catasauqua, Pa.; Michael Fanelli, Carbondale, Pa.; Hannah Farr, Windsor Locks, Conn.; Tyler Faux, Falls, Pa.; Genevieve Federici, West Wyoming, Pa.; Veronica Fenton, Perkiomenvlle, Pa.; Jacob Fertal, Lititz, Pa.; Sean Fisher, Bath, Pa.; Grace Fitzgerald, Binghamton, N.Y.; Sarah Fleisher, Delanco, N.J.; Haley Ford, Jacksonville, Fla.; Julia Frassetti, Staten Island, N.Y.; Grace Frati, Newark, Del.; Jake Freedman, Manalapan, N.J.

Lauren Freeley, Pembroke, Mass.; Aaron Frenkel, Minneapolis, Mich.; Sarah Fritz, Walnutport, Pa.; Richard Fronheiser, Lehighton, Pa.; Dominic Fulginiti, Plymouth Meeting, Pa.; Austin Funair, Bristol, Pa.

Joseph Gacek, West Pittston, Pa.; Nevaeh Galan, Allentown, Pa.; Antonia Galasso, Lehighton, Pa.; Patrick Galvin, Scranton, Pa.; Caitlin Garlick, Quakertown, Pa.; Bryana Garnett, Hazleton, Pa.; Alana Genovese, Staten Island, N.Y.; Cassandra Genovese, Gilbertsville, Pa.; Nicholas Germano, Smithtown, N.Y.; Casey Gerstein; Mary Gery, Pottstown, Pa.; Michayla Giacolone, Cato, N.Y.; Jack Gilgallon, Wilkes-Barre, Pa.; Gabriel Gillespie, Forty Fort, Pa.; Conlan Gilmor, Orefield, Pa.; Torin Gilmor, Orefield, Pa.; Thomas Gilmore, Sussex, N.J.; Ellen Glatz, Exeter, Pa.

John Glinsky, Olyphant, Pa.; Sydney Gnall, Barnesville, Pa.; Rebecca Goldberg, Bryn Mawr, Pa.; Ashlyn Golya, Yatesville, Pa.; Marco Gomez, Staten Island, N.Y.; Emily Gordon, Bangor, Pa.; William Grace, Warminster, Pa.; Ryan Graham, Delran, N.J.; Sarah Graham, Mountain Top, Pa.; Gina Gratti, Elysburg, Pa.; Joseph Graybeal, Mountain Top, Pa.; Kristen Grebe, Phoenixville, Pa.; John Grebeck, Bridgewater, N.J.; Nicholas Greenawalt, Bethlehem, Pa.; Noel Greenwood, Albertis, Pa.; Kiersten Grieco, Duryea, Pa.; Vincenza Grilletto, Pipersville, Pa.; Laura Grzezdzinski, Wilkes-Barre, Pa.; Tekoah Guedes, Thompson, Pa.; David Gugliotti, Mountain Top, Pa.; Robert Gulich, Kingston, Pa.; Ashly Gutierrez, Wilkes-Barre, Pa.

Jenna Haefele, Dickson City, Pa.; Joy Harris, Wyoming, Pa.; Emma Hart, Pittston, Pa.; Nicholas Harth, Pittston, Pa.; Hannah Harvey, Benton, Pa.; Mackenzie Hasuga, Coal Township, Pa.; Rachel Havely, Coplay, Pa.; Sarah Hayward, Ringoes, N.J.; Sarah Healy, Bethlehem, Pa.; Alex Heckman, Hainesport, N.J.; Devland Heffron, Plymouth, Pa.; Sarah Heiskell-Mann, Westbury, N.Y.

Joseph Herman, Whitehall, Pa.; Christian Hernandez, Wilkes-Barre, Pa.; Misael Hernandez, Berwick, Pa.; Fernando Hernandez Alvarez, Lancaster, Pa.; Mariely Herrera de Jesus, Wilkes-Barre, Pa.; Hannah Hess, Berwick, Pa.; Seth Higgins, Sweet Valley, Pa.; Isabella Hill, Wyoming, Pa.; Akeno Ho, Port Jefferson Station, N.Y.; Wiatt Hoffmann, Flemington, N.J.; Jake Hogan, West Pittston, Pa.; Coit Holbrook, Mountain Top, Pa.; Nathan Horn, Bath, Pa.; Steven Horst, Dallas, Pa.; Sarah Howard, Philadelphia, Pa.; Jacqueline Huber, Lebanon, Pa.; Thomas Hurley, Florence, N.J.; Miranda Hutchins, Sweet Valley, Pa.; Matthew Hysore, Boyertown, Pa.

Roben Jaoude, Whitehall, Pa.; Dianna Jaroszak, Wharton, N.J.; Marissa Jason, Wilkes-Barre, Pa.; Travis Jayne, Towanda, Pa.; Eric Johnson, Mountain Top, Pa.; Julia Johnson, Mountain Top, Pa.; Olivia Johnson, Pittston, Pa.; Matthew Jones, Camp Hill, Pa.; Bailey Jordan, Exeter, Pa.

Hailey Kairewich, West Hazleton, Pa.; Joseph Kalikas, Staten Island, N.Y.; Jacqueline Kane, Burlington, N.J.; Justin Kane, Belvidere, N.J.; Piper Kane, Dupont, Pa.; Ryan Kane, Hanover Twp., Pa.; John Karam, Hunlock Creek, Pa.; Taylor Kaschak, Weston, Pa.; April Kashmer, Edwardsville, Pa.; Nicholas Katulka, West Wyoming, Pa.; Kara Keim, Millersburg, Pa.; Meranda Keister, Newport, Pa.; Kristina Keithley, Elkton, Md.; Eliza Keller, Carlisle, Pa.; Dylan Kelly, Pittston, Pa.; Lauren Kelly, Dallas, Pa.; Emily Kemme, Coatesville, Pa.; Heather Kemper, Andover, N.J.

Theresa Kenny, Rockville Ctr., N.Y.; Nicole Kerestes, Ashley, Pa.; Brian Kerrigan, Warrenton, Va.; Mohammed Khodiri, Wilkes-Barre, Pa.; Mikayla Kidd, Monroe Township, Pa.; Paige King, Johnstown, Pa.; Brianna Kiretchjian, Milford, Pa.; Mary Elizabeth Kishbaugh, Pittston, Pa.; Melissa Klecker, Hanover, Pa.; Stephanie Kleinfelder, Langhorne, Pa.; Angel Klemunes, Pittston, Pa.; Matthew Klusman, Wrightstown, N.J.; Emma Knoll, Hendersonville, Tenn.; Kara Kochanski, Shavertown, Pa.; Owen Kostelnick, Wilkes-Barre, Pa.; Pearl Kotwal, Edison, N.J.; Amanda Koukos, Farmingdale, N.Y.; Marissa Kovaleski, West Wyoming, Pa.; Andrew Kozlofski, Nanticoke, Pa.; Jennifer Kraengel, Duryea, Pa.; Kelly Kramer, Duryea, Pa.; Gillian Kramlick, Branchburg, N.J.; Jessica Kranick, Scranton, Pa.; Kade Kravits, Shavertown, Pa.; Elizabeth Kravitz, Kingston, Pa.; Emily Kriston, Tremont, Pa.; Kiersten Krouse, Wayne Pa.; Olivia Krupski, Olyphant, Pa.; Sydney Kruszka, West Wyoming, Pa.; Alexander Kubishin, Drums, Pa.; Gina Kuckla, Old Forge, Pa.; Taylor Kufro, Frackville, Pa.; Samantha Kulman, Thomaston, Conn.; Gianna Kurtz, Noxen, Pa.; Mary Katherine Kushnerick, Gilbertsville, Pa.

Samantha Labenski, Nanticoke, Pa.; Alyson Lacomis, Plains, Pa.; Corinne Laino, Reading, Pa.; Zachary Lang, Easton, Pa.; Carli Lavery, Howell, N.J.; Kent Lee Apo; Megan Lee, Pittston, Pa.; Rachael Lenker, Seltzer, Pa.; Joseph Lennon, Dickson City, Pa.; Sydney Leonard, Drums, Pa.; Austin Leone, Pompton Lake, N.J.; Lindsey Leppo, Dunmore, Pa.; Jami Lesek, Lake Ariel, Pa.; Joshua Levalley, Shickshinny, Pa.; Mary Lewis, Pittston, Pa.; Bernadette Lieback, Pittston, Pa.; Hannah Lisowski, Old Forge, Pa.; Kathryn Lombardo, Exeter, Pa.; Griffin Loureiro, Scranton, Pa.; London Lovallo, Taylor, Pa.; Stephen Lucas, Wyoming, Pa.; Jesse Lutz, Harveys Lake, Pa.; Nicholas Lutz, Wilkes-Barre, Pa.

MNicole Macfarlane, Mountain Top, Pa.; Alyssa Macher, Floral Park, N.Y.; Devin Maciejewski Montoursville Pa.; Hayley Mackay, Deptford, N.J.; Anthony Macko, Wilkes-Barre, Pa.; Richard Madden, East Rockaway, N.Y.; Jordan Madise, Breinigsville, Pa.; Abigail Maffei, Athens, Pa.; Henry Mago, Nuangola, Pa.; Kristen Mahon, New York, N.Y.; Mikaela Majcher, Turbotville, Pa.; Alexis Majka, Marysville, Pa.; Peter Makrides, Brodheadsville, Pa.; Daniela Mangiapane, Mount Carmel, Pa.; Sara Mangold, Wilkes-Barre, Pa.; Dominic Marchese, Kingston, Pa.; Angelina Marchozzi, York, Pa.; Gracelyn Marsh, Larksville, Pa.; Audrey Martin, New Hope, Pa.

Victoria Martinelli, Forty Fort, Pa.; Hannah Maruhnich, Dupont, Pa.; Hannah Marvin, Shickshinny, Pa.; Jared Mastillo, Roaring Brook Twp., Pa.; Dominick Mattei, Wilkes-Barre, Pa.; Nicole Mayers, Pittston Twp., Pa.; Jaymie Mazewski, Milan, Pa.; Dearbhla Mcallister, Ballymena, Ireland; Devin McCarthy, Rockville Centre, N.Y.; Veronica McClelland, Douglassville, Pa.; Sarah McCormick, Harding, Pa.; Joachim McElroy, Cheltenham, Pa.; Mark McFarland, Pittston, Pa.; Nathaniel McGlone, Langhorne, Pa.; Alyse McKennetts, Wapwallopen, Pa.; Jayan McKenzie, Long Branch, N.J.; Riley Mclaughlin, Swoyersville, Pa.; Abigail McMillian, Hanover, Pa.; Celia Medina, New Egypt, N.J.; Julia Medina, Old Greenwich, Conn.; Nathan Mehl, Scranton, Pa.; Ifrah Mehran, Mountain Top, Pa.; Darren Mena, Hazleton, Pa.; Owen Metzger, Riverside, Pa.; Luke Meyer, Long Pond Pa.; Melvin Meyer, Larksville, Pa.

Bradley Meyers, Sugar Notch, Pa.; Katherine Middleton, Hanover Twp., Pa.; Meghan Mietlicki, Leroy, N.Y.; Courtney Miller, Whippany, N.J.; Emily Miller, Pittston, Pa.; Kip Miller, Pringle, Pa.; Sarah Miller, Harding, Pa.; Lauren Minor, Hanover Twp., Pa.; Nicholas Mirigliani, Swoyersville, Pa.; Jake Miscavage, Mountain Top, Pa.; Madison Modugno, Macungie, Pa.; Victoria Moerman, West Grove, Pa.; Jacob Monaghan, Downingtown, Pa.; Emma Monson, Covington Twp., Pa.; Paula Moon, Bel Air, Md.; Aleksandra Morar, Hazle Township, Pa.; Gabrielle Morgan, Kingston, Pa.; Victor Mori, Wilkes-Barre, Pa.; Austin Morris, Easthampton Twp., N.J.; Magdalene Moses, West Orange, N.J.; Paige Motovidlak, Harveys Lake, Pa.; Bobby Moyer, Pottsville, Pa.; Taylor Mueller, Hockessin, Del.; Casey Mulligan, Hanover Twp., Pa.; Michael Murray, Forty Fort, Pa.

Samuel Nalesnik, Henryville, Pa.; Brandi Naprava, Hazle Township, Pa.; Jamie Erica Navarro, Jackson, N.J.; Abigail Nee, Old Forge, Pa.; Elias Neidhart, Ballston Lake, N.Y.; Duong Nguyen, Wilkes-Barre, Pa.; Camryn Nicholas, Germansville, Pa.; Alexandra Noeding, Washington Depot, Conn.; Amanda Nolan, Howard Beach, N.Y.; Emily Novicki, Wapwallopen, Pa.; Andrew Novrocki, Larksville, Pa.; Jonathan Nowak, Mayfield, Pa.; Patrick Nowak, Ontario N.Y.; Meghan Nuccio, Pleasantville, N.Y.

Megan O’Brien, East Setauket, N.Y.; Michael O’Brien, Cinnaminson, N.J.; Megan O’Brien, Jenkins Twp., Pa.; Isabella O’Donnell, Macungie, Pa.; Oluwatomisin Olasimbo, Sykesville, Md.; Natalie Olivo, Scranton, Pa.; Erich Olsen, Luzerne, Pa.; Aaron Olsovsky, Plymouth Meeting, Pa.; Casey Orlando, West Pittston, Pa.

Maggie Paciga, Shavertown, Pa.; Nicholas Palazzolo, South Plainfield, N.J.; Madison Pamlanye, Newark Del.; Jessica Parente, West Wyoming, Pa.; Lauren Parente, West Wyoming, Pa.; Catarina Parenti, Northampton, Pa.; Samuel Parri, Wilkes-Barre, Pa.; Christopher Patton, Havertown, Pa.; Kaleb Paulin, Lansdale, Pa.; Marta Pawka, Lakewood, N.J.; Jacob Pawliczak, Goshen, N.Y.; Danielle Pegg, Breinigsville, Pa.; Alesha Pekarovsky, Kingston, Pa.; Camryn Penn, Reading, Pa.; Kayla Penzone, Carbondale, Pa.; Maria Perez, Wilkes-Barre, Pa.; Freya Peters, Stony Point, N.Y.; Gustav Petruske IV, Pleasant Hill, Calif.; Tyler Petty, S. Abington Twp., Pa.; James Petuch, Newton, N.J.; Vivian Phan, Mechanicsburg, Pa.; Jared Piontkowski, Nanticoke, Pa.; Matthew Piontkowski, Nanticoke, Pa.; Andrew Pizarro, Goshen, N.Y.; Joseph Plachcinski, North Bellmore, N.Y.; Nathaniel Plaspohl, Macedonia, Ohio; Sophia Plate, Forest Hill, Md.; Lauren Polak, Hellertown, Pa.; Gabriella Porchetta, Colts Neck, N.J.; Elizabeth Porto, Shelton, Conn.; Abriana Posluszny, Shickshinny, Pa.; Alexander Powell, Swoyersville, Pa.; Skyler Princi, Shoreham, N.Y.; Brianna Prinz, Aberdeen, Md.; Jessica Propes, Forty Fort, Pa.; Alexis Prowker, Coopersburg, Pa.; Danielle Prudente, Bear Creek Township, Pa.; Jenavieve Pursell, Swoyersville, Pa.

Connor Quaglia, Hanover Township, Pa.; Maddison Quick, Mahanoy City, Pa.; Matthew Raite, Woodbridge, N.J.; Dylan Ramage, Wappingers Falls, N.Y.; Macey Raskiewicz, Kingston, Pa.; Kassidy Ratzin, Duryea, Pa.; Caden Reader, Nescopeck, Pa.; Hannah Redding, Wilkes-Barre, Pa.; Jared Reto, Bangor, Pa.; Madelyn Reuter, New Egypt, N.J.; Rachel Reyes, Wilkes-Barre, Pa.; Mikayla Reynolds, Dallas, Pa.; Larson Rice, Dallas, Pa.; Rachel Richard, Fallston, Md.; Nicholas Richards, Lapeer, Mich.; Julian Rickert, Lansford, Pa.; Allessandra Rimkie, New Hartford, Conn.; Renee Rinehimer, Exeter, Pa.; Orlando Rivera, Ridgewood, N.Y.; Hannah Robbins, Pittston, Pa.; Kaitlyn Roberts, Mountain Top, Pa.; Rayna Roberts, Shavertown, Pa.; Thomas Roberts, Mountain Top, Pa.; Thomas Rock, Prompton, Pa.; Mackenzie Rockovich, West Hazleton, Pa.; Luigi Romano, Jenkins Twp., Pa.; Kelimarie Romero, Philadelphia, Pa.; Maxwell Rosen, West Pittston, Pa.

Alexis Rossi, Sugarloaf, Pa.; Christopher Rossi, Yardley, Pa.; Alexander Rubbico, Wilkes-Barre, Pa.; Audrey Rubner, Clarks Green, Pa.; Andrea Ruby, Duryea, Pa.; Angeline Ruckle, Hunlock Creek, Pa.; Jake Ruppert, Malvern, Pa.; Joseph Ruzicka, Bear Creek, Pa.; Annie Ryan, Hillsborough, N.J.; Sidney Ryan, Eagleville, Pa.; Kristopher Rynkiewicz, Nanticoke, Pa.; Monika Ryszewska, Bethlehem, Pa.

Hailey Samsell, Taylor, Pa.; Caroline Savettiere, Massapequa, N.Y.; Elizabeth Savidge, South Windsor, Conn.; Tyler Sayger, Buffalo, N.Y.; Kyle Saylor Whitehall, Pa.; Jake Scanlan, Feasterville Trevose, Pa.; Tessa Schaefer-Flynn, Holbrook, Mass.; Faith Schaffer, Coplay, Pa.; Jessica Schaut, Pennsburg, Pa.; Caroline Schneider, Massapequa, N.Y.; Alexander Schwartz, Bangor, Pa.; Anagrace Schwartz, Carlisle, Pa.; Paul Seasock, Kingston, Pa.; Emilia Serafin, Nazareth, Pa.; Kaylee Serbin, Larksville, Pa.; Jacquelyn Shanley, Jessup, Pa.; Jonathan Shaw, Kingston, Pa.

Peter Shay, Nanticoke, Pa.; Mackenzie Sherman, Drums, Pa.; Hailey Shillabeer, Lebanon, Pa.; Carly Shire, Bethlehem, Pa.; Paul Shoemaker, Dallas, Pa.; Paige Showaker, Biglerville, Pa.; Alexander Showalter, Thompson, Pa.; Mackenzie Shughart, Mercersburg, Pa.; Jacob Shusta, Kingston, Pa.; Alyssa Siejna, Wilkes-Barre, Pa.; Matthew Silinskie, West Wyoming, Pa.; Nicole Silinskie, Wyoming, Pa.; Emily Sims, Nanticoke, Pa.; Tyler Sindel, Brick, N.J.; Bryce Sisko, Schuylkill Haven, Pa.; Andrew Skutack, Pittston, Pa.; Megan Small, Pittston Twp., Pa.; Bailey Smallcomb, Wilkes-Barre, Pa.; Benton Smith, Glen Lyon, Pa.; Bria Smith, Boyertown, Pa.; Corinne Smith, Mountain Top, Pa.; Kassandra Smith, Hanover Twp., Pa.; Torin Smith, Montgomery, N.Y.; Christopher Snyder, Sugarloaf, Pa.; Nicholas Snyder, Clay, N.Y.; Alexander Solano, Shavertown, Pa.; Kayla Sondberg, Sewell, N.J.; Sydney Souliere, Allentown, Pa.; Cyrena Spafford, Warminster, Pa.; Scarlett Spager, Old Forge, Pa.; Anthony Spina, Long Valley, N.J.; Katherine Stanek, Columbia, N.J.; Olivia Stankewicz, Hockessin, Del.; Caitlin Steele, Hamburg, Pa.; Jordan Stefanski, Hanover Twp., Pa.; Matthew Stegura, S. Abington Twp., Pa.; Jared Stephan, Lancaster, Pa.; Savannah Stern, Allentown, Pa.; Alyssa Stetler, Bloomsburg, Pa.; Sarah Stettler, Wapwallopen, Pa.; Matthew Still, Mount Laurel, N.J.; Jeffrey Stilp, Wilkes-Barre, Pa.; Savannah Stockert, Perkasie, Pa.; Waylon Stouffer, Chambersburg, Pa.; John Stout, Dallas, Pa.; Harley Sullivan, Gillett, Pa.; Morgan Sullivan, Forty Fort, Pa.; Kayla Supkowski, Mountain Top, Pa.; Madison Suzel, Middle Village, N.Y.; Julia Sweeney, Larksville,, Pa.; Sara Swingle, Mansfield, Pa.; Haley Sworen, Duryea, Pa.

Morgan Tabel, Cortland, N.Y.; Mounira Tahch, West New York, N.J.; Hideki Takagi, Shavertown, Pa.; Logan Taylor, Plymouth, Pa.; Sean Taylor, Staten Island, N.Y.; Ali Tedik, Plains, Pa.; Ryan Termini, Old Forge, Pa.; Ashley Thalassinos, Matamoras, Pa.; Devn Thomas, Nanticoke, Pa.; Alphina Thopurathu, Bedford, Mass.; Michelle Tlatenchi, Wilkes-Barre, Pa.; Maria Tlatenchi-Tapia, Wilkes-Barre, Pa.; Garret Tomasek, Hiram, Ohio; Zoe Tomko, Port Trevorton Pa.; Colby Toth, Bangor, Pa.; Sage Toth, Allentown, Pa.; Andrew Trainer, Conshohocken, Pa.; Lala Traore, Germantown, Md.; Nicole Trewhella, Belford, N.J.; Judith Tuifel, Glen Cove, N.Y.;

Cameron Valaitis, Nanticoke, Pa.; Bryce Van Deutsch, Shavertown, Pa.; Abigail Varzaly, Wilkes-Barre, Pa.; Antoni Vasquez, Berwick, Pa.; Ivy Vazquez, Moscow, Pa.; Cierra Vega, Astoria, N.Y.; Gavin Vercusky, Hazle Township, Pa.; Vincent Vespico, Shavertown, Pa.; Jakub Viedemann, Raleigh, N.C.; Angela Vigliotti, Syracuse, N.Y.; Alyssa Vikara, Tunkhannock, Pa.; Ariel Vikara, Tunkhannock, Pa.; Tiffany Vincavage, Falls, Pa.; Morgan Vincelli, Dallas, Pa.; Stephen Vivona, Thompson, Pa.; Samantha Volpe, Mickleton, N.J.; Serena Vrablik, Orefield, Pa.

Rachel Walker, Mountain Top, Pa.; Emily Wall, Carbondale, Pa.; John Wall, Norristown, Pa.; Matthew Wall, Norristown, Pa.; Elizabeth Wallace, Archbald, Pa.; Meghan Walsh, Great River, N.Y.; Mitchell Ward, Harrisburg, Pa.; Courtney Wartella, Plains, Pa.; Alexis Washko, Pottsville, Pa.; Chloe Weaver, Dallas, Pa.; Ryan Welch, Drums, Pa.; Ashley Wheeler, Kingston, Pa.; David White, Pringle Pa.; Gabrielle White, Wilkes-Barre, Pa.; Jasmine White, Shelton, Conn.; Madelynn White, Chalfont, Pa.; Richard Wiaterowski, Nanticoke, Pa.; Savannah Willard, Aliso Viejo, Calif.; Errien Williams, Wood Ridge, N.J.; Joel Williams, Pennsburg, Pa.; Vivian Williams, Ellicott City, Md.; Jenny Wilson; Morgan Witinski, Mountain Top, Pa.

Alyssa Wivell, Hanover Twp., Pa.; Maddelena Wnukowski, Philadelphia, Pa.; Abigail Wolfe, Dalmatia, Pa.; Rachel Woomer, Douglassville, Pa.; Theodore Wozniak, Wilkes-Barre, Pa.; Kevin Wrobleski, Commack, N.Y.; Kelce Wynder, Duryea, Pa.; Carl Yastremski Wilkes-Barre, Pa.; Kelly Young, Shavertown, Pa.; Xiangru Yuan, Beijing, China

Amina Zaidi, Clarksville, Md.; -Sarah Zaleppa, Mountain Top, Pa.; Nicole Zambetti, Pittston, Pa.; Citlalli Zaragoza, Steelton, Pa.; Avery Zdancewicz, Swoyersville, Pa.; Colin Zeiss, Dallas, Pa.; Kyre Zielinski, West Pittston, Pa.; Nina Zola, Conyngham, Pa.; Victoria Zultevicz, Shickshinny, Pa.

For more information on King’s College, please visit www.kings.edu.