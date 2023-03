🔊 Listen to this

Wyoming Valley West music students recently attended District Orchestra, District Band and District Chorus Festivals. Show from left are, first row: Courtney Dierolf, Emilee DeGood, Cassy Stochla, Jessica Czuba, Jacob Novrocki, Murphy Pick, Jade McKenna, Tessa Kopetcny, Grey Frasier, Melanie Brito, Lizbeth Espinoza, Bailey Grove, Taylor Schwarz, Rebecca Bealla, Ariel Chu, Lowrie Campusano, Anna Novrocki, Cassy Gobish, Dennis Lee, Aidan Slatky. Second row: Chris Hargett, Lily Romanowski, Sarah Park, Jose Hernandez, George Hebda, John McLaughlin, Chloe Orfanella, Amelia Hoffman, Lola Wojciechowski, Peyton Sprague, Paul Carnecki, Ben Isamoyer, Neveah Meininger, Damon Iracki, Michaela Shillabeer. Third row:Antonio Torres, Anthony Favata, Isaac Bolan, Maxwell Saporito, Daniel Dempsey, Luke Hoffman, Raegan Czycki, Heath Stochla, Kristen Griffiths, Sarina Rowe, Katherine Kelly, Kali Piczon, Brayden Bogdon, David Longfoot, Dylin Katchik, Jamie-Lynn Wilczewski, Dahlia Kane.