🔊 Listen to this

Luzerne County Community College announces the following students have earned recognition for outstanding academic achievement during the spring 2023 semester.

To qualify for the President’s List, a student must earn a 4.0 cumulative grade point average. Students who attain a grade point average between 3.5 and 3.99 are included on the Dean’s List, and those with an average between 3.25 and 3.49 are included on the Honors List.

President’s List

Randy Mateo, Norwalk; Jay Hampsher, Lock Haven; Katelyn Deitz, Sunbury; Erica Leonard, Sunbury; Gerald Mack, Sunbury; Sarah Fetscher, Benton; Jenifer Mailander, Benton; Tara Full, Bloomsburg; Isaac Konkolics, Bloomsburg; Destiny Selert, Bloomsburg; Alyssa Shuman, Bloomsburg; Ryan Smith, Bloomsburg; Lynn Uszal, Bloomsburg; Naudis Delacruz, Danville; Christopher Reed, Danville; Karl Siegmund, Danville; Queenlyn Zartman, Dornsife; Jacob Davis, Elysburg; Jillian Morgan, Elysburg; Anna Marrie De Castro, Lewisburg; Crystal Cino, Millville; Ericka Buss, Milton.

Also, Morgan Kaleta, Mount Carmel; Haley Lahr, Mount Carmel; Tiffany Eroh, Northumberland; Olivia Lefevre, Stillwater; Barry Moyer, Ashland; Denise Woodruff, Ashland; Yamilex Genao Castillo, Hazleton; Claudet Liriano, Hazleton; Yaquira Morales Murray, Hazleton; Jeffrey Perez, Hazleton; Daurys Ramirez, Hazleton; Christine Angel Ramos, Hazleton; Marlenne Bonilla, Hazle Township; Hailey Kairewich, Hazleton; Kayla Longo, Hazleton; Mabelle Pina-Mendez, West Hazleton.

Also,Emily Sharrer, West Hazleton; Brett Antolick, Conyngham; Elizabeth Flaim, Conyngham; Analin Adames, Drums; Gabriel Colyer, Drums; Abbey Hengst, Drums; Angelina Kupsho, Drums; Brynn Newborn, Drums; Bridget Reed, Drums; Sarah Rodriguez, Drums; Saraiha Rossi, Drums; Marah Oliveri, Rock Glen; Grace Bernstein, Sugarloaf; Jenna Fairchild, Sugarloaf; Jack Nichols, Sugarloaf; Michelle Shuman, Sugarloaf; Haley Yost, Sugarloaf; Kiley Huttman, Milford; Nicholas Brunamonti, Clarks Summit; Kendal Hamby, Clarks Summit; Payton Hamby, Clarks Summit.

Also,Kaylin Hosier, Clarks Summit; Jonathan Loiselle, South Abington; Kelly McAndrew, Factoryville; Marina Hitchcock, Gouldsboro; Amy Bidwell, Honesdale; Samantha Hineline, Lake Ariel; Tiffany Ashton, Olyphant; Gabriel Bonocore, Tafton; Eugene Salmond, Scranton; Kirsy Tavarez Vargas, Scranton; Chloe Moore, Moosic; Jessica Almanzar, Scranton; Miranda Bedwell, Berwick; Jocelynn Belletiere, Berwick; Lauren Birk, Berwick; Tawney Culver, Berwick; Emily Farley, Berwick; Alexa Wall, Berwick; Zachary Aben, Dallas; Carly Cavanaugh, Dallas; Jordyn Muckey, Dallas.

Also,Kristen Ramirez, Dallas; Lexi Brink, Glen Lyon; Joseph Hungarter, Glen Lyon; Lauren Marsico, Glen Lyon; Rachel Holmes, Harveys Lake; Amber Kocher, Harveys Lake; Pacelyn King, Hunlock Creek; Hope Halliday, Nanticoke; Connor Hornung, Nanticoke; Julia Kocher, Nanticoke; Michael Marcella, Nanticoke; Christian Mavus, Nanticoke; Sarah Roman, Nanticoke; Shawn Terry, Nanticoke; Frank Wolfe, Nanticoke; Makenzy Bowes, Nescopeck; Zachary Evans, Nescopeck; Destiny Granville, Nescopeck; Jessica Zimmerman, Nescopeck; Brian Boston, Noxen.

Also,Justin Fischer, Pittston; Hayley Lewis, Pittston; Lily Talukder, Pittston; Jacob Boedeker, Dupont; Hailey Brice, Dupont; Gabrielle Curatolo, Avoca; Kelly Shimonis, Pittston; Michael Cangiarella, Duryea; Christopher Demark, Duryea; Elyse Guziewicz, Duryea; Valeria Loeffler, Duryea; Christopher Chipolis, Harding; Donald Cooper, Exeter; Charles Heizenroth IV, West Pittston; Michael Marranca, Exeter; Megan Marsh, Exeter; Jordan Calpin, Wyoming; Anabell Estrella, Wyoming; Stephon Dalencourt, Plymouth; Haley Doyle, Plymouth; Trent Giza, Plymouth.

Also,Kayla Irizarry, Plymouth; Logan Kamp, Shickshiny; Crystal Post, Shickshinny; Zachary Safka, Shickshinny; Zachary Wolfe, Shickshinny; Michael Romano, Tunkhannock; Tyler Furedi, Wapwallopen; Abigail Lawall, Wapwallopen; Jaden Scott, Wapwallopen; Abigail Spaide, Wapwallopen; Hunter Webby, Wapwallopen; Scott Whitonis, Wapwallopen; Jack Andrews, White Haven; Ainslee Green, White Haven; Trinity Lavariega, White Haven; Sidney Wenner, White Haven; Crishna Armstrong, Wilkes-Barre; Luz Castro, Wilkes-Barre; Mikayla Cook, Laflin; Joseph Day.

Also,Wilkes-Barre; Paige Dean, Wilkes-Barre; Reina Gil, Wilkes-Barre; Shanelle Hines, Wilkes-Barre 18702; Guadalupe Huertero, Wilkes-Barre; Abigail Kush, Wilkes-Barre; Wendy Martinez, Wilkes-Barre; Josmarlin Ramirez, Wilkes-Barre; Karla Richiez, Wilkes-Barre; Noudehouenou Sokenou, Wilkes-Barre; Ashley Stacknick, Wilkes-Barre; Kara Stoltzfus, Wilkes-Barre; Thavian Taylor, Wilkes-Barre; Claris Gomez, Kingston; Elke Heubach, Kingston; Lalaj Johnson, Edwardsville; Michael Koval, Swoyersville; Makenna Kuzminski, Edwardsville; Victorya Lenz, Kingston; Molly Moran, Swoyersville; Kaylee Nice, Swoyersville; Elizabeth Rousseau, Forty Fort; Hunter Sgarlat, Forty Fort; Lauren Sunder, Kingston; Garrett Vought, Larksville; Jenifer Asitimbay, Wilkes-Barre.

Also,Alexa Berecin, Wilkes-Barre; Emily Buraczewski, Wilkes-Barre; Grace Donovan, Hudson; Robert Gorski, Wilkes-Barre; Maia Iukuridze, Wilkes-Barre; Laci Kostelnick, Wilkes-Barre; Lauren Alexander, Ashley; Casey Evancho, Sugar Notch; Christian Frame, Hanover Township; Raina Kioske, Hanover Township; Sierra Kirkpatrick, Hanover Township; Beth McNulty, Warrior Run; Ethan Seelye, Ashley; Katherine Szczucki, Ashley; Luke Bartley, Mountain Top; Collin Bogdon, Mountain Top; Jean Bonn, Mountain Top; Katelyn Bozinko, Mountain Top; Isabella Caporuscio, Mountain Top; Aayan Chaudhry, Mountain Top; Faith Delay, Mountain Top.

Also, Anna Desino, Mountain Top; Paige Fallbright, Mountain Top; Julia Glowacki, Mountain Top; Joseph Gola, Mountain Top; Emma Gomes, Mountain Top; Alayna Harding, Mountain Top; Bailey Hayes, Mountain Top; Cadence Hiller, Mountain Top; Joshua Hilpp, Mountain Top; Zachary Howton, Mountain Top; Kennedie Huber, Mountain Top; Aidan Jardine, Mountain Top; Olivia Jardine, Mountain Top; Raymond Joseph, Mountain Top; Brooke Lapinski, Mountain Top; Hannah Lasoski, Mountain Top; Saige Magagna, Mountain Top; Sean Munson, Mountain Top; Yanceys Nunez Santos, Mountain Top; Dhruv Patel, Mountain Top; Nadia Peimany, Mountain Top; Caitrin Perry, Mountain Top; Makayla Rutchauskas, Mountain Top; Luciano Schwartz, Mountain Top.

Also,Hayley Selfe, Mountain Top; Robert Shafer, Mountain Top; Andrew Sodergren, Mountain Top; Ryan Stencavage, Mountain Top; Rebecca Tirpak, Nuangola; Emma Vanchure, Mountain Top; Kennedy Zlockie, Mountain Top; Lilliana Iveson, Shavertown; Emily Kaufman, Shavertown; Jacob Monko, Shavertown; Thomas Pierce, Trucksville; Jhon Masao Valle, Shavertown.

Dean’s List

Messanh Abalo, Wilkes-Barre; Martin Cannella, Meshoppen; Jacob Schultz, Franklin; Katelynn Wojtaszek, Hughesville; Jessica Matson, Turbotville; Sarah Bertone, Sunbury; Liv Reese, Sunbury; Liz Reese, Sunbury; Olivia Sprenkel, Sunbury; Paige Yorks, Benton; Mary Catherine Bachman, Bloomsburg; Topeaka Covelusky, Bloomsburg; Denali Easley, Bloomsburg; Hunter Freeman, Bloomsburg; Nicholas Heimbach, Bloomsburg; Destiny Marrero, Bloomsburg; Isabella Pistoia, Bloomsburg.

Also,Andrea Prybyla, Bloomsburg; Joshua Sterner, Bloomsburg; Brian Fosse, Catawissa; Jonathan Tobias, Catawissa; Amy Depa, Danville; Moriah Treadway, Danville; Reese Humphrey, Elysburg; Gage Bowers, Herndon; Sydney Renninger, Herndon; Patrick Glanzmann, Marion Heights; Tara Wasilewski, Marion Heights; Ryan Kerris, Kulpmont; Trevor McDonald, Kulpmont; Caroline Decastro, Lewisburg; Cortnee Bardo, Millville; Aaron Elliott, Mt Carmel; Janine Hawkins, Mount Carmel; Logan Hixson, Mount Carmel; Jocelyn Shustack, Mount Carmel.

Also,Jessy Stankavage, Mount Carmel; Jacob Zarski, Mount Carmel; Jadyn Shipe, Paxinos; Victoria Brabitz, Coal Township; Jill Mestlin, Ranshaw; Emily Schlee, Coal Township; Libby Shingara, Coal Township; Taylor Goss, Shamokin; Shelley Hendrickson, Shamokin; Kennedy Kerstetter, Shamokin; Adam Koraich, Shamokin; Selena Lin, Shamokin; Abigale Mummey, Shamokin; Sierra Neidig, Shamokin; James Ogle, Shamokin; Payten Puttmann, Shamokin; Hunter Rodman, Shamokin; Jasmine Slodysko, Shamokin; Indigo Zerby, Shamokin; Sarah Jackson, Saint Clair; Melissa Mena Tejada, Shenandoah; Honey Ann Fisher, Zion Grove; Samil Aracena Garcia, Hazleton; Eric Benitez, Hazleton; Nelson Castillo, Hazleton; Isadelys Cepeda, Hazleton.

Also,James Cundro, Hazleton; Roshell Fernandez Cruz, Hazleton; Devino Finer, Hazleton; Raquel Garcia, Hazleton; Emely Gomez, Hazleton; Gwendolyn Harris, Hazleton; Catherine Hidalgo Disla, Hazleton; Saul Jimenez, Hazleton; Daniel Lozano, Hazleton; Jazmine Martinez, Hazleton; Madaijah Mena, Hazleton; Bionka Mendoza, Hazleton; Amy Sealy, Hazleton; Abbygale Serrano, Hazleton; Tiffany Welch, Hazleton; Lisa Zlomsowitch, Hazleton; Elian Baez, West Hazleton; Mariah Hudock, Hazleton; Jamie Matusick, Hazletownship; Pricilla Mensah, Hazleton.

Also, Jonathan Rough, Hazle Township; Benjamin Sabatos, Hazle Township; Emily Schadder, Hazletwp; Matthew Cibulish, Conyngham; Nina Alfieri, Drums; Christian Cepeda Uceta, Drums; Olivia Chappell, Drums; Christine Duffy, Drums; Noah Frask, Drums; Valeria Gutierrez, Drums; Cindy Jacome, Drums; Ashley Mallets, Drums; Galina Mariano, Drums; Dawn Vetter, Drums; Mark Becker, Freeland; Carolina Brito, Freeland; Logan Charnigo, Freeland; Olivia D’ Amato, Freeland.

Also,Zachary Gera, Freeland; Jordan Griffiths, Freeland; Tristan Haraschak, Freeland; Eleni Kancir, Freeland; Miguel Saldana, Freeland; Rocco Laudenslager, Lehighton; Jessica Kolbush, Mcadoo; Mariela Mejia Villar, Mcadoo; George Demansky, Nuremberg; William Demansky, Nuremberg; Jeffrey Deangelo, Sugarloaf; Kayla Demshock, Sugarloaf; Hammad Saeed, Sugarloaf; Jamie Eckrote, Weatherly; Deanna Strouse, Weatherly; Daniel Matyushin, Dingmans Ferry; Iryna Tserkovnyuk, Milford; Victoria Barth, Archbald; Ashley Northup, Carbondale; Mary Jude Ulmer, Carbondale; Patrick Brennan, Clarks Summit; Sarah Hamby, South Abington Township; Alyssa Melisky, Clarks Summit; Emmanuel Nzasi, Clarks Summit; Fayth Steuhl, Hawley.

Also,Lorena Zangre, Jessup; Isabella McLaughlin, Jefferson Township; Ericka Tedesco, Lake Ariel; Margaret Haines, Madison Township; Ashlynn Samuels, Roaring Bk Tp; Jianna Stork, Nicholson; Amber Joseph, Blakely; Oakley Prinzing, Shohola; Ashley Bonocore, Tafton; Sonia Viana Diaz, Tobyhanna; Hannah Elbert, Waymart; Joseph Seeley, Waymart; Danielle Ambrosio, Scranton; Jason Frazier, Scranton; Kareen James, Scranton; Marjory Joinvil-Benjamin, Scranton; Michaela Leidinger, Scranton; Amber O’Rourke, Scranton; Aubrianna Vanfleet, Scranton; Andrea Crafton, Scranton; Michele Lisak, Scranton; Cameron D’andrea, Moosic; Shannon Volack, Moosic; Michael Petromilli, Scranton; Taylor Barletta, Scranton; Amelia Strope, Scranton.

Also,Samuel McCole, Scranton; Salvatore Deprimo, Dunmore; Tiffany Jackson, Dunmore; Jenna Telenko, Throop; Liam Housley, Old Forge; Monica Oakley, Old Forge; Shayla Vest, Old Forge; Donna Faltynowicz, Dickson City; Camila Amaya-Ramos, Berwick; Tamie Beach, Berwick; Sarah Beck, Berwick; Marisa Canouse, Berwick; Kathryn Cerminaro, Berwick; Gina Ditalia, Berwick; Emily Dower, Berwick; Christine Gordon, Berwick; Kaitlyn Knorr, Berwick; Lauren Laidacker, Berwick; Alex Parks, Berwick; Catherine Polanco, Berwick; Tyler Robinson, Berwick; Robert Russell, Berwick; Eden Savoy, Berwick; Ty Smith, Berwick; Georgia Barouhos, Dallas; Theodore Bienkowski, Dallas; Abigail Hunter, Dallas; Justin Hutchins, Dallas; Victoria Maldonado Garcia, Dallas; Zane Martin, Dallas; Madyson Pendolphi, Dallas; Paul Precone, Dallas.

Also,Paul Shoemaker, Dallas; John Sobocinski, Dallas; Shayla Stuart, Dallas; Connor Gavlick, Larksville; Robert Bopp, Glen Lyon; Raymond Brabant, Glen Lyon; Matthew Daniele, Glen Lyon; Peter Kaminski, Harveys Lake; Schalee Salvo, Harveys Lake; Jasmine Talbot, Harveys Lake; Jeanna Pritchard, Hunlock Creek; Jodi Verdensky, Hunlock Creek; Bailey Wright, Hunlock Creek; Thomas Zimnoch, Hunlock Creek; Saira Gamez, Lake Winola; Keanu Ammons, Nanticoke; Christy Baez Matos, Nanticoke; Bobbiann Chaban, Nanticoke; Jacob Clark, Nanticoke; Haley Coombs, Nanticoke; Bianca Difebo, Nanticoke; Caitlyn Dyanick, Nanticoke; Justin Escalante, Nanticoke; Christy Fairchild, Nanticoke; Ryan Fisher, Nanticoke; Yasmina Griffin, Nanticoke; Lance Jenson, Wanamie; Ashley Kocher, Nanticoke; Jerry McNeill, Nanticoke.

Also,Matthew Panchura, Nanticoke; Nathaniel Penko, Nanticoke; Stephanie Rossi, Nanticoke; Arianna Ruzanski, Nanticoke; Sophia Tattersall, Nanticoke; Alec Todd, Nanticoke; Carl Zawadski, Nanticoke; Danielle Alexander, Nescopeck; Nathan Grisom, Nescopeck; Emilee Naus, Nescopeck; Andrew Plyler, Nescopeck; Ana Rinehimer, Nescopeck; Andrea Davidson, Noxen; Kaylee Ameen, Pittston Twp.; Brandor Arias, Pittston; Tiffany Ballard, Pittston; Taylor Bath, Pittston; Arianna Bugno, Pittston; April Gulla, Pittston; Gabrielle Hall, Pittston; April Holowis, Pittston; Kevin Lucke, Pittston; Anthony McCutcheon, Pittston; Nicole Novick, Pittston; Latoya Robertson, Pittston.

Also,Destinee Rogers, Pittston; Kailey Warrick, Pittston; Mia Wickkizer, Pittston; Lindsey Christian, Avoca; Kayla Hirthler, Avoca; Kenneth Scott, Dupont; Jordan Washko, Avoca; Blaire Paradise, Duryea; Christina Radle, Duryea; Connor Yencha, Duryea; Cassidy Barnes, Harding; Zackary Capitano, West Pittston; Alyssa Gustitus, Exeter; Dylan Horton, Exeter; Arianna Jacobs, Harding; Salvatore Mansi, West Pittston; Kristen Margary, Exeter; Kristen Martin, Exeter; Conor McCormick, Harding; Nicholas Pelliccia, Harding; Izabella Shade, Exeter; Matthew Washik, Exeter; Josiah Carminati, Wyoming; Amanda Misson, West Wyoming; David Nelson, Wyoming; Jake Olean, Wyoming; Gabrielle Serratore, Wyoming; Michael Bogdon, Larksville; Colton Buckland, Larksville; Haley Hoogland, Larksville; Tara Ignatovich, Plymouth; Angie James, Plymouth.

Also,Keara Paniagua, Plymouth; Hailey Rinehimer, Plymouth; Brittany Ritsick, Plymouth; Abigail Culver, Shickshinny; Heath Hines, Shickshinny; Kelly Hood, Shickshinny; Matthew Jones, Shickshinny; Emma Kamionka, Shickshinny; Colin Moorhead, Mocanaqua; Logan Moorhead, Mocanaqua; Kara Noss, Shickshinny; Eli Scott, Shickshinny; Elizabeth Barlet, Sweet Valley; Ashley Mieczkowski, Sweet Valley; Kyle Vanderhoff, Sweet Valley; Julliana Esparza, Wapwallopen; Stanley Gluc, Wapwallopen; Connie Hildebrand, Wapwallopen; Bruce Leatherman, Wapwallopen; Kaitlyn Martin, Wapwallopen; Brenna Wehrenberg, Wapwallopen; Elliott Williams, Wapwallopen; Ceanna Belisle, White Haven; Peyton Calabrese, White Haven; Sophia Carellas, White Haven; Michael Enochs, White Haven; Grace Legg, White Haven; Lindsey Lokuta, White Haven.

Also,Isaac Mertz, White Haven; Yekaterina Petrash, White Haven; Juan Hernandez, Wilkes-Barre; Lily Abreu, Wilkes-Barre; Jessica Airhart, Wilkes-Barre; Christina Alexander, Wilkes-Barre; Luisa Angel, Wilkes-Barre; Jimmy Ardito, Wilkes-Barre; Alejandro Arzola, Wilkes-Barre; Justine Bielecki, Wilkes-Barre; Sage Buddock, Plains; Van Bui, Wilkes-Barre; Ryan Casey, Wilkes-Barre; Ashley Castro, Wilkes-Barre; Nusaybah Chesson, Wilkes-Barre; Angelique Cintron, Wilkes-Barre; Courtney Cruz, Bear Creek Township; Amerie Daniel, Wilkes-Barre; Rose Daniels, Wilkes-Barre; Kyle Dayton, Wilkes-Barre; Suheiry Feliciano, Wilkes-Barre; Trinity Fithian, Wilkes-Barre; Caitlyn Foote, Wilkes-Barre; Cynthia Gadsden, Wilkes-Barre; Justin Gaughan, Wilkes-Barre.

Also,Nikkya Giles, Wilkes-Barre; Derkyn Guillen, Wilkes-Barre; Anthony Hernandez, Wilkes-Barre; Daniel Hodle, Wilkes-Barre; Michael Krasnavage, Wilkes-Barre; Damien Lamas, Wilkes-Barre Township; Anastasia Lawson, Wilkes-Barre; Vivian Lema Sosa, Wilkes-Barre; Erin Leonard, Wilkes-Barre; Abigail Lyons, Wilkes-Barre; Charles Marchise, Bear Creek Township; Stephanie Martin, Bear Creek Twp; Caelyn McGran, Wilkes-Barre; Deja Mitchell, Wilkes-Barre; Denny Mizhquiri, Wilkes-Barre; James Monahan, Wilkes-Barre; Rubelis Oliveras, Wilkes-Barre; Angelina Opachko, Wilkes-Barre; Arisbeth Pavia, Wilkes-Barre; Robert Reilley, Wilkes-Barre; Mario Reyes, Wilkes-Barre; Andrew Sage, Wilkes-Barre; Mackenzie Salmonsen, Wilkes-Barre; Maria Santana, Wilkes-Barre; Sophia Santana, Wilkes-Barre; Yeidyveth Santana, Wilkes-Barre; David Shmakov, Wilkes-Barre.

Also,Victoria Shmakov, Wilkes-Barre; Yesly Solano Novas, Wilkes-Barre; Angelica Sotelo, Wilkes-Barre; Joshua Sromovski, Bear Creek Township; Morgan Tannery, Wilkes-Barre; Daiely Tapia, Wilkes-Barre; Yuliana Tavarez Ramos, Wilkes-Barre; Morgan Thomas, Wilkes-Barre; Brendan Tomeo, Wilkes-Barre; Malaya West, Wilkes-Barre; Maci Yech, Wilkes-Barre; Mark Zluchowski, Wilkes-Barre Twp; Ananda Al-Mujeeb, Kingston; Aaron Anthony, Kingston; Cole Bresnahan, Forty Fort; Aidan Brown, Swoyersville; Dvora Brummel, Kingston; Rafael Brusowankin, Kingston; Ava Carey, Courtdale; Shirley Carver, Swoyersville; Michael Cox, Kingston; Ousmane Diallo, Kingston; Yamilet Garcia de Jesus, Edwardsville; David Gavlick, Swoyersville; Samantha Gialanella, Swoyersville; Jared Haines, Kingston; Kenneth Hasanoff, Larksville.

Also,Gladynette Hernandez, Edwardsville; Adam Hudock, Kingston; Jonathan Jagozinski, Swoyersville; Jacob Janosky, Kingston; Javar Josey, Kingston; Lisa Karp, Kingston; Brittanianne Kotula, Kingston; Lauren Koval, Swoyersville; Courtney May, Kingston; Stephanie McCauley, Kingston; Breona McDermott, Kingston; Michelle Morocho, Edwardsville; Evan Nice, Swoyersville; Nicole O’boyle, Larksville; Sandy Ortiz, Forty Fort; Ivan Prodanets, Kingston; Justin Rayman, Edwardsville; Derian Reyes, Kingston; Emily Romanoskey, Edwardsville; Christina Scutt-Forte, Edwardsville.

Also,Anthony Taylor, Swoyersville; Julissa Beerbower, Wilkes-Barre; Salvatore Bernardi, Plains; Vilma Diaz, Wilkes-Barre; Daniel Driya, Wilkes-Barre; Gavin Gruden, Plains; Nicholas Hernandez, Plains; Trinity Hull, Wilkes-Barre; Mariam Iukuridze, Wilkes-Barre; Samantha Jimenez, Plains; William Kostak, Wilkes-Barre; Lisaura Laureano, Plains; Jeannat Moquete Suero, Wilkes-Barre; Paige Motsko, Plains; Jacob Patterson, Wilkes-Barre; Carlas Severino Del Carmen, Wilkes-Barre; Bryna Soriano, Wilkes-Barre; Steven Tlatenchi, Wilkes-Barre; Elianys Delgado Rosado, Hanover Township; Alexandria Eshleman, Hanover Township; Junenoire Fonte, Hanover Township; Brittany Frame, Hanover Township; Gabrielle Frame, Hanover Twp; Jasmine French, Wilkes-Barre; Guiliana Garcia, Hanover Township; Adam Gatusky, Ashley; Jordelyn Gonzalez, Ashley.

Also,Hunter Griffith, Laurel Run; Odesia Griffith, Hanover Township; Megan Jones, Warrior Run; Erica Keefe, Ashley; Ian Kelleher, Hanover Township; Emily Matthews, Warrior Run; Brianna McGovern, Hanover Township; Angel Miller, Laurel Run; Karolyn Polanco Gutierrez, Hanover Township; Chrissy Schooley, Hanover Township; Desiree Sedlak, Hanover Township; Brian Smith, Hanover Twp.; Ashlynn Vanchure, Hanover Township; Emma Wheeler, Sugar Notch; Gemma Alberti, Mountain Top; Michael Antosh, Mountain Top; Robinderpal Bahl, Mountain Top; Audrey Boellmann, Mountain Top; Zachary Brannigan, Mountain Top; Makayla Breslin, Mountain Top.

Also,Brandon Burbank, Mountain Top; Santino Casarella, Mountain Top; Camryn Collins, Mountain Top; Jennifer Dunsmuir, Mountaintop; Braiden Fallbright, Mountain Top; Madison Foley, Mountain Top; Gabriel Glassic, Mountain Top; Ashley Gola, Mountain Top; Allyson Gordon, Mountain Top; Daniel Grosek, Mountain Top; Connor Herron, Mountain Top; Gregory Holt, Mountain Top; Molly Jameson, Mountain Top; Maria Jimenez, Mountain Top; Madison Jolie, Mountain Top; Zaiden Kaminsky, Mountain Top; Mia Kane, Mountain Top; Joseph Kraynak, Mountain Top; Anthony Lettieri, Mountain Top; Makenzie Maguire, Mountain Top; Jalen Mendenhall, Mountain Top; Caitrin Mullisky, Mountain Top; Andrew Murawski, Mountain Top; John Nixon, Mountain Top; Sean O’boyle, Mountain Top; Grace Osiecki, Mountain Top; Ella Panzik, Mountain Top.

Also, Jacob Parker, Mountain Top; Sierra Prokarym, Mountain Top; Jordon Roberson, Mountain Top; Maria Roberts, Mountain Top; Alli Santos, Mountain Top; Devin Shaw, Mountain Top; Emma Sheloski, Mountain Top; Zachary Sheloski, Mountain Top; Anna Stibick, Mountain Top; Jamie Thomas, Mountain Top; Mikayla Toney, Mountain Top; Madison Van Gorden, Mountain Top; Brianna Wickiser, Mountain Top; Mason Zavistoski, Mountain Top; Abigail Barber, Trucksville; Kaley Dunbar, Shavertown; Nicholas Godin, Shavertown; Jessica Reed, Shavertown; David Richards, Shavertown; Morgan Risch, Shavertown; Sarah Sedeski, Shavertown; Rayne Smith, Shavertown; Emily Spencer, Shavertown; Ondrea Taffera, Shavertown; David Booth, Luzerne; Emma Henry, Luzerne; Zander Remakus, Luzerne; Victoria Harvilchuck, Brackney; Josey Sobeck, Springville.

Honor’s List

Brittany Boothe, Sunbury; Carissa Kemper, Sunbury; Brittany Wanner, Sunbury; Carrie Barnett, Beavertown; Tess Chesnet, Benton; Sabrina Bingaman, Bloomsburg; Danielle Carr, Bloomsburg; Savannah Kent, Bloomsburg; Jesse Nienhueser, Bloomsburg; Lauren Duncan, Catawissa; Rebecca Gelbutis, Catawissa; Jessie Learn, Catawissa; Monique McLaughlin, Catawissa; Madelyn Rarig, Catawissa; Krysta Thomas, Elysburg; Christina Cintron, Lewisburg; Shelsie Argudo, Milton; Matthew Henninger, Mount Carmel; Lori Ianneillo, Orangeville; Matthew Bellis, Coal Township; Emily Mestlin, Ranshaw; Megan Campbell, Selinsgrove; Joseph Kitchen, Selinsgrove; Ashley Gonzalez Melendez, Shamokin; Alexa Jacobs, Shamokin; Julie Bozar, Winfield; Nancy Martinez, Zion Grove; Bryana Garnett, Hazleton; Daniel Holincheck, Hazleton; Julia Martzen, Hazleton.

Also,Sahira Olaverria, Hazleton; Hector Paulino Cruz, Hazleton; Luis Perez, Hazleton; Yarissell Rodriguez, Hazleton; Alondra Segura, Hazleton; Julayny Valenzuela, Hazleton; Charleen Kovacsi, Hazleton; Peter Puntiel, Hazleton; Jazlyn Alexioa Romero- Ramos, Hazle Township; Tammy McCauley, Conyngham; Valerie Judd, Drums; Dayana Sangurima, Harleigh; Blake Davidson, Tresckow; Szymon Jablonski, East Stroudsburg; Emily Guziewicz, Eynon; Prissida Prieto, Carbondale; Brittany Staudinger, South Abington Township; Jamie Groom, Bethany; Rebecca Williams, Honesdale; Emily Kosciuk, Lake Ariel; Luke Youshock, Elmhurst Township; Jovita Angelyn, Olyphant; Amina Durant, Scranton; Madison Rodriguez, Scranton; Cristian Sanchez, Scranton; Sarah Sewah, Scranton; Bralyn Tagliaferri, Scranton; Steven Crespo, Dunmore.

Also,Paul Bergmanis, Scranton; Kati Comstock, Berwick; Dana Howe, Berwick; Gabriel Allen, Dallas; Sean Cuba, Dallas; Morgan Dixon-Clark, Dallas; Christian Manganiello, Dallas; Joshua Schnable, Dallas; Cassandra Atherton, Hunlock Creek; Jared Barber, Hunlock Creek; Emily Mitchell, Hunlock Creek; Elsy Acosta, Nanticoke; Amanda Armstrong, Nanticoke; John Balut, Nanticoke; Khadijah Bashir, Nanticoke; Tristan Bigelow, Nanticoke; Denise Burgos, Nanticoke; Mike Carchi, Nanticoke; Avia Cooke, Nanticoke; Ayden Everett, Nanticoke; Zackery Golembeski, Nanticoke; Mahrukh Khan, Nanticoke; Deborah Meck, Nanticoke; Nathan Meigs, Nanticoke; Jasmyne Morgans, Nanticoke; Grace Reed, Nanticoke; Nicholas Rossi, Nanticoke; Abigail Sauers, Nanticoke; Cah’mier Stephenson, Nanticoke; Hannah Clark, Pittston; John Colarusso, Pittston; Lori Kozlowski, Pittston; Kevin Lloyd, Pittston; Bailey Loyack, Pittston Township; Rebecca Cochran, Harding; Bryce Hinkle, Exeter; Jace Sigelkow Jr, Exeter; Joseph Boler, Wyoming.

Also,John Ciechoski, West Wyoming; Taylor Dworak, Wyoming; Charles Casey, Plymouth; Rebecca Roche, Plymouth; Richard Schweizer, Plymouth; John Verbinski, Shickshinny; Ian Visneski, Shickshinny; Stephanie Davenport, Monroe Twp; Max Romano, Tunkhannock; Noah Garraoui, Wapwallopen; Gavin Kosko, Wapwallopen; Kayla Kresge, White Haven; Emma Barker, Wilkes-Barre; Alicia Bursey, Wilkes-Barre; Alan Cardoso, Wilkes-Barre; Danie Ezanin, Wilkes-Barre; Mariah Griffin, Wilkes-Barre; Kisayri Hernandez, Wilkes-Barre; Sarah Kelly, Plains; Karen Kiwak, Wilkes-Barre; Ibraheem Latifou, Wilkes-Barre; Zouga Mahama, Wilkes-Barre; Maranda Martin, Wilkes-Barre; Paige Nastawa, Wilkes-Barre; Christopher Parra, Wilkes-Barre; Elfido Sanchez, Wilkes-Barre; Mayby Suero, Wilkes-Barre; Karen Verbickas, Wilkes-Barre; Tyler Gillespie, Forty Fort; Matthew Giza, Edwardsville; Michael Masulis, Kingston; Chlamyde Mercedat, Kingston.

Also, Christine Nguyen, Kingston; Isaiah Parker, Kingston; Jeremy Paul Veloso, Forty Fort; Brian Belles, Wilkes-Barre; Kelly Doran, Plains; Crystal Kozick, Hudson; Stanley Shimko, Wilkes-Barre; Phillip Collotty, Ashley; Paul Derwin, Ashley; Haven Dixon, Hanover Township; Rachael Dunn, Hanover Township; Lukas Evans, Hanover Twp.; Zander Feist, Hanover Township; Joshua Garcia, Ashley; Rebecca Henry, Hanover Township; Patrick Lehman, Hanover Township; Tyler Ulitchney, Hanover Township; Magnus Bibla, Mountain Top; Conor Buckley, Mountain Top.

Also, Victoria Butler, Mountain Top; Sheila Canaii, Mountain Top; Nicholas Cesario, Mountain Top; Cortney Dushanko, Mountain Top; Greer Gavin, Mountain Top; Sarah Joseph, Mountain Top; Rachel Nickol, Mountain Top; Abigail Pyle, Mountain Top; William Rice, Mountain Top; William Tomalinas, Mountain Top; Julia Vogt, Mountain Top; Brandon Wejkszner, Mountain Top;Olivia Andress, Shavertown; Aryan Blazick, Shavertown; Meghan Marlott, Luzerne; Tiffany Nicolas, Luzerne; Jessica Grim, Hamburg.