Knights of Lithuania, Council 143, Pittston, recently held its summer meeting at the Monsignor Bendik Center in Pittston. Shown are members and guests of Council 143, from left, first row:Judy Stodolny, Beverly Harnen, Eileen Kelly, Elaine Elko, Mary Claire Voveris, Dennis Palladino, Janet Palladino, Rob Kiska, Dorothy Kowaleski (Guest), Don Waxmonsky, and Mike Loncoski. Second row: Stanley Dicton, Tom Vaxmonsky, Pat Weiksner (Guest), Mary Dicton, Camille Stanis, Bill Sodnik, Mary Portelli, Cathy Talarico, Sylvia Waxmonsky, Marilyn Fitzgerald, Irene Kovaleski, John Kovaleski, and Joe Francik.