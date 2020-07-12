Around Town: Trip to Bear Creek Inne feels so good

July 11, 2020 Times Leader Features
Mike McGinley Guest Columnist

Uncle Jim and I went for a jaunt.

On Thursday night, my uncle and I set out on a little drive up the mountain to one of our favorite eateries: the Bear Creek Inne.

We love making the short trek up Route 115, admiring the stately homes and seeing the gorgeous greenery on our way.

Pulling into the Inne always puts me in a good mood.

It’s an idyllic setting with picturesque views surrounding the property, which you notice as you make your way up the long circular driveway on Bear Creek Boulevard.

I’m always enthralled by the beauty and the quaintness of its gazebo, benches and light posts in the front of the restaurant, often feeling as though I’m walking into an experience, rather than just a dinner place.

On this particular night, it was quiet in the dining room, which in the age of COVID-19 is no surprise.

Seating is meticulously arranged in accordance with health guidelines, but there were only a few other tables of which to speak while we were there.

We don’t need a crowd to have a good time and we always get a kick out of seeing Denise, the owner’s daughter, who is perhaps one of the most pleasant people I know.

For years she’s been greeting us with smiles, always taking the time to have a short conversation with us before we order.

It’s those little things about dining out that I’ve missed during the pandemic: the camaraderie, the catching up, the gossip and so much more.

I’m glad these restaurants are able to open (of course at limited capacity).

Our meals were fabulous, as always, with a large serving of chicken parmigiana for me and beef tenderloin tips with onions for him.

What I love about a family owned restaurant like this one is all of the additional items that come with the entrée: soup, salad, potato, vegetable and dessert.

You really have to bring an empty stomach.

But the Bear Creek Inne is just one of many restaurants we like to frequent on our Thursday night outings. Others include Vino Dolce, Andy Perugino’s and Buona Sera.

There are some I’m missing, of course, but that’s because we live in an area that’s fortunate to have such a vast selection.

As COVID-19 continues, my hope is that these establishments can hold their own.

Restaurants like the Bear Creek Inne are places where many memories have been made.

We’ve gone there for birthdays, baby showers, retirements and so much more.

Even if you don’t go for a special occasion, a night out is certainly much needed these days.

If you do go, remember to take in the view. You’ll be glad you did.

Mike McGinley is the Times Leader Media Group’s major accounts executive. Reach him at [email protected] or 570-704-3945.