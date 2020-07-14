Leo Joseph Arcangeli

July 03, 2020
Miss Troy. Principal of the Wyoming Valley West Middle School, is pleased to announce the following students who have attained honor roll status for the 3rd marking period.
High Honors with Distinction
Eighth Grade – Nora Ahmetaj, Riley Bobkowski, Brayden C. Bogdon, Damian Cavuto, Jlynn M. Correa, Noah C. Dunbar, Salem I. El-Dabsheh, Ava K. Elgonitis, Madelyn P. Evan, Kyla R. Hand, Amayah J. Harris, Christopher N. Hummel, Tessa R. Kopetchny, David M. Longfoot, Gabriella E. Marosevitch, Breanne A. Nice, Olivia F. Nicewicz, Chloe E. Orfanella, Paul K. Rossmell, Evelyn R. Saltz, Peyton J. Sprague, Aliya Tikhtova, Antonio C. Torres, Will D. Wojciechowski
Seventh Grade- Evan B. Allen, William A. Bartolomei, Mackenzie E. Bucheister, Paul F. Carnecki, Isabel E. Carrozza, Duo Chen, Jackson Czajkowski, Simona T. Debru, Daniel J. Dempsey, Chloe A. Dixon, Jake C. Dubaskas, Anthony P. Evan, Sarah Feifer, Aaron J. Girvan, Ava T. Grossman, Julianna R. Heffron, Alexis P. Hoffman, Damon M. Iracki, Benjamin M. Isamoyer, Darcy L. Kizis, Trevor Klem, Kelvin C. Kocher, Adyson R. Kosakowski, Vicky Lin, Tyler J. Lynch, Isabelle Marosevitch, Alyssa K. McClellan, Aniyah K. McGill Racine, Alyvia M. McLaughlin, Emma J. Moses, Anna K. Novrocki, Madison L. Orrson, Sarah J. Park, Kali G. Piczon, Wyatt L. Reynolds, Lily A. Romanowski, Sarina R. Rowe, Tyler J. Ruddy, Dylan K. Shedlock, Lily A. Shymanski, Abigail C. Singer, Heath C. Stochla, Elijah C. Stroud, Max Weihbrecht, Lola D. Wojciechowski, Jake A. Yanalis, James T. Youells, Laila G. Zdancewicz
Sixth Grade- Grayson C. Ader, Anthony M. Antonatos, Lily G. Bankes, Saleah Barber, Emily G. Bolan, Emma A. Butcher, Mackenzie M. Carnecki, Brianna N. Castro, Ariel Chu, Michael Connolly III Liam A. Corbett, Kenneth P. Craig, Lesley M. Cruz, Jaxson J. Davis, Evangeline M. Dick, Taylor J. Eastman, Riley Eckstein, David W. Fassett Jr, Gianna Gabel, Breanna P. Gallagher, Luke D. Ginocchetti, Gage E. Gowisnok, Jaidy Gutierrez, William R. Hebda, Aziyah K. Jones-Ransome, Kaylen Koschinski, Seth L. Kranson, David R. Lee, Dennis R. Lee Jr, Abigail M. Lewis, Kierra I. McAndrew-Scalzo, Brady T. Munster, Rowan A. O’Leary, Aiden Ogle, Hannah M. Pitcavage, Addison K. Rysz, Layla R. Sarris, Olivia S. Seiwell, Elijah M. Serota, Libby M. Shonk, Noah R. Siegfried, Noah Sienkiewicz, Cassandra M. Snopeck, Jayden S. Studenroth, Emma F. Sudnick, Emma R. Tienken, Xin Wang, Luke A. Whitaker, Jamie L. Wilczewski, Brianna E. Williams, Nora B. Zekas, Jason R. Zimmerman Jr
High Honors
Eighth Grade- Tajae J. Albritton, Cody I. Anderscavage, Madison D. Austra, Miguel Balbuena, Rebecca M. Bealla, Robert J. Bell, Samuel A. Bellanca, Jacob A. Benczkowski, Tylor D. Berrini, Emily R. Berry, Lexie J. Bonning, Rebecca P. Brandreth, Sierra A. Brunson, Adrianna J. Buchanan, Jalen P. Buchinski, Arianna K. Budzyn, Gabriella F. Bufalino, Bradley Bushinski, Brandon Bushinski, Natalia L. Cameron, Juliana Camp, Kiaralyn A. Castillo, Donna A. Castro, Sebastian J. Catanzaro Iv, Dejahnay N. Cook, Raegan C. Czyzycki, Ayvri A. Diaz, Kaylee P. Dorish, Irviona A. Dunham, Margaret E. Elmir, Cieraena J. Eppley, Lizbeth Espinoza, Julian I. Everitt, Xavier Flory, Emilia G. Frasier, Mackendrick J. Fuschino-Moss, Gabriel M. Ganz, Rylee M. Geffert, Lauren Gluchowski, Julia V. Godfrey, Donovin N. Golden, Alivia Gregorowicz, Kristen G. Griffiths, Bailey J. Grove, Jadiel R. Gutierrez, Odenis Gutierrez Tavarez, Nasir Hall, Jose L. Hernandez Jr, Noah J. Hiedcavage, Amaranth S. Holmstrom, John R. Homeier, Cole C. Hospodar, Kamdyn B. Josefowicz, Bara’A Kamal, Ashlee F. Karaliunas, Jatym M. Keller, Isabel M. Kilgallon, Aaron W. Klosko, Alexus E. Kuklewicz.
Also, Shakura B. Kurilla, Ella P. Kurovsky, Isabella Lachinova, Alissa M. Laudenslager, Dinah M. Lazinsky, Sharon Lin, Nicole Lucero, Margaret C. Lupcho, Sonya B. Ly, Caiden A. Magee, Lilian W. Mahoney, Abbygail M. Makaravage, Gabrielle T. Marsola, Taylor C. Martin, Neil R. Massaker, Genevieve H. Matello, Mason E. Matello, Saidique Maxwell-Hill, Chloe C. Mazur, Anna E. McKenney, Nevaeh R. Meininger, Reilyn M. Melton, David P. Moser, Ryan B. Muskas, Keira E. Nilson, Emily R. Nowikowski, Anna S. O’Neil, Dorothy J. O’Neil, Isabella A. Olisewski, Taleah R. Parkes, Brian S. Paucar-Bermejo, Mackenzie T. Perluke, Annabella G. Piczon, Eliana I. Pileggi, Adriana Pitts, William R. Potera, Aiden J. Presto, Alexus M. Pugh, Riley M. Purcell, Makayla M. Roberto, Britney M. Rodriguez, Matthias J. Ryder, Devin J. Sahonick, Yara Saldivar-Castro, Richard C. Schweizer, Joelle K. Scibek, Aloysious M. Sennett, Stephen A. Shonk Jr, Joseph J. Souder, Allyson M. Spangenberg, Jameson J. Stavish, David M. Storm, Nathan L. Swetz, Cheyanne E. Turner, Madalyn Turowski, Carla Vargas Tejada, Cody M. Vincent, Richard A. Vitale, Jelena M. Wanyo, Brayden J. Warman, Gavin J. Weisgable, Maki C. Wells, Jacob D. Whitehead, Olivia M. Yelen, Abigail Yenalevitch, Lucas Zdancewicz
Seventh Grade- Gary M. Aidi, Diego Arriola, Matthew A. Baggett, Chase M. Bailey, Spencer W. Ballentine, Angel M. Barofski, Joseph F. Baynock Iv, Nasheema A. Benbow, Saraya L. Bienkowski, Max J. Bowen, Kaine D. Brewster, Carson R. Brown, Sean C. Brown, Caidence J. Burgette-Shovlin, Alanni G. Cabrera, Alexa D. Canchucaja, Lily R. Cannon, Christian J. Cardona, Raymond J. Chimock Jr, Connor J. Ciehoski Weldon, Gianna N. Cintron, Alexander Cirne, Rowan A. Clark, Logan Z. Colianni, Tessa L. Collura, Callisto Correa, Phoebe E. Cowder, Davion Crutchfield, Randy J. Czuba Iii, Devyn A. Dane, Derek Davis, Olivia M. Davis, Haylie J. Dearmitt, Patrick A. Denny, Patrick J. Depriest, Jordayn N. Dermody, Kaden Dittus, Riley M. Dwyer, Carson C. Evans, Jack T. Faber, Riley J. Falchek, Alexis J. Fassett, Riley L. Frail, Yadiel E. Garcia, Abel J. Giddings, Casimir L. Glaude, Croix A. Hamersley, Mary E. Harris, Amanda L. Harvey, Arti Haxhijaj, William P. Heckman, Caleb W. Hoffman, Colby A. Homeier, Khayyona M. Jackson, Emma R. Janis, Zachary Jaskulka, Aidan E. Kaminski, Christopher J. Kasper, Lily M. Kerrick, Noah Kocher, Jordyn R. Kuharcik, Marcus Kuzminski, Tallah N. Laban, Analiese N. Lamoreaux, Ava E. Leary, Tristan R. Libby, Jacob C. Libus, Nicole M. Littman, Addison C. Marcin, Jaidyn S. Martin, La-Ziyah I. Mattox, Julian L. Meade, Andrew Menaker, Noah M. Milburne, Annelise E. Miliano, Maci L. Morren, Drydin P. Moser, Zariyah C. Mulligan, Logan Murnock, Collin P. Murphy, Brooke L. Neyman, Victoria T. O’Konski, Galo Ortiz, Sarah A. Pashinski, Natalie L. Pinder, Janylah P. Porchea, Isabella R. Powell, Nevaeh L. Powell-Womelsdorf, Jayslin G. Pritchard, Kaden J. Pulaski, Karen Quezada-Rodriguez, Carleigh M. Quigley, Anya M. Richet, Paul M. Riggs, Olivia M. Riviello, Sydney A. Roccograndi, Annabel Rodriguez, Derek Romero, Caleb P. Rousseau, Adele D. Ryder, Jordan S. Schultz, Summer L. Schultz, Tyler J. Sciandra, Isabella R. Seip, Isis I. Shaver-Cooper, Kaylee R. Shaw, Saydee N. Sheposki, Jade E. Shields, Michael E. Shovlin, Olivia S. Sims, Stanley M. Sims, Logan J. Smith, Dequan T. Solomon, Aleese Stair, Roger E. Staron, Julia E. Steele, Melida A. Stenson, Samuel J. Stiles, Colton N. Storm, Meia M. Stull, Kaitlyn R. Tapia, Carlos M. Vargas Tejada, Kevin A. Wagner, Cyrus K. Wairiuko, Madison Warnack, Christian A. Weachock, Natalie L. Wilson, Ava-Lyn Wolfe, Addison A. Wood, Lola Wood, Naythan Z. Woods, Nora Yurko, Janaya Yusko, Benjamin Zera
Sixth Grade- Colten J. Adamski, Leona Ahmetaj, Keira R. Allabaugh, Bryan R. Almanzar Torres, Mason J. Antonik, Jordan Atherton, Nathan D. Baggett, Sara Balbuena, Aliyah P. Barron, Kaylie E. Bartleson, Michael M. Bartleson, Bardia Belabadi, William J. Bell, Benjamin C. Bienick, Sophia M. Blockus, Blake A. Bohn, Benjamin R. Boland, Cole M. Bolesta, Matthew B. Bozek, Christian A. Brito Osoria, Mackenzie H. Brown, Teianna M. Brown-Garcia, Camrin T. Burgette Shovlin, Camila M. Campusano, Lowrie M. Campusano, Samya Cobb, Makenna L. Colleran, Kacey R. Conrad, Caden M. Conti, Nevaeh D. Dailey, Savannah R. Daniels, Ally Davis, Andrew R. Davis, Anne Davis, Serenity F. Denman, Mackenzie N. Doris, Nia Dorsey, Mackenzie O. Doyle, Ilana G. Drak, Molly M. Duesler, Jamir A. Dutchin, Alanna L. Elgonitis, Kacie L. Emmert, Kevin T. Emmett, Nicole D. Evans.
Also, Liam L. Evarts, Willianny M. Familia, Caleb J. Fay, Lenia A. Fernandez, Aiden Fetterman, Alyssa N. Fox, Mickayla C. Gagatek, Elizabeth R. Ganz, Jayla Gardler, Leah M. Gardzalla, Noah Geisinger, Riley Giacobbe, Gunner R. Giza, Adrien L. Guadalupe, Leonidas W. Gumina, Savannah D. Harvey-Deluca, Mikhail I. Hazlak, Rebecca L. Hernandez, Hunter M. Hivish, Serenity A. Hulsizer, Zhennoir R. Joseph, Jack Keating, Katherine E. Kelly, Jacob M. Kenderdine, Grace E. Kishbach, Nikolas J. Klem, Chelsea A. Kolesar, Luke L. Kollar, Sophie Kurbanov, Brandon R. Longfoot, Grace K. Lopez, Jacob M. Mahoney, Kyle J. Manfre, Dylan T. Mattis, Riley A. McElwee, Teagen McKay, Christopher W. McNew, Kimora B. Moore, London-Marie A. Moore, Jeremy J. Muller Jr, Autumn R. Murphy, Gianna S. Nieves, Donald A. Norton Iv, Gabrielle A. Novitski, Makenzie M. O’Donnell, Kenadee A. Pega, Anilia I. Perez Perez, Amelia I. Pileggi, Isabella M. Pockevich, Olivia L. Pope, Rorey Purcell, Meg Ratchford, Rylee Reakes, John J. Richards Iii, D’Vonte Rivers, Ryan G. Rusnock, Emma L. Shyner, Kiera P. Sims, Joseph T. Skursky, Lorelai E. Smith, Preston P. Sninsky, Ava M. Solomon, Kaedyn S. Sopko, Harolys P. Sosa De Los Santos, Shane J. Stettler, Macy L. Stull, Lauren R. Sweet, Beylliam D. Tejada Azcona, Savannah M. Thomas, Tristan Valenti, Draven J. Vallone, Savannah M. Valyo, Olivia J. Varner, Hunter Warke, Tiffany N. Warman, Mack P. Weisgable, Jude Isabel Welgoss, Conner B. Wilkes, Meadow M. Wilson, Vayda Wood, Ava I. Woodruff, Mariska Wyberski, Jacob R. Yelen, Anna E. Zomerfeld
Honors
Eighth Grade- Samantha L. Baker Hokien, Thomas Bartleson, Abigail L. Bleich, Evan J. Boyd, Ryan T. Bradbury, Gavin J. Breha, Anna M. Britt, Evander C. Brown, Katrina A. Castagnaro, Jhamir I. Clifton, Aaron R. Cohan, Ryan C. Collins Jr, Foungnigue D. Coulibaly, Mason R. Daniels-Shouldis, Alshareef L. Davis Millirons, Ni’Geel H. Davis-Johnson, Javone Dawson, Justin M. Degale, Zachery T. Dell, Joel H. Dunsil III, Wyntrell T. Ealey, Dajaun Edwards, Mark Elgonitis, Matthew F. Emmett, Jacob C. Fember, Courtlynn M. Fine, Reily E. Fisher, Lauren Franco, Tomas J. Garcia, Zyailah M. Gonzalez, Joseph J. Gronchick Iii, Mason J. Gronkowski, Benjamin A. Hartmann, Arianna M. Johnson, Dahlia Kane, Karley R. Krashnak, Dylan J. Lasorsa, Kaleb P. Lauver, Jhormy A. Liz, Christian T. Lostrick, Niccolo R. Mackaman, Ty Makarewicz, Robert G. Malia, Kamar M. Mando, Paige Marcincavage, Trista M. Martinez, Cole J. McKenzie, Mikayla S. McRae, Courtney A. Merillat, Koa T. Meyer, Elliot C. Miller, Jalaiah Y. Morris, Zachariah J. Neely, Brody W. Nichol, Tiffany M. Norton, Dorian C. Oldziejewski, Olivia S. Onley, Lilliann J. Palchanis, Kayla F. Palencar, Kelly A. Piper, Kiersten M. Rinehimer, Zachary T. Roberts, Mya L. Rodriguez, Tatianya L. Rodriguez, Aleister V. Roper, Carley M. Rushnock, Thorin Sacipi, Taylor L. Schwarz, Kayla T. Shannon, Anthony D. Shaw, Sierra L. Shoemaker, Braden T. Shortz, Molly B. Simon, Lavish L. Smith, Michael E. Smith, Dominik M. Spece, Elizabeth Stephens, Kaitlyn S. Stephens, Janiyah A. Stroman, Christian J. Tereska, Alex M. Thomas, Lily M. Thorne, Nathalie Tineo, Adam E. Turner, Landynn T. Turner, Nayyan J. Veale, Breanna E. Vino, Kaleigha A. Walker, Christopher P. Whitmore Jr, Mark A. Wiggins Jr, Lance L. Williams, Gianna Winston, Makayla C. Woods, Jaime A. Wright, Kiannah R. Yale
Seventh Grade- A’Esha B. Abdul-Azim, Leland Z. Alexander Jr, Breanna M. Amos, Tafarie Ashraf, Dakota J. Bartleson, Samantha L. Bartleson, Xzavier Beam, Mackenzie R. Benjamin, Ethan P. Benson, Jacob T. Best, Jayden M. Brinzo, Francis Brizgint Jr, Lily M. Brown, David Burton Iii, William C. Buzinkai, Alexandra M. Comitz, Anthony J. Cox, Julia R. Davison, Tiernan E. Dunsmuir, Savanna R. Eddy, Isabella M. Ermert, Isabella A. Fenner, Princess Isabella G. Franklin, Cierra A. Gaffney, Pedro J. Garcia Iv, Alyssa M. Good, Alexander Groff Jr, Marcus T. Harrison, Diamondique Y. Henry, Daliris Y. Herrera, Noah Hinz, Haylee M. Howe, Bocar Jallow, Erick D. Justiniano, Jasmine M. Konze, Abigail T. Kowalczyk, Brandon E. Ktytor, Chrystine M. Locascio, Keira E. Long, Melina Lopez, Nicolas A. Maclunny, Dabian R. Maldonado, Trinity A. Malivert, Hellion F. Martines, Diego Martinez, Tyler A. Mattis, Tavia S. McClennon, Masayiah Z. McLendon, Carly G. Miller, Brian A. Mitchell Jr, Jazmine L. Noriega Stewart, Alaycha M. O’Kane, Syheed A. Parks, Tanner M. Pearson, Yaira M. Perez, Yasmine S. Perez, Rain A. Plattner, Stanley D. Postell, Matthew K. Preiman, Jacob P. Ranieli, Zoe L. Ratchford, Erik Reyes Jr, John A. Roberts, Delia X. Rodriguez, Ryan J. Roth, Brilee N. Russo, Abigail M. Salmonsen, Ethan D. Salvatore, Haylee J. Sartin, Molly L. Savage, Davonte J. Serota, Cheyanne J. Shiller, Jiasen E. Smith, Jayden R. Spece, Corey-Taylor B. Steransky, Jacob Stevens, Robin M. Stitzer, Julianna E. Stull, Carlos D. Tecotl, Anthony M. Tinney, Gabriel A. Turner, Luis R. Vaquero Jr, Briana C. Vega, Olivia T. Vest, Avezja K. Warman, Shawnna R. Washko, Jack Wilson, Lila J. Wolff
Sixth Grade- Allison M. Adams, Joseph T. Andrews Iii, Zakiyah M. Archer, Markes J. Asbury, Briana M. Barbier, Robert J. Basile Iii, Derek M. Bowden, Travis W. Bowden, Howard H. Briggs V, Benjamin M. Britt, Janessa M. Cardona, Joseph C. Cervone, Malaisa S. Cummings, Cameron Danko, Joseph R. Davis, Tristan J. Dileo, Tyr A. Distasio, Tyson T. Dixon, Jayden B. Eason, Willenny R. Familia, Trent M. Ferguson, Raquel T. Franklin, Xavier J. Fudge, Hannah M. Garner, Isadora S. Gilroy, Aidan B. Gittens, Emilia Hernandez, Kareen A. Huapaya, Brandon Hunter, Thalia M. Irizarry, Saige M. Jacobs, Al-Amin T. Keshinro, Olivia L. King, Alivia C. Kuklewicz, Serenity I. Kyles, McKayla G. Lanunziata, Adam J. Lavallie, Nicholas W. Lawson, Eamon R. Lee, Evan C. Lee, Jaylen Linton, Gabriela K. Lopez North, Jacob T. Marino, Jonathan J. Martin, Angelina M. Martin Pablo, Andrew M. McConnell, Heath L. McKenney II, Bradlee E. Meininger, Gianna M. Merendino, Karyn V. Miller, Luis Mines, Aryiah Moses, Kaleb X. Nace, Zachary A. Okane, Justin R. Patrick Jr, Emily G. Paucar-Bermejo, Jaslynn S. Petersen, Sha Rel J. Peterson, Jayden R. Powell, Thomas F. Punko, Elijah M. Ramos, Matthew L. Rivas, Floyd H. Robinson Iii, Elvis Sanchez Perez, Madden P. Sandly, Lakota S. Santee, Katlyn A. Shoppel, Lee J. Shulzitski Jr, Iyanah P. Slade, Isaiah J. Smith, Riley D. Sorber, Danica S. Symons, Nyree L. Taylor, Alissa H. Thomas, Shawn E. Wandel II, Ronierah C. West, Natahliya-Ann V. Whitmore, Kristofer A. Yaroshenko