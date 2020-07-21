Mail brings new benefits to prescription delivery

July 20, 2020 Times Leader Features
To Your Health Alfred Casale

Technology is at the forefront of progressive medicine these days. When we talk about advancements in healthcare, we talk about developments like consulting our primary care physicians through video chat programs, radiation therapy for cancer so sophisticated it harms barely any of the tissue surrounding the affected area, and surgical interventions so precise they can prevent many complications of stroke if deployed in time.

But a time-honored method of home delivery is showing signs of being the next big thing in medication management: the mail.

Mail-order pharmacy doesn’t sound like a revolutionary concept, but something as simple as having medication delivered to patients’ homes is having a profound impact on making healthcare easier and more effective for people who need medication to manage chronic conditions.

And if it was a promising service prior to the novel coronavirus pandemic, it’s become even more helpful as COVID-19 has impacted our communities.

Geisinger’s mail-order pharmacy service can save Geisinger Health Plan members time and money by offering free delivery of 90-day prescriptions to their home. In addition to making medication refills more convenient, it offers a delivery option to older adults who may not have their own vehicle or means of transportation.

Choosing Geisinger CareSite pharmacy in the first place can save patients money, because CareSite prices are competitive and often lower than larger retail stores. If CareSite pharmacies are more expensive than other pharmacies in your area, Geisinger will price-match prescription drugs based on those rates.

But convenience may be more important than even affordability when considering that Geisinger’s mail-order pharmacy service has contributed to a 37% increase in medication adherence among patients who utilize the service.

That’s right — patients have been 37% better at taking their recommended medications as a result of the mail-order pharmacy option.

So, patients can procure three-month prescriptions, at lower rate, with free delivery, and it can help them stay on track with maintaining their chronic conditions.

Sounds like a no-brainer.

Now, consider the pandemic’s effect on our communities and the fact that most folks want to limit their exposure to others during this trying and uncertain time.

While mail-order service is an option offered to Geisinger Health Plan members, the novel coronavirus pandemic has made heading to the pharmacy — or any public place — a concern for everyone.

If you are among the folks who are at low risk of complication from COVID-19, remember to:

• Wear a mask in public

• Maintain at least six feet of distance from others

• Wash your hands as soon as possible after being in public (or used alcohol-based hand sanitizer)

• Cover your mouth and nose when coughing or sneezing

• Avoid touching your eyes, nose and mouth

But if you are part of the vulnerable population — folks who because of age or pre-existing conditions are at higher risk of serious complication from COVID-19 — Geisinger offers options to get your prescriptions without having to set foot inside a pharmacy.

CareSite pharmacy locations will set up free delivery for all customers, and they can expect their prescriptions within three to five business days.

If you need your prescription sooner, Geisinger can coordinate curbside pickup at any of its CareSite pharmacy locations. When patients arrive at their location, they can just give a call, and we’ll bring your prescription to your car.

Dr. Alfred Casale, a cardiothoracic surgeon, is chief medical officer for surgical services for Geisinger and chair of the Geisinger Heart Institute. Readers may write to him via [email protected]