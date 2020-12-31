Mr. Gregory S. Riley, Dallas High School Principal, announces the first quarter honor roll.
The honor roll is determined by the following: Honors with Distinction: 98-100, no C’s, D’s, or F’s. First Honors: 93-97, no D’s or F’s. Second Honors: 88-92, no D’s or F’s.
Honors with Distinction
Seniors: Siwar Abdo, Noah Abdulqawi, Jacob Banta, Sabrina Barlow, Amanda Bedony, Amelia Bendick, Maura Berecin, Abigail Blockus, Ava Bonita, Claire Charlton, Alondra Church, Emily Crahall, Wade Curtis, Brady Dautrich,Vidhan Dhol, Drew Dickson, Hope Frantz, Spencer Gabriele, Nikolus Gashi, Andrew Gryskevicz, Aubrey Halbach, Logan Hayes, Isabella Hill, Allison Jones, Olivia Karcutskie, Julia Kocher, Gabriela Krochta, Sam Leandri, Alex Lian, Janice Lisman, Andrew Lojewski, Zachary Luksic, Julia Macey, Michael McCann, Karly Milazzo, Logan Moore, Kareem Morsy, Julia Nicholson, Hanna Oldt, Tegan Ostroski, Lauren Palfey, Julia Phillips, Shelby Pocono,Garrett Porasky, Celia Reabuck, Mia Reinert, Harley Sabol, Brayden Saracino, Paul Shoemaker, Paige Tamagnini, Sydney Tellis, Sidney Thomas, Eric Timlin, Morgan Vincelli, Catherine Wallace, Emily Weiland, Riley Wren
Juniors: Danielle Blessner, Kaya Brown, Elena Burdge,Samuel Collins, Jake DelGaudio, Audrey DelGaudio, Nadia Evanosky, Janet Federici, Austin Finarelli, Alexia Gronski, Samantha Handley, Allison Hrivnak, Thomas Janoski, Matthew Jesse, Zachary Jesse, Jason Joshi, Connor Kavanagh, Kyle Kintz, Lorisa Klinger, Megan MacNeely, Edward Matushek, Alexis Mikolosko, Kyleigh Motley, Douglas Newbigging, Jr., Nicholas Nocito, Bryan Osipower, Olivia Podskoch, Alyssa Pritchard, Kalie Rizzo, Morgan Sakulich, Robert Wicht, IV, Allison Weiss
Sophomores: Jessica Atkinson, Morgan Bednar, Megan Bryk, Michael Bufalino, Lucas Carver, Selina Chen, Aiden Cotter, Caitlin Curran, Lucas Derome, Seth Dyrli, Peter Federici, Reagan Halbach, Sarah Hastings, Nolan Hedglin, Jenna Maslowski, Jordyn Meade, Madisyn Musselman, Lauren Oschal, Megan Ostrowski, Madison Pevear, Kira Pomrinke, Madison Simmons, Olivia Sitkowski
Freshmen: Sam Barrouk, Brynn Bittner, Emma Blazure, Juliana Burdge, John Cummings, Mary Dahdal, Landon Daney, Alex DelGaudio, Brianne Dempsey, Anna Dorofeeva, Gianna Evans, Lillian Ferretti, Sarah Gauntlett, Zoe Hakim, Scarlett Hobson-Tomascik, Nathan Johns, Cassie Kern, Emma Krzysik, Daniel Mattey, Kassidy Motley, Bryce Phillips, Caroline Podskoch, Marie Popielarz, Jordan Porasky, Daniel Sabulski, Hannah Scherer, Artem Smagin, Julianna Sobocinski, Jacob Solomon, Carleigh Thomas, Ryan Vallach, Elizabeth Viglone, Natalie Vincelli, Maddoc Watkins, Jessie Wienckoski, Haily Yakus, Lindsey Yencha
First Honors
Seniors: Dominic Aliciene, Brendon Austin, Gabrielle Avila, Samuel Barral, Thomas Baseski, Patrick Beisel, Katie Bogdon, Chloe Burke, Madison Carlsson, Claudia Carver, Matthew Cheskiewicz, Aidan Conrad, Alicia Cooper, David Cooper, Duane Craig, Dale Deyo, Daniel Dudick, Benjamin Fife, Daniel Flynn, Mikayla Goldsmith, Brooke Higgins, Kaci Hockenberry, Kaitlyn Hodakowski, Alyssa Hopple, Kayla Hopple, Jillian Kapitula, Carly Kappler, Anthony King, Allyson Kugler, Samantha Leon, Cooper Lewis, Matthew Lukasavage, Colin Marshall, Zachary McEntee, Thaddeus Mead, Julia Montgomery, Ashley Mosca, Gabrielle Olson, Madyson Pendolphi, Abigail Perrego, Joshua Peters, Thomas Pierce, Zachary Pokrinchak, Jacob Psolka, Amanda Puza, Dylan Roberts, Michael Ropietski, Chase Ross, Victoria Scott, Elizabeth Sheeder, Ethan Shilanski, Taylor Sitkowski, Alexis Spudis, Chrectien Stoss, John Stout, Rachel Strazdus, Alexandra Strobel, Madalyn Strutko, Emma Thomas, Lucas Tomko, John Tosi, IV, Hayley Vesek, Robert Wren, Kindra Yudiski
Juniors: David Biscontini, III, Emma Brown, Delaney Butler, Lauren Butwin, Steven Carr, Lorelei Centrella, Rachel Chamberlain, Abigail Chase, Kaitlyn Conrad, Logan Dalsanto, Leah Dettore, Emma Dombroski, Patrick Doran, Paige Frank, Brandi Friedenthal, Haley Friedman, Benjamin Higgins, Olivia Jorda, Shauna Kern, Jesse Kosierowski, Kyle Langan, KateLettieri, Cades Linder, Abigail Lushefski, Lauren Mackey, Olivia Maniskas, Komal Mathon, Morgan McAndrew, Mallory McGeehan, Alexandra Morse, Calli Ogurkis, Matthew Oley, Logan Paczewski, Cara Pocono, Stepan Prodanets, Jason Puza, Marc Ramirez, Brooke Robbins, Grace Rose, Derrick Rygelski, Kyla Saracino, Gabriella Schmoll, Julia Sciandra, Sarah Sedeski, Kylie Sickler, Caden Skasko, Anna Smagin, John Sobocinski, Morgan Solano,Gabriella Spaciano, Caroline Stallard, Gabija Stewart, Nina Swailes, Michael Williams, Lydia Wrubel, Joseph Wysocki, Kya Yourdon, Olivia Yourdon, Angelo Zarola, Kaylin Zelinski, Katherine Zeyher
Sophomores: Olivia Andress, Brandon Banks, Samuel Boger, Jordan Bond, Ryan Borton, Hayla Bryant, Benjamin Carpenter, Natalie Conrad, Zachary Crahall, Ryan Cuba, Hayden Curran, Emily Dautrich, Sean Dolan, Chloe Dudick, Catherine Elgonitis, Dominick Fazzino, Aiden Fennell, Sophia Filali, William Filali, Chloe Fosko, Madison Fostock, Caelan Gallagher, Maxim Gingo, Kai Gomeau, Sadie Grochal, Shane Healey, Richard Hoyes, Mark Karcutskie, Jack Klikus, Colby Klinetob, Danielle Konnick, Abigail Lauer, Anderson Leo, Isabella Lepore, Hannah Letwinsky, Alan Lisman, Christian Lydon, Anthony Mackay, Peyton Mamola, Olivia Martin, Matthew Maxfield, Casey McGlynn, Isabella Molitoris, Noreen Morsy, Isaac Myers, Brian Nguyen, Jordan Nichols, Aidan Niebauer, John O’Donnell, Vegan O’Donnell, Erin Oldt, Alexandra Pehala, Sophia Piccolotti, Amelia Priebe, Ivan Prodanets, Abigail Quinnan, Allie Reardon, Matthew Richards, Abigail Salitis, John Scherer, Jr., Dustin Shaver, Christian Shedlock, Ty Solensky, Victoria Spaciano, Chelcie Strobel, Floyd Sutton, Ashley Sweeney, Nicholas Teberio, Jordan Thomas, Carter Thompson, Michael Timinski, Emily Tinner, Matthew Tosi, Nicholas Vincelli, Courtney Wallace, Gary Weaver, Carolyne Wintersteen, Mary Young
Freshmen: Samantha Alaimo, Noor Almeky, Jackson Barr, Trinity Basara, Shelby Bedony, Maximilian Bransford, Gabriela DaSilva, Sophia Depolo, Savina Evanosky, Sophia Farina, Kaylee Farrell, Ellie Flynn, AnnaLouise Fotiadis, Allyson Gattuso, McKenzie George, Joshua Gross, Mackenzie Hodakowski, Jacob Hoegen, Daniel Jones, Jack Karosa, Alyssa Loftus, Alex Marcin, Elsie McCafferty, Paul McMillan, Mikayla Miller, Emmett Moore, Adam Perry, Taylor Pickett, John Pierce,Coral Pugh, Trevor Radvanyi, Emily Raub, Declan Reavy, BrooklynneReyes, Gabrielle Rogaski, Logan Sakulich, Paige Scott, Benedict Sevenski, Allyson Spangenberg, Jacob Speicher, Caleb Stephens, Sophia Tellis, Olivia Thomas, Madalyn Thomas, Ethan Tinner, Logan Tomkins, Jacob Valkenburg, Andrew Wilk, Tyler Williams, MadelineYoungblood, Amber Zimmerman
Second Honors
Seniors: Mason Baranski, Bryce Chopyak, Morgan Cochran, Olivia Cragle, Tyler Dezinski, Jeremy Fagan, Mia Fenske, Hannah Finney, Claire Malarkey, Meagan Manzella, Rachael Panzer, Kaylie Rollman, Deanna Wallace, Shannon Wood, Logan Young, Bailey Zelinski
Juniors: Zeid Alhashemi, Georgia Barouhos, Hannah Blazure, Benjamin Bradley, Stephen Brdaric, III, Julia Buro, Ashley Decker, Riley Donnelly, Taylor Dworak, Cole Hart, James Lehane, Mia Linder, Lillian Lombardo, Emily Miller, Brielle Moser, John Mulcahy, Trey Schappert, Jacob Seymour, Joanna Shaw, Scott Siglin, Max Steinruck, Bradley Strazdus, James Tigue-Ruane, Stephanie Wall, Evan Zawadzki, Colby Zern
Sophomores: James Antall, Jordan Artmont, Summer Bailey, Parker Bolesta, Abigail Boraski, Emmalee Carlsson, Tatiana Crane, Abigail DeAnthony, Tyler Edmondson, Melody Gill, Peter Harpersberger, Emily Iannucci-Furman, Jordan Kelley, Madison Kerdesky, Cody Konnick, Jordan Kovaleski, Claire Lehane, Stephen Miller, Mihir Mukul, Drew Ogurkis, Joseph Peters, Mary Popielarz, Lucas Shultz, Emerson Sorber, Casey Whalen, Brianna Whitaker, Kennedy Wood
Freshmen: Benjamin Ackourey, Gavin Adamski, Layan Alhashemi, Sarah Allen, Ryan Andress, Audrianna Atherholt, Kevin Basalyga, Brooke Bealla, Sydney Bolesta, Trevor Brdaric, Abigail Cooper, Zachary Coy, Ciana Cruz, Abigail Cruz, Alyssa Fazzi, Alex Fife, Andrew Goodrich, Sophia Gordon, Anya Grzesek, Bryce Gulbransen, Isabella Jacobs, Lia Kirwan, Reghan Lloyd, Robert Luongo, III, Andrew Machulsky, Camryn Mallarkey, Camille Marianacci, Colin McCann, Zakary Mikolosko, Lauren Morris, Rory O’Brien, Nickolas Ripa, Samuel Robson, Ethan Sensenig, Logan Slacktish, Lucas Tirpak, Braylee Walsh