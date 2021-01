🔊 Listen to this

Mr. Daniel Malloy, Principal at Hanover Area Jr/Sr High School is proud to announce the Honor Roll for the firstquarter.

7th Grade High Honors

Lukas Balas, Madison Brown, Arden Brunn, Aidan Carrell, Lydia Chafin, Olivia Davis, Bryce Frazier, Amelia Gawronkiewicz, Chance Hall, Kelianet Hernandez De La Cruz, Ami Hughes, Isaac Levendowski, Spencer Martinez, Emma Myers, Aiden Nealon, Luke Pereyo, Cody Quaglia, Jakob Rutkowski, Kelsey Ryan, Noah Sabecky, Emma Schlingman, Jake Scholten, Chance Shotwell, Logan Valstar, Ava Willis, Nathan Wright, Asher Young, Preston Zadzura, Alexa Zielecki and Richard Zielecki

8th Grade High Honors

McKenzie Bannon, Anais Centeno, Dominick Difelice III, Joanna Elick, Breeann Emerick, Creed Gorham, Tristan Inam, Sarah June, Tasha Kelly, Adam Lasoski, Ava Malacarne, Kaitlyn Mikus, Vanessa Myers, David Popson, Cody Richmond, Matthew Rutkoski, Adolfo Santos, Krysta Shreve, Brayden Sock and Tyler Souchick

9th Grade High Honors

Allyson Brodie, Mia Cipriani, Ty Evans, Kayla Gist, Alivia Graboske, Hayley Harris, Kaurisvel Jichez Columna, Cassidy Kratz, Emmanuel Lewis, Audrianna Mangan, Kayla Nash, Jessica O’Brien, AshleighPotichko, Juliana Stefanec, Brooke Turney and Lily Vahey

10th Grade High Honors

Brandon Bienias, Darius Bohinski, Katelyn Brodhead, Ethan Chafin, Emily James, Ian Kunec, Tyler Love, Brett Martinez, Mckenna Nay, Elijah Noe, Brooke Piscotty, Kathryn Podolak, Isys Reese, Marilyn Robaczewski, Mara Ryan and Hannah Salwoski

11th Grade High Honors

Layla Burleigh, Kayla Canty-Smith, Angelina Cappellini, Marina Ciavarella, Riley Corbett, Dayna Cruz, Amanda Cruz, Allison Garnett, Brianna Gray-Washington, SierraHildebrand, James Johnson, Megan Jones, Aiden Kelsall, Amanda Koneski, Riley Kus, Stephanie Lewis, Hada-Shiun Lewis, Emily Malia, Kaitlyn McCarthy, Jayden McKeaige, Joseph Mendygral, Alissa O’Brien, Jessica Pearson, Marissa Rappaport, Alexandra Richards, Dakota Rubenstein, Landon Rubenstein, Ashton Schiel, Kimberly Shreve, Morgan Thiemann, Tyler Ulitchney, Emma VanDemark, Branden Willis, Sydney Wilson,Karlee Yuscavage and Jacob Zola

12th Grade High Honors

Sydney Allabaugh, Brenda Arias, Ryan Bohlin, Brooke Coleman, Isabelle Cooper, Megan Davis, Mia Decker, Jeffrey DeRocco Jr., Kaitlyn Downey, Mataya Galella, Jerzey Gallagher, Jarrett Gorham, Kiley Graboske, Hailey Griffin, Peter Hibbard III, Tahje Hines, Evan Hontz, Connor Hummer, Nathan Jaslar, Jolie Jenkins, Samuel June, Steven Kauffman, Emily Lewis, Tristan Luczak, Dylan Martinez, Jacob Mercandante, Ariel Mitkowski, Abbey Mooney, Lillyanne Morris, Sarah O’Konski, Mailliw Ortiz Torres, Emily Peplinski, Kayleigh Perks, Isabella Popson, Tianna Ross, Stephen Rowley, Robert Sabecky Jr., Gabriella Saraka, Chrissy Schooley, Kasidy Slusser, Kassandra Smith, Seth Strouse, Daiely Tapia De Los Santos, Kailey Wilson, Emalee Woychio, Kaycee Wren, Frank Yuscavage and Alyson Zielecki

7th Grade Honors

Sebastian Borum,Le ́kayla Constantine, Madyson-Leigh Dennis, Arianna Fryar, Jadalee Garcia, Nicholas Havard, Elijah Kopko-Green, Daemon Krein-Schulte, Mason Matthews, Brooke Myzick, Shelby Passarella, Michael Ralston, Carly Sabasino, Deven Shoemaker-Castellino, Logan Strosser and Caitlin Vigorito

8th Grade Honors

Daniel D’aleo, Anaiyah De La Cruz, Jude Free, Nico Isopi, Zayden Isopi, Brianna Jackson, Lyliana Lerma, Lily Matthews, Jaden McEvoy, Olivia Monte, Devante Noel, Joshua O’Brien, JoshuaRichendrfer, Elizabeth Rivera, Teagan Rubenstein, Aliyah Samkough, Satina Saraka, Joshua Solimini, Flora Tirado and Zachary Zadora

9th Grade Honors

Alexandre Bain, Caleb Balas, Emma Best, Liam Black, Braelyn Campbell, Kaileigh Castrignano, Brayden Davis, Keith Eannarino, Paige Engleman, Colin Evans, Yaleryn Familia, Zachary Gensel, Abigail Hetzel, Jason Hildebrand, Micah Hunter, Nikolas Kistner, Eva Kohn, Alexis McGrady, Jocelyn Mihalko, Maggie Murphy, Ashley Perez, Kailey Remish, Carina Shaver, SáMiyah Shaw, Leah Sromovski, Kayleigh Stein, Gavin Thomas, Adriyanna Whitaker and Cody Wilson

10th Grade Honors

Tori Danko, Anthoney Free, Kaiden Gronkowski, Lillyann Kalson-Harris, Yves Lewis, Aiden Materna, Aprilla Mazzoni, Zachary Metcalf, Lindsey Mieldazis, Tyler Mizell, Chaszity Moore, Isibelle Nash, Alley Quinn, Karrine Rivera, Megan Saldana, Emily Schutz, Timothy Seriani, Adrianna Shaffer, Noelle Shoemaker, Amaya Shutes, Madison Smith, Tanya Tlatenchi, Alaina Tomko, Jacob Vigorito, Cadence Williams and Dasani Yurgaitis

11th Grade Honors

Ethan Dinoski, Sadie Fuller, Guiliana Garcia, Odesia Griffith, Emily Harkenreader, Nina Havey, Gage Howell, Gianna Jaslar, Joshua Jones, Amelia Joubert, Dominick Koonrad, Sydney Kordek, Jianna Kupstas, Stacy Luckett, Emily Matthews, Kyleen McCance, Jamie Mynes, Kashanae Nimmons, Veronica Nunez, Wimar Polanco, Karolyn Polanco Gutierrez, Megan Ralston, Alexandra Sheridan, Ashlynn Vanchure, Emma Wheeler, Keira Wombacker, Madeline Youngblood and Macey Youngblood

12th Grade Honors

Avdo Adzemovic, Matthew Barber, Brianna Black, Gavin Brunn, Sean Burridge, Jose Caba Recio, Giovanna Caines, Marc Chekan, Andrew Coble, Joseph Curcio, Asiyah Day, Daniel Dorshefski, Lizbeth Gonzalez, Tavon Hines, Madison Kivler, Derek Knorr, Todd Kolbicka Jr., Emma Kopa, Joseph Lux, Jessica Misson, Victoria Oritz Torres, Alicia Orzechowski, Madison Osburn, Caden Schiel, Gaven Shea, Madison Skwira-McCarthy, Jillian Snook, Yamaris Valentin and Jada Wilson