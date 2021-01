🔊 Listen to this

Mrs. Anthony Khalife, Principal of Solomon Plains Junior High School proudly presents the members of the First Quarter Honor Roll.

8th Grade Highest Honors: Nathalia N. Betancourt Reyes, Kaylah M. Engler, Ryan T. Florek, Jack C. Klapat, Avery R. Kozerski, Bianca Lo, Abigail M. Major, Alivia R. Mazurek, Angelena T. Mendola, Llinnely N. Santana, Caitlyn Sekelsky, Logan T. Sincavage, Mariely Sosa, Kristel M. Stranch

7th Grade Highest Honors: Ayla P. Balent, Grace Ball, Christianna Barrera, Hailey C. Bliss, Ava E. Corcoran, Sopakneath Eab, Gianna Gustinucci Brandon R. Haertter, Deanna Herring, Kassandra R. Janiszewski-Karsko, Dylan J. Malia, Stephen A. Miller, Ava K. Nichols, Dylan Parry, Michael R. Price, Evangeline A. Rossick, Ava J. Ryzner, Jillian R. Savitsky, Isabel R. Sikora, Tait D. Stahovic, Izel Toribio, Angela M. Voce

8th Grade High Honors: Daniel W. Almasi, Katelynn E. Cebula, Bianca L. Chiverella, Emma L. Christianson, Benjamin C. Cielski, Fernando M. De La Cruz, Caden D. Demellier, Amanda C. Dougert, Joseph R. Egidio, Mario A. Flores III, Jaclyn A. Gatusky, Lela A. Giardina, Ayden J. Hockenberry, Farrin Hoque, Jacob M. Kerrick, Alissa J. Knights, Yana V. Kostak, Christian Kuhns, Julia M. Litwin, Nicholas D. Lussi, Hannah A. Mcafee, Jevon M. Meyers, Jordan M. Patterson Metzy X. Pavia, Samuel J. Reese, Eryka J. Serafin, Adrianna Smalls, Azim R. Stash, Hasmyn Torres-Zamorano, John Watkins, Isabella M. Yeager, Gabriella F. Zambrano-Estevez

7th Grade High Honors: Sancia S. Boyd, Sanai N. Brown, Aurora J. Carey, Denise Carrasco Montes, John M. Coffay JR, Jade Colindres, Liam J. Evanko, Brady S. Gerrity, Gianna E. Giomboni, Angelique Hernandez, Guadalupe Hernandez German, Kylie H. Hooper, Hassan A. Howard JR, Trustin I. Johnson, Rylie Jones, Kali M. Kennedy, Jason C. Mandel, Chase Marek, Kayce L. Martin, Thomas R. Marx, Damaris Novelo, Miley S. Olver, Samantha L. Rodzinak, Starr A. Sabach, Taina I. Santiago, Mekehla M. Senape, Alexz Vose, Brice D. Wichowski, Evie M. Yanaitis, Keely Zabresky

8th Grade Honors: Christian M. Blight, Alexia S. Chopack, Ethan Collum, Abby T. Cook, Norah G. Corchado, Mia Cruz, Austin Eddy, Peyton M. Ent, Liam C. Frame, Angel Gonzalez Flores, Carnell R. Gutierrez, Sara A. Katsock, Brady D. Keyes, Gage J. Long, Lillian M. Macking, Gedeon A. Marisal, Amanda S. Maurice, Julian J. Mcdougal JR, Aidan M. Namey, Shawn E. Nastawa JR, Ivan S. Ramos, Elijah J. Rodriguez Alexa M. Rychwalski, Amy I. Sabol, Darlyn Santiago, Tyler W. Schneider, Adrian Solis, Jonah C. Stegmueller, Lucas R. Usher, Damaris M. Valle, Tatyana T. Whitt Simon

7th Grade Honors: Jaden M. Carmona-Gallagher, Brody M. Ceklosky, Avery J. Cour, Gabriela De Los Santos, Dylan D. Dulsky, Jazmyn L. Espinoza, Nathan D. Fritz VII, Brody E. Grymko, Jacob R. Howell, Sariah P. Jones, Landon A. Kaskey, Chase R. Kelly, Kaylee Konycki, Jah-Lynn Lamar, Abdiel Latorre, Bansari H. Limbachia, Irving J. Manzano Adame JR, Cayden M. Martin, Mark Anthony Mcnulty, Anjelus M. Medina, Brandon J. Miller, Eliel Y. Perez Serrano, Justin A. Rabe, Michael A. Rabe, Angel S. Rosario, Anthony J. Sak, Jahmyah N. Shannon, Isabella Soto, Lorelei L. Stempien, Kolton J. Styczen, Kaydence E. Suarez, Alyssa M. Thebeault, Mar’Quan T. Thomas, Jimmy Tlatenchi, Amiah E. Wade