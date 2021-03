🔊 Listen to this

Mrs. Doreen Dougherty, Principal of Holy Redeemer High School, Wilkes-Barre, is proud to announce that the following students have attained High Honors and/or Honors for the Second Quarter of the 2020-2021 school year.

HIGH HONORS:

SENIORS: Dominic Alberti, Matthew Albrecht, Theresa Amerise, Amelia Anderson, Logan Atcavage, Krista Biago, Addison Bielski, Rachel Black, Molly Blaskiewicz, Lucia Bonk, John Bush, Anna Capaci, Matthew Carty, Kimberly Clocker, Kailey Considine, Makaylee Crake, Patrick DelBalso, Madison Dewees, Collin Dougherty, Emily Dougherty, Jacob Drevitch, Daniel Drost, David Durko, Katelyn Engel, Jacob English, Amanda Feher, Ava Fino, Alexandra Fumanti, Anthony Giovinazzo, Kenly Golanoski, Amelia Grudkowski, Alexander Hajkowski, Rose Hayward, Emmslie Hernandez, Sierra Hines, Connor Kane, Ryan Kane, Zachary Zehoe, Hannah Kern, Peter Khoudary, Kelci Kuren, Abigail Kush, James Lavan, Olivia Lewis, Kathleen Magda, Emily Mahler, Aimee Makowski, Matthew Martin, Lance McGrane, Kip Miller, Gabrielle Morgan, Chloe Morris, Olivia Murray, Maxwell Nehila, Catal Ormando, Lauren Patrick, Olivia Pavlico, Vanessa Pinto, Erica Rey, Brady Rood, Maxwell Rosen, Sydney Rush, Alexander Rymar, Abigail Sankus, Mariel Schramm, Matthew Schuler, Abbigail Schultz, Lynzie Skoronski, Adam Smith, Nicholas Smith, Matthew Spiccioli, Sarah Stettler, Jeffrey Stilp, Jordan Stochla, Giana Stoddard, Anthony Strish, Michael Strunk, Aleeza Syed, Hideki Takagi-Scanlon, Lola Terrana, Alexa Ullrich, Abigail Varzaly, William Wasiakowski, Matthew Williams, Colin Wills and Grace Wolsieffer.

JUNIORS: Sajidul Alam, Aleia Atherton, Jacob Baldrica, Sebastian Beck, Carissa Benderavich, Sophia Bere, Thomas Brady, Emma Broda, Julia Bucknavage, Caleb Cackowski, Kevin Caffrey, Samara Carey, Brooke Casey, Jordan Chepalonis, Aubrey Curley, Julie Duris, Jordyn Dutko, Lucas Dwyer, Ethan Elmes, Chisom Eneh, Katharine Fitzgerald, Chelsea Flaherty, Charles Floryan, May Fredericks, Abigail Grula, Abigayle Hanson, Kyra Hayden, Vianna Hindmarsh, Courtney Hine, Grace Holmes, Emily Humm, Richard Hynick, Abby Jones, Lauren Kane, Zachary Kane, Derek Kasmark, Alexandra Keefer, Akira Kopec, John Kuderka, Grace Anne Lehman, Isabella Locke, Raeann Luca, Sophia Magistro, Daniel Marinelli, Tessa Martin, Kathryn McIngvale, Hayley Mellas, Elizabeth Mendrzycki, Emma Midkiff-Humm, Sebastion Morgantini, Zebulon Moses, Grace Nealon, Thang Nguyen, Grace Nicolai, Olivia Orlando, Christopher Papciak, Rosalyn Partington, Edward Patrick, Andrew Phillips, Madison Polachek, Kalie Quaglia, Yousef Ramadan, Gabriella Randazzo, Jack Riley, Lacey Rinker, Brayden Rogowski, Laurel Roth, Jenna Santuk, Laney Schulz, Faith Sekol, Taylor Serafin, Saige Stempien, Lynese Swida, Eva Szura, Emily Theroux, Justin Tran, Diane Tran-Tang, Jack Trybulski, Skylar Voytko, Hunter Wesolowski, Matthew White and William Wolfgang.

SOPHOMORES: Connor Albert, Mia Ashton, Haider Zia Bhatti, Mackenzie Burk, Alyssa Caruso, Michael Cicon, Avery Cole, Christopher Coyne, Abigayle Cryan, Abigail Davitt, Jillian DelBalso, Elizabeth Derolf-Siene, Dino DiMauro, Kaitlyn Dotzel, John Evans, Jenessa Ferro, Kristen Finnegan, Mia Fino, Cassandra Gdovin, John Gillespie, Brooklyn Giovinazzo, Ethan Gribble, Kevin Gryboski, Steven Ha, Hailey Halagarda, Hillary Hoda, Emily Kane, Irelyn Karnes, Maxx Kebles, Jeffrey Kozerski, John Wayne Kravitz, Paige Kroptavich, Phillip Latinski, Natalie Legge, Emily Lehman, Ethan Licari, Louis Lussi, Christopher Maciejczyk, Matthew Magda, Kendall Makowski, Lexie Marcinkowski, Ryan Martinelli, Jayla McCloe, Evelyn Migatulski, Aiden Morgan, Cody Nguyen, Madeline Nguyen, Aiden O’Haire, Payton Parker, Dominic Pasone, Olivia Paulukonis, Jessica Phares, Sarah Pugliese, Katie Quinn, Sorrenta Riley, Isabella Roback, Cody Rood, Elijah Ropietski, Henry Rosen, Kendra Santuk, Brendan Shubzda, Paige Skibitsky, Caden Sparich, Nathan Stilp, Donovan Stone, Aryan Tolani, John Tondora, Stan Wateski, Kenneth White, Cole Whitman, Colin Whitman, Lauren Whitman, Cally Williams, Heidi Williams, Lakota Williams, Ariela Wyand, Madison Wylie and Paige Yastremski.

FRESHMEN: Konner Achuff, Marie Geneva Adajar, Marie Prudence Adajar, Bailee Atcavage, Mark Atherton, Bianca Barrager, Francesca Basalyga, Olivia Bilbow, Kassidy Birmer, William Brady, Aaliyah Brennan, Addison Burick, Shane Cegelka, Avery Chepolis, Nathan Coates, Ava Conrad, Jacob Considine, Nicholas Considine, Lainey Conway, Angelina Corridoni, Patrick Cosgrove, Ava Deiter, Julia Desciak, Christopher Durko, Alyssa Evans, Jaden Exter, Brady Fallon, Ella Fenstermacher, Vanessa Flaherty, Alanna Gilchrist, Carly Glaser, Isabella Granteed, Molly Grove, Kaylee Gryboski, Hannah Jones, Lukas Kachinko, Theresa Khoudary, Emily Krevey, Talia Lasota, Jorden Lech, Alyson Lenker, Lauren Lokuta, Prem Majamundar, Gabriella Marosevitch, Alex Martin, Yovanny Martinez, Delbert McDermott, Abigail Miller, Liam Mullery, Olivia Myers, Hoa Nguyen, Jessica Nguyen, Nicholas Nguyen, Jacob Ohrin, Yuannis Polemitis, Joshua Prebola, Lucie Racicky, Noah Rokosz, Alexis Romanowski, Caelic Ropietski, Janelle Sando, David Stochla, Donato Strish, Jack Tuzinski, Brianna Van Why, Shayla Vo, Tyler Vodzak, Zi Cheng Weng, Nathan Wolsieffer, Nicole Yencha and Amanda Zemetro.

HONORS:

SENIORS: Aubrey Ayre, Gianna Evans, Tanner Fenstermacher, Christopher Hine, Tyler Hoedl, Olivia Kaluzny, Zev Kornfeld, Ethan Kozden, Brett Kugler, Bella Martin, Joshua Mayerski, Olivia Owens, Antonio Panzak, Jacob Pizzolato, Julianna Powis, Raymond Sabatini, Daniel Schuler, Mya Soler, Joseph Swartwood, Dominick Tavella, Andrew Wallace and Alyssa Whitfield.

JUNIORS: Daniel Balas, Victoria Becker, Ryan Bilski, Abigayl Blasco, Nate Dudeck, Nicholas Dunleavy, Jayden Halstead, Dean Hudak, Jacob Jachimiak, Aubrey Jumper, Evelyn Kilburn, Kylie Krashnak, Edward Langdon, Marie Lombardi, Gordon Matusavige, Brady McNulty, Matthew Prociak, Nicholas Reilly, Jonathan Renfer, Isabelle Romano, Grazia Saporito, Robert Sedlak, Justice Shoats, Grant Smith, Izabella Timchack, Eric Vogt and Lily Wickizer.

SOPHOMORES: Hunter Austra, Allison Benzkofer, Gianna Carone, Dylan Cassetori, Morgan Crake, Claire Cunningham, Olivia DeSena, Jessica English, Jaden Evanoski, Michael Fino, Julia Girman, Caleb Hurley, Mary Johns, Kayla Kovaleski, Leah Lahr, Matthew Maciejczyk, John Matlock, Zachary Perta, Joyce Renfer, Charles Revitt, Kathryn Schell, Antonette Scotto D’Abusco, Lily Smith, Nathan Smith, Nickolas Spiccioli, Nina Stillarty, Khushi Syed, Ryan Walton, Joshua Wesneski and Isabella Wessler.

FRESHMEN: Kyle Antinnes, Elizabeth Barrouk, Amaria Berryman, Owen Boshek, Michael Casey, Anthony Daoud, Max Filchak, Sadie Frusciante, Emilia Kindler, Luke Kopec, Olivia Latoski, James Locke, Aiden McDonald, Anthony Nazario, Kody Olejnik, Brooke Plucas, Maleea Rembish, Johnnathan Rocha and George Sabatini.