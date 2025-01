🔊 Listen to this

FREELAND — MMI Preparatory School announced the names of students who achieved honor roll status during the third quarter of the 2023-2024 school year.

Sixth grade

Nathaniel Belanger

Paxton Bleiler

Owen Farrell

Rian Patel

Seventh grade

Neal DeAngelo

Keirsi Mooney (Miller)

Momin Muhammad

Thomas Rogers

Eighth grade

Jack Farrell

Maia Laverty

Shreeya Parikh

Angel Reymunde Wittmer

Xavier Reymunde Wittmer

Madalynn Young

Ninth grade

Maximus Bleiler

Caitlyn Carter

Nicholas Erickson

Ruhani Shah

Amanda Stoffa

10th grade

Hasan Arain

Alexis Bleiler

Jozef Dovicak

Christopher Laverty

Mehak Manzoor

Cassidy McDermott

Sharan Parikh

Arushi Solgama

11th grade

Xavier Bleiler

Aiden Hosier

Mary Katherine Kupsky

Kiyan Paknezhad

Lilli Warner-Senape

12th grade

Phoebe Bramley

Brendon Brobst

Andrew Burns

Ryan Clymer-Sones

Kyle Kocon

Eric “Woobie” Kupsky

Bobby Orbin

Kasra Paknezhad

Connor Strecker

Heath Williams