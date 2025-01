🔊 Listen to this

FREELAND — MMI Preparatory School has announced the names of students who achieved Head of School List status during the second semester of the 2023-2024 school year.

Sixth grade

Nathaniel Belanger

Paxton Bleiler

Ryan Bonifacio

Hailee Borchick

Alexander Diaz

Owen Farrell

Ernesto Garay

Odin Hixenbaugh

Sahiba Kaur

Riley Mason

Avery Orozco

Rian Patel

Mathias Santana

Gabrielle Serock

Gabriella Vasquez

Megan Yamulla

Kamila Zea

Seventh grade

Marlow Basalyga

Jack Benyo

Robert Brighthaupt

Jade Cabrera

Emma Casey

Clara Clugston

Nicholas Corazza

Neal DeAngelo

Brayden Hoover

Stella Horvath

Sophie Larock

Lance Lispi

Mikaela Mauna

Ashley Mendoza

Keirsi Mooney

Momin Muhammad

Victoria Park

Jade Quijandria

Thomas Rogers

Sophie Schulz

Tyler Swircek

Yaslin Tejeda Nivar

Eighth grade

Anthony Arias Tejeda

Gabriella Carsia

Isabella DeStefano

Anna Drobnock

Benjamin Drobnock

Isaac Edmonds

Lucas Edmonds

Jack Farrell

Arianna Larsen

Maia Laverty

Calli Mason

Jackson Moore

Olivia Moore

Zachary Naugle

Arianny Nieves

Thomas Pantages

Shreeya Parikh

Justin Park

Siya Patel

Andrew Pedri

Evan Polanco

Angel Reymunde Wittmer

Xavier Reymunde Wittmer

Jared Santana

Gavin Serock

Haden Stash

Denna Stellar

Marissa Yamulla

Clark Young

Madalynn Young

Ninth grade

Yoreimy Aponte

Katherine Arias

Philip Benyo

Maximus Bleiler

Caitlyn Carter

Christina Chrin

Ian Composto

Nicholas Erickson

Alexa Fazio

Jacob Gatts

Katelyn Gera

Zachary Jordan

Kenedy Lutz

Savannah Romero

Ruhani Shah

Amanda Stoffa

Delilah Yatsko

Sharon Zhuang

10th grade

Cedrah Abdulrahman

Hasan Arain

Frederick Blaine

Alexis Bleiler

Jozef Dovicak

JT Ferry

Adam Frask

Samantha Gatts

Ava Genetti

Benjamin Gombeda

Nora Herseim

Gabriel Horvath

Mehak Manzoor

Joseph Mayernik

Cassidy McDermott

Yeleiny Paniagua

Sharan Parikh

Rishi Patel

Bryce Radzwich

Christian Schulz

Erica Schwear

Caleb Skuba

Arushi Solgama

Jayden Unger

Georgia Washko

David Yamulla

Madelyn Young

11th grade

Chloe Allen

Willa Bartholomew

Xavier Bleiler

Corey Buchman

Lydia Chen

Alexander Composto

Eve Corazza

Dante DeStefano

Daniel Griffith

Brayden Harleman

Joshua Hoover

Thomas Horvat

Aiden Hosier

Diane Kim

Michael Kranyak

Mary Kupsky

Gracie Magula

Joshua Naugle

Kendall Orozco

Kiyan Paknezhad

Nicholas Pantages

Evan Pedri

Isaiah Perez-Serrano

Lucas Pesotine

Jason Roberts

Hayden Schwabe

Isabelle Wells

Joshua Witner

Winni Zheng

12th grade

Diane Arias-Tejeda

Teagan Bonham

Emily Borchick

Phoebe Bramley

Brendon Brobst

Andrew Burns

London Chehovich

Ryan Clymer-Sones

John Drobnock

Reed Floryshak

Caylee Herseim

Emily Hunsinger

Angelica Jimenez

Kyle Kocon

Caitlin Lenahan

Lex Lispi

Edgar Lopez-Rodriguez

Kade Lutz

Jordan Mulhall

Nathaniel Neidlinger

Alex Neyhart

Paul Neyhart

Bobby Orbin

Kasra Paknezhad

Dominic Raifsnider

Jakob Rossi

Jason Salio

Kathryn Sissick

Nathan Sissick

Abigail Sparich

Connor Strecker

Sun Wang

Blake Warren

Heath Williams

Zachary Yenchko