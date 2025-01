🔊 Listen to this

The first quarter honor roll for Greater Nanticoke Area High School for the 2024-25 school year is as follows.

Grade 9, honors with distinction

Matthew Alonso

Brandin D. Atherton

Chelsea M. Barnett

Jacob I. Bartuski

Jayden M. Bella

Lily F. Bobbin

Ashley R. Brassington

Ethan R. Burns

Alexander J. Coleman

Emilie M. Danko

Paige L. Davis

Ella L. Demellier

Giovanni A. Franco

Ryan J. Gensel

Nathan J. Hockenbury

David Jackson

Matthew J. Jacobs

Mason C. Kata

Emily E. Kivler

Justin P. Kopa

Elizabeth L. Larson

Lillian J. Larson

Logan D. Latshaw

Abigail A. LovalloLilly G. MakowskiLucy E. McGovernHeaven R. MillironsTreyton J. MishanskiOwen B. NamowiczDavid J. Paredes AsitimbayLucas PekarKayceelynn M. PetetEvelyn M. RicciMerina E. SantosAlyvia L. SchneiderAmelia E. SchneiderJacob R. ShawKolton B. ShovlinAva SimmsAlexia A. SnyderTessa E. SpenceValerie A. Tixi EspinozaNevaeh L. TolodzieskiNathaniel J. VnukJaxon D. WasielewskiAkyrah B. WilkinsMykel WilliamsmAmaya M. Zegarski

Grade 9, high honors

Addison G. BeallaBrycen D. BennHarlequin R. BlunckAbigail T. CoufalikAvery S. DavisDeanna M. DudinskiHevaeh P. EvansXiomara L. GarciaMcKenzie C. Godin-BoyleCourtney L. GrabinskiRooney S. HumalaLandyn R. JacksonAngel S. MartinezShamya R. McLaneJordyn M. MinnichOnaliyah V. MosegiAlexander J. PalmentaWillow A. RaggiDamir J. ReedLevi W. RockelKeiry M. Saint-HilairePaul SimkoCharles E. SmithDouglas A. SpryAva M. SteeleJaime E. SummersRobert J. TaylorOmar X. VannOlivia R. VenturaTrystan X. WeeksGabrielle Zagata

Grade 9, honors

Nevaeh C. AlphonsoThomas M. BonczewskiEleazar Bryant JRNatasha N. CamachoLeah C. DionneAniyah C. EdwardsSaul A. FranjulAlexis GlovaLiam J. GrayNorah A. HolodickJayme A. HumphreyJustin J. JohnsonKaleb C. KreitzerMason MagaHayly M. McDermottJustice D. NegronMadison N. PantalineMarcelo SalvaggioMelanie E. TesarCali N. WarmanElijah C. Young

Grade 10, honors with distinction

Ella AllesZyah BeckBradley BenjaminEmersyn BrownOliver L. ConoverSophia CromerSean W. DionneEmily DudaCrystal Genao-DiazConner GronkaPeyton H. GuadarramaKendell M. HansonBrayden IsaacsReagan X. JacksonMacy JensonHenry D. KinseyElia LoweKiele MadayVictor A. Morales VasquezBrooklynn PetersDaniel PriceAnnaleia RoseBethany SaltzRosmery Sanchez AlvarezSophia SheaKacey H. SpencerMichael TaylorJulian A. TorralesHaley VerazinRyan VidaMark Welch IIIEthan YendrzeiwskiZachary Zubritski

Grade 10, high honors

Corey P. AlvarezAmanda AtkinsChester J. BeggsOscar BolanosNaythan Y. CamachoLondonMarie ConflettiGage M. ConnollyLa’Kiah L. CooperLandon J. DougalSteven P. GlasserLindsey A. GuardadoJonah I. GuzmanRocco D. HalatNatazia V. Hargett-FilipMakenzee M. HaysAlanna L. HernandezIsabella JohnsonDanika KaneKailyn M. KlepadloKeira LandmesserPyper A. LewisNikolas MakowskiGenesis L. MataAdriana MonskaTyler NeipertJulian B. NewhartArabella NievesNolan C. NyeJazmine M. PaganJuliana PercivalNathaneal PerezSeth PiontkowskiBrooke ReedChloe M. ReedNevaya J. RodriguezAlison G. Romero CruzRilee RuminskiNina L. SanchezAnastashia A. ScheersCameron L. ShieldsAbigail SimcoxBritany S. Sosa TipanMackenzie C. StoneKaylin M. WatkinsBrandon Williams

Grade 10, honors

Andi J. Cardona-GamboaJacob ColeySa’Maiya M. CottleYimely Cuello FernandezShaun A. Dorshefski Jr.Dontea B. Douglas Jr. Elias P. GettsJohn D. GilmoreNoah S. HardikAvaya A. HughesElizabeth M. KusWilliam A. Monahan IIIDanely M. Montoya RodriguezIsabella K. NewhartZayvien E. OcasioValerie N. Pacheco-MelendezKiana PurnellAnthony J. SalvaggioCaidon SardayErica SchultzCollin E. SherrillKaelyn SpencerHoward StritzingerBrandon TinneyDenick G. TixiAyden TranellJanessa L. TuckerAdrionna WilkMaximus Zagata

Grade 11, honors with distinction

Michael AlonsoNathan F. ArcureNatalee K. AtkinsZachary M. AustinSamiya AzizEvelyn M. BassettRoan A. BeamerMarli R. DonahueCoraliz A. GarciaFrederick Garcia PinaTatiana GarrahKyra GladkowskiMichael D. GoberMadison J. GreyMia E. HamiltonHailey E. HockenburyJames M. HorningBrayden J. KarpinskiAllen J. KellyLayla E. LevandowskiTaylor R. MaczugaKyree I. MannKathryn T. MarkoNoah O. McCarthyDavid E. MeckRobert A. MillerJeremiah MontalvoJohn C. Morocho Peralta Jr.Louden J. MulleryAiden NewmanRyan N. NyeJulianna M. ParkJenna N. PolifkaSamad A. PridgenKate O. ReedSarah RegisCaileigh M. ReillyCaleb A. RiveraRyan A. RokeMadison M. SauersJenna N. SewaldLauren E. ShatleyKendra N. ShieldsWillow L. SimonAlexandra E. SkillensMichael J. StachowiakJoseph B. StoutOlivia G. ThomasAutumn E. ThompsonCheyenne L. TomkoTiffany M. TorresRebecca VickCourtney A. Wylie

Grade 11, high honors

Zenon J. AdamczykHunter J. AthertonDylon J. BallNevaeh A. BartholomewKaylee M. BevanBenjamin L. CeaseKaleb CherkauskasEmmalee M. CookNatalyn E. EmelJahniya FisherSavannah D. Harvey-DelucaRobert J. HuffmanJordyn JohnsonLiam P. McGovernMatthias D. MitchellJostin R. Morillo CentenoRose A. Morocho-GuallpaVictoria S. MoyerMelany J. Peralta IIOlivia D. PyziaSierra M. RipkaIrvin A. Robalino AlvaradoDale T. Rockel IIIChristopher SedorchukBreanna D. SherrillKatie R. SwartzIsaiah C. TorralesKarmin VannEthan A. VetiaqueHunter J. VitkauskasChak C. WattZachary G. Williams

Grade 11, honors

Amani Z. ArmstrongAlexander M. ArnoldJadyn M. AveryLogan A. BurkeMakayla M. CorkellBryce M. CrawfordKaden DankoLandon C. DavisTrinity DeleoJayden FabianJayden M. FondeurMorrishay GillJoshua GuszakRegan P. HostetterKaydon HouckJackson W. HullAndrea A. Ibarra UrrechaKayden R. KratzTaylor J. KreitzerYarleth D. Lopez SanabriaAndrew NooneAlexander Ortega HernandezYandel Pena NunezJohn M. RepaskyBrian L. SmithElla E. StettlerEmme J. TenelemaShawn B. ThompsonMakai M. WoodLiam C. Wylie

Grade 12, honors with distinction

Owen R. AtkinsEthan D. BallJackson D. BartleRichard J. BroganNoah J. CimakaskyZy’ana B. ColemanNicholas J. CorcoranBrandon M. EgenskiArionna M. GlushefskiJoseph E. JacobsCecily J. JohnsonKatie M. KriegerKeayrah MaslowskiDerek S. MillerOlivia J. MonskaElla E. Namowicz

Joel G. OreaAshley G. Ortega ValenzuelaRyan D. OrtizDylan PerilloMackenzie E. PliskaMatthew J. PrzypekAddison M. RaderSerafino J. RaggiCassidy J. RokeBrady J. RushtonOlivia A. SeeryIsabella R. SelnerAdam J. ShotwellRyan M. SimcoxTyler J. SkordenskyNoah J. StachyraJordyn E. VidaJayden J. WasielewskiChloe E. WomelsdorfLucas YendrzeiwskiSydney G. ZubritskiAndrew D. Zurek

Grade 12, high honors

Inachali Acevedo SantosJailee A. BaezNazzareno A. CapozuccaJeter A. CardonaOlivia M. CromerDieunah D’HaitiAlivia A. EvansStephanie A. EvansHannah J. FinkMilena V. Flores OgandoNeshell GillAdam J. GlovaSophia R. GronkaEugene J. GyleCamden P. KeenerAlicia M. LutzCaitlyn M. MajirosMariah H. MinnellDanna A. Morillo CentenoNathan J. MullinLillian D. MyersKelvin J. Pacheco-MelendezAlexander W. PaganShane M. PearsonLiam A. PegarellaDonald L. PriceHeinze C. Remache-MelendezNatalynn SchwingMaurice N. Smith Jr.Daniel A. StritzingerJoseph Waichulis

Grade 12, honors

Meylin A. Aguilar CabreraAlex AveryMaKeinzy BackleyJohan D. CarchiAiley B. ClishamHelder I. Constantino SantosSeth G. CooperAlshareef L. Davis MillironsHunter J. DennisDamien J. FoxIzabella J. GronkaAntonio P. Hernandez JRGabriel J. IbrigaThomas M. JenkinBrenda KenolKarlie R. MarshallickLogen MisiewiczChase M. MortPaige L. PughJean Luis PuntielMatthew C. SabolJohan Santos Rojas JRLily S. SchneiderNemecio E. SosaAianna L. SteeleBrandon M. ThrashEmily Vlad