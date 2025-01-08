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Gregory S. Riley, Dallas High School principal, announced the first quarter honor roll.
The honor roll is determined by the following:
• Honors with Distinction: 98-100, no C’s, D’s, or F’s.
• First Honors: 93-97, no D’s or F’s.
• Second Honors: 88-92, no D’s or F’s.
HONORS WITH DISTINCTION
Seniors
Evan Allen
Gabriela Barboza
Samantha Berlew
Rachel Bogdan
Angelina Camoni
Carolyn Comitz
Morgan Cookus-Gnoinski
Kaden Coyne
Kierra Cronin
Molly Curran
Riley Dewey
Kaiya Dunigan
Lydia Federici
Peyton Feeney
Faith Fennell
Matthew Ferretti
Cora Finn
Rachel Flanagan
Jack Fleury
Lydia Gonzales
Hannah Gozikowski
Bruce Graham
Jayden Ho
Iris Hobson-Tomascik
Gabriella Hodne
Cole Johnston
Luke Karcutskie
Katerina Kopalek
Taylor Laity
Jack Leandri
Morgan Lukasavage
Jada Mason
Lindsay Matinas
Andrew Menaker
Robert Mesko
Christopher Miller
Emma Miller
Paige Miller
Jude Nocito
Meadow Parry
Bradie Paulewicz
Caroline Pitarra
Tyler Roberts
Ellie Root
Blake Seiwell
Giovanna Smacchi
Peyton Stauffer
Keerstyn Tabor
Merylin Tyrell
Logan Valkenburg
Elinore Wallace
Jarratt Webb
Juniors
Cassidy Alaimo
Emily Barber
Jacob Bryk
Addison Cavill
Kevin Chen
Lauren Clark
Abbie Coy
Noelle Cunningham
Mia DelGaudio
Mahi Dhol
Ayden Feeney
Serina Florencio
Alexa Gauntlett
Makenzie Hrivnak
Cora Jones
Noah Kaczmarek
Ryan Kintz
Aubrey Kirwan
Alison Mazur
Ishan Mukul
Elizabeth Painter
Lukas Runde
Sarah Snowdon
Lydia Sutton
Elena Swanson
Nico Wilk
Dominick Zangardi
Sophomores
Nicholas Belfino
Alexa Berecin
Lily Boger
Patrick Bradshaw
David Colburn
Gracie Coyne
Gerald Daney
Kate Dautrich
Aurora Deem
Erin Duffy
Jason Dyrli
Brady Ecenrode
Emma Eick
Catlin Finn
Christopher Flanagan
Madelyn Gonzales
Christopher Grove
Jacob Kachinko
Mayah Kolinovsky
Andrew Lisman
Taylor Lucas
Neah Lukose
Lily Milazzo
Julia Natitus
Kevin Osipower
Grace Pranger
Matthew Sevenski
Jordyn Shedlock
Swati Singh
Ainsley Slacktish
Sophia Strazdus
Luke Tellis
Juliana Tosi
Tessa Travinski
Owen Wielgosz
Brady Youngblood
Freshmen
Alanna Acuff
Cadence Becker
Nathan Bilwin
Nathan Bogdan
Lucy Brunn
Max Bryk
Angelina Burdge
Justin Camoni
Myer Casey Williams
Madeline Desanto
Zane Drezek
Emily Evans
Christopher Harding
Sydney Haydu
David Hoover
Gianna Hoover
Joshua Jackubowski
Logan Jacobs
Zachary Jones
Luke Kostick
Arcadia Kutz-Marks
Eric Kuzma
Kristen Lucas
Mitchell Martin
Clayton Morris
Joseph Nocito
Teagan Orrson
Taylor Pritchard
Gianna Richardson
Hayden Romeo
Madeleine Scranta
Katherine Straka
Zoey Sutzko
Lyndsey Swire
Brynlee Tabor
Alyssa Traver
Jay Traver
Braden Vallach
Lacey Youngblood
FIRST HONORS
Seniors
Luke Austin
Nina Barrouk
Andrew Bolesta
Davyn Bonvie
Tyra Braunerhielm
Chase Brunges
Lucien Burkhardt
Roman Carpenter
Ashlyne Chesonis
Shawn Collins
Jack Dale
Ava DeMichele
Erika Doran
Ella English
Vincent Fazzino
Taylor Fink
Matthew Gillette
Noah Greco
Kevin Gring Jr.
Audrey Haydu
Madison Hedglin
Logan Herman
Gabrielle Holley
Rylie Hoyes
Aidan Jennings
Adriana Kopalek
Kenzlie Kuderka
Cole Kutch
Lindsay Landmesser
Rowan Laubach
Lawrence Long
Mackenzie Mangan
Meghan Maxfield
Noah Moran
Julius Mucha
Makenzie Musselman
Jasmin Nguyen
Brianna Nieves
Meadow Novicki
Aaron Patton
Johnna Pesavento-Dudick
Stephen Phillips
Don Riemensnyder
Derek Rizzo
Nicholas Salsberg
Anna Scanlon
Cassidy Siglin
Kerry Sitler
Paige Slavinski
Arianna Spurlin
Samuel Steinruck
Jamie Timlin
Yaretzi Tlatenchi
Clark Vanorden
Sadie Watkins
Sarah Williams
Ashlynn Wolfe
Carly Yoder
Penelope Youells
Juniors
Julia Antall
Xavier Arzola
Paige Banks
Theo Barr
Chasity Basara
Brooke Bebo
Matteo Berry
Roderick Bransford
Benjamin Bush
Sam Casey
Addyson Cervenak
Lila Chamberlain
Hannah Clark
Addison Costantino
Teagan Cotter
Hannah Dillon
Samantha Dixon
Sophia Dove
Michael Elgonitis
Jeremy Evans
Julia Fleury
Natalie Geiser
Briana Greco
Emily Grochal
Harmony Gronkowski
Michaela Harrington
Kasana Harrison
Mckenna Heffron
Zachary Hodakowski
Kaylee Humenansky
Chealsey Jimenez
Adelaide Kanton
Jacqlynn Kern
Megan Kuzma
Noah Love
Benjamin Mattey
Leo Matus
Jason McGuire
Brady Mizzer
Julie Mulzoff
Andrew Popielarz
Maria-Lucia Priore
Joseph Raub
Leah Ricardo
Lia Riley
Lena Rogala
Matthew Ropietski
Madelyn Sabulski
Nathan Sakulich
Mia Salsberg
Alex Seymour
Kaylie Swida
Emma Szuch
Trevor Williams
Massimo Winters
Olivia Zawatski
Madeline Zuk
Sophomores
Nicholas Bednar
Jack Berti
Brianna Casey
Emily Ceron
Elijah Close
Abigail Cousin
Ian English
Liam Finney
Patrick Flanagan
Ian Frey
Robert Gallasher
Adalyn Gutierrez
Lillie Harbester-Bokrosh
Natalie Hinsdale
Gabriella Iorio
Fiona Johnson-Fallon
Sutton Kern
Irelan Klikus
Ava Knorr
Cameron Kraynack
Jenna Krispin
Brady McCann
John McGuire
Dylan Miller
Isabella Moeckl
Elijah Nalbone
Cecilia Nguyen
Payton Panaway
Emma Pitcavage
Connor Provow
Ava Puskar
Regan Quinn
Lily Ratchford
Mason Rinehimer
Lauren Roberts
Kevin Seidel
Lukas Sheare
Tyler Spaciano
Haylie Symeon
Anna Vincelli
Abigail Worth
David Worth
Arabella Woznikaitis
Jenna Young
James Youngblood
Freshman
Ava Adams
Liam Allen
Kelsey Archer
Andrew Avila
Madison Azarewicz
Callum Baird
Amelia Bevan
Sara Bonomo
Charles Bransford
Tyler Cavill
Griffin Clark
Dominic Coburn
Chase Comiskey
Gregory Confletti
John Connolly
Nicholas Dalessandro
Alexandra Delayo
Ava Demark
Nicholas Dudick
Madalynn Friedenthal
Maddux Frost
Andrew Garcia
Grant Gauntlett
Talan Geskey
James Gibbons
Chase Glahn
Sophia Golanoski
Luke Grove
Cailynn Hivish
Stephen Hoegen
Levi Horsefield
Jackson Johns
Cecily Johnston
Colm Jordan
Odessa Kanton
Caroline Kcenich
Landen Kemper
Lily Khater
Kyra Kivler
Drew Klinetob
Chloe Kotulski
Scarlett Krecek
Chase Kresge
Kaiden Kulp
Kylie Landi
Cole Langdon
Alexis Lefkoski
Mia Mackay
Tyce Mason
Thomas Matinas Jr.
Casey Matus
Julie Matus
Ellianna Miller
Jack Miller
Grace Niebauer
Aubrielle O’Brien
Owen Oldt
Isaac Olmsted
Jonah Pasquini
Calee Perrego
Luca Pietraccini
Max Scatton
Havyn Schaffer
Kaitlyn Scoble
Emma Sgarlat
Brady Sherman
Charlotte Sitler
Trevor Slavinski
Emily Smith
Mcauley Somers
Peyton Strobel
Ella Sypniewski
Alivia Wall
Calder Watkins
Cameron Williams
Sierra Yefko
Blake Ziokowski
SECOND HONORS
Seniors
Kaine Brewster
Carter Brunn
Ava Carpenetti
Aubrey Chandler
Ivan Dombroski
Lexie Faux
Dylan Geskey
Lilly Jones
Kaitlynn Keller
Noah Kolinovsky
Bernard Kovacs
Morgan Langdon
Charles Letwinsky
Michael Major
Prestyn Reeves
Kyleigh Richmond
Cole Rigol
Megan Rothschild
Kaylee Shaw
Margaret Smith
Zachary Williams
Brady Zapoticky
Juniors
Kael Berry
Jaxon Carey-Bullock
Sadie Cummings
Olivia Farrell
Isabella Forlenza
Emma Fostock
Isabel Handley
Mason Kivler
Juliana Konnick
Aleigha Ladamus
Alison Lanza
Cameryn Laule
Mia Luksic
Izabela Makukova
Jacob Marcin
Colin Martin
Timothy Moore
Julie Navestad
Fiona Piazza
Luke Richardson
Mia Saracinaj
Abigail Spare
Rowan Stanley
Spencer Walker
Daniel Wasielewski
Allyson Wysocki
Sophomores
Silin Abdo
Alyssa Aguilar
Jaydin Benscoter
Ethan Burns
Nico Cella
Dylan Chapman
Emily Davison
Aidan Dyer
Jonathan Ference
Madison Gronowski
Abraham Hobson-Tomasci
Lily Horsefield
Alexis Kiser
Kinsey Kizis
Karly Kovitch
Sophia Loiselle
Angel Mackay
Kenneth Martin
Brandon Miller
Caitlyn Mizzer
Paige Navestad
Merryn Novicki
Madelyn Phillips
Brooke Radginski
Robert Robbins III
Ryan Roman
Bryden Rosencrans
Charlie Rother
Chase Specht
Adelynn Sromovski
Heidi Tlatenchi
Juliana Torres
Garrett Voitek
Freshmen
Hunter Bisulca
Lucas Dalton
Logan Faulker
Alexis Fazzi
Chloe Fitch
David Gozikowski III
Benjamin Graham
William Henniger
Connor Herman
Robert Hernandez
Sarah Herstek
Liam Huey
Riley Ickes
Nevaeh Jeschke
Connor Johns
Olivia Keller
Amanda Lewis
Madelyn McNab
Payton O’Donnell
Emily Pearce
Isabella Perez
James Perkowski Jr.
Sophie Roberts
Ryan Rogowski
Caden Sakulich
Riley Samanas
Malaysia Shaw
Emily Shook
Melanie Vasquez
Zachery Viruet
Charlotte Williams
Madison Wyke
Ryan Zimmerman