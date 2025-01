🔊 Listen to this

Gregory S. Riley, Dallas High School principal, announced the first quarter honor roll.

The honor roll is determined by the following:

• Honors with Distinction: 98-100, no C’s, D’s, or F’s.

• First Honors: 93-97, no D’s or F’s.

• Second Honors: 88-92, no D’s or F’s.

HONORS WITH DISTINCTION

Seniors

Evan Allen

Gabriela Barboza

Samantha Berlew

Rachel Bogdan

Angelina Camoni

Carolyn Comitz

Morgan Cookus-Gnoinski

Kaden Coyne

Kierra Cronin

Molly Curran

Riley Dewey

Kaiya Dunigan

Lydia Federici

Peyton Feeney

Faith Fennell

Matthew Ferretti

Cora Finn

Rachel Flanagan

Jack Fleury

Lydia Gonzales

Hannah Gozikowski

Bruce Graham

Jayden Ho

Iris Hobson-Tomascik

Gabriella Hodne

Cole Johnston

Luke Karcutskie

Katerina Kopalek

Taylor Laity

Jack Leandri

Morgan Lukasavage

Jada Mason

Lindsay Matinas

Andrew Menaker

Robert Mesko

Christopher Miller

Emma Miller

Paige Miller

Jude Nocito

Meadow Parry

Bradie Paulewicz

Caroline Pitarra

Tyler Roberts

Ellie Root

Blake Seiwell

Giovanna Smacchi

Peyton Stauffer

Keerstyn Tabor

Merylin Tyrell

Logan Valkenburg

Elinore Wallace

Jarratt Webb

Juniors

Cassidy Alaimo

Emily Barber

Jacob Bryk

Addison Cavill

Kevin Chen

Lauren Clark

Abbie Coy

Noelle Cunningham

Mia DelGaudio

Mahi Dhol

Ayden Feeney

Serina Florencio

Alexa Gauntlett

Makenzie Hrivnak

Cora Jones

Noah Kaczmarek

Ryan Kintz

Aubrey Kirwan

Alison Mazur

Ishan Mukul

Elizabeth Painter

Lukas Runde

Sarah Snowdon

Lydia Sutton

Elena Swanson

Nico Wilk

Dominick Zangardi

Sophomores

Nicholas Belfino

Alexa Berecin

Lily Boger

Patrick Bradshaw

David Colburn

Gracie Coyne

Gerald Daney

Kate Dautrich

Aurora Deem

Erin Duffy

Jason Dyrli

Brady Ecenrode

Emma Eick

Catlin Finn

Christopher Flanagan

Madelyn Gonzales

Christopher Grove

Jacob Kachinko

Mayah Kolinovsky

Andrew Lisman

Taylor Lucas

Neah Lukose

Lily Milazzo

Julia Natitus

Kevin Osipower

Grace Pranger

Matthew Sevenski

Jordyn Shedlock

Swati Singh

Ainsley Slacktish

Sophia Strazdus

Luke Tellis

Juliana Tosi

Tessa Travinski

Owen Wielgosz

Brady Youngblood

Freshmen

Alanna Acuff

Cadence Becker

Nathan Bilwin

Nathan Bogdan

Lucy Brunn

Max Bryk

Angelina Burdge

Justin Camoni

Myer Casey Williams

Madeline Desanto

Zane Drezek

Emily Evans

Christopher Harding

Sydney Haydu

David Hoover

Gianna Hoover

Joshua Jackubowski

Logan Jacobs

Zachary Jones

Luke Kostick

Arcadia Kutz-Marks

Eric Kuzma

Kristen Lucas

Mitchell Martin

Clayton Morris

Joseph Nocito

Teagan Orrson

Taylor Pritchard

Gianna Richardson

Hayden Romeo

Madeleine Scranta

Katherine Straka

Zoey Sutzko

Lyndsey Swire

Brynlee Tabor

Alyssa Traver

Jay Traver

Braden Vallach

Lacey Youngblood

FIRST HONORS

Seniors

Luke Austin

Nina Barrouk

Andrew Bolesta

Davyn Bonvie

Tyra Braunerhielm

Chase Brunges

Lucien Burkhardt

Roman Carpenter

Ashlyne Chesonis

Shawn Collins

Jack Dale

Ava DeMichele

Erika Doran

Ella English

Vincent Fazzino

Taylor Fink

Matthew Gillette

Noah Greco

Kevin Gring Jr.

Audrey Haydu

Madison Hedglin

Logan Herman

Gabrielle Holley

Rylie Hoyes

Aidan Jennings

Adriana Kopalek

Kenzlie Kuderka

Cole Kutch

Lindsay Landmesser

Rowan Laubach

Lawrence Long

Mackenzie Mangan

Meghan Maxfield

Noah Moran

Julius Mucha

Makenzie Musselman

Jasmin Nguyen

Brianna Nieves

Meadow Novicki

Aaron Patton

Johnna Pesavento-Dudick

Stephen Phillips

Don Riemensnyder

Derek Rizzo

Nicholas Salsberg

Anna Scanlon

Cassidy Siglin

Kerry Sitler

Paige Slavinski

Arianna Spurlin

Samuel Steinruck

Jamie Timlin

Yaretzi Tlatenchi

Clark Vanorden

Sadie Watkins

Sarah Williams

Ashlynn Wolfe

Carly Yoder

Penelope Youells

Juniors

Julia Antall

Xavier Arzola

Paige Banks

Theo Barr

Chasity Basara

Brooke Bebo

Matteo Berry

Roderick Bransford

Benjamin Bush

Sam Casey

Addyson Cervenak

Lila Chamberlain

Hannah Clark

Addison Costantino

Teagan Cotter

Hannah Dillon

Samantha Dixon

Sophia Dove

Michael Elgonitis

Jeremy Evans

Julia Fleury

Natalie Geiser

Briana Greco

Emily Grochal

Harmony Gronkowski

Michaela Harrington

Kasana Harrison

Mckenna Heffron

Zachary Hodakowski

Kaylee Humenansky

Chealsey Jimenez

Adelaide Kanton

Jacqlynn Kern

Megan Kuzma

Noah Love

Benjamin Mattey

Leo Matus

Jason McGuire

Brady Mizzer

Julie Mulzoff

Andrew Popielarz

Maria-Lucia Priore

Joseph Raub

Leah Ricardo

Lia Riley

Lena Rogala

Matthew Ropietski

Madelyn Sabulski

Nathan Sakulich

Mia Salsberg

Alex Seymour

Kaylie Swida

Emma Szuch

Trevor Williams

Massimo Winters

Olivia Zawatski

Madeline Zuk

Sophomores

Nicholas Bednar

Jack Berti

Brianna Casey

Emily Ceron

Elijah Close

Abigail Cousin

Ian English

Liam Finney

Patrick Flanagan

Ian Frey

Robert Gallasher

Adalyn Gutierrez

Lillie Harbester-Bokrosh

Natalie Hinsdale

Gabriella Iorio

Fiona Johnson-Fallon

Sutton Kern

Irelan Klikus

Ava Knorr

Cameron Kraynack

Jenna Krispin

Brady McCann

John McGuire

Dylan Miller

Isabella Moeckl

Elijah Nalbone

Cecilia Nguyen

Payton Panaway

Emma Pitcavage

Connor Provow

Ava Puskar

Regan Quinn

Lily Ratchford

Mason Rinehimer

Lauren Roberts

Kevin Seidel

Lukas Sheare

Tyler Spaciano

Haylie Symeon

Anna Vincelli

Abigail Worth

David Worth

Arabella Woznikaitis

Jenna Young

James Youngblood

Freshman

Ava Adams

Liam Allen

Kelsey Archer

Andrew Avila

Madison Azarewicz

Callum Baird

Amelia Bevan

Sara Bonomo

Charles Bransford

Tyler Cavill

Griffin Clark

Dominic Coburn

Chase Comiskey

Gregory Confletti

John Connolly

Nicholas Dalessandro

Alexandra Delayo

Ava Demark

Nicholas Dudick

Madalynn Friedenthal

Maddux Frost

Andrew Garcia

Grant Gauntlett

Talan Geskey

James Gibbons

Chase Glahn

Sophia Golanoski

Luke Grove

Cailynn Hivish

Stephen Hoegen

Levi Horsefield

Jackson Johns

Cecily Johnston

Colm Jordan

Odessa Kanton

Caroline Kcenich

Landen Kemper

Lily Khater

Kyra Kivler

Drew Klinetob

Chloe Kotulski

Scarlett Krecek

Chase Kresge

Kaiden Kulp

Kylie Landi

Cole Langdon

Alexis Lefkoski

Mia Mackay

Tyce Mason

Thomas Matinas Jr.

Casey Matus

Julie Matus

Ellianna Miller

Jack Miller

Grace Niebauer

Aubrielle O’Brien

Owen Oldt

Isaac Olmsted

Jonah Pasquini

Calee Perrego

Luca Pietraccini

Max Scatton

Havyn Schaffer

Kaitlyn Scoble

Emma Sgarlat

Brady Sherman

Charlotte Sitler

Trevor Slavinski

Emily Smith

Mcauley Somers

Peyton Strobel

Ella Sypniewski

Alivia Wall

Calder Watkins

Cameron Williams

Sierra Yefko

Blake Ziokowski

SECOND HONORS

Seniors

Kaine Brewster

Carter Brunn

Ava Carpenetti

Aubrey Chandler

Ivan Dombroski

Lexie Faux

Dylan Geskey

Lilly Jones

Kaitlynn Keller

Noah Kolinovsky

Bernard Kovacs

Morgan Langdon

Charles Letwinsky

Michael Major

Prestyn Reeves

Kyleigh Richmond

Cole Rigol

Megan Rothschild

Kaylee Shaw

Margaret Smith

Zachary Williams

Brady Zapoticky

Juniors

Kael Berry

Jaxon Carey-Bullock

Sadie Cummings

Olivia Farrell

Isabella Forlenza

Emma Fostock

Isabel Handley

Mason Kivler

Juliana Konnick

Aleigha Ladamus

Alison Lanza

Cameryn Laule

Mia Luksic

Izabela Makukova

Jacob Marcin

Colin Martin

Timothy Moore

Julie Navestad

Fiona Piazza

Luke Richardson

Mia Saracinaj

Abigail Spare

Rowan Stanley

Spencer Walker

Daniel Wasielewski

Allyson Wysocki

Sophomores

Silin Abdo

Alyssa Aguilar

Jaydin Benscoter

Ethan Burns

Nico Cella

Dylan Chapman

Emily Davison

Aidan Dyer

Jonathan Ference

Madison Gronowski

Abraham Hobson-Tomasci

Lily Horsefield

Alexis Kiser

Kinsey Kizis

Karly Kovitch

Sophia Loiselle

Angel Mackay

Kenneth Martin

Brandon Miller

Caitlyn Mizzer

Paige Navestad

Merryn Novicki

Madelyn Phillips

Brooke Radginski

Robert Robbins III

Ryan Roman

Bryden Rosencrans

Charlie Rother

Chase Specht

Adelynn Sromovski

Heidi Tlatenchi

Juliana Torres

Garrett Voitek

Freshmen

Hunter Bisulca

Lucas Dalton

Logan Faulker

Alexis Fazzi

Chloe Fitch

David Gozikowski III

Benjamin Graham

William Henniger

Connor Herman

Robert Hernandez

Sarah Herstek

Liam Huey

Riley Ickes

Nevaeh Jeschke

Connor Johns

Olivia Keller

Amanda Lewis

Madelyn McNab

Payton O’Donnell

Emily Pearce

Isabella Perez

James Perkowski Jr.

Sophie Roberts

Ryan Rogowski

Caden Sakulich

Riley Samanas

Malaysia Shaw

Emily Shook

Melanie Vasquez

Zachery Viruet

Charlotte Williams

Madison Wyke

Ryan Zimmerman