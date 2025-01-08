Click here to subscribe today or Login.
John Sipper, principal at Hanover Area Junior-Senior High School, announced the Honor Roll for the first quarter in November, 2024, as follows.
Seventh grade high honors
Zaina Alrefai
William Balbi-Rodriguez
Grace Boyle
Grey De Paula De La Rosa
Olivia Eastman
Hayleigh Fisher
Julia Gawronkiewicz
Audrina Giannelli
Shane Gushock Jr.
Aralyn Hatten
Lauryn Hatten
Paisley Hliwski
Cian Hummer
Raegan Jayne-Paisley
Dylan Kohn
Abegael Lawson
Lena Maclusky
Madeline Martin
Mary Matthews
Elizabeth Miscavage
Amiratou Ouandaogo
Ar’Mean Parker
Destiny Perez
Gabriella Pericci
Thomas Potsko
John Quinn III
Yandriel Rivera
Reagan Romiski
Braden Rutkoski
Harry Sager
Grace Sapulak
Harper Schiel
Ava Schlingman
Adan Shamaski
Joelle Shreve
Gianna Stevenson
Nashaun Stokes
Jayden Thompson
Destiny Valenzuela
Angel Vergara Jr.
Isaac Wassel
Jillian Weidner
Cameryn Wellington
Eighth grade high honors
Victoria Louise Araujo
Rafael Arias Diaz
Kevin Bartman Jr.
Michael Belawicz
Fateen Belfield Jr.
Ryan Bennett
Connor Bralczyk
Chase Brown
Mason Burke
Dairianys Chevalier Perez
Aiden Chwal
Tyler Cole
Tina-Yana Khrypta
Charlotte Kosch
Ailyn Malloy
Anna Malloy
Ayden Mazur
Sophia McKenzie
Maddison Noss
Emelyn Owens
Jacob Pachik
Emily Pask
Konnor Ralston
Aviana Rivera
Braiden Russionello
Jameson Rutt
Aniya Safriwe
Leo Seiger
Demetrius Sharpe
Hunter Tarity
Alex Traver
Crystal Trepanier
Derek Ulerio
Alana Velez
Mason Yenchik
Olivia Younker
Ninth grade high honors
Ameerah Alrefai
Aiden Austin
Joseph Bly
Wiktor Bogusz
Abigail Buckman
Christopher Caines Jr.
Emma Cunard
Samantha Emo
Jether Franco-Colon
Aiden Hollock
Kole Hummel
Lillianna Inglese
Dexter Janiszewski
Tzaliah Lewis
Lily Lux
Revan Madden
E’Anna Martinez
Olivia Mihalchik
Alexa Minnick
Lyla Minsavage
Ambria Mulroy
Lucianna Nelson
Pablo Nunez
Jaxon Pierce
Prince Push
Mikaela Ramos-Sherman
Logan Richardson
Brody Richardson
Conor Richardson
Alexandra Rutkoski
Bethany Santey
Blake Siene
Hannah Siene
Kaycee Tomko
Manuel Turvi De La Cruz
Alejandro Urena Polanco
Natalie Weidner
10th grade high honors
Kaylee Barancho
Elizabeth Barron
Roxy Brandolino
Tianna Burks
Ashton Carmelo
Owen Cipriani
Jaquan Crawford
Evan Dewey
John Garnett
Chloe Griffith
Jacob Halliday
Alexander Hogan
Chase Karabon
James Lewis
Kaedin McArdle
Genesis Rivera Aragon
Ronny Santos Paulino
Eliana Schlauch
Bellayne Theodore
Jace Thomas
Rodney Williams
Kamarii Wilson
Sophia Zadzura
11th grade high honors
Carleigh Baker
Lukas Balas
Madison Brown
Aiden Carrell
Lydia Chafin
Greiny De Paula De La Rosa
Breanna Gallagher
Amelia Gawronkiewicz
Chance Hall
Kelianet Hernandez De La Cruz
Abigail Jones
Elijah Kopko-Green
Kiori Lewis
Gavin Lohnes
Amelia MacLunny
Emily Malet
Spencer Martinez
Mason Matthews
Hailey Mizell
Brooke Myzick
Aiden Nealon
Adrianna Nelson
Luke Pereyo
Dylan Phillips
Morgan Qualters
Jayden Rivera
Yamillete Rivera Aragon
Kelsey Ryan
Emma Schlingman
Jake Scholten
Charles Seiger
Keira Thompson
Ava Willis
Nathan Wright
Preston Zadzura
12th grade high honors
McKenzie Bannon
Noah Boehm
Owen Bonham
Alexis Conde Mangual
Daniel D’Aleo
Anaiyah De La Cruz
Noah Dewey
Cristopher Diaz Reyes
Joanna Elick
Breeann Emerick
Conor Engleman
Kendra Fisher
Tyler Garrison
Grace Goodrich
Creed Gorham
Samantha Heredia
Tristan Imam
Brianna Jackson
Sarah June
Tasha Kelly
Adam Lasoski
Jaylece Lora
Jacob Loux
Logan Lukasavage
Ava Malacarne
Nathaniel Marconi
Lily Matthews
Emily Maya Lopez
Kasey McGlynn
Saubel Mejia Rosario
Kai Mikus
Olivia Monte
Vanessa Myers
Joshua O’Brien
Keilyann Ocasio Velez
Christian Padden
Ireneo Panecatl
Davyn Piatt-Fereira
Darrian Quarterman-Fulwood
David Ramos
Joshua Richendrfer
Cody Richmond
Isaac Robaczewski
Matthew Rutkoski
Myaire Sandiford
Santina Saraka
James Scholten Jr
Krysta Shreve
Miah Sims
Mary Stout
Michael Trepanier Jr.
Jonathan Turner
7th grade honors
Porter Alansky
LyllthSkye Blaine-McGarrity
Jahmeer Byrumel
Brayden Canevari
Kevin Dates III
Keily De La Cruz Arias
Riley Ent
Skyler Gushock
Travis Hazeltine
Josline Henry
Sophia Holeman
Ayomide Keshinro Jr.
Ameer Lewis
Kassie Maldonado
John Maldonado
Nicco Mattias
Emily May
Jordan McKinley
Madeline Mizell
Sabrina Morocho Suarez
Trenton Otway-Kellom
Mery Perdomo
Bella Pissarra
Isabella Pyle
Jakara Radcliffe
Wyatt Richards
Aubriana Romanowski
Skylee Simon
Hanif Slade
Asa Sposto
George Stritzinger Jr.
Stella Styczen
Quadir Thomas-Hickson
Kaelynn Tingley
Shawn Wheaton
Nevaeh Wilson
Gianna Youngblood
8th grade honors
Joency Alvarez Paredes
Joshua Andrejko
Zaire Bartley
Domenic Belcak
Luke Cassano
Liam Centenno
Jose Del Orbe King
Dawin Downey
Tara Edwards-Gilroy
Sadie Ellis
Brody Frame
Kitara Garrison
Jaylanie Genao
Milena Gonzalez Cesareo
Gabriella Griffith
Maliyah Holt
Audrey Hornick
Karson Jean
Alexander Knapich
Kenza Kouda
Shanaya Labranche
Alexandra Lainez
Olivia Lawrence
Keiver Linares Acosta
Jonathan Lyons Jr.
Christopher Lyons
Jr.,m Aniyah McKinley
Naneishka Medina Rosario
Alexis Morales
Quentin Mulroy
Nathan Myzick
Dylan Norvell
Kingston Pollock
Macey Ponko
Brynlee Prednis
Danielis Sanchez Paulino
Ledwyn Santana
Shane Shaver
Brady Shipkowski
Adam Siam
Alivia Sims
Becca Snyder
Landon Snyder
Devin Sock
Robert Spencer
Emmett Strosser-Thomas
Juelz Thompson
Camila Vicioso Ramirez
Kayden Washington
9th grade honors
Zachary Balara
Dymond Benninger
John Boehm III
Ki’ymani Bowman
Isabella Burridge
Carlee Byra
Gianna Capone
Alexis Castellino
Jose De La Rosa Reyes
Jayden Dehaza
Landon Donovan
Jordan Edwards
Bryce Elmy
Tymofiy Fanha
Diana Flores
Coraline Gonzalez
Helen Holeman
Kyree Holmes
Ethan Huff
Olivia Jarmolowich
Cole Kablick
Benjamin Kolbicka
Haylee Lindgren
Channel Lopez De La Cruz
Kaylee Mahler
Dayjah Marcinkiewicz
Jahmair Marshall
Gianna Martinez
Fabiola Martinez Ramirez
Ruby Matthews
Byron Maya Lopez
Thomas Mazeika
Arianna Moore
Janielys Reyes
Jeremiah Reynolds
William Richards
Darrien Rivera
Joanelis Rivera Roman
Nathan Ross
Miley Sarochinsky
Chase Smith
Brooke Snyder
Juliette Suarez
Randy Thompson Jr.
Anthony Tomko
Eliselianys Torres
Isabella Urbanski
Daniel Valenzuela Jr.
Danashaly Vargas Reyes
Gregory Vassallo Jr.
Malakai Wade
10th grade honors
Joshua Bermudez Jr.
Joseph Cadwell
Jayden Coleman
Maizie Conway
Lucas Cruz
Nouriatou Dansoko
Ricardo Feliciano Ramirez
Aiden Fisher
Ally Hall
Roman Ixcoy Sandoval
Faith Jones
David Lapallo
Emma Leeman
Trayvon Lucas
Aubree Mathis
Connor Mihalko
Heaven Miller
Elaisa Montilla Villalona
Katherine Mullen
Kennedy O’Donnell
Angelica Ocasio Velez
Silvanna Olivo Pujols
Noah Rivera
Olivia Russoniello
Kelvin Santana Castro
Brendan Searfoss
Addison Shovlin
Brock Snyder
Ryleigh Sypniewski
Audrey Tarity
William Thompson
Jacob Vanderhoff
Sylvana Viera
Chelsea Viloria Diaz
Hadyn Wheaton
Brooke Wilson
Jackson Yancey
Sydney Zielinski
11th grade honors
Brian Amparo
Alyana Anderson
Ralph Broadie III
Lainey Carmelo
Matthew Colotty
Mackenzie Coryell
Matthew Curry
Yessenia Dickson
Austin Fisher
Kayla Gianelli
Omar Hamm Jr.
Saraya Howells
Zhennoir Joseph
Taylor Karasek
Lyndsay Laguerre
Amanda MacLunny
Emma Myers
Kelly Nivelo Guasco
Luke Pierce
Jennifer Pottage
Michael Ralston
Ilyssa Rinehimer
Nelson Robinson Gibson
Ashley Rodriguez Santos
Carly Romanelli
Noah Sabecky
Aiden Safriwe
Joey Shaver
Alicia Solomon
Aiden Vanchure
Richard Zielecki Jr.
12th grade honors
Chase Bailey
Brianna Balbach
Sofie Barlik
Marcos Broto Valdez
Jesus Brito Valdez
Meliya Carey
Aydin Craig
Anya Daniely
Jude Free
Cheyenne Fuller
Eylion Grullon Inoa
Jacob Hall
Alexavier Heichel
Wilmery Herrera
Aaron Hibbard
Nico Isopi
Zayden Isopi
Andrew Kistner
Dylan Martin
Natalya Mazzillo
Jaden McEvoy
Patricia Mims
Micah Mix
Charisma Mosely
Bryant Perez
Emma Phillips
Lashawn Pollard
Adrianna Rivera
Yalibeth Rodriguez
Jhosua Rodriguez Montero
Arraya Smith
Jada Smith
Brenden Spry
Ema St George
Mairelis Suero Diaz
Jeyson Torres Jr.
Nathan Ulitchney
Kinberly Urbaez Payano
Skylar Urbanski
Damien Vanchure
Britney Vergara
Derek Warman
Zachary Zadora
Moo Hee Zapata