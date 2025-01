🔊 Listen to this

John Sipper, principal at Hanover Area Junior-Senior High School, announced the Honor Roll for the first quarter in November, 2024, as follows.

Seventh grade high honors

Zaina Alrefai

William Balbi-Rodriguez

Grace Boyle

Grey De Paula De La Rosa

Olivia Eastman

Hayleigh Fisher

Julia Gawronkiewicz

Audrina Giannelli

Shane Gushock Jr.

Aralyn Hatten

Lauryn Hatten

Paisley Hliwski

Cian Hummer

Raegan Jayne-Paisley

Dylan Kohn

Abegael Lawson

Lena Maclusky

Madeline Martin

Mary Matthews

Elizabeth Miscavage

Amiratou Ouandaogo

Ar’Mean Parker

Destiny Perez

Gabriella Pericci

Thomas Potsko

John Quinn III

Yandriel Rivera

Reagan Romiski

Braden Rutkoski

Harry Sager

Grace Sapulak

Harper Schiel

Ava Schlingman

Adan Shamaski

Joelle Shreve

Gianna Stevenson

Nashaun Stokes

Jayden Thompson

Destiny Valenzuela

Angel Vergara Jr.

Isaac Wassel

Jillian Weidner

Cameryn Wellington

Eighth grade high honors

Victoria Louise Araujo

Rafael Arias Diaz

Kevin Bartman Jr.

Michael Belawicz

Fateen Belfield Jr.

Ryan Bennett

Connor Bralczyk

Chase Brown

Mason Burke

Dairianys Chevalier Perez

Aiden Chwal

Tyler Cole

Tina-Yana Khrypta

Charlotte Kosch

Ailyn Malloy

Anna Malloy

Ayden Mazur

Sophia McKenzie

Maddison Noss

Emelyn Owens

Jacob Pachik

Emily Pask

Konnor Ralston

Aviana Rivera

Braiden Russionello

Jameson Rutt

Aniya Safriwe

Leo Seiger

Demetrius Sharpe

Hunter Tarity

Alex Traver

Crystal Trepanier

Derek Ulerio

Alana Velez

Mason Yenchik

Olivia Younker

Ninth grade high honors

Ameerah Alrefai

Aiden Austin

Joseph Bly

Wiktor Bogusz

Abigail Buckman

Christopher Caines Jr.

Emma Cunard

Samantha Emo

Jether Franco-Colon

Aiden Hollock

Kole Hummel

Lillianna Inglese

Dexter Janiszewski

Tzaliah Lewis

Lily Lux

Revan Madden

E’Anna Martinez

Olivia Mihalchik

Alexa Minnick

Lyla Minsavage

Ambria Mulroy

Lucianna Nelson

Pablo Nunez

Jaxon Pierce

Prince Push

Mikaela Ramos-Sherman

Logan Richardson

Brody Richardson

Conor Richardson

Alexandra Rutkoski

Bethany Santey

Blake Siene

Hannah Siene

Kaycee Tomko

Manuel Turvi De La Cruz

Alejandro Urena Polanco

Natalie Weidner

10th grade high honors

Kaylee Barancho

Elizabeth Barron

Roxy Brandolino

Tianna Burks

Ashton Carmelo

Owen Cipriani

Jaquan Crawford

Evan Dewey

John Garnett

Chloe Griffith

Jacob Halliday

Alexander Hogan

Chase Karabon

James Lewis

Kaedin McArdle

Genesis Rivera Aragon

Ronny Santos Paulino

Eliana Schlauch

Bellayne Theodore

Jace Thomas

Rodney Williams

Kamarii Wilson

Sophia Zadzura

11th grade high honors

Carleigh Baker

Lukas Balas

Madison Brown

Aiden Carrell

Lydia Chafin

Greiny De Paula De La Rosa

Breanna Gallagher

Amelia Gawronkiewicz

Chance Hall

Kelianet Hernandez De La Cruz

Abigail Jones

Elijah Kopko-Green

Kiori Lewis

Gavin Lohnes

Amelia MacLunny

Emily Malet

Spencer Martinez

Mason Matthews

Hailey Mizell

Brooke Myzick

Aiden Nealon

Adrianna Nelson

Luke Pereyo

Dylan Phillips

Morgan Qualters

Jayden Rivera

Yamillete Rivera Aragon

Kelsey Ryan

Emma Schlingman

Jake Scholten

Charles Seiger

Keira Thompson

Ava Willis

Nathan Wright

Preston Zadzura

12th grade high honors

McKenzie Bannon

Noah Boehm

Owen Bonham

Alexis Conde Mangual

Daniel D’Aleo

Anaiyah De La Cruz

Noah Dewey

Cristopher Diaz Reyes

Joanna Elick

Breeann Emerick

Conor Engleman

Kendra Fisher

Tyler Garrison

Grace Goodrich

Creed Gorham

Samantha Heredia

Tristan Imam

Brianna Jackson

Sarah June

Tasha Kelly

Adam Lasoski

Jaylece Lora

Jacob Loux

Logan Lukasavage

Ava Malacarne

Nathaniel Marconi

Lily Matthews

Emily Maya Lopez

Kasey McGlynn

Saubel Mejia Rosario

Kai Mikus

Olivia Monte

Vanessa Myers

Joshua O’Brien

Keilyann Ocasio Velez

Christian Padden

Ireneo Panecatl

Davyn Piatt-Fereira

Darrian Quarterman-Fulwood

David Ramos

Joshua Richendrfer

Cody Richmond

Isaac Robaczewski

Matthew Rutkoski

Myaire Sandiford

Santina Saraka

James Scholten Jr

Krysta Shreve

Miah Sims

Mary Stout

Michael Trepanier Jr.

Jonathan Turner

7th grade honors

Porter Alansky

LyllthSkye Blaine-McGarrity

Jahmeer Byrumel

Brayden Canevari

Kevin Dates III

Keily De La Cruz Arias

Riley Ent

Skyler Gushock

Travis Hazeltine

Josline Henry

Sophia Holeman

Ayomide Keshinro Jr.

Ameer Lewis

Kassie Maldonado

John Maldonado

Nicco Mattias

Emily May

Jordan McKinley

Madeline Mizell

Sabrina Morocho Suarez

Trenton Otway-Kellom

Mery Perdomo

Bella Pissarra

Isabella Pyle

Jakara Radcliffe

Wyatt Richards

Aubriana Romanowski

Skylee Simon

Hanif Slade

Asa Sposto

George Stritzinger Jr.

Stella Styczen

Quadir Thomas-Hickson

Kaelynn Tingley

Shawn Wheaton

Nevaeh Wilson

Gianna Youngblood

8th grade honors

Joency Alvarez Paredes

Joshua Andrejko

Zaire Bartley

Domenic Belcak

Luke Cassano

Liam Centenno

Jose Del Orbe King

Dawin Downey

Tara Edwards-Gilroy

Sadie Ellis

Brody Frame

Kitara Garrison

Jaylanie Genao

Milena Gonzalez Cesareo

Gabriella Griffith

Maliyah Holt

Audrey Hornick

Karson Jean

Alexander Knapich

Kenza Kouda

Shanaya Labranche

Alexandra Lainez

Olivia Lawrence

Keiver Linares Acosta

Jonathan Lyons Jr.

Christopher Lyons

Jr.,m Aniyah McKinley

Naneishka Medina Rosario

Alexis Morales

Quentin Mulroy

Nathan Myzick

Dylan Norvell

Kingston Pollock

Macey Ponko

Brynlee Prednis

Danielis Sanchez Paulino

Ledwyn Santana

Shane Shaver

Brady Shipkowski

Adam Siam

Alivia Sims

Becca Snyder

Landon Snyder

Devin Sock

Robert Spencer

Emmett Strosser-Thomas

Juelz Thompson

Camila Vicioso Ramirez

Kayden Washington

9th grade honors

Zachary Balara

Dymond Benninger

John Boehm III

Ki’ymani Bowman

Isabella Burridge

Carlee Byra

Gianna Capone

Alexis Castellino

Jose De La Rosa Reyes

Jayden Dehaza

Landon Donovan

Jordan Edwards

Bryce Elmy

Tymofiy Fanha

Diana Flores

Coraline Gonzalez

Helen Holeman

Kyree Holmes

Ethan Huff

Olivia Jarmolowich

Cole Kablick

Benjamin Kolbicka

Haylee Lindgren

Channel Lopez De La Cruz

Kaylee Mahler

Dayjah Marcinkiewicz

Jahmair Marshall

Gianna Martinez

Fabiola Martinez Ramirez

Ruby Matthews

Byron Maya Lopez

Thomas Mazeika

Arianna Moore

Janielys Reyes

Jeremiah Reynolds

William Richards

Darrien Rivera

Joanelis Rivera Roman

Nathan Ross

Miley Sarochinsky

Chase Smith

Brooke Snyder

Juliette Suarez

Randy Thompson Jr.

Anthony Tomko

Eliselianys Torres

Isabella Urbanski

Daniel Valenzuela Jr.

Danashaly Vargas Reyes

Gregory Vassallo Jr.

Malakai Wade

10th grade honors

Joshua Bermudez Jr.

Joseph Cadwell

Jayden Coleman

Maizie Conway

Lucas Cruz

Nouriatou Dansoko

Ricardo Feliciano Ramirez

Aiden Fisher

Ally Hall

Roman Ixcoy Sandoval

Faith Jones

David Lapallo

Emma Leeman

Trayvon Lucas

Aubree Mathis

Connor Mihalko

Heaven Miller

Elaisa Montilla Villalona

Katherine Mullen

Kennedy O’Donnell

Angelica Ocasio Velez

Silvanna Olivo Pujols

Noah Rivera

Olivia Russoniello

Kelvin Santana Castro

Brendan Searfoss

Addison Shovlin

Brock Snyder

Ryleigh Sypniewski

Audrey Tarity

William Thompson

Jacob Vanderhoff

Sylvana Viera

Chelsea Viloria Diaz

Hadyn Wheaton

Brooke Wilson

Jackson Yancey

Sydney Zielinski

11th grade honors

Brian Amparo

Alyana Anderson

Ralph Broadie III

Lainey Carmelo

Matthew Colotty

Mackenzie Coryell

Matthew Curry

Yessenia Dickson

Austin Fisher

Kayla Gianelli

Omar Hamm Jr.

Saraya Howells

Zhennoir Joseph

Taylor Karasek

Lyndsay Laguerre

Amanda MacLunny

Emma Myers

Kelly Nivelo Guasco

Luke Pierce

Jennifer Pottage

Michael Ralston

Ilyssa Rinehimer

Nelson Robinson Gibson

Ashley Rodriguez Santos

Carly Romanelli

Noah Sabecky

Aiden Safriwe

Joey Shaver

Alicia Solomon

Aiden Vanchure

Richard Zielecki Jr.

12th grade honors

Chase Bailey

Brianna Balbach

Sofie Barlik

Marcos Broto Valdez

Jesus Brito Valdez

Meliya Carey

Aydin Craig

Anya Daniely

Jude Free

Cheyenne Fuller

Eylion Grullon Inoa

Jacob Hall

Alexavier Heichel

Wilmery Herrera

Aaron Hibbard

Nico Isopi

Zayden Isopi

Andrew Kistner

Dylan Martin

Natalya Mazzillo

Jaden McEvoy

Patricia Mims

Micah Mix

Charisma Mosely

Bryant Perez

Emma Phillips

Lashawn Pollard

Adrianna Rivera

Yalibeth Rodriguez

Jhosua Rodriguez Montero

Arraya Smith

Jada Smith

Brenden Spry

Ema St George

Mairelis Suero Diaz

Jeyson Torres Jr.

Nathan Ulitchney

Kinberly Urbaez Payano

Skylar Urbanski

Damien Vanchure

Britney Vergara

Derek Warman

Zachary Zadora

Moo Hee Zapata