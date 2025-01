🔊 Listen to this

WILKES-BARRE — Colin Martinson, principal of Holy Redeemer High School, announced the following students attained high honors or honors for the first quarter of the 2024-2025 school year.

High honors are awarded to students with a term grade point average of 3.5 or higher. Honors are awarded to students with a term grade point average of 3.0 or higher.

HIGH HONORS

Seniors

Megan Albrecht

Isabella Bennett

Sakinah Bhatti

Samuel Blum

Sara Blum

Cole Bradley

Jack Broda

Anne Carter

Andrew Chase

Andrew Cisney

Owen Clark

Aidan Davies

Raina Deiter

Kasey Delaney

Kimberly Dinh

Thomas Dugan

Christopher Dutko

Sophia Fiedorczyk

Mason Gibson

Jane Gillespie

Olivia Glasson

Ian Harris

Lauren Hayden

Daniel Hughes

Jack Hurst

Melody Josefowicz

Avery Kozerski

Brooke Kroptavich

Nicholas Latinski

Evan Licari

Daniel Limongelli

Joseph Lipinski

Mary Lombardi

Josue Lua

Brenden Makarczyk

Isabelle Marosevitch

Emily McGowan

Katherine Morgan

Kendall Morris

Nicholas Nuss

Liam O’Malley

Kayla Pekarovsky

Carolyn Phillips

Jenna Pipan

Amira Pirrone

David Popson

Grace Potrzuski

Emily Pugh

Joshua Rocha

Addison Rosenko

Helena Ruch

Katie Schell

Zachary Schultz

Logan Sekol

Sophia Sereyka

Taylor Skibitsky

Aleese Stair

Kayden Stevenson

Tyler Tarnalicki

Grace Tedford

Allison Van Pelt

Jadon White

Abigail Williams

Emma Zylo

Juniors

Tia Achuff

Bardia Belabadi

James Bonczek Jr.

Kaia Bonham

Isabella Boylan

Joshua Cackowski

Tessa Cegelka

Kyra Chepolis

McKenzie Chimock

Michael Connolly

Sebastian Cooney

Mia Correa

Maryn Cosgrove

Olivia Davis

Brandon DelBalso

Marissa D’Elia

Dylan DiTrani

Quron Drayton

Daniel Dudrick

Nina Dunleavy

Taylor Durk

Ian Finnegan

John Fredericks

Julia Gilchrist

Alex Gordon

Joseph Holocheck

Brendan Kane

Rebecca Kasmark

Frank Klimovitz

Kyla Kon

Casey Kovaleski

Marlee Lapinski

Taran Lawrence

Cole Makarewicz

Alex Mandoza

Lilith Marcincavage

Quinn Marien

Kyaire Mclean

Madelyn Miller

Ryan Murray

Lily Nguyen

Tyler Nguyen

Eric Orlando

Xander Pascoe

Ava Pate

Arav Patel

Zoe Pecuch

Cody Quaglia

Kearney Quinn

Aurora Roote

Isabel Sikora

Charlotte Smith

Patrick Smith

Pierce Sparich

Aubrey Spearing

Grace Stetz-Madden

Matthew Stilp

Daniel Tang

Loretta Troxell

Julia Vitali

Meredith Walting

Jack Wasiakowski

Annalie Werner

Isabel Williams

Sean Williams

Reese Woytowich

Conner Zera

Sophomores

Riley Brady

Adelynn Brill

Sara Bueno Rodriguez

Blake Burk

Caitlyn Carter

Leesha Chludzinski

Olivia Conahan

Emily Conway

Gianna Costabile

Irelyn Curley

Allison Desciak

Evan Dubaskas

Lily Dudrick

Olivia Dutko

Amirah Edwards

Khloe Evans

Katie Genovese

Avery Gilroy

Cali Glaser

Emma Grochal

Dawson Gula

Lina Ho

Kinsley Irwin

Kourtney Jezorwski

Dylan Klush

Cole Kramer

Elyse Kunec

David Lampman III

Breanna Leon

Lia Limongelli

Santa Limongelli

Zaara Mansuri

Shawn McGowan

Cole Miller

Blake Mirabelle

Maximilian Mohutsky

Hasmani Moran

Skylar Munoz

Joseph Nazario

Gillian Parsons

Adam Pokrifka

Taylor Regulski

Ruby Reinert

Austin Rood

Charles Schaffer

Emily Shendock

Benjamin Shupp

Maxwell Shupp

Simona Sickler

Isabelle Wasley

Garrett Yakimowicz

Ruth Young

Sabrina Zdancewicz

Freshmen

Saami Alam

Julissa Barra

Annabella Betts

Amanda Bleiler

James Chromey

Logan Chronowski

Emily Cunningham

Sienna Curry

Jacob Daywood

Alexis Favata

Mia Ferranti

Jonathan Fitzmaurice

Emilee French

Serenity German

Liliana Gillette

David Ginthner

Payton Gobbler-Poray

Luke Gordon

Clare Grandzol

Abigail Grencavage

Izabela Kane

Grace Klinges

Joseph Korus

Olivia Langdon

Dominic Limongelli Jr.

Kaelyn MacDonald

Connor Makarewicz

Fahad Manzoor

Sebastian Marosevitch

Dominic Marranca

Lucy Martin

Daniel Matechak

Ethan Matechak

William Moller

Katherine Moser

Emelia O’Shea

Megan Ohrin

Amir Pierce-Zaghloul

Jade Pilarcik

Jessica Powis

Zoe Pray

Elizabeth Rich

Liam Tamkus

Reese Tavella

Alyssa Wasenda

Emily Werner

Sadie Werner

Mason Wolf

HONORS

Seniors

Brandon Cegelka

Hayden Fleegle

Riley Franks

Samyiah Gallagher

Jacob Gensel

Arianna Hines

Caleb Hoffman

Maria Humen

Lane Kelsall

Andrew Long

Nicolas Mazzarella

Kacy Miller

Jason Nazario

Greyson Nehila

John Ondich

Brayden Sock

Dakota Souchak

Mia Swaditch

Adrienne Wren

Abigail Young

Claire Zdancewicz

Andreya Zeitner

Juniors

Arden Brunn

Gabriella Conston

Brian DeMellier

Gavin Evanoski

Anthony Falcon

Alyse Forster

Isabella Franchetti

David Geskey

Aaron Glaser

Gracie Griffin

Andrew Grove

Ayden Hannigan

Connor Krakosky

Cole Lisowski

Kyle Ly

Jude Matlock

Nathan Orlando

Crescenzo Reedy

Theresa Rudloff

Mateo Runde

Lillian Russin

Caleb Sabulski

Mattea Santos

Cayden Sartori

Samuel Shovlin

Jessica Stochla

Chase Swodoba

Madelyn Szura

Nevaeh Voytko

Sophomores

George Albert

Kevin Arroyo Figueroa

Chase Binker

Zachary Connors

Alexander Derolf-Siene

Lindsey Donlick

Aiden Eigenbrod

Olivia Evans

Martina Gilchrist

Bianca Grimshaw

Joshua Grochowski

Anna Marie Gubitose

Connor Hillard

Alexa Hines

Noah Hummel

Emily Jackson

Emma Kane

Jett Kelsall

Audrina Martin

Patrick Martin

Jack McCue

Hailey Pius

Connor Pribula

Kaden Sepkoski

Gabriel Shutt

Natalie Smith

Alexander Snyder

Gabriel Snyder

Freshmen

Aiden Artemik

Isabelle Barletta

Aiden Chau

Mateo Cruz

Hayleigh Dunsmuir

Gavin Gisolfi

Kendra Glasson

Colten Handley

Jacob Holocheck

Ava Javage

Elise Lawrence

Amara Makarczyk

Olivia Marconi

Raymond Mazur

Brady McDermott

Ethan Menent-Quinonez

Edie Perzia

Hannah Pius

Molly Pokrinchak

Jude Reabuck

Wildy Rodriguez

Christian Santos

Evan Sepkoski

Kaitlyn Talipan

Evan Walsh

Nelia Wicht

Kortney Wilson