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WILKES-BARRE — Colin Martinson, principal of Holy Redeemer High School, announced the following students attained high honors or honors for the first quarter of the 2024-2025 school year.
High honors are awarded to students with a term grade point average of 3.5 or higher. Honors are awarded to students with a term grade point average of 3.0 or higher.
HIGH HONORS
Seniors
Megan Albrecht
Isabella Bennett
Sakinah Bhatti
Samuel Blum
Sara Blum
Cole Bradley
Jack Broda
Anne Carter
Andrew Chase
Andrew Cisney
Owen Clark
Aidan Davies
Raina Deiter
Kasey Delaney
Kimberly Dinh
Thomas Dugan
Christopher Dutko
Sophia Fiedorczyk
Mason Gibson
Jane Gillespie
Olivia Glasson
Ian Harris
Lauren Hayden
Daniel Hughes
Jack Hurst
Melody Josefowicz
Avery Kozerski
Brooke Kroptavich
Nicholas Latinski
Evan Licari
Daniel Limongelli
Joseph Lipinski
Mary Lombardi
Josue Lua
Brenden Makarczyk
Isabelle Marosevitch
Emily McGowan
Katherine Morgan
Kendall Morris
Nicholas Nuss
Liam O’Malley
Kayla Pekarovsky
Carolyn Phillips
Jenna Pipan
Amira Pirrone
David Popson
Grace Potrzuski
Emily Pugh
Joshua Rocha
Addison Rosenko
Helena Ruch
Katie Schell
Zachary Schultz
Logan Sekol
Sophia Sereyka
Taylor Skibitsky
Aleese Stair
Kayden Stevenson
Tyler Tarnalicki
Grace Tedford
Allison Van Pelt
Jadon White
Abigail Williams
Emma Zylo
Juniors
Tia Achuff
Bardia Belabadi
James Bonczek Jr.
Kaia Bonham
Isabella Boylan
Joshua Cackowski
Tessa Cegelka
Kyra Chepolis
McKenzie Chimock
Michael Connolly
Sebastian Cooney
Mia Correa
Maryn Cosgrove
Olivia Davis
Brandon DelBalso
Marissa D’Elia
Dylan DiTrani
Quron Drayton
Daniel Dudrick
Nina Dunleavy
Taylor Durk
Ian Finnegan
John Fredericks
Julia Gilchrist
Alex Gordon
Joseph Holocheck
Brendan Kane
Rebecca Kasmark
Frank Klimovitz
Kyla Kon
Casey Kovaleski
Marlee Lapinski
Taran Lawrence
Cole Makarewicz
Alex Mandoza
Lilith Marcincavage
Quinn Marien
Kyaire Mclean
Madelyn Miller
Ryan Murray
Lily Nguyen
Tyler Nguyen
Eric Orlando
Xander Pascoe
Ava Pate
Arav Patel
Zoe Pecuch
Cody Quaglia
Kearney Quinn
Aurora Roote
Isabel Sikora
Charlotte Smith
Patrick Smith
Pierce Sparich
Aubrey Spearing
Grace Stetz-Madden
Matthew Stilp
Daniel Tang
Loretta Troxell
Julia Vitali
Meredith Walting
Jack Wasiakowski
Annalie Werner
Isabel Williams
Sean Williams
Reese Woytowich
Conner Zera
Sophomores
Riley Brady
Adelynn Brill
Sara Bueno Rodriguez
Blake Burk
Caitlyn Carter
Leesha Chludzinski
Olivia Conahan
Emily Conway
Gianna Costabile
Irelyn Curley
Allison Desciak
Evan Dubaskas
Lily Dudrick
Olivia Dutko
Amirah Edwards
Khloe Evans
Katie Genovese
Avery Gilroy
Cali Glaser
Emma Grochal
Dawson Gula
Lina Ho
Kinsley Irwin
Kourtney Jezorwski
Dylan Klush
Cole Kramer
Elyse Kunec
David Lampman III
Breanna Leon
Lia Limongelli
Santa Limongelli
Zaara Mansuri
Shawn McGowan
Cole Miller
Blake Mirabelle
Maximilian Mohutsky
Hasmani Moran
Skylar Munoz
Joseph Nazario
Gillian Parsons
Adam Pokrifka
Taylor Regulski
Ruby Reinert
Austin Rood
Charles Schaffer
Emily Shendock
Benjamin Shupp
Maxwell Shupp
Simona Sickler
Isabelle Wasley
Garrett Yakimowicz
Ruth Young
Sabrina Zdancewicz
Freshmen
Saami Alam
Julissa Barra
Annabella Betts
Amanda Bleiler
James Chromey
Logan Chronowski
Emily Cunningham
Sienna Curry
Jacob Daywood
Alexis Favata
Mia Ferranti
Jonathan Fitzmaurice
Emilee French
Serenity German
Liliana Gillette
David Ginthner
Payton Gobbler-Poray
Luke Gordon
Clare Grandzol
Abigail Grencavage
Izabela Kane
Grace Klinges
Joseph Korus
Olivia Langdon
Dominic Limongelli Jr.
Kaelyn MacDonald
Connor Makarewicz
Fahad Manzoor
Sebastian Marosevitch
Dominic Marranca
Lucy Martin
Daniel Matechak
Ethan Matechak
William Moller
Katherine Moser
Emelia O’Shea
Megan Ohrin
Amir Pierce-Zaghloul
Jade Pilarcik
Jessica Powis
Zoe Pray
Elizabeth Rich
Liam Tamkus
Reese Tavella
Alyssa Wasenda
Emily Werner
Sadie Werner
Mason Wolf
HONORS
Seniors
Brandon Cegelka
Hayden Fleegle
Riley Franks
Samyiah Gallagher
Jacob Gensel
Arianna Hines
Caleb Hoffman
Maria Humen
Lane Kelsall
Andrew Long
Nicolas Mazzarella
Kacy Miller
Jason Nazario
Greyson Nehila
John Ondich
Brayden Sock
Dakota Souchak
Mia Swaditch
Adrienne Wren
Abigail Young
Claire Zdancewicz
Andreya Zeitner
Juniors
Arden Brunn
Gabriella Conston
Brian DeMellier
Gavin Evanoski
Anthony Falcon
Alyse Forster
Isabella Franchetti
David Geskey
Aaron Glaser
Gracie Griffin
Andrew Grove
Ayden Hannigan
Connor Krakosky
Cole Lisowski
Kyle Ly
Jude Matlock
Nathan Orlando
Crescenzo Reedy
Theresa Rudloff
Mateo Runde
Lillian Russin
Caleb Sabulski
Mattea Santos
Cayden Sartori
Samuel Shovlin
Jessica Stochla
Chase Swodoba
Madelyn Szura
Nevaeh Voytko
Sophomores
George Albert
Kevin Arroyo Figueroa
Chase Binker
Zachary Connors
Alexander Derolf-Siene
Lindsey Donlick
Aiden Eigenbrod
Olivia Evans
Martina Gilchrist
Bianca Grimshaw
Joshua Grochowski
Anna Marie Gubitose
Connor Hillard
Alexa Hines
Noah Hummel
Emily Jackson
Emma Kane
Jett Kelsall
Audrina Martin
Patrick Martin
Jack McCue
Hailey Pius
Connor Pribula
Kaden Sepkoski
Gabriel Shutt
Natalie Smith
Alexander Snyder
Gabriel Snyder
Freshmen
Aiden Artemik
Isabelle Barletta
Aiden Chau
Mateo Cruz
Hayleigh Dunsmuir
Gavin Gisolfi
Kendra Glasson
Colten Handley
Jacob Holocheck
Ava Javage
Elise Lawrence
Amara Makarczyk
Olivia Marconi
Raymond Mazur
Brady McDermott
Ethan Menent-Quinonez
Edie Perzia
Hannah Pius
Molly Pokrinchak
Jude Reabuck
Wildy Rodriguez
Christian Santos
Evan Sepkoski
Kaitlyn Talipan
Evan Walsh
Nelia Wicht
Kortney Wilson