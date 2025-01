🔊 Listen to this

The Wyoming Valley West High School Class of 1969 held its 55th Class Reunion at III Guys in Edwardsville on Saturday, Sept. 21. The event featured a buffet, raffle baskets and music by DJ Rob Dwyer. A mixer was held at the River Grille on Friday. From left, first row: Linda O’Neill Petro, Laura Schimmel Kauffman, Maryruth Laity Olshefski, Nancy Kalinowski Rodgers, Dale Knorr Davis, Betsy Bonawits Seaforth, Nancy Dopkpo Mentyka, Linda Jones Koterba, Nancy West Walters Lucidi, Susan Reese Youells, Nancy Velgus Greene, Alice Ksiaskiewicz Morgan, Jeanne Bonomo Long, Sandy Dogal Witko, Rosemary Luksha, Linda Zim Arzente and Patrice Perugini Hosmer. Second row: Mary Beth Remetz Keenan, Mary Jo Brozena Wojtowicz, Jon May, Donna VanAuken Evans, Stanley Wujcik, Vicki Abraham Oman, Sharon Vonsavage Molyneux, Peggy Wright, Jane Milunic Selepak, Tony Lucidi, Christine Domashinski, Jewel Daney, Sue Molinaro Baer, Dick Morgan, Linda Tanner Ash, Renee Schwager, Gene Witko, Mary Jo Farber Burke, Chris Luzetsky Sakoski, Jim Peipon, Rich Bonin, George Arzente and Jim Youngblood. Third row: Bob Miklosi, Bob Walters, Paul Zbiek, John Sopp, Marcia Kanter Miller, Sue Norris Stella, Dan Jones, Bob Miller, Kay Nicholas Schaffer, Kathy Brennan Perluke, Charlene Degavage Churnetski, Joe Walton, Jean Flynn Reppy, Joan Pekar Lampman, Debbie Daniels Swan, Cathy Puchalsky Beretski, Roseann Garrity Barrera, Mark Skvarla, Joe Yurko and Leonard Wujcik. Also in attendance were: Sherry Goldwein, Walter Cheek, and Bob Janosik.