Luzerne County Community College held its 56th annual commencement ceremony on Thursday at Mohegan Sun Arena at Casey Plaza.

WILKES-BARRE TWP. — More than 570 Luzerne County Community College graduates received their associate degrees, certificates and diplomas during the 56th annual commencement ceremony on Thursday.

LCCC held the event at the Mohegan Sun Arena at Casey Plaza, which featured internationally recognized humanitarian and founder of the because I said I would movement, Alex Sheen.

Sheen’s social movement and non-profit is dedicated to bettering humanity through promises made and kept. Sparked by the loss of his father, Sheen and his organization send “promise cards” to anyone anywhere in the world at no cost.

During the ceremony, Trinity Hull, who graduated with an associate in general studies, sang the Nation Anthem. Pacelyn April King, who graduated with an associate in business administration, gave the graduate address.

LCCC’s Alumni Association Outstanding Graduate Award went to Lalaj Johnson, who graduated with an associate in audio/video communications, and the Outstanding Adult Learner Graduate Award went to Joseph Maffei, who graduated with an associate in business management.

The following students received their degrees.

Associate of Art – Kimberly Kemberling, Sunbury.

Associate in Applied Science – Jocarlis Acosta, Hazleton; Elsy Acosta Monge, Nanticoke; Reina Acosta Monge, Nanticoke; Danielle Alexander, Nescopeck; Kaylee Ameen, Pittston Twp.; Luisa Angel, Wilkes Barre; Ian Antosh, Mountain Top; Emily Argudo, Milton; Madalyne Arroyopabon, Scranton; Alejandro Arzola, Wilkes Barre; Emily Ashton, Hanover Township; Jenifer Asitimbay, Wilkes Barre; Linze Barabas-Henry, Larksville; Cortnee Bardo, Millville; Carrie Barnett, Beavertown; Isabelle Barth, Meshoppen; Luke Bartley, Mountain Top; Rachelle Batista, Hazleton; Summer Belles, West Pittston; Eric Benitez, Hazleton; Salvatore Bernardi, Plains; Brooke Bird-Jones, Scranton; Aryan Blazick, Shavertown; Michael Bogdon, Larksville; Kelly Boise, Throop; Marlenne Bonilla Rodriguez, Hazle Township; Brian Bonsavage, Hudson; Robert Bopp, Glen Lyon; Alexys Borthwick, Pittston Township; Brian Boston, Noxen; Makenzy Bowes, Nescopeck; Nakimeea Braxton, Kingston; Robert Brenner, Plains; Hailey Brice, Dupont; Kaitlyn Budziak, Edwardsville; Anjelica Camacho, Wilkes Barre; Kayla Canty-Smith, Hanover Township; Nelson Castillo, Drums; Josue Castro Monge, Nanticoke; Hannah Chapman, Mount Carmel; Christopher Chipolis, Harding; Lia Cholikidze, Dallas; Victoria Chollak, Hunlock Creek; Crystal Cino, Millville; Jenna Cognetti, Scranton; Elissa Coll, Avoca; Gabriel Colyer, Drums; Avia Cooke, Nanticoke; Nolan Coombe, Danville; Haley Coombs, Kingston; Jhomar Cordova, Drums; Michael Cox, Kingston; Steven Crespo Chancay, Dunmore; Dylan Cropf, Danville; Brandon Crothers, Jersey Shore; Alyssa Cruz, Wilkes Barre; Gabrielle Curatolo, Avoca; Elizabeth Custer, Berwick; Olivia D’amato, Freeland; Krystal Daniele, Glen Lyon; Nicole Dante, Hanover Township; Blake Davidson, Tresckow; Caroline de Castro, Lewisburg; D’Asia De Silva, Hanover Township; Yerilin Delgadillo, Hanover Township; Kayla Demshock, Sugarloaf; Ousmane Diallo, Kingston; Vilma Diaz, Wilkes Barre; Maria Diaz-Reyes, Hazleton; Dawn Dorko, Shamokin; Sydney Douchette, Uncasville; Emily Dower, Berwick; Haley Doyle, Plymouth; Raven Dukes, Glen Lyon; Rachael Dunn, Hanover Township; Karen Dyer, Danville; Leah Eason, Scranton; Samuel Elliott, Wilkes-Barre; Justin Escalante, Nanticoke; Alexandria Eshleman, Hanover Township; Casey Evancho, Sugar Notch; Lukas Evans, Hanover Twp.; Amanda Evarts, Nanticoke; Blake Evelock, West Wyoming; Jenna Fairchild, Sugarloaf; Nathan Farnham, Berwick; Cera Ferdinand, Ringtown; Haroline Fernandez Cruz, Hazle Twp; Sarah Fetscher, Benton; Christina Finn, Dallas; Honey Ann Fisher, Zion Grove; Marian Fluharty, Hallstead; Emily Ford, Sweet Valley; Gabrielle Frame, Hanover Twp; Jason Frazier, Scranton; Richard Frey, Wilkes-Barre Twp.; Julie Frushon, Dupont; Sophie Galdieri, Mayfield; Connor Galski, Nanticoke; Yamilet Garcia de Jesus, Edwardsville; Bryana Garnett, Hazleton; Connor Gavlick, Larksville; Morgan Geffken, Lopez; Rebecca Gelbutis, Catawissa; Emilie Getz, Catawissa; Matthew Giza, Edwardsville; Jacob Gleco, Harveys Lake; Mary Gliddon, Nanticoke; Emma Gomes, Mountain Top; Claris Gomez, Kingston; Christine Gordon, Berwick; Robert Gorski, Wilkes Barre; Jordan Griffiths, Freeland; Jessica Grim, Hamburg; Jamie Groom, Bethany; Andrew Gurzynski, Mocanaqua; Marilyn Gutierrez, Hazleton; Robin Gutowski, Exeter; Emily Guziewicz, Eynon; Elizabeth Guzik, Duryea; Lizbeth Guzman-Tapia, Wilkes Barre; Gabrielle Hall, Pittston; Whitney Hans, Mifflinburg; Lisa Hanson, Nanticoke; Tristan Haraschak, Freeland; Colin Haraschak-Kiddish, Berwick; Abbigail Harris, White Haven; Haylee Harris, Trevorton; Cassandra Hernandez, Sugar Notch; Sarah Hernandez, Wilkes-Barre; April Higgins, Harveys Lake; Isabella Hill, Wyoming; Samantha Hineline, Lake Ariel; Samantha Hines, Linden; Daniel Hodle, Dallas; Deyonna Hojnowski-Wood, Nanticoke; Connor Hornung, Nanticoke; Zachary Hrino, Hazleton; Shakuan Hudgins, Edwardsville; Reese Humphrey, Elysburg; Maia Iukuridze, Wilkes-Barre; Lilliana Iveson, Shavertown; Rochelle Jackson, Old Forge; Tiffany Jackson, Dunmore; Arianna Jacobs, Harding; John Jamiolkowski, Wilkes Barre; Sean Jeffreys, Danville; Lance Jenson, Wanamie; Amanda Johnson, Shamokin; Julie Johnson, Shamokin; Kelsey Johnson, Benton; Khalista Johnson, Scranton; Lalaj Johnson, Edwardsville; Jordyn Jones, Noxen; Stacey Jones, Watsontown; Javar Josey, Kingston; Hailey Kairewich, Hazleton; Khushi Kansal, Mountain Top; Jarrett Kasarda, Luzerne; Erica Keefe, Ashley; Dawn Keidel, Dornsife; Sarah Kelly, Plains; Shannon Kessler, Howell; Jashonda Kinchen-Suber, Wilkes-Barre; Luke Kintz, Nanticoke; Cherie Klush, Pittston; Gabrielle Kolodzieski, Nescopeck; Isaac Konkolics, Bloomsburg; Cory Kowaleski, Paxinos; Andrew Kozlofski, Nanticoke; Sydney Kruszka, West Wyoming; Brandon Kufro, Wilkes-Barre; Amanda Lafave, Honesdale; Jacqueline Lamonica, Wilkes Barre; Barbara Lasenburg, Forest City; Andri Laureano Paula, Plains; Hope Lawton, Coal Township; Bruce Leatherman, Wapwallopen; Brianna Lee, Hunlock Creek; Olivia Lefevre, Port Neches; Joseph Lehet, Kingston; Michaela Leidinger, Scranton; Jeffrey Leins, Danville; Vivian Lema Sosa, Wilkes-Barre; Hayley Lewis, Pittston; Hanna Lines, Mountain Top; April Llewellyn, Shohola; Ashley Lomascolo, Dallas; Nicole Longfoot, Shavertown; Brittney Lorenz, Paxinos; Gerald Mack, Sunbury; Joseph Maffei, Pittston; Zouga Mahama, Scranton; Joshua Makarewicz, Shavertown; Christian Manganiello, Dallas; Megan Marsh, Exeter; Kaitlin Martin, Milton; Maranda Martin, Wilkes Barre; Wendy Martinez, Wilkes Barre; Leidy Martinez Turbi, Hazleton; Samantha Matello, Courtdale; Merriah McClendon, Hazleton; Breona McDermott, Kingston; Jonathan McDonald, Bloomsburg; Skylar McDonald, Wilkes Barre; Andrea McDonnell, Wilkes Barre; Nathan Meigs, Nanticoke; Alyssa Melisky, Scranton; Bionka Mendoza, Hazleton; Pricilla Mensah, Hazleton; Daisy Mercedes, Hazle Township; Jack Meske, Bloomsburg; Ashley Mieczkowski, Sweet Valley; Grace Miller, Berwick; Samantha Miller, Hazleton; Elizabeth Minnelli, Nanticoke; Karissa Minnick, Millville; Deja Mitchell, Wilkes-Barre; Jonathan Mizak, Hanover Township; Denny Mizhquiri, Wilkes Barre; Colin Moorhead, Mocanaqua; Jasmyne Morgans, Nanticoke; Heather Moyer, Elysburg; Jordyn Muckey, Dallas; Stephanie Mueller, Scranton; Dayla Musgrave, Old Forge; Rachel Musyoka, Clarks Summit; Elizabeth Neare, Bear Creek; Owen Nesbitt, Sugarloaf; Owen Nester, Hazleton; Christine Nguyen, Peckville; Jessica Nunez, West Hazleton; Yanceys Nunez Santos, Mountain Top; Nicole O’Boyle, Larksville; Obiamaka Obinna-Okafor, Scranton; Sahira Olaverria Minyety, Hazleton; Grayson Olejar, Mountain Top; Alyssa Oliver, Drums; Marah Oliveri, Rock Glen; Edmund Orlofski, Hunlock Creek; Kyrah Pacheco, Wilkes-Barre; Maricarmen Padilla, Wilkes-Barre; Gabriella Para, Pittston; Jacob Parker, Mountain Top; Jasmine Parker, Wilkes Barre; Martina Parola, Moscow; Amanda Peebles, Wilkes Barre; Onayre Peguero Munoz, Hazleton; Nathaniel Penko, Nanticoke; Sabrina Piedra, Wilkes Barre; Thomas Pierce, Trucksville; Sarah Pietrzykowski, Dickson City; Yoelis Placencia Diaz, Hazleton; Kelsey Plastow, Danville; Luzmilda Plaza, Conyngham; Prissida Prieto, Carbondale; Sarah Prince, Hunlock Creek; Jeanna Pritchard, Hunlock Creek; Julie Rawls, Mountain Top; Lauren Reichle, Stillwater; Mario Reyes, Wilkes Barre; William Rice, Drums; Marilyn Ripley, Hanover Township; Marley Roadarmel, Elysburg; Jordon Roberson, Mountain Top; Ashley Rogo, Mountain Top; Juribeth Roman Torres, Hanover Township; Steven Romero Flores, Harleigh; Benjamin Sabatos, Hazle Township; Eugene Salmond, Scranton; Elijah Samuel, Dallas; Kyra Samuel, Glen Lyon; Dayana Sangurima, Harleigh; Maria Santana, Wilkes-Barre; Alli Santos, Mountain Top; Kayleigh Saraka, Nanticoke; Kaitlyn Sarday, Wyoming; Benjamin Schell, Wyoming; Lydia Schmidt, Hanover Township; Daniel Schnable, Dallas; Joshua Schnable, Dallas; Patrick Schneider, White Haven; Chrissy Schooley, Hanover Township; Eli Scott, Shickshinny; Sarah Sedeski, Shavertown; Alondra Segura, Wilkes Barre; Alanna Senchak, Pittston; Destiny Seville, Wilkes Barre; Victoria Shmakov, Wilkes-Barre; Michelle Shuman, Sugarloaf; Matthew Singer, Pittston Township; Ryan Skoranski, Old Forge; Ariel Smith, Shickshinny; Alexandrea Smyden, Mountain Top; Shelby Snyder, Danville; Lea Sokol, Bloomsburg; Abigail Springer, Dunmore; Jasmine Springer, Wilkes Barre; Fayth Steuhl, Hawley; Jack Stott, Hanover Township; Brooke Strausser, Shamokin; Erisa Syla, Kingston; Kirsy Tavarez Vargas, Scranton; Yulissa Tejeda Collado, Hazleton; Shawn Terry, Nanticoke; Dislenny Tineo, West Hazleton; Marilyn Torres, Plains; Kyahasia Traynham, Edwardsville; Isabella Uhl, Mountain Top; Jhon Masao Valle, Shavertown; Kyle Vanderhoff, Sweet Valley; Aubrianna Vanfleet, Scranton; Elias Vargas, Edwardsville; Tresha Vehoski, Courtdale; Jodi Verdensky, Hunlock Creek; Shayla Vest, Old Forge; Shannon Volack, Moosic; Caitlin Vukovich, Scranton; Sherida Walker, Long Pond; Danielle Walters, Laceyville; Amanda Walton, Archbald; Olivia Watkins, Berwick; Elliott Williams, Wapwallopen; Frank Wolfe, Nanticoke; Bailey Wright, Hunlock Creek; Julie Yachimovicz, Plymouth; Amanda Yucha, Marion Heights; Miranda Zapata Duran, West Hazleton; Emily Zerby, Harveys Lake; Christal Zermane, Jermyn; Thomas Zimnoch, Hunlock Creek; Lisa Zlomsowitch, Hazleton.

Associate in Science – Messanh Abalo, Wilkes-Barre; Jalil Ahmad, Nanticoke; Ahleana Albrecht, Bloomsburg; Alethia Albrecht, Bloomsburg; Maria Alles, Nanticoke; Samil Aracena Garcia, Hazleton; Jimmy Ardito, Wilkes-Barre; Chantal Arias, Sugarloaf; Ethan Ballew, West Pittston; Abigail Barber, Trucksville; Heaven Batista, Drums; Loina Bello Gomez, Wilkes Barre; Justine Bielecki, Wilkes-Barre; Brittany Boothe, Sunbury; Johnny Bossler, Mount Carmel; Carolina Brito, Freeland; Kaylynn Bruch, Dallas; Nicholas Brunamonti, Clarks Summit; Sage Buddock, Plains; Emily Buraczewski, Wilkes-Barre; Ava Carey, Courtdale; Lindsey Christian, West Pittston; Katye Clark, Shamokin; Natahalis Colon Encarnacion, Hazleton; Cameron D’Andrea, Moosic; Stephon Dalencourt, Plymouth; Rose Daniels, Wilkes Barre; Katherine Davidick, Hazleton; Danielle Dickson, Catawissa; Gina Ditalia, Berwick; Gina Ditalia, Berwick; Kaley Dunbar, Shavertown; Cristidaliz Espiritusanto Sanchez, Wilkes Barre; Anabell Estrella, Wilkes-Barre; Alisia Evarts, Glen Lyon; Emely Fernandez, Hazleton; Bonita Figliomeni, Pittston; Jacob Flis, West Pittston; Noah Frask, Drums; Megan Godin, Mount Carmel; Michael Grabinski, Nanticoke; Odesia Griffith, Hanover Township; Alyssa Gustitus, Exeter; Jared Haines, Kingston; Alayna Harding, Mountain Top; Kelsey Hardy, Wilkes Barre; Benjamin Harned, Swoyersville; Gwendolyn Harris, Hazleton; Victoria Harvilchuck, Brackney; Morgan Headman, Noxen; Rose Hernandez, Shavertown; Conal Herron, Nanticoke; Catherine Hidalgo Disla, Hazleton; Marina Hitchcock, Gouldsboro; Mackenzie Hittle, Bloomsburg; Joshua Holdredge, Shavertown; April Holowis, Boyertown; Adam Hudock, Kingston; Trinity Hull, Wilkes-Barre; Laura Jackloski, Wyoming; Cindy Jacome, Drums; Jacob Janosky, Kingston; Julie Johnson, Shamokin; Kellie Anne Johnson, Shavertown; Megan Jones, Warrior Run; Valerie Judd, Drums; Emma Kamionka, Shickshinny; Steven Kauffman, Hanover Township; Emily Kaufman, Shavertown; Hattie Keith, Nanticoke; Pacelyn King, Hunlock Creek; Olivia Kishbaugh, Berwick; Phoebe Kishbaugh, Bloomsburg; Yvette Klopp, Muncy; Rebecca Kobal, Sweet Valley; Ashley Kocher, Nanticoke; Marc Labar, Wilkes-Barre; Caroline Lawson, Myerstown; Erin Lee, Bloomsburg; Claire Lenio, Mountain Top; Victorya Lenz, Ashley; Erin Leonard, Wilkes-Barre; Natalia Levandowski, Glen Lyon; Emily Lewis, West Wyoming; Sierra Loiselle, Trucksville; Alex Magdalinski, Shavertown; Jackie Martin, Berwick; Kayla Martins, Shamokin; Heather Maurer, Berwick; Beth McNulty, Warrior Run; Jalen Mendenhall, Mountain Top; Breana Metric, Hanover Township; Andrew Mikielski, Dallas; Helana Miller, Nanticoke; Solangel Miller, Hazleton; Amanda Misson, West Wyoming; James Monahan, Wilkes-Barre; Melanie Montalvo, Berwick; Kyrstin Montgomery, Glen Lyon; Jhineyri Montilla Lorenzo, McAdoo; Major Moore, Hunlock Creek; Yaquira Morales Murray, Hazleton; Jude Nichol, Kingston; Rubelis Oliveras, Wilkes Barre; Kaushalkumar Patel, Scranton; Mann Patel, Wilkes-Barre; Kimberly Pearson, Ashley; Nadia Peimany, Mountain Top; Hilary Pujols, Ashley; Angel Purpura, Plains; Anthony Ramirez, Pittston; Alexa Regis, West Wyoming; Anthony Rismondo, Hanover Township; Madison Rodman, Shamokin; Sarah Rodriguez, Drums; Destinee Rogers, Pittston; Brandon Ross, Berwick; Matthew Rossi, Nanticoke; Robert Russell, Berwick; Arianna Ruzanski, Nanticoke; Miguel Saldana, Freeland; Schalee Salvo, Harveys Lake; Chasity Scheib, Hegins; Jaden Scott, Wapwallopen; Joseph Seeley, Waymart; Chase Shaw, Hunlock Creek; Stanley Shimko, Wilkes Barre; Jadyn Shipe, Paxinos; Jeremy Simon, Wilkes Barre; Jordan Spencer, Nanticoke; Ryan St. Leger, Wyoming; Maci Stackhouse, Bloomsburg; Joshua Sterner, Bloomsburg; Jasmine Talbot, Harveys Lake; Kaitlyn Tanner, Luzerne; Daiely Tapia, Wilkes Barre; Sophia Tattersall, Wilkes-Barre; Jonathan Tobias, Catawissa; Nicole Tomasura, Sweet Valley; Jazmine Trathen, Mocanaqua; Kandy Tyler, Springville; Jeremy Paul Veloso, Forty Fort; Julian Dave Veloso, Forty Fort; Kelly Ward, Hanover Township; Tammy Wargo, Marion Heights; Camden Wasielewski, Bloomsburg; Jasmine Wasilewski, Shamokin; Hunter Webby, Wapwallopen; Marie Wright, Wilkes Barre Township; Grace Yadlosky, Herrick Center; Cameron Yelland, Mountain Top.

Certificate of Specialization – Emmanuel Aguilar, Nanticoke; Charlotte Allen, White Haven; Luis Almonte, Hanover Twp; Crishna Armstrong, Wilkes Barre; Kaileigh Barnes, Weatherly; Alexander Barowski, Archbald; John Berger IV, Bloomsburg; Christopher Buzalka, Harveys Lake; Anna Campbell, Wyoming; Martin Cannella, Meshoppen; Sean Chalker, Plains; Solei Clark, Olyphant; Madisyn Collins, Wilkes Barre; Cody Cragle, Sweet Valley; Jonathan Garcia, Nanticoke; William Goodrich, Sweet Valley; Elora Herron, Nanticoke; Jonathan Jagozinski, Swoyersville; Lance Jenson, Wanamie; Amy Kadonoff, South Abington; Joseph Libus, Larksville; Gerald Mack, Sunbury; Adam Maley, Saint Clair; Kai Manning, West Pittston; Shontell McGowan, Stroudsburg; Matthew Nelson, Wilkes Barre; Victoria Oboyle, Hanover Township; Stuart Olsen, Wyoming; Clariza Ozoria, Wilkes-Barre; Ruben Pachay, Hazleton; Jennifer Palko, Freeland; Hugo Panecatl-Tepo, Hanover Township; Stacey Pencek, West Pittston; Brayden Pope, Exeter; Brenda Publik, Tunkhannock; Yosori Quezada, Hazleton; Leonardo Quintero, Wilkes-Barre; Caden Schiel, Hanover Twp; Conner Shea, Shickshinny; Nicholas Singer, Larksville; Gerald Snyder, Hunlock Creek; Jose Soto Hernandez, Hazle Township; Ethan Thomas, Sugarloaf; Madison Tischler, Nanticoke; Steven Tlatenchi, Wilkes-Barre; Jarett Vergara, Wilkes-Barre; Jonathan Vojtko, Wyoming; La’Tonya Walker, Edwardsville; Leah Watkins, Danville; Chase Whittaker, Exeter; Alexander Wiedlich, Mountain Top; Reese Williams, Sugarloaf; Maci Yech, Wilkes Barre; Kelly Zientek, Hazleton.

Diploma – Jenifer Asitimbay, Wilkes Barre; Matteo Belanchik, Wapwallopen; Summer Belles, West Pittston; Jordan Calpin, Wyoming; Adam Chamberlain, Hanover Township; Robert Duffy, Mountain Top; Denali Easley, Bloomsburg; Steven Florek, Sugar Notch; Dennis Ford, Scranton; Julie Frushon, Dupont; Desiree Grohowski-Maclean, East Stroudsburg; Christopher Harmon, Wapwallopen; Jennifer Hernandez, Wilkes-Barre; Dana Hinkley, Old Forge; Samuel Jeckell, Mountaintop; Ian Kennedy, Shavertown; Roberto Kornja, Drums; Jacqueline Lamonica, Wilkes Barre; Lukas Lawson, Mountain Top; Sara Lowry, Jermyn; Cody Lynch, Dorrance; Kenneth Lynch, Wapwallopen; Emily Markowski, Plains; Laura Martinez, Wilkes Barre; Mason Michael, Shickshinny; Joshua Mylet, Wapwallopen; Sierra Neidig, Shamokin; Stephen Petty, Mountain Top; Johnathan Phillips, Wapwallopen; Danielle Prescott, Kingston; Prissida Prieto, Carbondale; Logan Rolles, Mountain Top; Juribeth Roman Torres, Hanover Township; Tobin Strawser, Wapwallopen; Dana Trauger, White Haven.