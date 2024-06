🔊 Listen to this

Gregory S. Riley, Dallas High School principal, announced the fourth quarter honor roll.

The honor roll is determined by the following: Honors with Distinction: 98-100, no C’s, D’s, or F’s. First Honors: 93-97, no D’s or F’s. Second Honors: 88-92, no D’s or F’s.

HONORS WITH DISTINCTION

Seniors:

Natalie Allen

Noor Almeky

Juliana Burdge

Gabriela DaSilva

Mary Dahdal

Landon Daney

Brianne Dempsey

Sophia Depolo

Anna Dorofeeva

Lillian Ferretti

Sarah Gauntlett

Zoe Hakim

Nathan Johns

Jack Karosa

Emma Krzysik

Andrew Lewis

Alex Marcin

Daniel Mattey

Bryce Phillips

John Pierce

Caroline Podskoch

Marie Popielarz

Emily Raub

Benedict Sevenski

Artem Smagin

Julianna Sobocinski

Jacob Solomon

Allyson Spangenberg

Carleigh Thomas

Madalyn Thomas

Logan Tomkins

Elizabeth Viglone

Natalie Vincelli

Jessie Wienckoski

Tanner Wilcox

Andrew Wilk

Haily Yakus

Juniors:

Gabriela Barboza

Samantha Berlew

Rachel Bogdan

Angelina Camoni

Carolyn Comitz

Kaden Coyne

Molly Curran

Jack Dale

Riley Dewey

Ella English

Lydia Federici

Peyton Feeney

Faith Fennell

Matthew Ferretti

Cora Finn

Rachel Flanagan

Jack Fleury

Matthew Gillette

Lydia Gonzales

Hannah Gozikowski

Bruce Graham

Gabriella Hodne

Cole Johnston

Luke Karcutskie

Katerina Kopalek

Jack Leandri

Lindsay Matinas

Andrew Menaker

Christopher Miller

Emma Miller

Meadow Novicki

Caroline Pitarra

Tyler Roberts

Ellie Root

Giovanna Smacchi

Peyton Stauffer

Keerstyn Tabor

Logan Valkenburg

Elinore Wallace

Sadie Watkins

Jarratt Webb

Sophomores:

Cassidy Alaimo

Emily Barber

Chastity Basara

Jacob Bryk

Lauren Clark

Teagan Cotter

Abbie Coy

Noelle Cunningham

Mahi Dhol

Ayden Feeney

Serina Florencio

Alexa Gauntlett

Briana Greco

Cora Jones

Noah Kaczmarek

Ryan Kintz

Ishan Mukul

Lydia Sutton

Dominick Zangardi

Freshmen:

Nicholas Belfino

Alexa Berecin

Lily Boger

Patrick Bradshaw

David Colburn

Gracie Coyne

Gerald Daney

Kate Dautrich

Aurora Deem

Jason Dyrli

Brady Ecenrode

Emma Eick

Ian English

Catlin Finn

Liam Finney

Christopher Flanagan

Robert Gallagher

Madelyn Gonzales

Christopher Grove

Adalyn Gutierrez

Kinsey Kizis

Ireland Klikus

Mayah Kolinovsky

Cameron Kraynack

Jenna Krispin

Andrew Lisman

Taylor Lucas

Neah Lukose

Brady McCann

Lily Milazzo

Julia Natitus

Kevin Osipower

Emma Pitcavage

Grace Pranger

Ava Puskar

Lauren Roberts

Matthew Sevenski

Lukas Sheare

Jordyn Shedlock

Swati Singh

Ainsley Slacktish

Sophia Strazdus

Haylie Symeon

Luke Tellis

Juliana Tosi

Tessa Travinski

Anna Vincelli

Owen Wielgosz

Arabella Woznikaitis

Brady Youngblood

FIRST HONORS

Seniors:

Samantha Alaimo

Audrianna Atherholt

Dina Barouhos

Sam Barrouk

Trinity Basara

Brynn Bittner

Emma Blazure

Sydney Bolesta

Trevor Brdaric

Ryan Brennan

Damian Cavuto Jr.

Abigail Cooper

Abigail Cruz

John Cummings

Alex DelGaudio

Noah Dunbar

Gianna Evans

Kaylee Farrell

Jonathan Florencio

Walter Flynn

Allyson Gattuso

McKenzie George

Andrew Goodrich

Sophia Gordon

McKenna Hart

Scarlett Hobson-Tomascik

Mackenzie Hodakowski

Jacob Hoegen

Bruce Kapral

Cassie Kern

Steven Kollar

Robert Luongo III

Camryn Mallarkey

Elsie McCafferty

Paul McMillan

Mikayla Miller

Lauren Morris

Zachary Paczewski

Adam Perry

Jordan Porasky

Colby Powell

Brooklynne Reyes

Nickolas Ripa

Jackson Rischawy

Gabrielle Rogaski

Daniel Sabulski

Luke Snopeck

Jacob Speicher

Caleb Stephens

Olivia Thomas

Ethan Tinner

Lucas Tirpak

Jacob Valkenburg

Ryan Vallach

Lindsay Ward

Kylie Williams

Tyler Williams

Lindsey Yencha

Madeline Youngblood

Amber Zimmerman

Juniors:

Luke Austin

Deniz Baylav

Andrew Bolesta

Davyn Bonvie

Carter Brunn

Kasey Bryant

Ava Carpenetti

Roman Carpenter

Shawn Collins

Morgan Cookus-Gnoinski

Kierra Cronin

Erika Doran

Kaiya Dunigan

Vincent Fazzino

Taylor Fink

Noah Greco

Audrey Haydu

Madison Hedglin

Logan Herman

Jayden Ho

Iris Hobson-Tomascik

Gabrielle Holley

Aidan Jennings

Noah Kolinovsky

Adriana Kopalek

Taylor Laity

Lindsay Landmesser

Morgan Langdon

Rowan Laubach

Charles Letwinsky

Michael Lewis

Moran Lukasavage

Nathan Malarkey

Robert Mesko

Paige Miller

Lauren Murray

Makenzie Musselman

Jasmin Nguyen

Jude Nocito

Rashid Ofsiam

Meadow Parry

Aaron Patton

Bradie Paulewicz

Stephen Phillips

Don Riemensnyder

Derek Rizzo

Blake Seiwell

Kaylee Shaw

Cassidy Siglin

Paige Slavinski

Margaret Smith

Arianna Spurlin

Jamie Timlin

Merylin Tyrrell

Clark Vanorden

Alexander Vasquez

Sarah Williams

Carly Yoder

Brady Zapoticky

Juliana Ziomkowski

Sophomores:

Julia Antall

Xavier Arzola

Paige Banks

Theo Barr

Brooke Bebo

Roderick Bransford

Benjamin Bush

Addison Cavill

Addyson Cervenak

Kevin Chen

Hannah Clark

Mia DelGaudio

Hannah Dillon

Michael Elgonitis

Isabella Florenza

Harmony Gronkowski

Isabel Handley

Michaela Harrington

Makenzie Hrivnak

Adelaide Kanton

Jacqlynn Kern

Aubrey Kirwan

Ali Kurna

Megan Kuzma

Camryn Laule

Noah Love

Izabela Makukova

Benjamin Mattey

Alison Mazur

Brady Mizzer

Andrew Popielarz

Joseph Raub

Leah Ricardo

Lia Riley

Lena Rogala

Mia Salsberg

Sarah Snowdon

Elena Swanson

Kaylie Swida

Emma Szuch

Peyton VanValkenburgh

Spencer Walker

Nico Wilk

Trevor Williams

Lyla Wydra

Allyson Wysocki

Madeline Zuk

Freshman:

Alyssa Aguilar

Nicholas Bednar

Jordan Bender

Ethan Burns

Brianna Casey

Nico Cella

Emily Ceron

Dylan Chapman

Elijah Close

Emily Davidson

Erin Duffy

Aidan Dyer

Jonathan Ference

Patrick Flanagan

Ian Frey

Lillie Harbester-Bokrosh

Chase Harris

Gabriella Iorio

Jacob Kachinko

Sutton Kern

Alexis Kiser

Ava Knorr

Kaya Koflanovich

Karly Kovitch

John McGuire

Dylan Miller

Caitlyn Mizzer

Isabella Moeckl

Keegan Mulcahy

Cecilia Nguyen

Payton Panaway

Hunter Pitcavage

Connor Provow

Ava Pugliese

Regan Quinn

Lily Ratchford

Savannah Remus

Ryan Roman

Bryden Rosencrans

Kevin Seidel

Tyler Spaciano

Adelynn Sromovski

Layla Williams

Abigail Worth

David Worth

Jenna Young

SECOND HONORS

Seniors:

Benjamin Ackourey

Sarah Allen

Ryan Andress

Shelby Bedony

Maximilian Bransford

Mason Calvey

Zachary Coy

Madison Danishanko

Annalouise Fotiadis

Anson George

Cameron Hudgins

Daniel Jones

Donald Leverett III

Leah Mead

Kassidy Motley

Trevor Radvanyi

Hannah Scherer

Logan Slacktish

Jeffrey Spangenberg

Juliana Stapleton

Sophia Tellis

Myles Tirpak

Itzel Tlatenchi

Maddoc Watkins

Juniors:

Evan Allen

Kareem Almeky

Nina Barrouk

Lucien Burkhardt

Ashlyne Chesonis

Mckenna Cochran

Abigail Cookus-Gnoinski

Rylie Hoyes

Lilly Jones

Kaitlynn Keller

Gabrielle Kerrick

Lawrence Long

Jada Mason

Julius Mucha

Croix Pevear

Gina Pugliese

Cole Rigol

Tyler Rittenhouse

Savannah Simon

Samuel Steinruck

Yaretzi Tlatenhi

Benjamin Wickenheiser

Zachary Williams

Sophomores:

Matteo Berry

Kael Berry

Lila Chamberlain

Travis Cheskiewitz

Addison Costantino

Samantha Dixon

Olivia Farrell

Abigail Friedenthal

Nicholas Gonzalez

Emily Grochal

Conor Healey

Amirah Hora

Kaylee Humenansky

Mason Kivler

Kailey Kovaleski

Aleigha Ladamus

Colin Martin

Leo Matus

Julie Mulzoff

Luke Nicolai

Fiona Piazza

Nathan Sakulich

Mia Saracinaj

Charles Stephens

Massimo Winters

Freshmen:

Jaydin Benscoter

Jack Berti

Jack Daly

Tyler Daniels

Aidan Hilburt

Natalie Hinsdale

Fiona Johnson-Fallon

Kayden Kopiak

Samantha Kuniskas

Angela Loftus

Angel Mackay

Jaelyn Palmer

Brooke Radginski

Tyler Richards

Mason Rinehimer

Robert Robbins III

Charlie Rother

Chase Specht

Juliana Torres

Garrett Voitek

Nina Webb

Robert West

James Youngblood