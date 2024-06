🔊 Listen to this

John Sipper, principal at Hanover Area Jr./Sr. High School, announced the honor roll for the fourth quarter of the 2023-2024 school year.

Seventh grade high honors

Victoria Araujo

Kevin Bartman Jr.

Michael Belawicz

Connor Bralczyk

Chase Brown

Mason Burke

Brody Frame

Tina-Yana Khrypta

Charlotte Kosch

Ailyn Malloy

Anna Malloy

Ayden Mazur

Sophia McKenzie

Brynlee Prednis

Jameson Rutt

Aniya Safriwe

Leo Seiger

Robert Spencer

Alex Traver

Crystal Trepanier

Derek Ulerio

Alana Velez

Camila Vicioso Ramirez

Olivia Younker

Eighth grade high honors

Ameerah Alrefai

Aiden Austin

Zachary Balara

Joseph Bly

Wiktor Bogusz

Christopher Caines Jr.

Emma Cunard

Jose De La Rosa Reyes

Samantha Emo

Tymofiy Fanha

Jether Franco Colon

Aiden Hollock

Kole Hummel

Tzaliah Lewis

Haylee Lindgren

Channel Lopez De La Cruz

Lily Lux

Revan Madden

Olivia Mihalchik

Alexa Minnick

Lyla Minsavage

Ambria Mulroy

Lucianna Nelson

Pablo Nunez

Jaxon Pierce

Prince Push

Mikaela Ramos-Sherman

William Richards

Logan Richardson

Brody Richardson

Conor Richardson

Bethany Santey

Blake Siene

Hanah Siene

Brooke Snyder

Kaycee Tomko

Daniel Valenzuela Jr.

Danashaly Vargas Reyes

Natalie Weidner

Kaileena Welfel

Kortney Wilson

Ninth grade high honors

Kayley Barancho

Roxy Brandolino

Ashton Carmelo

Maizie Conway

Evan Dewey

John Garnett

Chloe Griffith

Alexander Hogan

Faith Jones

Kaedin McArdle

Elaisa Montilla Villalona

Kennedy O’Donnell

Jeffrey Peck Jr.

Audrey Tarity

Jace Thomas

Rodney Williams

Sophia Zadzura

10th grade high honors

Lukas Balas

Madison Brown

Aidan Carrell

Lydia Chafin

Breanna Gallagher

Amelia Gawronkiewicz

Chance Hall

Kelianet Hernandez De La Cruz

Abigail Jones

Elijah Kopko-Green

Kiori Lewis

Gavin Lohnes

Amelia MacLunny

Spencer Martinez

Hailey Mizell

Brooke Myzick

Aiden Nealon

Adrianna Nelson

Luke Pereyo

Dylan Phillips

Kelsey Ryan

Emma Schlingman

Jake Scholten

Charles Seiger

Keira Thompson

Ava Willis

Nathan Wright

Preston Zadzura

11th grade high honors

Mckenzie Bannon

Owen Bonham

Anaiyah De la Cruz

Noah Dewey

Joanna Elick

Breeann Emerick

Conor Engleman

Grace Goodrich

Tristan Imam

Brianna Jackson

Sarah June

Tasha Kelly

Adam Lasoski

Jacob Loux

Ava Malacarne

Nathaniel Marconi

Lily Matthews

Natalya Mazzillo

Saubel Mejia Rosario

Kai,Mikus

Olivia Monte

Vanessa Myers

Christian Padden

Ireneo Panecatl

Bryant Perez

Davyn Piatt-Ferreira

Joshua Richendrfr

Cody Richmond

Christa Shreve

Miah Sims

Ema St. George

Jonathan Turner

12th grade high honors

Caleb Balas

Abigail Britzke

Allyson Brodie

Kaileigh Castrignano

Mia Cipriani

Mason Cunard

Malachi Downey

Keith Eannarino

Paige Engleman

Ty Evans

Sherleyn Fleury

Zachary Gensel

Kayla Gist

Samanrtha Goodrich

Alivia Graboske

Aleysha Hache Anderson

Hayley Harris

Danielle Harris

Kaurisvel Hichez Columna

Amber Keithline

Peter Kobal

Audrianna Mangan

Jocelyn Mihalko

Maggie Murphy

Kayla Nash

Dorrian Nelson

Jessica O’Brien

Samantha Pace

Darrian Quarterman-Fulwood

Biannelys Ramos Balbuena

Kailey Remish

Brenna Slusser

Juliana Stefanec

Kayleigh Stein

Skyler Steinruck

Gavin Thomas

Kieran Traver

Brooke Turney

Lily Vahey

Miranda Woodburn

Seventh grade honors

Ayden Amigon

Domenic Belcak

Luke Cassano

Adrien Chatelier

Aiden Chwal

Tyler Cole

Jender De Los Angeles Estrella Jr.

Dawin Downey

Zoey Elliott

Jaylanie Genao

Alyssia Gest

Gabriella Griffith

Maliyah Holt

Naneishka Medina Rosario

Quentin Mulroy

Selena Nava-Reese

Dylan Norvell

Maddison Noss

Emelyn Owens

Jacob Pachik

Emily Pask

Tiffany Peralta Verdugo

Macey Ponko

Selena Pottage

Konnor Ralston

Hailey Richendrfr

Aviana Rivera

Hunter Tarity

Juelz Thompson

Kaylen Torres

Annaliese Vanchure

Kayden Washington

Keyanna Williams

Cheris Wilson

Mason Yenchik

Eighth grade honors

Mellony Anderson

John Boehm III

Ki’ymani Bowman

Abigail Buckman

Isabella Burridge

Carlee Byra

Ariana Clausell

Aaliyah Daniels

Axel De La Cruz Rodriguez

Diana Flores

Christopher Griffin

Kyree Holmes

Ethan Huff

Dexter Janiszewski

Olivia Jarmolowich

Cole Kablick

Benjamin Kolbicka

Brandon Krajowski

Jahmair Marshall

E’Anna Martinez

Fabiola Martinez Ramirez

Ruby Matthews

Isabella McDaniels

Symone Mims

Crisely Peguero Cordero

Jeremiah Randall

Noelle Rasmovich

Janielys Reyes

Carter Richendrfr

Joanelis Rivera Roman

Alexandra Rutkowski

Miley Sarochinsky

Brady Smith

Randy Thompson Jr.

Eilselianys Torres

Manuel Turvi De La Cruz

Isabella Urbanski

Gregory Vassallo Jr.

Caitlyn Wardaski

Kalianna Wilde

Christopher Wright

Ninth grade honors

Kelis Alexis

Brooke Ardila

Joshua Bermudez Jr.

Owen Cipriani

Kayliana DiFelice

Ally Hall

Jacob Halliday

Chase Karabon

Emma Leeman

James Lewis

Alivia Martin

Aubree Mathis

Carlos Mendez

Connor Mihalko

Heaven Miller

Katherine Mullen

Silvanna Olivo Pujols

Noah Rivera

Genesis Rivera Aragon

Eliana Schlauch

Brendan Searfoss

Addison Shovlin

Brock Snyder

D’Marcus Stone

Ryleigh Sypniewski

Bellayne Theodore

William Thompson

Spencer Welfel

Kamarii Wilson

10th grade honors

Brian Amparo

Allen Anderson

Carleigh Baker

Nevaeh Bartholomew

Jolene Booth

Jha’Aydah Davis Hicks

Greiny De Paula De La Rosa

Austin Fisher

Kimora-Lynn Grant

Omar Hamm Jr.

Shelsea Heredia Martinez

Saraya Howells

Zhennoir Joseph

Taylor Karasek

Hailey Lenney

Symphony Mager

Emily Malet

Xamary Martinez Duarte

Mason Matthews

Nicole Mercedes Gomez

Kelly Nivelo Guasco

Jennifer Pottage

Michael Ralston

Yamillete Rivera Aragon

Nelson Robinson-Gibson

Yendy Rodriguez Martinez

Noah Sabecky

Caitlin Vigorito

11th grade honors

Sofie Barlik

Noah Boehm

Marcos Brito Valdez

Jesus Brito Valdez

Keyshawn Brittingham

Alexis Conde Mangual

Anya Daniely

Cristopher Diaz Reyes

Kendra Fisher

Jude Free

Creed Gorham

Jacob Hall

Wilmery Herrera

Aaron Hibbard

Nico Isopi

Zayden Isopi

Dante Jordan

Shyanne Konze

Jaylece Lora

Logan Lukasavage

Dylan Martin

Jaden McEvoy

Kasey McGlynn

Charisma Mosely

Emma Phillips

David Ramos

Matthew Rutkoski

Santina Saraka

Mary Ann Stout

Zachary Zadora

12th grade honors

Nathan Antall

Amaria Berryman

Liam Black

Lukas Coble

Yanelis Colon Cruz

Isabella Curcio

Kyersten Edwards

Angelina Eppler

Amaya Fuller

Joanys Gonzalez Rosario

Kristene Hall

Alana Hughes

Micah Hunter

Keira Kovalchek

Cassidy Kratz

Alexis McGrady

Nanishka Mercado Echevarria

Ashleigh Potichko

Chase Powell

Kristina Ramos

Carina Shaver

Jayden Shortz

Lindsay Snook

Kaleb Tighe

Michael Trepanier Jr.

Edwin Valenzuela

Madison Westawski

Gavin Whitesell

Cody Wilson