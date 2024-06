🔊 Listen to this

The Wright Center for Graduate Medical Education recognized 65 resident and fellow physician graduates Saturday during its 45th annual commencement ceremony at Mohegan Pennsylvania Convention Center.

According to a press release, the Wright Center honored and recognized graduates from six disciplines: internal medicine, 32; national family medicine, 16; regional family medicine, 14; cardiovascular disease, one; gastroenterology, one; and geriatrics, one.

Dr. Humza Quadir, of Philadelphia, a hospitalist and clinical instructor at the Hospital of the University of Pennsylvania and Penn Presbyterian Medical Center who graduated from The Wright Center’s Internal Medicine Residency in 2022, delivered the keynote address. He also serves as an instructor at Penn’s Perelman School of Medicine and received his medical degree from Ziauddin University in Karachi, Pakistan, in December 2014.

Other speakers included: Linda Thomas-Hemak, M.D., president and CEO of The Wright Centers for Community Health and Graduate Medical Education; Jumee Barooah, M.D., senior vice president of education and designated institutional official for The Wright Center for Graduate Medical Education and a 2013 alumnus of its internal medicine residency program; and Chief Resident Chilsia Shafi, M.D., a 2024 graduate of The Wright Center’s internal medicine residency program.

Graduates honored include:

Internal Medicine Residency

Udit Asija, M.D.; Maria Rose Dominic, M.D.; Jawahar Khan Durrani, M.D.; Sadaf Fatima, M.D.; Kyle D. Fistner, D.O.; Naeem Ijaz, M.D.; Peter Iskander, M.D.; Ayushi Jain, M.D.; Apeksha Kakkar, M.D.; Gursharan Kaur, M.D.; Abhaya Khatiwada, M.D.; Aishwarya Krishnaiah, M.D.; Aamir Makda, M.D.; Sandeep Mandal, M.D.; Sajeel Qayum Mirza, M.D.; Mohammed Musa Najmuddin, M.D.; Sarasija Natarajan, M.D; Lakshmi Priyanka Pappoppula, M.D.; Preya Patel, M.D.; Aniqa Raheem, M.D.; Khadijah Sajid, M.D.; Chilsia Shafi, M.D.; Ali Shah, M.D.; Sabeeka F. Shah, M.D.; Sumnima Shrestha, M.D.; Mashu Shrivastava, M.D.; Shila Simkhada, M.D.; Aayushi Sood, M.D.; Omar Syed, M.D.; Lekha Tejaswi Yadukumar, M.D.; Syed Muhammad Hussain Zaidi, M.D.; and Jiayi Zheng, M.D.

National Family Medicine Residency

Jacob Darnell, D.O., MA; Stephanie Nkiruka Egwuatu, D.O.; Joshua K. George, D.O.; Sandya George, D.O.; Katlyn Jones, D.O., MPH; Joshua Ryan Lloyd, D.O.; Hsuan-Chieh Jasper Luoh, D.O.; Leonardo Ivan Mejia, D.O.; Fatema Osama Nassar, D.O.; Leon Nguyen, D.O.; Alisa Pham, D.O., MS; Dunal Richard Riveland, D.O.; Enne Shah, D.O.; Emily Beth Silberstein, D.O.; Mary Grace Tabakin, D.O.; and Wei-Jen Chua Yankelevich, D.O., Ph.D.

Regional Family Medicine Residency

Tony AbdelMaseeh Tanagho AbdelMaseeh, M.D.; Neil F. Espiritu, M.D.; Vivek Gautam, M.D.; Ruhi Goraya, M.D.; Aniq Rahibul Hakim, M.D.; Anitesh Jaswal, M.D.; Amatus Aria-Ona Legbedion, M.D.; Edwin Nyamwaya Mogaka, M.D., Ph.D.; Mohana Preesha Partheeban, M.D.; Nirshanthika Raviendren, M.D.; Omar Saeed, M.D.; Ankit Sethi, M.D.; Sahil Sharma, M.D.; and Safwaan Suleman, M.D.

Cardiovascular Disease Fellowship

Yaser Khalid, D.O.

Gastroenterology Fellowship

Fouzia Oza, M.D.

Geriatrics Fellowship

Muhammad Ishaq, M.D.