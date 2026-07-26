Wilkes-Barre Mayor George C. Brown announced that there will be street cleaning in the city from Tuesday through Friday this week.
“No parking” signs, with the street sweeping day indicated, will be posted during street cleaning in each neighborhood. Vehicles will be ticketed if not moved.
Residents are asked to stay alert to posted signs on streets where they park their vehicle. The tentative schedule is below. Additional neighborhood sweeping schedules will be announced as they are scheduled.
TUESDAY
• Carlisle Street — Hanover Street to Carey Avenue — right side
• Sturdevant Street — Carey Avenue to Carlisle Street — right side
• Stark Street — Carey Avenue to Carlisle Street — right side
• Huston Street — Sturdevant Street to Horton Street — right side
• Cedar Street — Carlisle Street to Huston Street — both sides
• Horton Street — Carey Avenue to South Franklin Street — right side
• Barney Street — Hanover Street to West Division Street — right side
• South Franklin Street — West Division Street to Hanover Street — right side
• Regent Street — Horton Street to West Division Street — right side
• Gregory Street — South Franklin Street to Brook Street — right side
• Waller Street — Horton Street to West Division Street — right side
• Vulcan Street — West Division Street to Brook Street — right side
• Brook Street — West Division Street to South Franklin Street — right side
• Richard Street — Barney Street to Rowland Street — both sides
• Rowland Street — Richard Street to WeStreet minster Street — both sides
• Westminster Street — Hanover Street to Thomas Street — right side
WEDNESDAY
• Carlisle Street — Hanover Street to Carey Avenue — left side
• Sturdevant Street — Carey Avenue to Carlisle Street — left side
• Stark Street — Carey Avenue to Carlisle Street — left side
• Huston Street — Sturdevant Street to Horton Street — left side
• Horton Street — Carey Avenue to South Franklin Street — left side
• Barney Street — Hanover Street to West Division Street — left side
• South Franklin Street — West Division Street to Hanover Street — left side
• Regent Street — Horton Street to West Division Street — left side
• Gregory Street — South Franklin Street to Brook Street — left side
• Waller Street — Horton Street To West Division Street — left side
• Vulcan Street — West Division Street to Brook Street — left side
• Brook Street — West Division Street to South Franklin Street — left side
• West Division Street — Carey Avenue to Strand Street — left side
• Westminster Street — Hanover Street to Thomas Street — left side
THURSDAY
• Roosevelt Terrace — Hanover Street to Horton Street — right side
• Church Street — Horton Street to Hanover Street — right side
• Bertels Lane — Hanover Street to Horton Street — both sides
• Hanover Street — Carey Avenue to South Main Street — right side
• Wood Street — South Main Street to Carey Avenue — right side
• Lockhart Street — Carey Avenue to Westminster Street — right side
• Oregon Street — Wood Street to Hanover Street — right side
• Westminster Street — Hanover Street to Wood Street — right side
• Barney Street — Wood Street to Hanover Street — right side
• Elizabeth Street — South Franklin Street to Carey Avenue — right side
• Alexander Street — Carey Avenue to Elizabeth Street — right side
• Walnut Street — Carey Avenue to South River Street — right side
• Race Street — Walnut Street to Elizabeth Street — right side
• Monroe Street — Elizabeth Street to Walnut Street — both sides
FRIDAY
• Roosevelt Terrace — Hanover Street to Horton Street — left side
• Church Street — Horton Street to Hanover Street — left side
• Hanover Street — Carey Avenue to South Main Street — left side
• Wood Street — South Main Street to Carey Avenue — left side
• Lockhart Street — Carey Avenue to Westminster Street — left side
• Oregon Street — Wood Street to Hanover Street — left side
• Westminster Street — Hanover Street to Wood Street — left side
• Barney Street — Wood Street to Hanover Street — left side
• Elizabeth Street — South Franklin Street to Carey Avenue — left side
• Alexander Street — Carey Avenue to Elizabeth Street — left side
• Walnut Street — Carey Avenue to South River Street — left side
• Race Street — Walnut Street to Elizabeth Street — left side
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