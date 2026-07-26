<p>File photo</p>

File photo

Wilkes-Barre Mayor George C. Brown announced that there will be street cleaning in the city from Tuesday, July 28, through Friday, July 31, this week.

“No parking” signs, with the street sweeping day indicated, will be posted during street cleaning in each neighborhood. Vehicles will be ticketed if not moved.

Residents are asked to stay alert to posted signs on streets where they park their vehicle. The tentative schedule is below. Additional neighborhood sweeping schedules will be announced as they are scheduled.

TUESDAY

• Carlisle Street — Hanover Street to Carey Avenue — right side

• Sturdevant Street — Carey Avenue to Carlisle Street — right side

• Stark Street — Carey Avenue to Carlisle Street — right side

• Huston Street — Sturdevant Street to Horton Street — right side

• Cedar Street — Carlisle Street to Huston Street — both sides

• Horton Street — Carey Avenue to South Franklin Street — right side

• Barney Street — Hanover Street to West Division Street — right side

• South Franklin Street — West Division Street to Hanover Street — right side

• Regent Street — Horton Street to West Division Street — right side

• Gregory Street — South Franklin Street to Brook Street — right side

• Waller Street — Horton Street to West Division Street — right side

• Vulcan Street — West Division Street to Brook Street — right side

• Brook Street — West Division Street to South Franklin Street — right side

• Richard Street — Barney Street to Rowland Street — both sides

• Rowland Street — Richard Street to WeStreet minster Street — both sides

• Westminster Street — Hanover Street to Thomas Street — right side

WEDNESDAY

• Carlisle Street — Hanover Street to Carey Avenue — left side

• Sturdevant Street — Carey Avenue to Carlisle Street — left side

• Stark Street — Carey Avenue to Carlisle Street — left side

• Huston Street — Sturdevant Street to Horton Street — left side

• Horton Street — Carey Avenue to South Franklin Street — left side

• Barney Street — Hanover Street to West Division Street — left side

• South Franklin Street — West Division Street to Hanover Street — left side

• Regent Street — Horton Street to West Division Street — left side

• Gregory Street — South Franklin Street to Brook Street — left side

• Waller Street — Horton Street To West Division Street — left side

• Vulcan Street — West Division Street to Brook Street — left side

• Brook Street — West Division Street to South Franklin Street — left side

• West Division Street — Carey Avenue to Strand Street — left side

• Westminster Street — Hanover Street to Thomas Street — left side

THURSDAY

• Roosevelt Terrace — Hanover Street to Horton Street — right side

• Church Street — Horton Street to Hanover Street — right side

• Bertels Lane — Hanover Street to Horton Street — both sides

• Hanover Street — Carey Avenue to South Main Street — right side

• Wood Street — South Main Street to Carey Avenue — right side

• Lockhart Street — Carey Avenue to Westminster Street — right side

• Oregon Street — Wood Street to Hanover Street — right side

• Westminster Street — Hanover Street to Wood Street — right side

• Barney Street — Wood Street to Hanover Street — right side

• Elizabeth Street — South Franklin Street to Carey Avenue — right side

• Alexander Street — Carey Avenue to Elizabeth Street — right side

• Walnut Street — Carey Avenue to South River Street — right side

• Race Street — Walnut Street to Elizabeth Street — right side

• Monroe Street — Elizabeth Street to Walnut Street — both sides

FRIDAY

• Roosevelt Terrace — Hanover Street to Horton Street — left side

• Church Street — Horton Street to Hanover Street — left side

• Hanover Street — Carey Avenue to South Main Street — left side

• Wood Street — South Main Street to Carey Avenue — left side

• Lockhart Street — Carey Avenue to Westminster Street — left side

• Oregon Street — Wood Street to Hanover Street — left side

• Westminster Street — Hanover Street to Wood Street — left side

• Barney Street — Wood Street to Hanover Street — left side

• Elizabeth Street — South Franklin Street to Carey Avenue — left side

• Alexander Street — Carey Avenue to Elizabeth Street — left side

• Walnut Street — Carey Avenue to South River Street — left side

• Race Street — Walnut Street to Elizabeth Street — left side

Local journalism matters, and your support makes it possible. You can help sustain this work by making a donation or choosing one of our subscription options. Subscribers enjoy valuable benefits, including full access to our e-edition, a reduced ad experience on timesleader.com, and more.

Your support helps ensure independent, high-quality local news remains available today and for future generations. Thank you for standing with local journalism.

Click for subscription offers.
Previous articleSwoyersville Kiwanis plan golf tournament
Margaret Roarty
Margaret Roarty
Margaret Roarty started at the Times Leader in 2023 as a general news reporter and recently transitioned into covering Wilkes-Barre City and other municipal government news. In her weekly Times Leader column, "In Frame," she shares her passion for filmmaking by exploring the rich arts and entertainment history in Luzerne County, while also offering movie recommendations and reviews. In addition to her reporting for the Times Leader, Margaret is a former contributor to The Film Magazine, an online publication focusing on film analysis and reviews. Her entertainment writing can also be found on Cherry Pickers, Directed By Women, and the Bright Lights Film Journal. Her short fiction can be found in Dark Sire Literary Journal's 9th issue. She is also co-host of "Women Are Reading," a book club podcast where she interviews authors and reviews books with her sister, Katie. In 2026, she joined The Luzerne County Arts and Entertainment Hall of Fame arts committee. Margaret grew up in Luzerne Borough and currently resides in Forty Fort, along with her fiancé, a library full of books, and their orange cat, Jack. In her free time, Margaret can be found obsessively logging films into her Letterboxd, cooking pasta, and writing fiction stories about romantic and fantastical things.