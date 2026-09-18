WVSA will clean streets in Wilkes-Barre Monday through Friday.
“No Parking” signs, with the street sweeping day indicated, will be posted during street cleaning in each neighborhood. Vehicles will be ticketed if not moved.
Residents are asked to please stay alert to posted signs on streets where they park their vehicle.
The tentative schedule is below. Additional neighborhood sweeping schedules will be announced as they are scheduled.
Monday
Scott Street — North Pennsylvania Avenue to Kidder Street — left side
Kidder Street — Scott Street to Bowman Street — left side
Bowman Street — Kidder Street to Butler Street — left side
Butler Street — North Wilkes-Barre Boulevard to Kidder Street — left side
Hortense Street — Scott Street to Bowman Street — left side
Bowman Street — Conyngham Avenue to Pearl Street — left side
Pearl Street — Bowman Street to Scott Street — left side
Laurel Street — Scott Street to Henry Street — left side
Henry Street — Laurel Street to Conyngham Avenue — left side
Schoolhouse Lane — Scott Street to Spring Street — left side
Spring Street — Scott Street to Pine Street — left side
Pine Street — Spring Street to Scott Street — left side
Tuesday
Mundy Street — Scott Street to Spring Street — right side
Chapel Street — North Sherman Street to Scott Street — right side
Worrall Street — Scott Street to Maxwell Street — right side
Maxwell Street — Worrall Street to Mundy Street — right side
Hillard Street — Scott Street to Penn Street — right side
Penn Street — Chapel Street to Worrall Street — right side
Stevens Road — North Sherman Street to New Grant Street —both sides
New Grant Street — Stevens Road to Chapel Street — right side
New Hancock Street — Chapel Street to Stevens Road — right side
Hamilton Street — New Hancock Street to New Grant Street — right side
Scott Street — Kidder Street to East Main Street — both sides
East Main Street — Scott Street to Huff Street — both sides
Conyngham Avenue — Scott Street to North Wilkes-Barre Boulevard — left side
North Sherman Street — Pine Street to Coal Street — left side
Wednesday
Mundy Street — Scott Street to Spring Street — left side
Chapel Street — North Sherman Street to Scott Street — left side
Worrall Street — Scott Street to Maxwell Street — left side
Maxwell Street — Worrall Street to Mundy Street — left side
Hillard Street — Scott Street to Penn Street — left side
Penn Street — Chapel Street to Worrall Street — left side
New Grant Street — Stevens Road to Chapel Street — left side
New Hancock Street — Chapel Street to Stevens Road — left side
Hamilton Street — New Hancock Street to New Grant Street — left side
Thuright side day
Miller Street — North Washington Street to Abbott Street — both sides
Abbott Street — Miller Street to 137 Abbott Street — left side
North Washington Street — East Main Street to North Wilkes-Barre Boulevard — right side
George Avenue — North Washington Street to Scott Street — right side
George Avenue — Scott Street to Dead End — right side
Liddon Street — Scott Street to Bryson Place — right side
Bryson Place — Liddon Street to Kado Street — right side
Jay Street — Kado Street to Scott Street — right side
Kado Street — Scott Street to Calvin Street — right side
Calvin Street — Kado Street to Woodside Drive — right side
Sedgwick Street — Calvin Street to Scott Street — right side
Govier Street — Scott Street to Kado Street — right side
Flick Street — Kado Street to Scott Street — right side
Govier Street — Scott Street to Mineral Street — right side
Mineral Street — Govier Street to Scott Street — right side
Govier Street — George Ave to Kresge Street — right side
Kresge Street — Govier Street to Trethaway Avenue — right side
Trethaway Avenue — Kresge Street to George Avenue — right side
Oliver Street — Scott Street to Govier Street — right side
Railroad Street — Mill Street to George Avenue — right side
Mill Street — George Avenue to Scott Street — right side
Friday
North Washington Street — East Main Street to North Wilkes-Barre Boulevard — left side
George Avenue — NorthWashington Street to Scott Street — left side
George Avenue — Scott Street to Dead End — left side
Liddon Street — Scott Street to Bryson Place — left side
Bryson Place — Liddon Street to Kado Street — left side
Jay Street — Kado Street to Scott Street — left side
Kado Street — Scott Street to Calvin Street — left side
Calvin Street — Kado Street to Woodside Drive — left side
Sedgwick Street — Calvin Street to Scott Street — left side
Govier Street — Scott Street to Kado Street — left side
Flick Street — Kado Street to Scott Street — left side
Govier Street — Scott Street to Mineral Street — left side
Mineral Street — Govier Street to Scott Street — left side
Govier Street — George Ave to Kresge Street — left side
Kresge Street — Govier Street to Trethaway Avenue — left side
Trethaway Avenue — Kresge Street to George Avenue — left side
Oliver Street — Scott Street to Govier Street — left side
Railroad Street — Mill Street to George Avenue — left side
Mill Street — George Ave to Scott Street — left side
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