<p>Wilkes-Barre City Hall at 40 E. Market St.</p> <p>Times Leader File Photo</p>

Wilkes-Barre City Hall at 40 E. Market St.

Times Leader File Photo

WVSA will clean streets in Wilkes-Barre Monday through Friday.

“No Parking” signs, with the street sweeping day indicated, will be posted during street cleaning in each neighborhood. Vehicles will be ticketed if not moved.

Residents are asked to please stay alert to posted signs on streets where they park their vehicle.

The tentative schedule is below. Additional neighborhood sweeping schedules will be announced as they are scheduled.

Monday

Scott Street — North Pennsylvania Avenue to Kidder Street — left side

Kidder Street — Scott Street to Bowman Street — left side

Bowman Street — Kidder Street to Butler Street — left side

Butler Street — North Wilkes-Barre Boulevard to Kidder Street — left side

Hortense Street — Scott Street to Bowman Street — left side

Bowman Street — Conyngham Avenue to Pearl Street — left side

Pearl Street — Bowman Street to Scott Street — left side

Laurel Street — Scott Street to Henry Street — left side

Henry Street — Laurel Street to Conyngham Avenue — left side

Schoolhouse Lane — Scott Street to Spring Street — left side

Spring Street — Scott Street to Pine Street — left side

Pine Street — Spring Street to Scott Street — left side

Tuesday

Mundy Street — Scott Street to Spring Street — right side

Chapel Street — North Sherman Street to Scott Street — right side

Worrall Street — Scott Street to Maxwell Street — right side

Maxwell Street — Worrall Street to Mundy Street — right side

Hillard Street — Scott Street to Penn Street — right side

Penn Street — Chapel Street to Worrall Street — right side

Stevens Road — North Sherman Street to New Grant Street —both sides

New Grant Street — Stevens Road to Chapel Street — right side

New Hancock Street — Chapel Street to Stevens Road — right side

Hamilton Street — New Hancock Street to New Grant Street — right side

Scott Street — Kidder Street to East Main Street — both sides

East Main Street — Scott Street to Huff Street — both sides

Conyngham Avenue — Scott Street to North Wilkes-Barre Boulevard — left side

North Sherman Street — Pine Street to Coal Street — left side

Wednesday

Mundy Street — Scott Street to Spring Street — left side

Chapel Street — North Sherman Street to Scott Street — left side

Worrall Street — Scott Street to Maxwell Street — left side

Maxwell Street — Worrall Street to Mundy Street — left side

Hillard Street — Scott Street to Penn Street — left side

Penn Street — Chapel Street to Worrall Street — left side

New Grant Street — Stevens Road to Chapel Street — left side

New Hancock Street — Chapel Street to Stevens Road — left side

Hamilton Street — New Hancock Street to New Grant Street — left side

Thuright side day

Miller Street — North Washington Street to Abbott Street — both sides

Abbott Street — Miller Street to 137 Abbott Street — left side

North Washington Street — East Main Street to North Wilkes-Barre Boulevard — right side

George Avenue — North Washington Street to Scott Street — right side

George Avenue — Scott Street to Dead End — right side

Liddon Street — Scott Street to Bryson Place — right side

Bryson Place — Liddon Street to Kado Street — right side

Jay Street — Kado Street to Scott Street — right side

Kado Street — Scott Street to Calvin Street — right side

Calvin Street — Kado Street to Woodside Drive — right side

Sedgwick Street — Calvin Street to Scott Street — right side

Govier Street — Scott Street to Kado Street — right side

Flick Street — Kado Street to Scott Street — right side

Govier Street — Scott Street to Mineral Street — right side

Mineral Street — Govier Street to Scott Street — right side

Govier Street — George Ave to Kresge Street — right side

Kresge Street — Govier Street to Trethaway Avenue — right side

Trethaway Avenue — Kresge Street to George Avenue — right side

Oliver Street — Scott Street to Govier Street — right side

Railroad Street — Mill Street to George Avenue — right side

Mill Street — George Avenue to Scott Street — right side

Friday

North Washington Street — East Main Street to North Wilkes-Barre Boulevard — left side

George Avenue — NorthWashington Street to Scott Street — left side

George Avenue — Scott Street to Dead End — left side

Liddon Street — Scott Street to Bryson Place — left side

Bryson Place — Liddon Street to Kado Street — left side

Jay Street — Kado Street to Scott Street — left side

Kado Street — Scott Street to Calvin Street — left side

Calvin Street — Kado Street to Woodside Drive — left side

Sedgwick Street — Calvin Street to Scott Street — left side

Govier Street — Scott Street to Kado Street — left side

Flick Street — Kado Street to Scott Street — left side

Govier Street — Scott Street to Mineral Street — left side

Mineral Street — Govier Street to Scott Street — left side

Govier Street — George Ave to Kresge Street — left side

Kresge Street — Govier Street to Trethaway Avenue — left side

Trethaway Avenue — Kresge Street to George Avenue — left side

Oliver Street — Scott Street to Govier Street — left side

Railroad Street — Mill Street to George Avenue — left side

Mill Street — George Ave to Scott Street — left side

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Margaret Roarty
Margaret Roarty
Margaret Roarty started at the Times Leader in 2023 as a general news reporter and recently transitioned into covering Wilkes-Barre City and other municipal government news. In her weekly Times Leader column, "In Frame," she shares her passion for filmmaking by exploring the rich arts and entertainment history in Luzerne County, while also offering movie recommendations and reviews. In addition to her reporting for the Times Leader, Margaret is a former contributor to The Film Magazine, an online publication focusing on film analysis and reviews. Her entertainment writing can also be found on Cherry Pickers, Directed By Women, and the Bright Lights Film Journal. Her short fiction can be found in Dark Sire Literary Journal's 9th issue. She is also co-host of "Women Are Reading," a book club podcast where she interviews authors and reviews books with her sister, Katie. In 2026, she joined The Luzerne County Arts and Entertainment Hall of Fame arts committee. Margaret grew up in Luzerne Borough and currently resides in Forty Fort, along with her fiancé, a library full of books, and their orange cat, Jack. In her free time, Margaret can be found obsessively logging films into her Letterboxd, cooking pasta, and writing fiction stories about romantic and fantastical things.