<p>Wilkes-Barre City Hall, 40 E. Market St.</p> <p>Times Leader File Photo</p>

Wilkes-Barre City Hall, 40 E. Market St.

Times Leader File Photo

There will be street cleaning in Wilkes-Barre City Tuesday, Sept. 29, through Friday, Oct. 2.

“No parking” signs, with the street sweeping day indicated, will be posted during street cleaning in each neighborhood. Vehicles will be ticketed if not moved. Residents are asked to please stay alert to posted signs on streets where they park their vehicle.

The tentative schedule is below. Additional neighborhood sweeping schedules will be announced as they are scheduled.

Tuesday

Matson Avenue – Scott Street to Dead End – right side

Austin Avenue – dead end to Scott Street – right side

Gardner Avenue – Scott Street to dead end – right side

Stucker Avenue – Mill Street to Railroad Street – right side

Railroad Street – Stucker Avenue to George Avenue – right side

Woodward Street – George Avenue to Stucker Avenue – right side

Mill Street – Stucker Avenue to George Avenue – right side

Trethaway Avenue – George Avenue to Gardner Avenue – right side

Taylor Lane – Stucker Avenue to Sarah Street -right side

Sarah Street – Taylor Lane to Samantha Drive -right side

Morgan Drive – Samantha Drive to Taylor Lane -right side

Samantha Drive – Morgan Drive to Mayock Street -right side

Stucker Avenue – Scott Street to dead end -right side

Wednesday

Matson Avenue – Scott Street to dead end – left side

Austin Avenue – dead end to Scott Street – left side

Gardner Avenue – Scott Street to dead end – left side

Stucker Avenue – Mill Street to Railroad Street – left side

Railroad Street – Stucker Avenue to George Avenue – left side

Woodward Street – George Avenue to Stucker Avenue – left side

Mill Street – Stucker Avenue to George Avenue – left side

Trethaway Avenue – George Avenue to Gardner Avenue – left side

Taylor Lane- Stucker Avenue to Sarah Street – left side

Sarah Street – Taylor Lane to Samantha Drive – left side

Morgan Drive – Samantha Drive to Taylor Lane – left side

Samantha Drive – Morgan Drive to Mayock Street – left side

Stucker Avenue – Scott Street to dead end – left side

Thursday

Matson Avenue – Scott Street to Gatti Street – right side

Gatti Street – Matson Avenue to Gravel Street – both sides

Gravel Street – Yale Street to Flood Drive – both sides

Everett Street – Flood Drive to Yale Street – right side

Yale Street – Everett Street to Matson Avenue – right side

Flood Dr – Gravel Street to Laird Street – right side

Laird Street – Flood Drive to Scott Street – right side

Virginia Drive – Scott Street to Brader Drive – right side

Wilson Street – Virginia Drive to Carolina Drive – right side

Carolina Drive – Wilson Street to Scott Street – right side

Stucker Avenue – Scott Street to Wilson Street – right side

Brader Drive – Virginia Drive to Flood Drive -right side

Slattery Drive – Virginia Drive to Cul-de-sac – both sides

O’Brien Drive – Virginia Drive to Matson Avenue -right side

Wilcox Drive – O’Brien Drive to O’Brien Drive -right side

Friday

Matson Avenue – Scott Street to Gatti Street – left side

Everett Street – Flood Drive to Yale Street – left side

Yale Street – Everett Street to Matson Avenue – left side

Flood Drive – Gravel Street to Laird Street – left side

Laird Street – Flood Drive to Scott Street – left side

Virginia Drive – Scott Street to Brader Drive – left side

Wilcox Street – Virginia Drive to Carolina Drive – left side

Carolina Drive – Wilcox Street to Scott Street – left side

Stucker Avenue – Scott Street to Wilcox Street – left side

Brader Drive – Virginia Drive to Flood Drive – left side

O’Brien Drive – Virginia Drive to Matson Avenue – left side

Wilcox Drive – O’Brien Drive to O’Brien Drive – left side

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Margaret Roarty
Margaret Roarty
Margaret Roarty started at the Times Leader in 2023 as a general news reporter and recently transitioned into covering Wilkes-Barre City and other municipal government news. In her weekly Times Leader column, "In Frame," she shares her passion for filmmaking by exploring the rich arts and entertainment history in Luzerne County, while also offering movie recommendations and reviews. In addition to her reporting for the Times Leader, Margaret is a former contributor to The Film Magazine, an online publication focusing on film analysis and reviews. Her entertainment writing can also be found on Cherry Pickers, Directed By Women, and the Bright Lights Film Journal. Her short fiction can be found in Dark Sire Literary Journal's 9th issue. She is also co-host of "Women Are Reading," a book club podcast where she interviews authors and reviews books with her sister, Katie. In 2026, she joined The Luzerne County Arts and Entertainment Hall of Fame arts committee. Margaret grew up in Luzerne Borough and currently resides in Forty Fort, along with her fiancé, a library full of books, and their orange cat, Jack. In her free time, Margaret can be found obsessively logging films into her Letterboxd, cooking pasta, and writing fiction stories about romantic and fantastical things.