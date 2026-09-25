There will be street cleaning in Wilkes-Barre City Tuesday through Friday.
“No parking” signs, with the street sweeping day indicated, will be posted during street cleaning in each neighborhood. Vehicles will be ticketed if not moved. Residents are asked to please stay alert to posted signs on streets where they park their vehicle.
The tentative schedule is below. Additional neighborhood sweeping schedules will be announced as they are scheduled.
Tuesday
Matson Avenue – Scott Street to Dead End – right side
Austin Avenue – dead end to Scott Street – right side
Gardner Avenue – Scott Street to dead end – right side
Stucker Avenue – Mill Street to Railroad Street – right side
Railroad Street – Stucker Avenue to George Avenue – right side
Woodward Street – George Avenue to Stucker Avenue – right side
Mill Street – Stucker Avenue to George Avenue – right side
Trethaway Avenue – George Avenue to Gardner Avenue – right side
Taylor Lane – Stucker Avenue to Sarah Street -right side
Sarah Street – Taylor Lane to Samantha Drive -right side
Morgan Drive – Samantha Drive to Taylor Lane -right side
Samantha Drive – Morgan Drive to Mayock Street -right side
Stucker Avenue – Scott Street to dead end -right side
Wednesday
Matson Avenue – Scott Street to dead end – left side
Austin Avenue – dead end to Scott Street – left side
Gardner Avenue – Scott Street to dead end – left side
Stucker Avenue – Mill Street to Railroad Street – left side
Railroad Street – Stucker Avenue to George Avenue – left side
Woodward Street – George Avenue to Stucker Avenue – left side
Mill Street – Stucker Avenue to George Avenue – left side
Trethaway Avenue – George Avenue to Gardner Avenue – left side
Taylor Lane- Stucker Avenue to Sarah Street – left side
Sarah Street – Taylor Lane to Samantha Drive – left side
Morgan Drive – Samantha Drive to Taylor Lane – left side
Samantha Drive – Morgan Drive to Mayock Street – left side
Stucker Avenue – Scott Street to dead end – left side
Thursday
Matson Avenue – Scott Street to Gatti Street – right side
Gatti Street – Matson Avenue to Gravel Street – both sides
Gravel Street – Yale Street to Flood Drive – both sides
Everett Street – Flood Drive to Yale Street – right side
Yale Street – Everett Street to Matson Avenue – right side
Flood Dr – Gravel Street to Laird Street – right side
Laird Street – Flood Drive to Scott Street – right side
Virginia Drive – Scott Street to Brader Drive – right side
Wilson Street – Virginia Drive to Carolina Drive – right side
Carolina Drive – Wilson Street to Scott Street – right side
Stucker Avenue – Scott Street to Wilson Street – right side
Brader Drive – Virginia Drive to Flood Drive -right side
Slattery Drive – Virginia Drive to Cul-de-sac – both sides
O’Brien Drive – Virginia Drive to Matson Avenue -right side
Wilcox Drive – O’Brien Drive to O’Brien Drive -right side
Friday
Matson Avenue – Scott Street to Gatti Street – left side
Everett Street – Flood Drive to Yale Street – left side
Yale Street – Everett Street to Matson Avenue – left side
Flood Drive – Gravel Street to Laird Street – left side
Laird Street – Flood Drive to Scott Street – left side
Virginia Drive – Scott Street to Brader Drive – left side
Wilcox Street – Virginia Drive to Carolina Drive – left side
Carolina Drive – Wilcox Street to Scott Street – left side
Stucker Avenue – Scott Street to Wilcox Street – left side
Brader Drive – Virginia Drive to Flood Drive – left side
O’Brien Drive – Virginia Drive to Matson Avenue – left side
Wilcox Drive – O’Brien Drive to O’Brien Drive – left side
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