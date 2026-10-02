There will be street cleaning in Wilkes-Barre from Tuesday, Oct. 6, through Friday, Oct. 9.
“No Parking” signs, with the street sweeping day indicated, will be posted during street cleaning in each neighborhood. Vehicles will be ticketed if not moved. Residents are asked to stay alert to posted signs on streets where they park.
The tentative schedule is below. Additional neighborhood sweeping schedules will be announced as they are scheduled.
Tuesday
Mayock Street, East Main Street to Scott Street, right side
Laird Street, Scott Street to Mayock Street, right side
Burt Street, East Main Street to East Thomas Street, right side
East Thomas Street, Mayock Street to Scott Street, right side
East Thomas Street, Scott Street to Plains Township line, right side
Wyndwood Drive, Scott Street to cul-de-sac, both sides
Knight Street, Scott Street to Burt Street, right side
Burt Street, Knight Street to Brazil Street, right side
Brazil Street, Scott Street to Mayock Street, right side
Pine Ridge Drive, Brazil Street to cul-de-sac, right side
Finn Street, Mayock Street to East Main Street, right side
Wednesday
Mayock Street, East Main Street to Scott Street, left side
Laird Street, Scott Street to Mayock Street, left side
Burt Street, East Main Street to East Thomas Street, left side
East Thomas Street, Mayock Street to Scott Street, left side
East Thomas Street, Scott Street to Plains Township line, left side
Knight Street, Scott Street to Burt Street, left side
Burt Street, Knight Street to Brazil Street, left side
Brazil Street, Scott Street to Mayock Street, left side
Pine Ridge Drive, Brazil Street to cul-de-sac, left side
Finn Street, Mayock Street to East Main Street, left side
Thursday
North Main Street, North Street to Biscontini Road, right side
Johnson Street, North Main Street to North Washington Street, right side
Madison Street, East Chestnut Street to East North Street, right side
Wyoming Street, East North Street to Butler Street, right side
Olin Street, North Pennsylvania Avenue to Wyoming Street, right side
Wyoming Street, Olin Street to Butler Street, right side
North Washington Street, East Chestnut Street to East North Street, right side
North Pennsylvania Avenue, East North Street to North Washington Street, right side
Friday
North Main Street, North Street to Biscontini Road, left side
Johnson Street, North Main Street to North Washington Street, left side
Madison Street, East Chestnut Street to East North Street, left side
Wyoming Street, East North Street to Butler Street, left side
Olin Street, North Pennsylvania Avenue to Wyoming Street, left side
Wyoming Street, Olin Street to Butler Street, left side
North Washington Street, East Chestnut Street to East North Street, left side
North Pennsylvania Avenue, East North Street to North Washington Street, left side
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