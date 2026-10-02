<p>Wilkes-Barre City Hall, 40 E. Market St.</p> <p>Times Leader file photo</p>

Wilkes-Barre City Hall, 40 E. Market St.

Times Leader file photo

There will be street cleaning in Wilkes-Barre from Tuesday, Oct. 6, through Friday, Oct. 9.

“No Parking” signs, with the street sweeping day indicated, will be posted during street cleaning in each neighborhood. Vehicles will be ticketed if not moved. Residents are asked to stay alert to posted signs on streets where they park.

The tentative schedule is below. Additional neighborhood sweeping schedules will be announced as they are scheduled.

Tuesday

Mayock Street, East Main Street to Scott Street, right side

Laird Street, Scott Street to Mayock Street, right side

Burt Street, East Main Street to East Thomas Street, right side

East Thomas Street, Mayock Street to Scott Street, right side

East Thomas Street, Scott Street to Plains Township line, right side

Wyndwood Drive, Scott Street to cul-de-sac, both sides

Knight Street, Scott Street to Burt Street, right side

Burt Street, Knight Street to Brazil Street, right side

Brazil Street, Scott Street to Mayock Street, right side

Pine Ridge Drive, Brazil Street to cul-de-sac, right side

Finn Street, Mayock Street to East Main Street, right side

Wednesday

Mayock Street, East Main Street to Scott Street, left side

Laird Street, Scott Street to Mayock Street, left side

Burt Street, East Main Street to East Thomas Street, left side

East Thomas Street, Mayock Street to Scott Street, left side

East Thomas Street, Scott Street to Plains Township line, left side

Knight Street, Scott Street to Burt Street, left side

Burt Street, Knight Street to Brazil Street, left side

Brazil Street, Scott Street to Mayock Street, left side

Pine Ridge Drive, Brazil Street to cul-de-sac, left side

Finn Street, Mayock Street to East Main Street, left side

Thursday

North Main Street, North Street to Biscontini Road, right side

Johnson Street, North Main Street to North Washington Street, right side

Madison Street, East Chestnut Street to East North Street, right side

Wyoming Street, East North Street to Butler Street, right side

Olin Street, North Pennsylvania Avenue to Wyoming Street, right side

Wyoming Street, Olin Street to Butler Street, right side

North Washington Street, East Chestnut Street to East North Street, right side

North Pennsylvania Avenue, East North Street to North Washington Street, right side

Friday

North Main Street, North Street to Biscontini Road, left side

Johnson Street, North Main Street to North Washington Street, left side

Madison Street, East Chestnut Street to East North Street, left side

Wyoming Street, East North Street to Butler Street, left side

Olin Street, North Pennsylvania Avenue to Wyoming Street, left side

Wyoming Street, Olin Street to Butler Street, left side

North Washington Street, East Chestnut Street to East North Street, left side

North Pennsylvania Avenue, East North Street to North Washington Street, left side

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Margaret Roarty
Margaret Roarty
Margaret Roarty started at the Times Leader in 2023 as a general news reporter and recently transitioned into covering Wilkes-Barre City and other municipal government news. In her weekly Times Leader column, "In Frame," she shares her passion for filmmaking by exploring the rich arts and entertainment history in Luzerne County, while also offering movie recommendations and reviews. In addition to her reporting for the Times Leader, Margaret is a former contributor to The Film Magazine, an online publication focusing on film analysis and reviews. Her entertainment writing can also be found on Cherry Pickers, Directed By Women, and the Bright Lights Film Journal. Her short fiction can be found in Dark Sire Literary Journal's 9th issue. She is also co-host of "Women Are Reading," a book club podcast where she interviews authors and reviews books with her sister, Katie. In 2026, she joined The Luzerne County Arts and Entertainment Hall of Fame arts committee. Margaret grew up in Luzerne Borough and currently resides in Forty Fort, along with her fiancé, a library full of books, and their orange cat, Jack. In her free time, Margaret can be found obsessively logging films into her Letterboxd, cooking pasta, and writing fiction stories about romantic and fantastical things.