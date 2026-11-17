Wilkes-Barre Mayor George C. Brown announced that WVSA clean streets in Wilkes-Barre City on Thursday and Friday.
“No Parking” signs, with the street sweeping day indicated, will be posted during street cleaning in each neighborhood. Vehicles will be ticketed if not moved. Residents are asked to please stay alert to posted signs on streets where they park their vehicle.
The tentative schedule is below. Additional neighborhood sweeping schedules will be announced as they are scheduled.
Thursday
• South Main Street – Academy Street to Public Square – right side
• Public Square – Outside
• North Main Street – Public Square to Union Street – right side
• East Union Street – North Main Street to North Washington Street – right side
• North/South Washington Street – East Union Street to East Ross Street – right side
• East/West Ross Street – South Washington Street to South Franklin Street – right side
• South/North Franklin Street – West Ross Street to West Union Street – right side
• West Union Street – North Franklin Street to North Main Street – right side
• East Market Street – North Washington Street to Public Square – right side
• West Market Street – Public Square to North Franklin Street – right side
• East/West South Street – South Washington Street to South Franklin Street – right side
• West/East Northampton Street – South Franklin Street to South Washington Street – right side
Friday
• South Main Street – Academy Street to Public Square – left side
• Public Square – Inside
• North Main Street – Public Square to Union Street – left side
• East Union Street – North Main Street to North Washington Street – left side
• North/South Washington Street – East Union Street to East Ross Street – left side
• East/West Ross Street – South Washington Street to South Franklin Street – left side
• South/North Franklin Street – West Ross Street to West Union Street – left side
• West Union Street – North Franklin Street to North Main Street – left side
• East Market Street – North Washington Street to Public Square – left side
• West Market Street – Public Square to North Franklin Street – left side
• East/West South Street – South Washington Street to South Franklin Street – left side
• West/East Northampton Street – South Franklin Street to South Washington Street – left side
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