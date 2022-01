🔊 Listen to this

PLYMOUTH – Kallie Booth scored 19 points to lead Pittston Area to a 52-32 victory over Wyoming Valley West in a WVC girls basketball game Monday night.

Daniella Ranieli chipped in nine for the Patriots.

Trinity Johnson led the Spartans with 10 points.

Pittston Area 52, Wyoming Valley West 32

PITTSTON AREA (52) – Daniella Ranielli 3 1-2 9, Kallie Booth 5 7-7 19, Maddie Karp 0 0-0 0, Ava Callahan 2 2-4 7, Leah Zambetti 0 0-0 0, Rowan Lazevnick 0 0-0 0, Ella O’Brien 0 0-0 0, Taylor Baicra 2 2-2 6, Jiana Morgan 1 0-0 2, Amanda Fath 3 0-0 6, Ava Butcher 1 0-0 3. Totals 17 12-15 52.

VALLEY WEST (32) – Trinity Johnson 5 0-0 10, Gabby Marsola 3 0-0 7, Mackenzie Perluke 4 1-2 9, Claudia Siegfried 1 0-0 2, Haylie Oliphant 1 0-0 2, Kiersten Rinehimer 0 0-0 0, Alissa Laudenslager 1 0-0 2, Emily Chamberlain 0 0-0 0, Annabelle Wojciechowski 0 0-0 0, Kylie Kotch 0 0-0 0, Lulia Debra 0 0-0 0. Totals 14 1-2 32.

Pittston Area`15`15`12`10`–52

Valley West`11`11`6`4`–32

Three-point FGs – PA 6 (Ranelli 2, Booth 2, Callahan, Butcher), WVW 1 (Marsola).