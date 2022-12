🔊 Listen to this

In a defensive struggle between rivals, Kallie Booth scored 17 points to help Pittston Area edge Wyoming Area 26-23 on Thursday night in girls basketball action.

Tied 19-19 heading into the fourth quarter, the Patriots took the lead for good with 2:16 remaining and hit a pair of free throws down the stretch.

Booth (eight rebounds, four steals) and Wyoming Area’s Morgan Janeski (12 points, four rebounds) won their team’s respective MVP awards for the annual matchup. It was the third straight year Booth earned the honor.

Jocelyn Williams added eight rebounds for the Warriors.

Scranton 65, Nanticoke Area 50

Maggie O’Shea finished with 19 points to help the Knights pick up the road win.

Claire Aufiero also scored 19 to lead Nanticoke Area. Natalee Atkins had eight.

Berwick 57, Riverside 34

RaeAnna Andreas (19 points) and Rachel Whitenight (18 points, 10 rebounds) combined to score 37 in the Bulldogs’ win at home.

Carly Ochs and Alysa Lewis added nine points apiece in the victory.

BOYS BASKETBALL

Holy Redeemer 51, Scranton 39

Zach Perta scored 10 points in the first quarter en route to a game-high 18.

Jacob Hunter added 14 points for the Royals while Darryl Wright had 10.

Abington Heights 81, Tunkhannock 335

The visiting Comets got off to a blazing start, scoring 34 points in the first quarter before taking a 53-22 lead at halftime.

Ben Chilson led the Tigers with 13 points.

Notre Dame (E.S.) 75,

MMI Prep 42

In a game played Wednesday, Ryan Sones scored 13 points to lead the Preppers on the road at Notre Dame East Stroudsburg.

Lex Lispi and Brendon Brobst scored nine points apiece.

GIRLS BASKETBALL

Pittston Area 26, Wyoming Area 23

PITTSTON AREA (26) — Daniella Ranieli 2 1-3 5, Kallie Booth 4 6-7 17, Maddie Karp 1 0-0 2, Ava Callahan 1 0-0 2, Taylor Baiera 0 0-0 0, Rowan Lazevnick 0 0-0 0, Grace Callahan 0 0-0 0. Totals 8 7-10 26.

WYOMING AREA (23) — Halle Kranson 1 0-0 2, Olivia Rome 0 0-0 0, Jocelyn Williams 1 0-0 2, Morgan Janeski 5 0-1 12, Anna Wisnewski 1 0-0 3, Olivia Allen 1 0-1 2, Krea Bonita 1 0-0 2. Totals 10 0-2 23.

Pittston Area`9`4`6`7 — 26

Wyoming Area`5`7`7`4 — 23

Three-point goals — PA 3 (Booth 3); WA 3 (Janeski 2, Wisnewski)

Scranton 65, Nanticoke Area 50

SCRANTON (65) — Lanee Olson 4 3-4 11, Finley Bittenbender 6 0-0 15, Kamryn Alers 2 0-2 4, Maggie O’Shea 6 4-7 19, Canyah Randle 2 0-0 4, Kennedy Bittenbender 4 0-0 8, Aniyah Hebron 0 0-0 0, Zaliyah Small 1 2-4 4. Totals 25 9-17 65.

NANTICOKE AREA (50) — Grace Reed 1 0-0 3, Sophia Lukowski 0 3-6 3, Caitlyn Majiros 3 0-2 6, Claire Aufiero 5 7-10 19, Shaylee Heffron 2 0-0 6, Kate Reed 2 0-0 5, Natalee Atkins 3 0-0 8, Navaeh Baran 0 0-0 0. Totals 16 10-18 50.

Scranton`18`23`9`15 — 65

Nanticoke Area`6`15`14`15 — 50

Three-point goals — SCR 6 (O’Shea 3, F. Bittenbender 3); NAN 8 (Aufiero 2, Heffron 2, Atkins 2, G. Reed, K. Reed)

Berwick 57, Riverside 34

RIVERSIDE (34) — Zoey Zimorowicz 1 0-0 2, Kiley Williams 1 2-3 4, Lexi Kostoff 2 2-2 7, Lillie Pon 4 7-8 16, Alexa Williams 1 0-0 2, Cassidy Merrifield 0 0-0 0, Emily McCullon 1 1-2 3, Meghan Tigue 0 0-0 0, Julia Turner 0 0-0 0, Gabi Blasi 0 0-0 0, Anna Lima 0 0-0 0. Totals 10 12-15 34.

BERWICK (57) — RaeAnna Andreas 8 1-2 19, Carly Ochs 4 0-2 9, Rachel Whitenight 8 2-2 18, Alysa Lewis 3 0-0 9, Emma Klinger 0 0-0 0, Laynee Farmer 0 0-0 0, Kennedy Hunter 0 0-0 0, Haley Davis 0 0-0 0, Ally Knorr 0 0-0 0, Yari Rivas 1 0-1 2. Totals 24 3-7 57.

Riverside`9`8`6`11 — 34

Berwick`13`11`23`10 — 57

Three-point goals — RIV 2 (Kostoff, Pon); BER 6 (Lewis 3, Andreas 2, Ochs)

BOYS BASKETBALL

Holy Redeemer 51, Scranton 39

SCRANTON (39) — Jaheam Roberts 6 0-1 12, Kole Conforti 0 0-0 0, P.J. Murphy 2 0-0 4, Oliver Almonte 3 1-3 7, Dillon Lazdowsky 4 0-0 9, Tony Battaglia 2 2-2 7, Matt Barrett 0 0-0 0, Chris Chandler 0 0-0 0, Pedro Lugo 0 0-0 0, Donnie Laybourn 0 0-0 0. Totals 17 3-6 39.

HOLY REDEEMER (51) — Zach Perta 6 4-5 18, Darryl Wright 4 1-2 10, Louis Lussi 1 0-2 2, Jacob Hunter 6 2-2 14, Jeff Kozerski 0 0-1 0, Steven Ha 0 0-0 0, Nick Spiccioli 0 0-0 0, Charlie Revitt 0 0-0 0, Mark Atherton 1 0-0 3, Henry Rosen 0 0-0 0, George Sabatini 2 0-0 4. Totals 20 7-12 51.

Scranton`9`4`9`17 — 39

Holy Redeemer`12`8`18`13 — 51

Three-point goals — SCR 2 (Battaglia, Lazdowsky); HR 5 (Perta 2, Wright, Lussi, Atherton)

Abington Heights 81, Tunkhannock 35

ABINGTON HEIGHTS (81) — Mason Fedor 4 2-2 11, Matt Shaw 0 0-0 0, Will Marion 6 1-2 17, Ryan Nealon 5 0-0 13, Robby Lucas 4 0-0 8, Pat Walsh 3 3-4 10, Roman Cutrufello 2 0-0 4, Lincoln Anderson 0 0-0 0, Gene Curtin 1 0-0 3, Jordan Shaffer 4 0-0 11, Zach Brister 1 0-0 2, Nick Bossi 1 0-0 2. Totals 31 6-8 81.

TUNKHANNOCK (35) — Ben Chilson 5 2-2 13, Josh Brown 1 0-0 3, Garrett Yuhas 2 0-0 5, Dylan Mateus 2 1-2 6, Colin Madan 1 0-2 2, Nick DeMarco 1 0-0 3, Ethan Ergott 1 0-0 3, Dalton Kandrovy 0 0-0 0, Steven Moore 0 0-0 0. Totals 13 3-6 35.

Abington Hts.`34`19`14`14 — 81

Tunkhannock`12`10`5`8 — 35

Three-point goals — AH 11 (Nealon 3, Shaffer 3, Fedor, Marion, Walsh, Curtin); TUN 6 (Chilson, Brown, Yuhas, Mateus, DeMarco, Ergott)

Notre Dame (E.S.) 75, MMI Prep 42

MMI PREP (42) — Lex Lispi 3 0-0 9, Ryan Sones 5 2-4 13, Brendon Brobst 4 0-0 9, Nick Pantages 0 0-0 0, Aiden Hosier 0 0-0 0, Edgar Lopez Rodriguez 3 0-0 7, Reed Floryshak 2 0-0 4, Hayden Schwabe 0 0-0 0, John Drobnock 0 0-0 0. Totals 17 2-4 42.

NOTRE DAME EAST STROUDSBURG (75) — Dominick Bojko 5 0-0 13, Jayden Freeman 2 0-0 4, Heavin McCain 3 0-0 6, Preston Protheroe 3 3-4 9, Xavier Spears 10 4-4 29, Jatoine Draughton 3 0-1 6, Douglas MacKenzie 2 0-0 6, Malcolm Naughton 0 0-0 0, Roman Parris 1 0-0 2. Totals 29 7-9 75.

MMI Prep`8`10`14`10 — 42

Notre Dame`17`16`25`17 — 75

Three-point goals — MMI 6 (Lispi 3, Sones, Brobst, Lopez Rodriguez); ND 10 (Spears 5, Bojko 3, MacKenzie 2)