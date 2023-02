🔊 Listen to this

Two-time defending state champion Jaden Pepe is one of three from Wyoming Area to earn top seeds going into Friday and Saturday’s District 2 Individual Wrestling Championships at Wilkes-Barre Area High School.

District 2 released the seeds for the tournament Monday.

Pepe, who is wrestling at 133 pounds, is going for his fourth district title in Class 2A.

Teammates Connor Novakowski, at 114, and Anthony Evanitsky, at 139, are the other top seeds for the Warriors.

Only three other Wyoming Valley Conference wrestlers landed top seeds in the event which qualifies wrestlers for the Northeast Regionals where they try to earn state tournament berths.

Lake-Lehman’s Lexi Schecterly is the top seed at 107 in Class 2A.

Pittston Area’s Jimmy Spindler, at 160, and Wyoming Valley West’s Joe Rivas, at 172, are the WVC’s only top seeds in Class 3A.

The seeds point to Lackawanna League teams likely battling for team titles.

Abington Heights and West Scranton each have four top seeds in Class 3A.

Lackawanna Trail has five top-seeded wrestlers in Class 2A.

The top four seeds in each weight class:

CLASS 3A

107 – 1, Luke Sirianni, Abington Heights (35-2). 2, Dorian Hoffman, Wyoming Valley West (37-2). 3, Drew Leonori, Scranton (22-4). 4, Oscar Ciriaco, Pittston Area (21-9).

114 – 1, Tyson Cook, West Scranton (29-1). 2, Landon Machado, Delaware Valley (27-11). 3, Nicholos Skokos, Wallenpaupack (25-12). 4, Brady Kareha, Abington Heights (19-15).

121 – 1, Jason Williams, West Scranton (23-8). 2, Simon Zamudio, Hazleton Area (20-10). 3, Louden Giza, Wyoming Valley West (26-9). 4, Luke Magnotta, North Pocono (22-2).

127 – 1, Michael Turi, West Scranton (37-3). 2, Jaden Colwell, Wallenpaupack (37-3). 3, Caleb Hoffman, Wyoming Valley West (31-9). 4, Sam Jeckell, Crestwood (15-9).

133 – 1, Dom Moyer, Delaware Valley (31-9). 2, Gunnar Myers, Wallenpaupack (35-3). 3, Lucas Tirpak, Dallas (25-5). 4, Jacob Leonori, Scranton (15-13).

139 – 1, Austin Smith, Abington Heights (31-4). 2, Dominic Innamorati, Pittston Area (24-11). 3, Edonel Rodriguez, Hazleton Area (21-12). 4, Liam Evanko, Wilkes-Barre Area (26-6).

145 – 1, MJ Turi, West Scranton (32-5). 2, Sam Stevens, Abington Heights (28-7). 3, Luke Brazanskas, Delaware Valley (23-11). 4, Logan Caruso, Wallenpaupack (15-16).

152 – 1, Brian Heard, Abington Heights (35-4). 2, Gene Ardo, Wilkes-Barre Area (24-7). 3, Mason Marolo, Hazleton Area (17-15). 4, Mason Bennett, West Scranton (20-10).

160 – 1, Jimmy Spindler, Pittston Area (30-4). 2, AJ Dierksen, Delaware Valley (19-14). 3, Mason Sgarlat, Wyoming Valley West (21-9). 4, Louis Antidormi, North Pocono (15-7).

172 – 1, Joe Rivas, Wyoming Valley West (32-7). 2, CJ Walton, Delaware Valley (27-11). 3, Colby Celuck, West Scranton (29-9). 4, Conan Kier, Wallenpaupack (29-12).

189 – 1, Caleb Marzolino, Abington Heights (35-4). 2, Jake Griffin, Wyoming Valley West (27-10). 3, Xaiden Schock, Wallenpaupack (34-7). 4, Lincoln Bibla, Crestwood (19-8).

215 – 1, Hank Baronowski, Wallenpaupack (34-4). 2, Magnus Bibla, Crestwood (28-2). 3, Sean Cordaro, Scranton (23-7). 4, Brody Spindler, Pittston Area (26-8).

285 – 1, Aiden Black, Delaware Valley (25-8). 2, John Gorrick, Abington Heights (19-14). 3, Nick Giza, Wyoming Valley West (24-10). 4, David Sudo, Pittston Area (28-5).

CLASS 2A

107 – 1, Lexi Schechterly, Lake-Lehman (19-9). 2, Derek Warman, Hanover Area (17-7). 3, Brice Woodruff, Blue Ridge (23-10). 4, Larissa Taylor, Montrose (18-17).

114 – 1, Connor Novakowski, Wyoming Area (26-8). 2, Brayden Clarke, Lackawanna Trail (21-11). 3, Taylor Daniels, Tunkhannock (19-8). 4, Alex Cordts, Montrose (20-7).

121 – 1, Matthew Almendina, Mid Valley (25-7). 2, Josh Young, Honesdale (29-9). 3, Anthony Kalapach, Berwick (17-8). 4, Nick Boccadori, Valley View (16-9).

127 – 1, Dylan Geertgens, Montrose (22-4). 2, Kyle Winter, Berwick (30-12). 3, David Grzenda, Valley View (18-6). 4, Johnny Stone, Wyoming Area (25-7).

133 – 1, Jaden Pepe, Wyoming Area (33-1). 2, Jackson Maby, Blue Ridge (27-7). 3, Garet Fowler, Lackawanna Trail (25-10). 4, Liam Farley, Western Wayne (25-11).

139 – 1, Anthony Evanitsky, Wyoming Area (30-4). 2, Ethan Lee, Lackawanna Trail (35-4). 3, T.J. Martin, Honesdale (29-11). 4, Tyler Winter, Berwick (24-11).

145 – 1, Jake Leslie, Western Wayne (22-8). 2, Joey Giannetti, Honesdale (28-11). 3, Nathan Oropallo, Blue Ridge (22-11). 4, Josh Kishbaugh, Berwick (13-12).

152 – 1, Max Bluhm, Lackawanna Trail (34-2). 2, Mason Avery, Honesdale (32-9). 3, Nicolas Arcadipane, Western Wayne (15-10). 4, Michael Zipay, Valley View (18-5).

160 – 1, Deegan Ross, Lackawanna Trail (33-2). 2, Bennett Fritz, Honesdale (23-15). 3, John Guerriero, Berwick (27-9). 4, Aidan Shamaski, Hanover Area (12-6).

172 – 1, Robbie Schneider, Lackawanna Trail (34-0). 2, Joel Landry, Honesdale (27-14). 3, Brayden Emel, Nanticoke (21-10). 4, Landon Baker, Elk Lake (21-7).

189 – 1, Paul Renner, Honesdale (28-10). 2, Beau Ware, Lackawanna Trail (30-7). 3, John Tyler, Elk Lake (25-3). 4, Josh Ryan, Lake-Lehman (12-10).

215 – 1, Seth Ross, Lackawanna Trail (32-3). 2, Liam Carroll, Berwick (20-7). 3, Derrick DeMann, Montrose (19-9). 4, Louis Paris, Scranton Prep (17-9).

285 – 1, Jonah Houser, Lackawanna Trail (29-7). 2, Bruce Hartman, Berwick (30-5). 3, Patrick Whelan, Scranton Prep (12-8). 4, Nathan Obrzut, Wyoming Area (19-5).