Impressive seasons by Dallas, Wyoming Seminary and MMI Prep’s Woobie Kupsky during the 2022-23 swimming season resulted in more honors on Tuesday as Wyoming Valley Conference coaches announced their All-Star selections.

Both the Dallas boys and girls squads won District 2 championships and combined for 30 All-Star nods, including 19 first-team selections. The Wyoming Seminary girls, who finished second in the PIAA team standings, had 12 All-Star selections with eight landing on the first team.

Kupsky, who won the state gold medal in the 200 IM, earned first-team honors in the 200 IM and 500 free, events he set new district records in this season.

GIRLS CLASS 2A

200 MEDLEY RELAY

First team: SEM (Cara McCall, Alyssa Kelly, Ryleigh Collins, Claire Stretanski). Honorable mention: DAL (Maria Lucia Pirore, Sarah Gauntlett, Erika Doran, Olivia Sitkowski).

200 FREESTYLE

First team: SEM, Ryleigh Colins; DAL, Peyton Stauffer. Honorable mention: DAL, Olivia Thomas.

200 INDIVIDUAL MEDLEY

First team: DAL, Lydia Gonzales; MMI, Mary Kate Kupsky; Honorable mention: DAL, Erika Doran.

50 FREESTYLE

First team: DAL, Audrey Haydu; SEM, Ava Betnar. Honorable mention: DAL, Megan Kuzma.

DIVING

First team: DAL, Brianne Dempsey; DAL, Peyton Stauffer. Honorable mention: DAL, Alyson Gattuso.

100 BUTTERFLY

First team: SEM, Alyssa Kelly; SEM, Cara McCall. Honorable mention: LL, Karissa Legaspi.

100 FREESTYLE

First team: SEM, Ryleigh Collins; DAL, Peyton Stauffer. Honorable mention: SEM, Ava Betnar.

500 FREESTYLE

First team: DAL, Lydia Gonzales; MMI, Mary Kate Kupsky. Honorable mention: DAL, Olivia Thomas.

200 FREESTYLE RELAY

First team: DAL (Peyton Stauffer, Audrey Haydu, Olivia Thomas, Lydia Gonzales). Honorable mention: SEM (Eva Blaum, Abigail Ryu, Ava Betnar, Claire Stretanski).

100 BACKSTROKE

First team: SEM, Cara McCall; DAL, Audrey Haydu. Honorable mention: DAL, Maria Lucia Priore.

100 BREASTSTROKE

First team: SEM, Alyssa Kelly; LL, Amanda McGurk. Honorable mention: SEM, Trinity Kong.

400 FREESTYLE RELAY

First team: SEM (Cara McCall, Ava Betnar, Alyssa Kelly, Ryleigh Collins). Honorable mention: DAL (Peyton Stauffer, Audrey Haydu, Olivia Thomas, Lydia Gonzales).

BOYS CLASS 2A

200 MEDLEY RELAY

First team: SEM (Jack Heisler, Zhantore Akylbekov, Harry Feng, Kevin Yang). Honorable mention: DAL (Artem Smagin, Stephen Miller, Nico Wilk, Andrew Wilk).

200 FREESTYLE

First team: DAL, Maddoc Watkins; DAL, Jacob Hoegen. Honorable mention: DAL, Andrew Wilk.

200 INDIVIDUAL MEDLEY

First team: MMI, Woobie Kupsky; DAL, Landone Daney. Honorable mention: HR, John Evans.

50 FREESTYLE

First team: SEM, Harry Feng; LL, Jackson Kuhar. Honorable mention: TUN, Josh Gaudet.

DIVING

First team: TUN, River Strauss; TUN, Patrick Marbaker. Honorable mention: DAL, Noah Dunbar.

100 BUTTERFLY

First team: SEM, Zhantore Akylbekov; DAL, Nico Wilk. Honorable mention: DAL, Landon Daney.

100 FREESTYLE

First team: DAL, Maddoc Watkins; TUN, Josh Gaudet.

500 FREESTYLE

First team: MMI, Woobie Kupsky; DAL, Andrew Wilk. Honorable mention: DAL, Stephen Miller.

200 FREESTYLE RELAY

First team: DAL (Maddoc Watkins, Jacob Joegen, Landon Daney, Artem Smagin). Honorable mention: SEM (Zhantore Akylbekov, Kevin Yang, Jack Heisler, Harry Feng); TUN (Jaden Baltrusaitis, Aidan Edwards, Josh Gaudet, Mark Holovacs).

100 BACKSTROKE

First team: SEM, Harry Feng; DAL, Artem Smagin. Honorable mention: LL, Jackson Kuhar.

100 BREASTSTROKE

First team: SEM, Zhantore Akylbekov; HR, John Evans. Honorable mention: SEM, Kevin Yang.

400 FREESTYLE RELAY

First team: DAL (Tommy Doran, Jacob Hoegan, Landon Daney, Maddoc Watkins). Honorable mention: TUN (Jaden Baltrusaitis, Andrew Lance, Aidan Edwards, Josh Gaudet).

GIRLS CLASS 3A

200 MEDLEY RELAY

First team: TUN (Emma Holdredge, Samantha Roerig, Julianna Roote, Noelle Alguire). Honorable mention: BER (Madilyn Andrews, Madelyn Frey, Francesca Pupo, Karly Kile).

200 FREESTYLE

First team: BER, Madilyn Andrews; BER, Francesco Pupo. Honorable mention: BER, Karly Kile.

200 INDIVIDUAL MEDLEY

First team: BER, Madelyn Frey; TUN, Julianna Roote. Honorable mention: HAZ, Milana Daiute.

50 FREESTYLE

First team: NAN, Cassandra Cabonilas; HAZ, Shastyn Tihansky. Honorable mention: TUN, Noelle Alguire.

DIVING

First team: TUN, Noelle Alguire; PA, Megan McCawley. Honorable mention: TUN, Sarah DeMarco.

100 BUTTERFLY

First team: TUN, Samantha Roerig; HAZ, Emilia Alcantara. Honorable mention: WBA, Nicole Castillo.

100 FREESTYLE

First team: HAZ, Shastyn Tihansky; TUN, Eliza Talcott. Honorable mention: WVW, Dinah Lazinsky.

500 FREESTYLE

First team: TUN, Emma Holdredge; TUN, Julianna Roote. Honorable mention: HAZ, Milana Daiute.

200 FREESTYLE RELAY

First team: TUN (Noelle Alguire, Emma Holdredge, Julianna Roote, Samantha Roerig). Honorable mention: BER (Karly Kile, Francesca Pupo, Madilyn Andrews, Madelyn Frey).

100 BACKSTROKE

First team: NAN, Cassandra Cabonilas; TUN, Emma Holdredge. Honorable mention: HAZ, Jordyn MacCollum.

100 BREASTSTROKE

First team: BER, Madelyn Frey; TUN, Samantha Roerig. Honorable mention: WVW, Dinah Lazinsky.

400 FREESTYLE RELAY

First team: HAZ (Shastyn Tihansky, Milana Daiute, Jordyn MacCollum, Aubrey Gowen). Honorable mention: TUN (Eliza Taclott, Sarah DeMarco, Paige Christopher, Callaway Madus).

BOYS CLASS 3A

200 MEDLEY RELAY

First team: WVW (Matthias Ryder, Chris Hummel, Cole Bolesta, Noah Hiedcavage). Honorable mention: NAN (Noah Stachyra, Aiden Nealon, Lucas West, Brady Rushton).

200 FREESTYLE

First team: HAZ, Chase Kaschak; WVW, William Bartolomei. Honorable mention: WVW, David Lee.

200 INDIVIDUAL MEDLEY

First team: HAZ, Logan Yakubowski; HAZ, Jay Rosenstock. Honorable mention: HAZ, Antonio Lopez-Ponce.

50 FREESTYLE

First team: HAZ, Sebastian Martinez; HAZ, Jose Sandoval. Honorable mention: HAZ, Kenny Lucas.

100 BUTTERFLY

First team: HAZ, Jay Rosenstock; WVW, Cole Bolesta. Honorable mention: HAZ, Luke Pecora.

100 FREESTYLE

First team: HAZ, Logan Yakubowski; WVW, Noah Hiedcavage. Honorable mention: HAZ, Sebastian Martinez.

500 FREESTYLE

First team: HAZ, Chase Kaschak; WVW, William Bartolomei. Honorable mention: WVW, William Bell.

200 FREESTYLE RELAY

First team: HAZ (Logan Yakubowksi, Chase Kaschak, Billy Hanson, Jay Rosenstock). Honorable mention: WVW (Cole Bolesta, Noah Hiedcavage, Antonio Torres, Chris Hummel).

100 BACKSTROKE

First team: NAN, Noah Stachyra; HAZ, Antonio Lopez-Ponce. Honorable mention: HAZ, Dylan Riofrio-Pine.

100 BREASTSTROKE

First team: WVW, Chris Hummel; HAZ, Billy Hanson. Honorable mention: HAZ, Jose Sandoval.

400 FREESTYLE RELAY

First team: HAZ (Logan Yakubowski, Chase Kaschak, Billy Hanson, Jay Rosenstock). Honorable mention: WVW (Cole Bolesta, Noah Hiedcavage, William Bartolomei, Chris Hummel).