Alexis Reimold and Sophia Shults each scored 11 points as Hazleton Area downed Nazareth 52-32 Friday night in girls basketball in the Hazleton Area Tip-Off Tournament.

Kaitlyn Bindas added nine and Sophia Benyo had eight for the Cougars.

Wyomissing 42, Lake-Lehman 18

Wyomissing took control early against Lake-Lehman in the opening round of the Hazleton Area Tip-Off Tournament.

Amaya Stewart had 16 points and Lily Paolini had 11 for Wyomissing.

Kinley Purdy led Lehman with nine points.

North Pocono 43, Wyoming Area 14

Sophomore guard Ella Clementoni scored nine of her 14 points in the first quarter to get host North Pocono started toward an easy victory in the head coaching debut of Kiana Williams.

The afternoon game was part of the James Akens Memorial Tip-Off Tournament.

Abby Sterba had three of Wyoming Area’s four field goals and finished with nine points.

The Warriors play in Saturday’s third-place game against Montrose, which fell to Honesdale 43-19 in the debut of coach Dallas Ely.

Northwest 67, MMI Prep 12

Ashlyn Hermanofski scored 35 points and Ava Ruckle and Natalia Ninotti scored 10 each as the Rangers defeated MMI Prep.

Anna Drobnock scored seven for MMI.

Nanticoke Area 46, Union Endicott 26

Kate Reed scored a game-high 25 points in Nanticoke Area’s victory at the Mountain View Tournament.

Caitlyn Majiros added 13.

Hazleton Area 52, Nazareth 32

NAZARETH (42) — Karley Leszynski 2 1-2 5, Maddie Ott 0 0-0 0, Ava Vasquez 0 0-0 0, Alexa Davis 2 0-0 4, Kaelyn Bauder 0 2-2 2, Lexi Spengler 0 0-0 0, Renee Wells 7 1-3 17, Braygan Bendar 0 0-0 0, Carly Brown 0 0-0 0, Sarah Deiley 2 0-2 4, Peyton Long 0 0-0 0, Audrey Samsel 0 0-0 0. Totals 13 4-9 32.

HAZLETON AREA (52) — Mariah Marolo 2 0-2 4, Sophia Benyo 4 0-0 8, Jayla Eberts 0 0-0 0, Kaitlyn Bindas 4 0-0 9, Olivia Williams 0 1-2 1, Evelyn Shults 1 0-2 2, Lagowy 1 0-0 3, Alexis Reimold 5 0-0 11, Sophia Shults 5 1-2 11, Julianna Silva 0 0-0 0, Sofia Rogers 0 0-0 0, Miranda Chupela 0 1-2 1, Hanna Matyas 0 0-0 0, Leah Meyers 0 0-0 0, Linanis Santiago 0 0-0 0, Julie Tejeda 0 0-0 0, Meadow Pavlick 1 0-0 2. Totals 23 3-10 52.

Nazareth`5`8`11`8 — 32

Hazleton Area`16`16`13`7 — 52

Three-point goals: NAZ 2 (Wells 2). HA 3 (Bindas, Lagowy, Reimold).

Wyomissing 42, Lake-Lehman 18

WYOMISSING (42) — Karly Hyde 2 0-0 5, Ella Anders 2 0-2 4, Alexis Hardy 2 0-0 4, Lily Marshall 1 0-0 2, Izzy Campbell 0 0-0 0, Abby Buckley 0 0-0 0, Lily Paolini 4 3-4 11, Reagan Madrak 0 0-0 0, Addie Loeb 0 0-0 0, Kacey Maggs 0 0-0 0, Amaya Stewart 7 2-2 14. Totals 18 5-8 42.

LAKE-LEHMAN (18) — Delcia Biscotto 0 0-0 0, Kate Hynick 2 0-0 4, Morgan Breslford 0 0-0 0, Olivia Corcoran 0 0-0 0, Kathryn Morgan 1 0-0 2, Amanda Buttin 1 0-0 3, Kinley Purdy 4 1-2 9, Olivia Oliver 0 0-2 2. Totals 8 1-4 18.

Wyomissing`16`6`10`10 — 42

Lake-Lehman`2`11`1`4 — 18

Three-point goals: WYO 1 (Hyde). LL 1 (Buttin).

North Pocono 43, Wyoming Area 14

WYOMING AREA (14) – Krea Bonita 0 2-4 2, Aubrey Lewis 0 0-0 0, Abby Sterba 3 3-4 9, Shannon Kearns 0 0-2 0, Kendall Day 0 0-0 0, Jailynn Park 1 0-2 2, Aminah Dixon 0 1-4 1, Sydney Ratchford 0 0-0 0, Lila Price 0 0-0 0. Totals 4 6-16 14.

NORTH POCONO (43) – Ella Clementoni 5 3-4 14, Amaya Monacelli 1 0-1 2, Aleah Quinn 1 0-0 2, Celia DeCesare 0 1-2 1, Anna Clementoni 2 0-0 4, Alexis Silva 0 0-0 0, Kayli McHugh 3 0-0 8, Cameron Forgione 0 0-2 0, Julia Biko 2 0-0 5, Paige Dymek 1 1-2 3, Molly Wiggins 2 0-0 4, Jenelle Abraham 0 0-0 0, Anna Havenstrite 0 0-0 0. Totals 17 5-11 43.

Wyoming Area`4`5`2`3`—`14

North Pocono`13`14`14`2`—`43

Three-point goals – WA 0, NP 4 (McHugh 2, EClementoni, Biko).

Northwest 67, MMI Prep 12

MMI PREP (12) — Arushi Solgama 1 0-0 3, Georgia Washko 0 2-4 2, Cedrah Abdulrahman 0 0-0 0, Lanie Paniagua 0 0-0 0, Arianna Nieves 0 0-0 0, Olivia Moore 0 0-0 0, Anna Drobnock 2 2-2 7. Totals 3 4-6 12.

NORTHWEST (67) — Ashlyn Hermanofski 17 0-0 35, Ava Ruckle 4 1-2 10, Ali Miner 1 1-2 4, Natalia Ninotti 4 0-0 10, Arheya Williams 2 0-0 4, Callie Moyer 0 0-0 0, Natalie Mullins 1 0-0 2, Auria Daniels 0 2-2 2, Hartley Crawford 0 0-0 0, Jillian Bonham 0 0-0 0. Totals 29 4-6 67.

MMI Prep`0`7`0`5 — 12

Northwest`28`15`17`7 — 67

Three-point goals: MMI 2 (Solgama, Drobnock). NWT 5 (Hermanofski, Ruckle, Ninotti 2, Miner).

Nanticoke Area 46, Union Endicott 26

UNION ENDICOTT (26) — Dominika Diaz 1 0-0 2, Jaiden Williams 2 0-0 4, Stella Diamantakos 1 0-0 3, Hernandez 1 1-3 3, Gianna Gennarelli 4 3-8 12, Cass 0 0-0 0, Honar Taylor 1 0-0 2. Totals 10 4-10 26.

NANTICOKE AREA (46) — Natalee Atkins 0 0-0 0, Amiah Ceruti 2 0-2 5, Caitlyn Majiros 6 1-2 13, Kate Reed 10 0-0 25, Marli Donahue 0 0-0 0, Navaeh Baran 0 3-3 3, Haley Verazin 0 0-0 0, Jordyn Johnson 0 0-0 0. Totals 18 4-8 46.

Union Endicott`6`10`4`6 — 26

Nanticoke Area`10`7`17`12 — 46

Three-point goal: UE 2 (Diamontakos, Gennarelli). NA 6 (Ceruti, Reed 5).