Tunkhannock jumped to a 16-point lead by halftime as the Tigers defeated Lackawanna Trail 46-27 Wednesday night in high school girls basketball.

Aliyah Faux scored 16 Laurianna Alston had 15 to pace Tunkhannock.

Anika Toth scored 11 for Trail.

Lake-Lehman 64, Dallas 41

Ella Wilson scored a game-high 25 points as Lake-Lehman defeated rival Dallas.

Kinley Purdy had 17 and Olivia Oliver added 11 for the Black Knights.

Odessa Kanton paced Dallas with 12.

BOYS BASKETBALL

Lakeland 43, Pittston Area 42

Pittston Area couldn’t hold onto a five-point lead entering the fourth quarter as Chase Rosenkrans and David Naniewicz helped rally Lakeland to a win.

Rosenkrans finished with 19 points, with nine coming in the fourth quarter.

Silvio Giardina had 15 and Lucas Lopresto added 12 for Pittston Area.

Holy Cross 65, Holy Redeemer 52

Adam Bodyrka scored 17 points to pace Holy Cross past Holy Redeemer.

David Popson led Redeemer with 17. Evan Licari had nine.

Southern Columbia 65, Berwick 45

Braydon Griscavage scored 17 points to pace Southern Columbia past Berwick.

Julian Howie had 18 for Berwick. Kaden Hickman tossed in eight.

Northwest 75, Col-Montour Vo-Tech 31

Ryan Miner had 19, Brady Shea scored 16 and Josh Miner added 10 as the Rangers routed Columbia-Montour Vo-Tech.

WRESTLING

Wyoming Valley West 37, Hazleton Area 36

Jordan Sachs (215) won by major decision in the final bout of the night as Wyoming Valley West edged Hazleton Area.

Pins by Caleb Hoffman (160) Tanner Pearson (172) gave the Spartans the lead, but a pin by Mason Marolo (189) put Hazleton Area ahead 36-33 going into the final match.

GIRLS WRESTLING

Hazleton Area 42, Wyo. Valley West 30

Gabriella Aquilina (112), Lynzee Andreuzzi (136), Mia Molinaro (148) and Annalia Ward (170) all recorded pins for Hazleton Area in its victory. Andreuzzi had the quickest fall in just 45 seconds.

Wyoming Valley West’s Isabelle Seip (118) won by pin.

The other eight weight classes resulted in either forfeits or double forfeits.

GIRLS BASKETBALL

Tunkhannock 46, Lackawanna Trail 27

TUNKHANNOCK (46) — Aliyah Faux 6 1-2 17, Madelyn Bevan 0 0-0 0, Elizabeth Moore 1 0-0 2, Olivia Williams 0 0-0 0, Mackenzie Gregory 3 1-2 8, Sarah Van Ness 2 0-2 4, Trinity King 0 0-0 0, Laurianna Alston 7 1-3 15. Totals 19 3-9 46.

LACK. TRAIL (27) — Ayla Seigle 2 3-4 7, Reagan Norman 1 0-2 2, Madison Palmer 1 2-2 4, Hannah Phillips 1 1-2 3, Anika Toth 5 1-2 11, Avrie Higgins 0 0-0 0, Madeleine Forrer 0 0-0 0. Totals 10 7-12 27.

Tunkhannock`13`14`4`15 — 46

Lackawanna Trail`9`2`5`11 — 27

Three-point goals: TUN 5 (Faux 4, Gregory).

Lake-Lehman 64, Dallas 41

LAKE-LEHMAN (64) — Delcia Biscotto 2 0-0 5, Kate Hynick 0 0-0 0, Morgan Breslford 0 0-0 0, Olivia Corcoran 0 0-0 0, Ella Wilson 10 2-3 25, Kathryn Morgan 3 0-0 6, Gianna Decesaris 0 0-2 0, Amanda Battin 0 0-0 0, Kinley Purdy 7 2-4 17, Olivia Oliver 4 1-2 11, Kae Dougherty 0 0-0 0. Totals 26 5-11 64.

DALLAS (41) — Izzy Evans 3 0-0 6, Caitlyn Mizzer 2 2-4 6, Mia DelGaudio 3 0-0 8, Zoey Sutzko 0 0-0 0, Riley Samanas 0 0-0 0, Malaysia Shaw 1 0-0 2, Odessa Kanton 4 4-7 12, Lacey Youngblood 0 0-0 0, Lucy Brunn 0 0-0 0, Brianna Casey 3 0-0 7. Totals 16 6-11 41.

Lake-Lehman`10`16`21`17 — 64

Dallas`11`7`8`15 — 41

Three-point goals: LL 7 (Biscotto, Wilson 3, Purdy, Oliver 2). DAL 3 (DelGaudio 2, Casey).

BOYS BASKETBALL

Lakeland 43, Pittston Area 42

LAKELAND (43) — Dylan Kopka 1 0-0 3, Ryan McGrance 1 0-0 3, David Naniewicz 4 2-3 11, Calvin Gumbs-Jacobs 1 0-0 2, Jake McHale 2 0-0 4, Noah Kurchmanich 0 1-2 1, Chase Rosenkrans 9 0-0 19. Totals 18 3-5 43.

PITTSTON AREA (42) — Silvio Giardina 6 0-0 16, Lucas Lopresto 3 5-6 12, Paul Jordan McGarry 0 1-2 1, Matt Walter 4 0-0 8, Aiden Lynn 1 3-4 5, Aidan Clarke 0 0-0 0. Totals 14 9-12 42.

Lakeland`4`10`11`18 — 43

Pittston Area`17`2`11`12 — 42

Three-point goals: LAK 4 (Kopka, McGrane, Naniewicz, Rosenkrans). PA 5 (Giardina 4, Lopresto).

Holy Cross 65, Holy Redeemer 52

HOLY CROSS (65) — Adam Bodyrka 6 1-2 17, Austin Bickking 3 0-0 6, Conor Farrell 0 0-0 0, Brayden Moran 1 0-0 3, Matt Lyons 6 0-0 12, Mike Hughes 2 5-6 9, Stephen Yurkovic 1 0-0 2, Colin Farrell 2 0-0 6, CJ Thompson 3 0-0 7, Mario Matrone 1 0-0 3. Totals 25 6-8 65.

HOLY REDEEMER (52) — Cody Quaglia 0 0-0 0, Christian Oquendo 1 2-2 4, Kyaire McLean 1 0-0 2, Evan Licari 3 2-2 9, Jack Hurst 1 1-2 3, Logan Shrader 3 0-0 7, Max Mohutsky 0 2-2 2, Brayden Sock 2 0-0 6, Charlie Schaffer 1 0-0 2, David Popson 6 4-5 17. Totals 18 11-13 52.

Holy Cross`14`13`17`21 — 65

Holy Redeemer`12`12`10`18 — 52

Three-point goals: HC 9 (Bodyrka 4, Moran, Col.Farrell 2, Thompson, Matrone). HR 5 (Licari, Shrader, Sock 2, Popson).

Southern Columbia 65, Berwick 45

BERWICK (45) — Billy Hanson 1 1-2 4, Julian Howie 7 3-6 18, Noah Marquez 1 0-0 2, Kaden Hickman 3 0-0 8, Carlos Guzman 1 0-2 3, Shiloh Escobar 0 2-2 2, Sage Bankes 0 0-0 0, Brady McCabe 3 0-0 8, Cole Phillips 0 0-0 0, Luca Grozier 0 0-0 0. Totals 16 6-12 45.

SOUTHERN COLUMBIA (65) — Nate Gallagher 3 5-6 11, William Swank 3 0-0 8, Ben Gehret 2 2-4 6, Anthony Martino 3 0-0 6, Braydon Griscavage 7 4-4 17, Jake Gehret 0 2-2 2, Joey Williams 0 0-0 0, Blaise Kissinger 1 2-4 4, Braysen Leslie 0 0-0 0, Jace Malakoski 4 0-0 8, Dylan Stine 0 0-0 0. Totals 23 15-20 65.

Berwick`12`13`9`11 — 45

Southern Columbia`17`21`11`16 — 65

Three-point goals: BER 7 (Hanson, Howie, Hickman 2, Guzman, McCabe 2). SC 4 (Swank 2, Griscavage 2).

Northwest 75, Columbia-Montour Vo-Tech 31

NORTHWEST (75) — Josh Miner 4 0-0 10, Ryan Miner 8 0-0 19, Brady Shea 7 0-0 16, Jace McCoy 4 0-0 8, Tucker Crawford 3 0-0 6, Garrett Bau 3 0-0 8, Billy Johns 2 0-2 5, Chase Patterson 0 0-0 0, Cooper Crawford 0 0-0 0, Brandon Remphrey 0 0-0 0, Jayden Camillo 1 0-0 3. Totals 31 0-2 75.

CMVT (31) — Curtis Morgan 1 0-0 2, Elijah Treon 2 0-0 4, Andrew Malick 4 0-0 11, Austin Malick 2 1-4 5, Tyson Brown 4 0-1 8, Nathaniel Demko 0 1-4 1, Isaiah Carr 0 0-0 0, Braxton Brown 0 0-0 0, Myles Koser 0 0-0 0. Totals 13 2-9 31.

Northwest`28`18`23`6 — 75

CMVT`10`7`9`5 — 31

Three-point goals: NWT 11 (J.Miner 2, R.Miner 3, Shead 3, Bau 3, Johns, Camillo). CMVT 3 (A.Malick 3).

WRESTLING

Wyo. Valley West 37, Hazleton Area 36

107 — Jacob Gluchowski (WVW) won by forfeit; 114 — Adam Forward (WVW) pinned Hugo Macias 1:34; 121 — Heriberto Munoz (HA) pinned E. Demoriam 1:03; 127 — Deegan Kapes (HA) pinned Joe Davis 1:20; 133 — Louden Giza (WBW) dec. Tyler Youngcourt 5-1; 139 — Jude Salko (HA) won by forfeit; 145 — Darron Boyle (HA) won by forfeit; 152 — Logan Pop (HA) pinned Teagan McKay 0:37; 160 — Caleb Hoffman (WVW) pinned Alex Valovich 3:15; 172 — Tanner Pearson (WVW) pinned Jaxon Johnson 3:29; 189 — Mason Marolo (HA) pinned Aiden Fedor time n/a; 215 — Jordan Sachs (WVW) maj. dec. Beau Kufro 12-3; 285 — Gunner Giza (WVW) pinned Sebastian Santana 1:15

(Match started at 285)