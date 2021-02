🔊 Listen to this

Here are the results from the District 2 Class 2A wrestling tournament through the semifinals Sunday at Mohegan Sun Arena in Wilkes-Barre Township.

Lake-Lehman has six wrestlers going for titles while Wyoming Area has three and Berwick has one.

The results will be updated after the championship round.

Team Key: Berwick — Ber; Blue Ridge — BR; Elk Lake — EL; Hanover Area — Han; Honesdale — Hon; Lackawanna Trail — LT; Lake-Lehman — LL; Montrose — Mon; Mountain View — MV; Nanticoke Area — Nan; Scranton Prep — SP; Western Wayne — WW; Wyoming Area — WA

106 Pounds

Quarterfinals

No. 5 Larissa Taylor (Mon) pinned No. 4 John Chiampi (WA), 5:07

No. 6 Lexia Schechterly (LL) maj. dec. No. 3 Memphis Collins (BR), 8-0

Semifinals

No. 1 Cole Henry (LT) pinned No. 5 Larissa Taylor (Mon), 3:26

No. 6 Lexia Schechterly (LL) pinned No. 2 Vinny Tomasetti (WW), 2:56

Championship

No. 1 Cole Henry (LT) vs. No. 6 Lexia Schechterly (LL)

Consolation Semifinals

No. 2 Vinny Tomasetti (WW) vs. No. 4 John Chiampi (WA)

No. 3 Memphis Collins (BR) vs. No. 5 Larissa Taylor (Mon)

113 Pounds

Quarterfinals

tech. fall No. 8 Caylee Gregory (EL), 17-0 1:59

No. 5 Liam Farley (WW) pinned No. 4 LJ Morgan (LL), 3:53

No. 3 Kameron Sheffer (BR) pinned No. 6 Josh Kishbaugh (Ber), 1:15

No. 2 Tristyn Bodie (Hon) pinned No. 7 Evan Miller (Mon), 0:50

Semifinals

No. 1 Jaden Pepe (WA) pinned No. 5 Liam Farley (WW), 1:58

No. 2 Tristyn Bodie (Hon) pinned No. 3 Kameron Sheffer (BR), 0:54

Championship

No. 1 Jaden Pepe (WA) vs. No. 2 Tristyn Bodie (Hon)

Consolation First Round

No. 4 LJ Morgan (LL) pinned No. 3 Kameron Sheffer (BR), 1:45

No. 6 Josh Kishbaugh (Ber) dec. No. 7 Evan Miller (Mon), 4-3

120 Pounds

Preliminaries

No. 8 Jonathan Stone (WA) dec. Landon Morcom (WW), 4-2

Quarterfinals

No. 1 Max Bluhm (LT) tech. fall No. 8 Jonathan Stone (WA), 16-0 5:32

No. 5 Max Harder (Mon) tech. fall No. 4 Brandon Ritinski (LL), 15-0 4:27

No. 3 Drew Howell (Hon) pinned No. 6 Kyle Winter (Ber), 1:41

No. 2 Jackson Maby (BR) pinned No. 7 Joe Talerico (SP), 0:39

Semifinals

No. 1 Max Bluhm (LT) dec. No. 5 Max Harder (Mon), 7-0

No. 2 Jackson Maby (BR) dec. No. 3 Drew Howell (Hon), 3-0

Championship

No. 1 Max Bluhm (LT) vs. No. 2 Jackson Maby (BR)

Consolation First Round

No. 8 Jonathan Stone (WA) pinned No. 4 Brandon Ritinski (LL), 1:38

No. 6 Kyle Winter (Ber) pinned No. 7 Joe Talerico (SP), 2:51

126 Pounds

Quarterfinals

No. 1 Ethan Lee (LT) pinned No. 8 Zach Sheridan (WA), 1:13

N0. 5 Jake Gizenski (LL) maj. dec. No. 4 Nate Koch (WW), 11-0

No. 6 Brandon McLaughlin (Hon) dec. No. 3 Cael Davis (Han), 10-9

No. 2 Dylan Geertgens (Mon) pinned No. 7 Greysen Kupsky (Ber), 0:59

Semifinals

No. 1 Ethan Lee (LT) maj. dec. N0. 5 Jake Gizenski (LL)

No. 2 Dylan Geertgens (Mon) maj. dec. No. 6 Brandon McLaughlin (Hon), 11-3

Championship

No. 1 Ethan Lee (LT) vs. No. 2 Dylan Geertgens (Mon)

Consolation First Round

No. 4 Nate Koch (WW) dec. No. 8 Zach Sheridan (WA), 10-3

No. 3 Cael Davis (Han) pinned N0. 5 Jake Gizenski (LL), 4:37

132 Pounds

Quarterfinals

No. 4 Brandon Soules (Mon) pinned No. 5 TJ Martin (Hon), 0:17

No. 3 Nick Arcadipane (WW) pinned No. 6 Braylon Hawkins (Ber), 0:57

No. 2 Mason Konigus (LL) pinned No. 7 Khalil Khan (Nan), 1:23

Semifinals

No. 1 Deegan Ross (LT) pinned No. 4 Brandon Soules (Mon), 0:36

No. 2 Mason Konigus (LL) dec. No. 3 Nick Arcadipane (WW), 8-5

Championship

No. 1 Deegan Ross (LT) vs. No. 2 Mason Konigus (LL)

Consolation First Round

No. 6 Braylon Hawkins (Ber) pinned No. 7 Khalil Khan (Nan), 1:24

138 Pounds

Preliminaries

Tyler Winter (Ber) pinned No. 8 Nick Ross (WA), 0:27

Quarterfinals

No. 1 Antonio D’Appollonio (SP) pinned Tyler Winter (Ber), 3:36

No. 5 James Bixby (Mon) pinned No. 4 Caleb Barletta (WW), 1:35

No. 3 Hunter Burke (LL) pinned No. 6 Joseph Merschen (EL), 0:53

No. 2 Robert Schneider (LT) pinned No. 7 Luciano Shea (BR), 0:45

Semifinals

No. 1 Antonio D’Appollonio (SP) pinned No. 5 James Bixby (Mon), 0:58

No. 3 Hunter Burke (LL) dec. No. 2 Robert Schneider (LT), 7-2

Championship

No. 1 Antonio D’Appollonio (SP) vs. No. 3 Hunter Burke (LL)

Consolation First Round

Tyler Winter (Ber) dec. No. 4 Caleb Barletta (WW), 5-3

No. 6 Joseph Merschen (EL) dec. No. 7 Luciano Shea (BR), 5-1

145 Pounds

Preliminaries

No. 8 Brayden Emel (Nan) dec. Todd Snyder (EL), 3-2

No. 6 Joey Gianetti (Hon) pinned Patrick Robinson (SP), 1:12

No. 7 Cole Soden (BR) pinned Gabe Morrison (Mon), 2:27

Quarterfinals

No. 1 Zach Stuart (LL) pinned No. 8 Brayden Emel (Nan), 0:46

No. 4 Jake Leslie (WW) pinned No. 5 Rocco Pisano (WA), 3:02

No. 6 Joey Gianetti (Hon) dec. No. 3 Aiden Frields (Han), 9-4

No. 2 Michael Bluhm (LT) pinned No. 7 Cole Soden (BR), 3:26

Semifinals

No. 1 Zach Stuart (LL) dec. No. 4 Jake Leslie (WW), 5-1

No. 2 Michael Bluhm (LT) dec. No. 6 Joey Gianetti (Hon), 4-3

Championship

No. 1 Zach Stuart (LL) vs. No. 2 Michael Bluhm (LT)

Consolation First Round

No. 5 Rocco Pisano (WA) pinned No. 8 Brayden Emel (Nan), 2:06

No. 3 Aiden Frields (Han) dec. No. 7 Cole Soden (BR), 6-0

152 Pounds

Preliminaries

No. 8 Max Mickel (Hon) pinned JD Heckman (BR), 5:39

No. 6 Codi Bomboy (EL) pinned Joseph Krieger (Nan), 1:06

No. 7 Ayden Berndt (SP) pinned Cameron Gomez (Ber), 1:10

Quarterfinals

No. 1 Matthew Leslie (WW) pinned No. 8 Max Mickel (Hon), 0:12

No. 4 Cooper Price (WA) pinned No. 5 Nathan Ofalt (MV), 3:40

No. 3 Dalten Klinges (LT) pinned No. 6 Codi Bomboy (EL), 3:19

No. 2 Josh Bonomo (LL) tech. fall No. 7 Ayden Berndt (SP), 18-3 3:37

Semifinals

No. 4 Cooper Price (WA) dec. No. 1 Matthew Leslie (WW), 8-3

No. 2 Josh Bonomo (LL) dec. No. 3 Dalten Klinges (LT), 3-1

Championship

No. 2 Josh Bonomo (LL) vs. No. 4 Cooper Price (WA)

Consolation First Round

No. 5 Nathan Ofalt (MV) dec. No. 8 Max Mickel (Hon), 2-0

No. 7 Ayden Berndt (SP) pinned No. 6 Codi Bomboy (EL), 1:58

160 Pounds

Preliminaries

No. 8 Kaleb Shimer (BR) pinned Austen Muniz (WA), 0:12

Quarterfinals

No. 1 Nick Zabowski (LL) dec. No. 8 Kaleb Shimer (BR), 7-0

No. 5 Aiden Jaskulski (Nan) maj. dec. No. 4 George Lee (WW), 17-6

No. 3 Trystan English (Ber) dec. No. 6 Jamie Barrett (SP), 7-0

No. 2 Seth Ross (LT) dec. No. 7 Bennett Fritz (Hon), 5-0

Semifinals

No. 1 Nick Zabowski (LL) pinned No. 5 Aiden Jaskulski (Nan), 1:20

No. 2 Seth Ross (LT) dec. No. 3 Trystan English (Ber), 10-9

Championship

No. 1 Nick Zabowski (LL) vs. No. 2 Seth Ross (LT)

Consolation First Round

No. 8 Kaleb Shimer (BR) dec. No. 4 George Lee (WW), 4-0

No. 7 Bennett Fritz (Hon) dec. No. 7 Bennett Fritz (Hon), 3-2

172 Pounds

Preliminaries

No. 8 Terrence Brozonis (EL) dec. Kaitlyn Pegarella (Nan), 2-1

No. 5 Vinny Bowers (WA) pinned Nate Rinhimer (Ber), 1:10

No. 6 Benjamin Frederick (SP) pinned Carter Mistishin (WW), 4:24

No. 7 Christian Torres (Han) dec. Joshua Ryan (LL), 7-2

Quarterfinals

No. 1 Kody Cresswell (LT) pinned No. 8 Terrence Brozonis (EL), 1:31

No. 4 Paul Renner (Hon) dec. No. 5 Vinny Bowers (WA), 9-2

No. 6 Benjamin Frederick (SP) dec. No. 3 Hunter Jones (MV), 5-2

No. 2 Jordan Williams (BR) pinned No. 7 Christian Torres (Han), 1:28

Semifinals

No. 1 Kody Cresswell (LT) dec. No. 4 Paul Renner (Hon), 3-1

No. 2 Jordan Williams (BR) pinned No. 6 Benjamin Frederick (SP), 0:57

Championship

No. 1 Kody Cresswell (LT) vs. No. 2 Jordan Williams (BR)

Consolation First Round

No. 5 Vinny Bowers (WA) pinned No. 8 Terrence Brozonis (EL), 1:36

No. 3 Hunter Jones (MV) maj. dec. No. 7 Christian Torres (Han), 12-2

189 Pounds

Preliminaries

Patrick Kennedy (SP) dec. No. 8 Devon Ford (Mon), 10-4

No. 7 Luke Janiszewski (WW) pinned Kevin Vyle (WA), 0:39

Quarterfinals

No. 1 Tim Dailey (Hon) pinned Patrick Kennedy (SP), 0:48

No. 4 John Tyler (EL) dec. No. 5 Liam Carroll (Ber), 10-5

No. 3 Zach Consla (BR) pinned No. 6 Joe Vegas (LL), 4:15

No. 2 Mason Zajac (LT) dec. No. 7 Luke Janiszewski (WW), 3-1

Semifinals

No. 1 Tim Dailey (Hon) pinned No. 4 John Tyler (EL), 1:48

No. 2 Mason Zajac (LT) dec. No. 3 Zach Consla (BR), 3-2

Championship

No. 1 Tim Dailey (Hon) vs. No. 2 Mason Zajac (LT)

Consolation First Round

No. 5 Liam Carroll (Ber) pinned Patrick Kennedy (SP), 3:54

No. 7 Luke Janiszewski (WW) pinned No. 6 Joe Vegas (LL), 3:54

215 Pounds

Quarterfinals

No. 4 Zack Wilken (Hon) pinned No. 5 Mike Fell (Ber), 5:14

No. 3 Derrick Demann (Mon) pinned No. 6 Matt Raczakowski (LL), 2:53

Semifinals

No. 1 Connor Wrobleski (WA) pinned No. 4 Zack Wilken (Hon), 1:39

No. 2 Jonah Houser (LT) dec. No. 3 Derrick Demann (Mon), 1-0

Championship

No. 1 Connor Wrobleski (WA) vs. No. 2 Jonah Houser (LT)

285 Pounds

Preliminaries

Aaron Phillips (Hon) dec. No. 8 Chad Honeywell (LL), 6-2

Quarterfinals

No. 1 Thomas Flood (WW) pinned Aaron Phillips (Hon), 1:49

No. 5 Cole Choplosky (LT) dec. No. 4 Max Shnipes (SP), 5-3

No. 3 Eric Speece (WA) pinned No. 6 Jacob Mercadante (Han), 0:19

No. 2 Bruce Hartman (Ber) pinned No. 7 Seamus Fish (Mon), 0:27

Semifinals

No. 1 Thomas Flood (WW) pinned No. 5 Cole Choplosky (LT), 5:08

No. 2 Bruce Hartman (Ber) pinned No. 3 Eric Speece (WA), 4:58

Championship

No. 1 Thomas Flood (WW) vs. No. 2 Bruce Hartman (Ber)

Consolation First Round

No. 4 Max Shnipes (SP) pinned Aaron Phillips (Hon), 3:37

No. 6 Jacob Mercadante (Han) pinned No. 7 Seamus Fish (Mon), 0:37