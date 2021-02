🔊 Listen to this

Here are the results from the District 2 Class 3A wrestling tournament through the preliminary round Saturday at Mohegan Sun Arena.

The results will be updated once the quarterfinal round is completed.

Team Key: AH — Abington Heights; Cre — Crestwood; Dal — Dallas; DV — Delaware Valley; HA — Hazleton Area; PA — Pittston Area; Scr — Scranton; Tun — Tunkhannock; VV — Valley View; Wal — Wallenpaupack; WBA — Wilkes-Barre Area; WS — West Scranton; WVW — Wyoming Valley West

106 Pounds

Quarterfinals

No. 1 Luke Sirianni (AH) vs. Dominic Bernardi (PA)

No. 5 Dorian Hoffman (WVW) vs. No. 4 Tyson Cook (WS)

No. 3 Dom Moyer (DV) vs. No. 6 Lucas Tirpak (Dal)

No. 7. Sam Jackell (Cre) vs. No. 2 Josh Warman (WBA)

Semifinals

Sirianni/Bernardi winner vs. Hoffman/Cook winner

Moyer/Tirpak winner vs. Jackell/Warman winner

113 Pounds

Quarterfinals

No. 1 Zachery Jacaruso (DV) vs. No. 8 Joii Phillips (PA)

No. 5 Jacob Leonori (Scr) vs. No. 4 Jaden Colwell (Wal)

No. 3 Brandon Grogan (AH) vs. No. 6 Jason Williams (WS)

No. 7 Jacob Savignano (Dal) vs. No. 2 Johnny Corra (HA)

Semifinals

Jacaruso/Phillips winner vs. Leonori/Colwell winner

Grogan/Williams vs. Savignano/Corra winner

120 Pounds

Preliminaries

No. 9 Dan Solomon (VV) dec. No. 8 Luke Hoffman (WVW), 4-0

No. 11 Mark Lynott (AH) pinned No. 6 Ryan Cooper (Dal), 0:38

No. 10 Landon Machado (DV) dec. No. 7 Santino Casarella (Cre), 6-3

Quarterfinals

No. 1 Owen Woods (Tun) vs. No. 9 Dan Solomon (VV)

No. 5 Isaiah Parker (WBA) vs. No. 4 Keegan Bucci (PA)

No. 3 Gunner Myers (Wal) vs. No. 11 Mark Lynott (AH)

No. 1 Auston Fashouer (WS) vs. No. 10 Landon Machado (DV)

Semifinals

Woods/Solomon winner vs. Parker/Bucci winner

Myers/Lynott winner vs. Fashouer/Machado winner

126 Pounds

Preliminaries

No. 9 Matt Brown (Wal) pinned No. 8 Lucas Macking (WBA), 1:25

No. 6 Aiden Kologe (WS) pinned No. 11 Gavin Mooney (Dal), 0:30

Zander Remakus (WVW) pinned No. 10 Connor Ondek (Scr), 2:49

Quarterfinals

No. 1 Julian Everitt (PA) vs. No. 9 Matt Brown (Wal)

No. 5 Aiden Ryan (AH) vs. No. 4 Mike Zipay (VV)

No. 3 Beck Hutchison (HA) vs. No. 6 Aiden Kologe (WS)

No. 2 Connor Crescimano (DV) vs. Zander Remakus (WVW)

Semifinals

Everitt/Brown winner vs. Ryan/Zipay winner

Hutchison/Kologe winner vs. Crescimano/Remakus winner

132 Pounds

Preliminaries

No. 9 Ryder Machado (DV) dec. No. 8 Jose Ortiz (PA), 6-0

No. 10 Devin Shaw (Cre) pinned No. 7 Kristofer Fonseca (WBA), 3:05

Quarterfinals

No. 1 Ian Ratchford (WVW) vs. No. 9 Ryder Machado (DV)

No. 5 Mohammad Nadir (Scr) vs. No. Christian Kislan (HA)

No. 3 MJ Turi (WS) vs. No. 6 John Creamer (Wal)

No. 2 Austin Smith (AH) vs. No. 10 Devin Shaw (Cre)

Semifinals

Ratchford/Machado winner vs. Nadir/Kislan winner

Turi/Creamer winner vs. Smith/Shaw winner

138 Pounds

Preliminaries

No. 9 Dominic Trotter (WVW) pinned Dean DiVillar (Wal), 1:55

Quarterfinals

No. 1 Trey Zaboski (Cre) vs. No. 9 Dominic Trotter (WVW)

No. 5 Mathew Chase (WBA) vs. No. 4 Nico Solano (PA)

No. 3 Sam Stevens (AH) vs. No. 6 Cole Stauffer (Tun)

No. 2 CJ Walton (DV) vs. No. 7 Nate Altmiller (HA)

Semifinals

Zaboski/Trotter winner vs. Chase/Solano winner

Stevens/Stauffer winner vs. Walton/Altmiller winner

145 Pounds

Preliminaries

No. 8 Felix Mendez (PA) dec. No. 9 Christian Rivera (Wal), 10-4

No. 6 Jayden Pahler (WBA) pinned No. 11 Dom Nemeth (VV), 1:34

No. 7 Patrick Munley (Tun) pinned No. 10 Adam Zarola (Dal), 1:53

Quarterfinals

No. 1 Preston Machado (DV) vs. No. 8 Felix Mendez (PA)

No. 4 Mariano Monacelli (Scr) vs. No. 5 Nolan Stortz (Cres)

No. 3 Anthony Curra (AH) vs. No. 6 Jayden Pahler (WBA)

No. 2 Anthony Viscomi (WS) vs. No. 7 Patrick Munley (Tun)

Semifinals

Machado/Mendez winner vs. Monacelli/Stortz winner

Curra/Pahler winner vs. Viscomi/Munley winner

152 Pounds

Preliminaries

No. 8 Jason Swank (Cre) dec. No. 9 Andrew Rodriguez (VV), 7-5

Quarterfinals

No. 1 Sal Schiavone (AH) vs. No. 8 Jason Swank (Cre)

No. 5 Devin Youngcourt (HA) vs. No. 4 PJ Demark (PA)

No. 3 Matt Rosentel (Tun) vs. No. 6 Dan Privatt (DV)

No. 2 Joe Rivas (WVW) vs. No. 7 Raphael Carvalho (WS)

Semifinals

Schaivone/Swank winner vs. Youngcourt/Demark winner

Rosentel/Privatt winner vs. Rivas/Carvalho winner

160 Pounds

Preliminaries

No. 8 Nathan Loiseau (VV) pinned No. 9 Kyle Barley (Cre), 7-3

Quarterfinals

No. 1 Jimmy Spindler (PA) vs. No. 8 Nathan Loiseau (VV)

No. 4 Kellen Warner (HA) vs. No. 5 John Gilmore (AH)

No. 3 Sebastian Adler (DV) vs. No. 6 Mason Sgarlet (WVW)

No. 2 John Fuller (WS) vs. No. 7 Ben Canella (Tun)

Semifinals

Spindler/Loiseau winner vs. Warner/Gilmore winner

Adler/Sgarlet winner vs. Fuller/Canella winner

172 Pounds

Preliminaries

No. 8 Zack Rudalavage (VV) pinned No. 9 Elijah Hamilton (HA), 0:43

No. 5 Warren Faust (WBA) pinned No. 12 Jaidan Morgans (PA), 4:49

No. 6 Cooper Kidd (DV) pinned No. 11 Cole Williams (WVW), 1:23

No. 7 Jesus Gonzalez (WS) pinned No. 10 Magnus Bibla (Cre), 1:01

Quarterfinals

No. 1 Thaddeus Mead (Dallas) vs. No. 8 Zack Rudalavage (VV)

No. 4 Luke Carpenter (Tun) vs. No. 5 Warren Faust (WBA)

No. 3 Samuel Kier (Wall) vs. No. 6 Cooper Kidd (DV)

No. 2 James Brown (AH) vs. No. 7 Jesus Gonzalez (WS)

Semifinals

Mead/Rudalavage winner vs. Carpenter/Faust winner

Kier/Kidd winner vs. Brown/Gonzalez winner

189 Pounds

Preliminaries

No. 8 John Symons (PA) pinned No. 9 Hayden Mead (DV), 4:25

No. 7 John Walsh (WS) pinned No. 10 Nate Deyo (Dal), 1:26

Quarterfinals

No. 1 Bryce Molinaro (HA) vs. No. 8 John Symons (PA)

No. 5 Jason Pearson (WVW) vs. No. 4 Alex Romanoski (Cre)

No. 3 Caleb Marzolino (AH) vs. No. 6 Henry Baronowski (Wal)

No. 2 Frankie Scranta (Tun) vs. No. 7 John Walsh (WS)

Semifinals

Molinaro/Symons winner vs. Pearson/Romanoski winner

Marzolino/Baronowski winner vs. Scranta/Walsh winner

215 Pounds

Preliminaries

No. 8 Cole Kakalecik (Cre) pinned No. 9 Sean Meder (Tun), 4:30

No. 7 Jason Swainbank (WVW) pinned No. 10 John Jennings (Dal), 1:09

Quarterfinals

No. 1 Jason Henderson (DV) vs. No. 8 Cole Kakalecik (Cre)

No. 5 David Sudo (PA) vs. No. 4 Sean Cordaro (Scr)

No. 3 Gavin Drake (AH) vs. No. 6 Nick Parella (Wal)

No. 2 Seth Hunsinger (HA) vs. No. 7 Jason Swainbank (WVW)

Semifinals

Henderson/Kakalecik winner vs. Suda/Cordero winner

Drake/Parella winner vs. Hunsinger/Swainbank winner

285

Preliminaries

No. 9 John McLaughlin (WVW) maj. dec. No. 8 Colby Kleintraub (Dal), 11-3

No. 5 David Chapman (Wal) pinned No. 12 Patrick Landers (AH), 0:35

No. 6 Aiden Black (DV) pinned No. 11 Chris Smolenak (Cre), 5:09

No. 7 Javon James (Scr) pinned No. 10 Jake Mills (PA), 1:36

Quarterfinals

No. 1 Cameron Butka (WS) vs. No. 9 John McLaughlin (WVW)

No. 4 Noah Taylor (WBA) vs. No. 5 David Chapman (Wal)

No. 3 Dante Matarella (HA) vs. No. 6 Aiden Black (DV)

No. 2 Nick Marabell (Tun) vs. No. 7 Javon James (Scr)

Semifinals

Butka/McLaughlin winner vs. Taylor/Chapman winner

Matarella/Black winner vs. Marabell/Miller winner