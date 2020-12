🔊 Listen to this

FORTY FORT – Dr. Kathleen Hanlon, Dean of Wyoming Seminary Lower School, has announced the Academic High Honor Roll and Academic Honor Roll for the first trimester of the 2020-2021 academic year.

High Honor Roll:

Grade 6: Melia Benetos, Ashley; Brandon Betnar, Wilkes-Barre; Krittika Boruah, Moosic; Apollonia Bruno, West Pittston; Ethan Burns, Shavertown; Isabel Cronin, Kingston; Nadia Curtis, Forest City; Michael DeMuro, Shavertown; Maureen Doherty, Kingston; Brianna Falcone, Shavertown; Benen Griffin, Kingston; Cash Hanson-Richart, Wilkes-Barre; Matthew Hufford, Larksville; Kailen Jordan, Factoryville; Elinor Kersey, Kingston; Sophia Kong, Dallas; Jeffrey Lewis, Hanover Township; Madeline Marinello, Duryea; Anisa Mohyuddin, Mountain Top; Eugene Musto, Old Forge; Laura Olsen, Mountain Top; David Ourmazdi, Forty Fort; Melina Ospina-Wiese, Blakeslee; Ryan Panek, Vandling; Prem Patel, Wyoming; Cecilia Pons, Kingston; Angelo Ramos, Covington Township; Xavier Claire Woo, Mountain Top.

Grade 7: Aidan Benetos, Ashley; Emma Butcher, Kingston; Josophia Carpenter, Dallas; Alex Chen, Duryea; Doron Glynn, Kingston; Aarav Gupta, Mountain Top; William Hall, Bear Creek Township; Elizabeth Hannon, Wyoming; Haley Jacob, Bear Creek Township; Benjamin Mauriello, Duryea; Elliana Peterson, Dallas; Farrah Polit, Moosic; Addison Priebe, Jenkins Township; Anna Prusak, Shavertown; Troy Pryor, Harveys Lake; Zachary Raklewicz, Dallas; Christopher Ramos, Peckville; John Redington, Dallas; Mirabaai Reitsma, Forty Fort; Grace Rushmer, Shavertown; Abigail Ryu, Lewisburg; Hannah Salesky, Shavertown; Isabel Shoemaker, Wyoming; Owen Stretanski, Shavertown; Peyton Taylor, Shavertown.

Grade 8: Salvatore Aita, Pittston Township; Ava Betnar, Wilkes-Barre; Maia Burry, Meshoppen; Eva Blaum, Dalton; Elizabeth Cronin, Kingston; Jayce Decker, Hunlock Creek; Christina Fawcett, Shavertown; Reece Fisher, Plains; Clare Griffin, Kingston; Dallas Hanson-Richart, Wilkes-Barre; Ryan Kersey, Kingston; Theodore Kraus, Shavertown; Rachel Lewis, Hanover Township; Abigail Lott, Olyphant; Elizabeth Mantush, Hanover Township; Jacob Nivert, Scranton; Kylie Romanchick, Tunkhannock; Phineas Ruderman, West Pittston; Tonna Ruggiero, Shavertown; Brandon Scotto DAbusco, Exeter; Shahmeer Waseem, Dallas.

Honor Roll:

Grade 6: Jaclyn Bouzakis, Dallas; Francis Cawley, Pittston; Matthew Dailey, Clarks Summit; Kathryn Eidam, Dallas; Wyatt Fry, Tunkhannock; Dylan Harrison, Forty Fort; Hannah Maakestad, Dallas; Robert Mercado, Kingston; Anna Murray, Dallas; Sadahlia Poepperling, Waverly; William Scavone, Sweet Valley; Simran Sharma, Mountain Top; Ayden Wilkinson, Eagles Mere.

Grade 7: Agapito Innamorati, Bear Creek Township; Ryleigh McDonnell, Plymouth; Emma Rathburn, Hunlock Creek; Megan Shaw, Kingston; Emerson Swartz, Harveys Lake; Alex Vacula, Exeter.

Grade 8: Vincent Bouzakis, Dallas; Gabrielle Eagleton, Dallas; Daniel Fisher, Moscow; Sadie Gilbert, Waverly; JackAndrew Heisler, Plains; Avery Luksic, Shavertown; Bradley McGinty, Kingston; Grace Morris, Kingston; Ilana Rosenthal, Kingston; Alexander Ross, Mountain Top; Samara Sgarlet, Monroe Township; Ethan Snyder, Shavertown; Matthew Swartz, Harveys Lake; Teresa Vitale, Beaver Meadows.

